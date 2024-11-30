Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Прикосновение к истории
Это прикосновение к истории, оставленное великими правителями Востока. Здесь не просто физические отпечатки в виде древних дворцов, мечетей или захватывающих легенд — это символы могущества, величия и культурного расцвета.
Символы величия
Эти следы будто пронизывают время, сохраняя в себе дух эпох, когда мудрые и сильные правители вершили судьбы целых народов. Их наследие продолжает вдохновлять и восхищать нас.
Культурное наследие
- Древние дворцы, которые являются архитектурными шедеврами;
- Мечети, отражающие духовное богатство и культурные традиции;
- Легенды, передающие мудрость и опыт прошлых поколений.
Каждый из этих элементов представляет собой важную часть истории, которую стоит изучать и ценить. Погружаясь в это наследие, мы можем лучше понять, как формировалась культура и какие уроки можно извлечь из прошлого.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы
- Гарем
- Гранд Базар
- Мечеть Сулеймание
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты, личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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