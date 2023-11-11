Посетить знаковые достопримечательности района Султанхамет и узнать о них самое важное
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Описание
Что вас ожидает
Дворец Топкапы
Вы посетите главный дворец султанов Османской империи до середины 19 века. Увидите драгоценные камни, оружие, керамику, мусульманские и христианские реликвии. Пройдёте по зелёному саду и полюбуетесь видами на залив и Мраморное море. Гид расскажет, по чьей инициативе был построен гарем, кто такая Роксолана и что случилось с её сыновьями.
Собор Святой Софии
История этого шедевра византийского зодчества насчитывает полтора тысячелетия. Вы узнаете, кто и когда его создал и как складывалась непростая судьба собора.
Голубая мечеть
Её считают самым важным памятником исламской архитектуры. Гид объяснит, какие стили сочетает храм. Вы узнаете о прихотях султана Ахмеда, который приказал построить мечеть, и о конфликтах, возникших во время её создания.
Цистерна Базилика
Вы поразитесь колоссальным размерам этого подземного водохранилища. Почувствуете себя словно в затопленном загадочном дворце. А ещё увидите голову медузы Горгоны, выясните, какие фильмы снимались в Базилике и кто из знаменитостей её посещал.
Византийский ипподром
На главной площади Стамбула вы узнаете много интересных фактов о гладиаторах, рассмотрите греческие колонны, египетский обелиск, змеевидную колонну и декорированный золотом фонтан.
Гранд-базар
На старейшем рынке Константинополя гид сориентирует вас в местных ценах, научит торговаться и покажет, где лучше покупать сувениры.
По вашему желанию можно скорректировать программу, добавить в маршрут любые дворцы, музеи, мечети или прогулку по Босфору и Золотому Рогу. Можем сделать перерыв на турецкий кофе и обед.
Организационные детали
- Посещение музеев возможно с 09:00 до 16:00. Мы проведём вас в них без очереди.
- Поможем забронировать билеты заранее по предоплате 100%
- Экскурсия возможна для любого количества участников. Можем организовать трансфер из аэропорта и обратно. Подробности — в личной переписке.
- Возьмите с собой платки и носки для посещения мечетей, а также документ, подтверждающий возраст детей
- Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
- билет во дворец Топкапы — 750 лир/чел. без посещения гарема, 950 лир/чел. — с посещением гарема. Детям до 11 лет бесплатно.
- билет в цистерну Базилика — 450 лир/чел. Детям до 6 лет бесплатно.
- в группе более 6 участников — аренда 1 пары наушников/около 90 лир
- еда и напитки — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.