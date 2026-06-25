Величественная Голубая мечеть, монументальный собор Святой Софии, роскошный дворец Топкапы, загадочная цистерна Базилика, колоритный Гранд-базар — в одном маршруте мы собрали главные исторические памятники Стамбула, чтобы показать столицу во всём её великолепии. Это будет экскурсия только для вас. В комфортном темпе и с подробными рассказами гида.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Дворец Топкапы

Вы посетите главный дворец султанов Османской империи до середины 19 века. Увидите драгоценные камни, оружие, керамику, мусульманские и христианские реликвии. Пройдёте по зелёному саду и полюбуетесь видами на залив и Мраморное море. Гид расскажет, по чьей инициативе был построен гарем, кто такая Роксолана и что случилось с её сыновьями.

Собор Святой Софии

История этого шедевра византийского зодчества насчитывает полтора тысячелетия. Вы узнаете, кто и когда его создал и как складывалась непростая судьба собора.

Голубая мечеть

Её считают самым важным памятником исламской архитектуры. Гид объяснит, какие стили сочетает храм. Вы узнаете о прихотях султана Ахмеда, который приказал построить мечеть, и о конфликтах, возникших во время её создания.

Цистерна Базилика

Вы поразитесь колоссальным размерам этого подземного водохранилища. Почувствуете себя словно в затопленном загадочном дворце. А ещё увидите голову медузы Горгоны, выясните, какие фильмы снимались в Базилике и кто из знаменитостей её посещал.

Византийский ипподром

На главной площади Стамбула вы узнаете много интересных фактов о гладиаторах, рассмотрите греческие колонны, египетский обелиск, змеевидную колонну и декорированный золотом фонтан.

Гранд-базар

На старейшем рынке Константинополя гид сориентирует вас в местных ценах, научит торговаться и покажет, где лучше покупать сувениры.

По вашему желанию можно скорректировать программу, добавить в маршрут любые дворцы, музеи, мечети или прогулку по Босфору и Золотому Рогу. Можем сделать перерыв на турецкий кофе и обед.

Организационные детали

Посещение музеев возможно с 09:00 до 16:00. Мы проведём вас в них без очереди.

По вторникам дворец Топкапы закрыт

Поможем забронировать билеты заранее по предоплате 100%

Экскурсия возможна для любого количества участников. Можем организовать трансфер из аэропорта и обратно. Подробности — в личной переписке.

Возьмите с собой платки и носки для посещения мечетей, а также документ, подтверждающий возраст детей

Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются: