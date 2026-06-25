Описание экскурсии
Дворец Топкапы
Вы посетите главный дворец султанов Османской империи до середины 19 века. Увидите драгоценные камни, оружие, керамику, мусульманские и христианские реликвии. Пройдёте по зелёному саду и полюбуетесь видами на залив и Мраморное море. Гид расскажет, по чьей инициативе был построен гарем, кто такая Роксолана и что случилось с её сыновьями.
Собор Святой Софии
История этого шедевра византийского зодчества насчитывает полтора тысячелетия. Вы узнаете, кто и когда его создал и как складывалась непростая судьба собора.
Голубая мечеть
Её считают самым важным памятником исламской архитектуры. Гид объяснит, какие стили сочетает храм. Вы узнаете о прихотях султана Ахмеда, который приказал построить мечеть, и о конфликтах, возникших во время её создания.
Цистерна Базилика
Вы поразитесь колоссальным размерам этого подземного водохранилища. Почувствуете себя словно в затопленном загадочном дворце. А ещё увидите голову медузы Горгоны, выясните, какие фильмы снимались в Базилике и кто из знаменитостей её посещал.
Византийский ипподром
На главной площади Стамбула вы узнаете много интересных фактов о гладиаторах, рассмотрите греческие колонны, египетский обелиск, змеевидную колонну и декорированный золотом фонтан.
Гранд-базар
На старейшем рынке Константинополя гид сориентирует вас в местных ценах, научит торговаться и покажет, где лучше покупать сувениры.
По вашему желанию можно скорректировать программу, добавить в маршрут любые дворцы, музеи, мечети или прогулку по Босфору и Золотому Рогу. Можем сделать перерыв на турецкий кофе и обед.
Организационные детали
- Посещение музеев возможно с 09:00 до 16:00. Мы проведём вас в них без очереди.
- По вторникам дворец Топкапы закрыт
- Поможем забронировать билеты заранее по предоплате 100%
- Экскурсия возможна для любого количества участников. Можем организовать трансфер из аэропорта и обратно. Подробности — в личной переписке.
- Возьмите с собой платки и носки для посещения мечетей, а также документ, подтверждающий возраст детей
- Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
- билет во дворец Топкапы — €55/чел.
- билет в цистерну Базилика — €38/чел. Детям до 6 лет бесплатно.
- билеты в собор Святой Софии — €25/чел.
- в группе более 6 участников — аренда 1 пары наушников/около 90 лир
- еда и напитки — по желанию