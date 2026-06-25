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Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком

Посетить знаковые достопримечательности района Султанхамет и узнать о них самое важное
Величественная Голубая мечеть, монументальный собор Святой Софии, роскошный дворец Топкапы, загадочная цистерна Базилика, колоритный Гранд-базар — в одном маршруте мы собрали главные исторические памятники Стамбула, чтобы показать столицу во всём её великолепии. Это будет экскурсия только для вас. В комфортном темпе и с подробными рассказами гида.
4.9
196 отзывов
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком

Описание экскурсии

Дворец Топкапы

Вы посетите главный дворец султанов Османской империи до середины 19 века. Увидите драгоценные камни, оружие, керамику, мусульманские и христианские реликвии. Пройдёте по зелёному саду и полюбуетесь видами на залив и Мраморное море. Гид расскажет, по чьей инициативе был построен гарем, кто такая Роксолана и что случилось с её сыновьями.

Собор Святой Софии

История этого шедевра византийского зодчества насчитывает полтора тысячелетия. Вы узнаете, кто и когда его создал и как складывалась непростая судьба собора.

Голубая мечеть

Её считают самым важным памятником исламской архитектуры. Гид объяснит, какие стили сочетает храм. Вы узнаете о прихотях султана Ахмеда, который приказал построить мечеть, и о конфликтах, возникших во время её создания.

Цистерна Базилика

Вы поразитесь колоссальным размерам этого подземного водохранилища. Почувствуете себя словно в затопленном загадочном дворце. А ещё увидите голову медузы Горгоны, выясните, какие фильмы снимались в Базилике и кто из знаменитостей её посещал.

Византийский ипподром

На главной площади Стамбула вы узнаете много интересных фактов о гладиаторах, рассмотрите греческие колонны, египетский обелиск, змеевидную колонну и декорированный золотом фонтан.

Гранд-базар

На старейшем рынке Константинополя гид сориентирует вас в местных ценах, научит торговаться и покажет, где лучше покупать сувениры.

По вашему желанию можно скорректировать программу, добавить в маршрут любые дворцы, музеи, мечети или прогулку по Босфору и Золотому Рогу. Можем сделать перерыв на турецкий кофе и обед.

Организационные детали

  • Посещение музеев возможно с 09:00 до 16:00. Мы проведём вас в них без очереди.
  • По вторникам дворец Топкапы закрыт
  • Поможем забронировать билеты заранее по предоплате 100%
  • Экскурсия возможна для любого количества участников. Можем организовать трансфер из аэропорта и обратно. Подробности — в личной переписке.
  • Возьмите с собой платки и носки для посещения мечетей, а также документ, подтверждающий возраст детей
  • Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

  • билет во дворец Топкапы — €55/чел.
  • билет в цистерну Базилика — €38/чел. Детям до 6 лет бесплатно.
  • билеты в собор Святой Софии — €25/чел.
  • в группе более 6 участников — аренда 1 пары наушников/около 90 лир
  • еда и напитки — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 10434 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю туристическое агентство. Мы работаем в России и Турции. Большинство наших гидов — историки или филологи. На экскурсиях мы не спешим, рассказываем вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делаем всё, чтобы город действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 196 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
188
4
1
3
3
2
2
1
2
Марина
Экскурсия прошла прекрасно! Великолепная гид- очень харизматичная, с юмором, с нетривиальными активностями. Рассказ был очень интересным, информативным- приятно слушать, небанальная подача. Очень довольны, однозначно рекомендую гида-Nese- получите массу удовольствия и будет очень позитивно и познавательно. Спасибо!
Экскурсия прошла прекрасно! Великолепная гид- очень харизматичная, с юмором, с нетривиальными активностями. Рассказ был очень интересным,
Экскурсия прошла прекрасно! Великолепная гид- очень харизматичная, с юмором, с нетривиальными активностями. Рассказ был очень интересным,
Экскурсия прошла прекрасно! Великолепная гид- очень харизматичная, с юмором, с нетривиальными активностями. Рассказ был очень интересным,
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Вера
Нашу прогулку сопровождала потрясающая гид Бахар. Спасибо ей за замечательную, познавательную экскурсию. Гид профессионально владеет информацией, очень дружелюбная и легкая атмосфера, прогулка прошла так непринужденно, что время пролетело стремительно. У нас остались очень приятные впечатления и классные фото.
Нашу прогулку сопровождала потрясающая гид Бахар. Спасибо ей за замечательную, познавательную экскурсию. Гид профессионально владеет информацией,
Нашу прогулку сопровождала потрясающая гид Бахар. Спасибо ей за замечательную, познавательную экскурсию. Гид профессионально владеет информацией,
Нашу прогулку сопровождала потрясающая гид Бахар. Спасибо ей за замечательную, познавательную экскурсию. Гид профессионально владеет информацией,
Нашу прогулку сопровождала потрясающая гид Бахар. Спасибо ей за замечательную, познавательную экскурсию. Гид профессионально владеет информацией,
Нашу прогулку сопровождала потрясающая гид Бахар. Спасибо ей за замечательную, познавательную экскурсию. Гид профессионально владеет информацией,
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А
Погода была так себе — весь день дождь лил как из ведра, и самое удивительное, в Стамбуле сложно найти резиновые сапоги, но благодаря нашему гиду, нам это удалось. Плохая погода
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сыграла нам на руку, в Ай-Софию и Топкапы очереди меньше, людей внутри тоже было не много.
Нам предоставили очень замечательного гида-историка с великолепным чувством юмора. С ней история Стамбула ожила. Бахар не просто показывала залы Топкапы, а рассказывала, кто из султанов кого боялся, как в гареме реально всё устроено — очень живо, еще и анекдоты рассказывала) В Ай-Софии объяснила, как собор стал мечетью, потом музеем. Мы успели посмотреть: Ай-София — мощь древности, даже в серую погоду впечатляет; Дворец Топкапы — посмотрели гарем, сокровищницу, вид на Босфор (жаль, небо хмурое, но всё равно красиво); Цистерна Базилика — самое удивительное место, на мой взгляд; Голубая мечеть — красиво, но мечеть Сулеймана мне больше по душе. Бахар погрузила нас не только в историю, но и показала самые потрясающие места для обеда с прекрасным видом на чаек, которых мы успели покормить. В общем, даже в дождливый день можно спокойно всё обойти, если гид толковый.

Погода была так себе — весь день дождь лил как из ведра, и самое удивительное, в
Погода была так себе — весь день дождь лил как из ведра, и самое удивительное, в
Погода была так себе — весь день дождь лил как из ведра, и самое удивительное, в
Погода была так себе — весь день дождь лил как из ведра, и самое удивительное, в
Погода была так себе — весь день дождь лил как из ведра, и самое удивительное, в
Погода была так себе — весь день дождь лил как из ведра, и самое удивительное, в
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Т
Очень впечатлила экскурсия! Спасибо большое Бахар, 1000 из 100!!!! Мы остались в восторге от экскурсии. экскурсия началась прямо из нашего отеля и мы 6 часов практически без остановки ходили по всем знаковым достопримечательностям. Все что хотели от экскурсии, все получили. Интересное и приятное общение! Бахар отличный экскурсовод! ❤️
Очень впечатлила экскурсия! Спасибо большое Бахар, 1000 из 100!!!! Мы остались в восторге от экскурсии. экскурсия
Очень впечатлила экскурсия! Спасибо большое Бахар, 1000 из 100!!!! Мы остались в восторге от экскурсии. экскурсия
Очень впечатлила экскурсия! Спасибо большое Бахар, 1000 из 100!!!! Мы остались в восторге от экскурсии. экскурсия
Очень впечатлила экскурсия! Спасибо большое Бахар, 1000 из 100!!!! Мы остались в восторге от экскурсии. экскурсия
Очень впечатлила экскурсия! Спасибо большое Бахар, 1000 из 100!!!! Мы остались в восторге от экскурсии. экскурсия
Очень впечатлила экскурсия! Спасибо большое Бахар, 1000 из 100!!!! Мы остались в восторге от экскурсии. экскурсия
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Оксана
Экскурсия очень интересная, информативная. Хидо отличный гид, прекрасная понятная подача материала. умный, веселый, без перебора по датам, но ответил на все дополнительные вопросы. Знание темы на 5 с плюсом. Спасибо большое, обязательно порекомендую всем своим знакомым!!
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Марина
Экскурсию проводил Эрен. Это был наш первый день в Стамбуле, жили мы рядом с площадью Султанахмет, и начали знакомство с городом с самых главных достопримечательностей. Экскурсия была 6 ч, все
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прошло великолепно. Эрен знаток-историк. Где лучше зайти в мечети, выпить кофе, пообедать и другие вопросы все может решить Эрен. Пообедали в ресторанчике с панорамным видом и покормили чаек)). Осталось очень хорошее впечатление от увиденного и услышанного. Буду рекомендовать Эрена и Экскурсию по дворцам и музеям.

Экскурсию проводил Эрен. Это был наш первый день в Стамбуле, жили мы рядом с площадью Султанахмет,
Экскурсию проводил Эрен. Это был наш первый день в Стамбуле, жили мы рядом с площадью Султанахмет,
Экскурсию проводил Эрен. Это был наш первый день в Стамбуле, жили мы рядом с площадью Султанахмет,
Экскурсию проводил Эрен. Это был наш первый день в Стамбуле, жили мы рядом с площадью Султанахмет,
Экскурсию проводил Эрен. Это был наш первый день в Стамбуле, жили мы рядом с площадью Султанахмет,
Экскурсию проводил Эрен. Это был наш первый день в Стамбуле, жили мы рядом с площадью Султанахмет,
Экскурсию проводил Эрен. Это был наш первый день в Стамбуле, жили мы рядом с площадью Султанахмет,
Экскурсию проводил Эрен. Это был наш первый день в Стамбуле, жили мы рядом с площадью Султанахмет,+2
Экскурсию проводил Эрен. Это был наш первый день в Стамбуле, жили мы рядом с площадью Султанахмет,
Экскурсию проводил Эрен. Это был наш первый день в Стамбуле, жили мы рядом с площадью Султанахмет,
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