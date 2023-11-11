Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком

Посетить знаковые достопримечательности района Султанхамет и узнать о них самое важное

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Величественная Голубая мечеть, монументальный собор Святой Софии, роскошный дворец Топкапы, загадочная цистерна Базилика, колоритный Гранд-базар — в одном маршруте мы собрали главные исторические памятники Стамбула, чтобы показать столицу во всём её великолепии. Это будет экскурсия только для вас. В комфортном темпе и с подробными рассказами гида.
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дворец Топкапы

Вы посетите главный дворец султанов Османской империи до середины 19 века. Увидите драгоценные камни, оружие, керамику, мусульманские и христианские реликвии. Пройдёте по зелёному саду и полюбуетесь видами на залив и Мраморное море. Гид расскажет, по чьей инициативе был построен гарем, кто такая Роксолана и что случилось с её сыновьями.

Собор Святой Софии

История этого шедевра византийского зодчества насчитывает полтора тысячелетия. Вы узнаете, кто и когда его создал и как складывалась непростая судьба собора.

Голубая мечеть

Её считают самым важным памятником исламской архитектуры. Гид объяснит, какие стили сочетает храм. Вы узнаете о прихотях султана Ахмеда, который приказал построить мечеть, и о конфликтах, возникших во время её создания.

Цистерна Базилика

Вы поразитесь колоссальным размерам этого подземного водохранилища. Почувствуете себя словно в затопленном загадочном дворце. А ещё увидите голову медузы Горгоны, выясните, какие фильмы снимались в Базилике и кто из знаменитостей её посещал.

Византийский ипподром

На главной площади Стамбула вы узнаете много интересных фактов о гладиаторах, рассмотрите греческие колонны, египетский обелиск, змеевидную колонну и декорированный золотом фонтан.

Гранд-базар

На старейшем рынке Константинополя гид сориентирует вас в местных ценах, научит торговаться и покажет, где лучше покупать сувениры.

По вашему желанию можно скорректировать программу, добавить в маршрут любые дворцы, музеи, мечети или прогулку по Босфору и Золотому Рогу. Можем сделать перерыв на турецкий кофе и обед.

Организационные детали

  • Посещение музеев возможно с 09:00 до 16:00. Мы проведём вас в них без очереди.
  • Поможем забронировать билеты заранее по предоплате 100%
  • Экскурсия возможна для любого количества участников. Можем организовать трансфер из аэропорта и обратно. Подробности — в личной переписке.
  • Возьмите с собой платки и носки для посещения мечетей, а также документ, подтверждающий возраст детей
  • Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

  • билет во дворец Топкапы — 750 лир/чел. без посещения гарема, 950 лир/чел. — с посещением гарема. Детям до 11 лет бесплатно.
  • билет в цистерну Базилика — 450 лир/чел. Детям до 6 лет бесплатно.
  • в группе более 6 участников — аренда 1 пары наушников/около 90 лир
  • еда и напитки — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Дворец Топкапы
Популярные места
Голубая мечеть
Площадь Ипподром
Гранд базар
Цистерна Базилика
Места султана Сулеймана и Роксоланы
Мечети и Соборы
Трансфер из аэропорта
Самое главное
Музеи

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