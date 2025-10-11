читать дальше

моментов: • Мы строго следуем заявленному маршруту, Корабль отплывает от старого города — это первая точка маршрута. Наш маршрут начинается от старого города — это первая точка, с которой отправляется корабль. Однако, чтобы вы не тратили время на повторный проход по тем же местам, посадка организована у моста Халич. Таким образом, вы видите все основные достопримечательности один раз, но в логичной и красивой последовательности. Продолжительность тура — 1.5 часа, что считается идеальным временем для комфортного путешествия по Босфору: достаточно, чтобы насладиться красотой, но не утомиться. В завершении вы проходите вдоль старого города, с его самыми впечатляющими видами с воды. Маршрут полный, ничего не упущено. • На борту действительно может быть оживлённо, особенно в холодные дни, когда большинство гостей предпочитает оставаться внутри. Мы постоянно работаем над улучшением комфорта, в том числе над вентиляцией и организацией пространства. • Также хотим уточнить, что на борту ведётся аудиовещание через общие динамики, однако для большего удобства каждому гостю мы предоставляем доступ к нашему аудиогид-приложению. Оно позволяет комфортно слушать экскурсию в наушниках и точно понимать, мимо какой достопримечательности вы проходите — даже при шуме на палубе. Возможно, вы не заметили эту возможность, но мы всегда готовы помочь с установкой и подключением. • Фотограф и продавец фруктов — часть сервиса, и по опыту многих гостей они добавляют восточный колорит и атмосферу. Однако мы примем ваше замечание к сведению. Мы ценим ваш отзыв и обязательно учтём его в нашей работе. Надеемся, у вас будет возможность посетить нас в будущем в более тёплое время года — на открытой палубе атмосфера совершенно иная.