Небольшое путешествие по Босфору и Золотому Рогу подарит возможность расслабиться и сделать потрясающие снимки.
На борту корабля откроются виды на дворцы Долмабахче и Бейлербей, мосты через Босфор, мечеть Ортакёй и Девичью башню. Аудиогид расскажет о каждом объекте, погружая в историю Стамбула. Прогулка завершится в Султанахмете, где можно продолжить знакомство с городом
5 причин купить эту прогулку
- 📸 Уникальные виды на Стамбул
- 🎧 Увлекательные рассказы аудиогида
- 🕌 Исторические достопримечательности
- 🌉 Величественные мосты через Босфор
- 🏰 Роскошные дворцы и резиденции
Что можно увидеть
- Золотой Рог
- Девичья башня
- Дворец Долмабахче
- Мечеть Ортакёй
- Дворец Чыраган
- Военная академия Кулели
- Дворец Бейлербей
- Румелихисар
- Мост султана Мехмеда Фатиха
Описание водной прогулки
Прогулка начнётся в Каракёе. С борта корабля вы увидите:
- Золотой Рог — историческую бухту, где переплелись Византия и Османская империя
- Девичью башню — один из самых загадочных символов Стамбула
- Дворец Долмабахче — роскошную резиденцию османских султанов
- Мечеть Ортакёй — жемчужину османской архитектуры на фоне моста Мучеников
- Дворец Чыраган — бывшую султанская резиденцию, которая превратилась в один из самых элитных мировых отелей
- Военную академию Кулели — одно из старейших военных учебных заведений Турции
- Дворец Бейлербей — летнюю резиденция султанов, которая окружена живописными садами
- Румелихисар — крепость, сыгравшую ключевую роль в завоевании Константинополя
- Мост султана Мехмеда Фатиха — второй мост через Босфор, соединяющий Европу и Азию
После этого корабль направится обратно — финальной точкой путешествия станет Султанахмет, где вы сможете самостоятельно продолжить прогулку по историческому центру города.
Организационные детали
- Билет на корабль включён в стоимость экскурсии
- Вы можете слушать аудиогид в приложении для iOS (бесплатно) или через динамики на борту
Особенности оплаты
- Обратите внимание: остаток оплаты необходимо внести нам заранее минимум за сутки до поездки
- Оплатить оставшуюся часть можно переводом на российскую банковскую карту, в нашем офисе или с помощью сотрудника, который приедет в ваш отель
ежедневно в 12:30 и 16:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€9
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Halıç
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1332 туристов
Добро пожаловать в наше яхтинг-агентство, где мы сочетаем страсть к морским приключениям и профессиональный сервис. С гордостью представляем вам наш флот, включающий корабль и две утончённые яхты. С нашим многолетнимЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
11 окт 2025
Организация отвратительна! Не ожидала такого от трипстера! Предоплата была на сайте, а дальше турецкий сериал. В парке встретил один человек, передал второму, далее третий встретил нас в какому-то кафе и
Озан
Ответ организатора:
Здравствуйте.
Благодарим вас за отзыв. Хотим уточнить, что это был большой тур, где участвует более 250 человек, поэтому существуют несколько точек
В
Вячеслав
26 апр 2025
Путешествие прошло удачно. На палубе шумно от воды, поэтому плохо слышно аудиогида. А так всё отлично.
Виктория
17 апр 2025
Я вообще сначала забронировала на большом кораблике, где много человек, но организатор предложил другой вариант, на красивой яхте с закусками и тд, я забронировала и не пожалела, очень красиво, закуски вкусные, все шикарно!
Д
Дарья
14 апр 2025
Были в апреле 2025 года, забрали как указано в описании экскурсии - на набережной у м. Халич в Каракее. Когда зашли, уже было очень много народу, непонятно когда и где
Озан
Ответ организатора:
Благодарим за ваш отзыв и посещение нашего тура. Нам жаль, что ваше впечатление оказалось не полностью положительным. Хотим уточнить несколько
Анна
6 апр 2025
Отличная прогулка по Босфору, кораблик комфортный, есть места на закрытой палубе, на верхней открытой палубе есть стульчики. Нас подождали, хотя опоздали на 10 мин. Посадка на кораблик близко к станции метро Halic, расположенной на метро мосту. Удобно. Прибывает на набережную к центру, Султан Ахмет.
Виды с воды прекрасные. Цена доступная.
Т
Татьяна
4 апр 2025
Выбрали этот вариант из-за доступной стоимости. Маршрут замечательный, но аудиогид на русском -это короткие фразы, которые не всегда дают понять тот ли объект мы проходим в данный момент. На турецком очень громко и много. В дальнейшем пришлось пару раз воспользоваться паромом, впечатления такие же, но за очень скромные деньги!
Озан
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Жаль, что впечатление от аудиогида оказалось не полным. В нашем аудио-приложении предусмотрена геолокация, возможно, вы пропустили
Л
Людмила
27 мар 2025
Была в марте 2025: на корабле никаких толп, речь английская и русская в записи, а не гид говорит + есть приложение, но нужен интернет. Информации не много, но и цена простая. Наверху прохладно, но на стульчиках в центре не дует. Внизу закрытый зал душный. Есть барчик с фруктами, блинчиками, напитками. Цены не знаю, но было приятно. Высаживают у Софии, да.
Мария
12 мар 2025
Все отлично. Покатались на пароме, увидели много достопримечательностей. В приложении прочитали про них. Хорошо, что можно вернуться и прочитать еще раз, если не услышал или забыл. Экскурсия примерно на 1,5 часа и еще полчаса возвращались на пристань.
Ю
Юрий
12 мар 2025
Плавать на кораблике. Надо поставить приложение в телефон, будет гид. Главное достоинство -цена.
С
Света
28 фев 2025
Очень удобно, если вы потом собираетесь в Топкапы или Айя Софию — высаживают в 5 минут ходьбы от них. Информации не слишком много, все полтора часа в ушах звенеть не будет. Хороший маршрут, видно весь город
