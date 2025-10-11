Мои заказы

Босфор и Золотой Рог: путешествие с аудиогидом

Погрузитесь в атмосферу Стамбула, наслаждаясь видами на дворцы и мосты. Увлекательные рассказы аудиогида сделают ваше путешествие незабываемым
Небольшое путешествие по Босфору и Золотому Рогу подарит возможность расслабиться и сделать потрясающие снимки.

На борту корабля откроются виды на дворцы Долмабахче и Бейлербей, мосты через Босфор, мечеть Ортакёй и Девичью башню. Аудиогид расскажет о каждом объекте, погружая в историю Стамбула. Прогулка завершится в Султанахмете, где можно продолжить знакомство с городом
4.3
10 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 📸 Уникальные виды на Стамбул
  • 🎧 Увлекательные рассказы аудиогида
  • 🕌 Исторические достопримечательности
  • 🌉 Величественные мосты через Босфор
  • 🏰 Роскошные дворцы и резиденции
Босфор и Золотой Рог: путешествие с аудиогидом© Озан
Босфор и Золотой Рог: путешествие с аудиогидом© Озан
Босфор и Золотой Рог: путешествие с аудиогидом© Озан
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 12:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Золотой Рог
  • Девичья башня
  • Дворец Долмабахче
  • Мечеть Ортакёй
  • Дворец Чыраган
  • Военная академия Кулели
  • Дворец Бейлербей
  • Румелихисар
  • Мост султана Мехмеда Фатиха

Описание водной прогулки

Прогулка начнётся в Каракёе. С борта корабля вы увидите:

  • Золотой Рог — историческую бухту, где переплелись Византия и Османская империя
  • Девичью башню — один из самых загадочных символов Стамбула
  • Дворец Долмабахче — роскошную резиденцию османских султанов
  • Мечеть Ортакёй — жемчужину османской архитектуры на фоне моста Мучеников
  • Дворец Чыраган — бывшую султанская резиденцию, которая превратилась в один из самых элитных мировых отелей
  • Военную академию Кулели — одно из старейших военных учебных заведений Турции
  • Дворец Бейлербей — летнюю резиденция султанов, которая окружена живописными садами
  • Румелихисар — крепость, сыгравшую ключевую роль в завоевании Константинополя
  • Мост султана Мехмеда Фатиха — второй мост через Босфор, соединяющий Европу и Азию

После этого корабль направится обратно — финальной точкой путешествия станет Султанахмет, где вы сможете самостоятельно продолжить прогулку по историческому центру города.

Организационные детали

  • Билет на корабль включён в стоимость экскурсии
  • Вы можете слушать аудиогид в приложении для iOS (бесплатно) или через динамики на борту

Особенности оплаты

  • Обратите внимание: остаток оплаты необходимо внести нам заранее минимум за сутки до поездки
  • Оплатить оставшуюся часть можно переводом на российскую банковскую карту, в нашем офисе или с помощью сотрудника, который приедет в ваш отель

ежедневно в 12:30 и 16:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€9
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Halıç
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан
Озан — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1332 туристов
Добро пожаловать в наше яхтинг-агентство, где мы сочетаем страсть к морским приключениям и профессиональный сервис. С гордостью представляем вам наш флот, включающий корабль и две утончённые яхты. С нашим многолетним
читать дальше

опытом работы на водах Босфора мы гарантируем неповторимые впечатления от каждого путешествия. Наши суда — это место, где комфорт встречается с великолепием видов. Доверьтесь нам, чтобы превратить ваше путешествие в незабываемое приключение.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
2
1
1
Е
Евгения
11 окт 2025
Организация отвратительна! Не ожидала такого от трипстера! Предоплата была на сайте, а дальше турецкий сериал. В парке встретил один человек, передал второму, далее третий встретил нас в какому-то кафе и
читать дальше

взят полную оплату без выдачи чека или билета. Тот билет, что прислали в ватсап не являлся билетом. В кафе нас убедили, что на пароходе ничего платить уже не надо, а просто показать билет на телефоне. В итоге у кафе нас забрал четвертый человек с желты зонтом и повел на пароход. Там при входе сразу сказали, что надо доплачивать 14 евро. Объяснения, что я уже оплатила остаток к кафе товарища с парохода не устроило. Товарищ с желтым зонтом решать проблему не собирался. Нас просто отодвинули от входа и сказали ждать. После того как я визжала в трубку Озану, что с нас уже взяли плату в кафе, он переговорил с контроллером на пароходе и нас пропустили( спасибо ему хоть за это). Про аудиогида тоже сказки. На корабле он из колонок, слышен только в второй палубе, на четырех языках, воспринимать не возможно. На вопрос Озану где скачать гид, он дал ссылку, по которой за 50 евро вы могли забронировать экскурсию с аудио гидом. Просто ужас какой-то! Сама прогулка понравилась, но это просто прогулка. Уверена, что можно купить билет и просто у причала. Трипстер разочаровал этой организацией.

Озан
Озан
Ответ организатора:
Здравствуйте.
Благодарим вас за отзыв. Хотим уточнить, что это был большой тур, где участвует более 250 человек, поэтому существуют несколько точек
читать дальше

сбора. Вас встретили и передали следующему сотруднику по маршруту — это нормальный порядок организации при таком количестве гостей.

Ваш электронный билет действителен, и как только вы позвонили, через пару секунд вас сразу впустили на посадку. На борту действительно много гостей, поэтому контролер просто уточнил, произведена ли оплата — это стандартная проверка.

Что касается аудиогида: на судне установлены колонки по всей территории, вещание идёт на четырёх языках, включая английский, турецкий, испанский и русский. Возможно, на верхней палубе из-за ветра звук был слышен слабее.
Также мы заранее отправляем ссылку на личное аудио-приложение, доступное только нашим гостям, чтобы каждый мог слушать экскурсию в наушниках без помех.

Нам жаль, что у вас сложилось неприятное впечатление. Спасибо, что поделились отзывом — мы передадим его команде, чтобы улучшить организацию.

В
Вячеслав
26 апр 2025
Путешествие прошло удачно. На палубе шумно от воды, поэтому плохо слышно аудиогида. А так всё отлично.
Виктория
Виктория
17 апр 2025
Я вообще сначала забронировала на большом кораблике, где много человек, но организатор предложил другой вариант, на красивой яхте с закусками и тд, я забронировала и не пожалела, очень красиво, закуски вкусные, все шикарно!
Я вообще сначала забронировала на большом кораблике, где много человек, но организатор предложил другой вариант, наЯ вообще сначала забронировала на большом кораблике, где много человек, но организатор предложил другой вариант, наЯ вообще сначала забронировала на большом кораблике, где много человек, но организатор предложил другой вариант, наЯ вообще сначала забронировала на большом кораблике, где много человек, но организатор предложил другой вариант, наЯ вообще сначала забронировала на большом кораблике, где много человек, но организатор предложил другой вариант, на
Д
Дарья
14 апр 2025
Были в апреле 2025 года, забрали как указано в описании экскурсии - на набережной у м. Халич в Каракее. Когда зашли, уже было очень много народу, непонятно когда и где
читать дальше

они сели на корабль, пришлось стоять. Внутри очень шумно и душно, много народу, без конца ходят фотограф и продавец фруктов. На открытой палубе холодно, поэтому внутри была толпа, все постоянно двигали стулья туда-сюда. Гида было практически не слышно, поэтому мы уже и не пытались слушать, все равно непонятно, где конкретно та или иная достопримечательность. Маршрут хороший. Несмотря на низкую цену, не порекомендовала бы, на обычном городском пароме и то комфортнее.

Озан
Озан
Ответ организатора:
Благодарим за ваш отзыв и посещение нашего тура. Нам жаль, что ваше впечатление оказалось не полностью положительным. Хотим уточнить несколько
читать дальше

моментов: • Мы строго следуем заявленному маршруту, Корабль отплывает от старого города — это первая точка маршрута. Наш маршрут начинается от старого города — это первая точка, с которой отправляется корабль. Однако, чтобы вы не тратили время на повторный проход по тем же местам, посадка организована у моста Халич. Таким образом, вы видите все основные достопримечательности один раз, но в логичной и красивой последовательности. Продолжительность тура — 1.5 часа, что считается идеальным временем для комфортного путешествия по Босфору: достаточно, чтобы насладиться красотой, но не утомиться. В завершении вы проходите вдоль старого города, с его самыми впечатляющими видами с воды. Маршрут полный, ничего не упущено. • На борту действительно может быть оживлённо, особенно в холодные дни, когда большинство гостей предпочитает оставаться внутри. Мы постоянно работаем над улучшением комфорта, в том числе над вентиляцией и организацией пространства. • Также хотим уточнить, что на борту ведётся аудиовещание через общие динамики, однако для большего удобства каждому гостю мы предоставляем доступ к нашему аудиогид-приложению. Оно позволяет комфортно слушать экскурсию в наушниках и точно понимать, мимо какой достопримечательности вы проходите — даже при шуме на палубе. Возможно, вы не заметили эту возможность, но мы всегда готовы помочь с установкой и подключением. • Фотограф и продавец фруктов — часть сервиса, и по опыту многих гостей они добавляют восточный колорит и атмосферу. Однако мы примем ваше замечание к сведению. Мы ценим ваш отзыв и обязательно учтём его в нашей работе. Надеемся, у вас будет возможность посетить нас в будущем в более тёплое время года — на открытой палубе атмосфера совершенно иная.

Анна
Анна
6 апр 2025
Отличная прогулка по Босфору, кораблик комфортный, есть места на закрытой палубе, на верхней открытой палубе есть стульчики. Нас подождали, хотя опоздали на 10 мин. Посадка на кораблик близко к станции метро Halic, расположенной на метро мосту. Удобно. Прибывает на набережную к центру, Султан Ахмет.
Виды с воды прекрасные. Цена доступная.
Отличная прогулка по Босфору, кораблик комфортный, есть места на закрытой палубе, на верхней открытой палубе есть
Т
Татьяна
4 апр 2025
Выбрали этот вариант из-за доступной стоимости. Маршрут замечательный, но аудиогид на русском -это короткие фразы, которые не всегда дают понять тот ли объект мы проходим в данный момент. На турецком очень громко и много. В дальнейшем пришлось пару раз воспользоваться паромом, впечатления такие же, но за очень скромные деньги!
Озан
Озан
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Жаль, что впечатление от аудиогида оказалось не полным. В нашем аудио-приложении предусмотрена геолокация, возможно, вы пропустили
читать дальше

её активацию. Также на борту работает аудиовещание на нескольких языках, включая русский. И плюс ко всему — в аудиогиде предусмотрено множество локаций, которые мы проходим во время маршрута, но если рассказывать слишком подробно о каждой, у вас просто не останется времени насладиться видами, а сам аудиогид не будет успевать за маршрутом. Мы старались найти баланс между информацией и возможностью просто наслаждаться Босфором.

Л
Людмила
27 мар 2025
Была в марте 2025: на корабле никаких толп, речь английская и русская в записи, а не гид говорит + есть приложение, но нужен интернет. Информации не много, но и цена простая. Наверху прохладно, но на стульчиках в центре не дует. Внизу закрытый зал душный. Есть барчик с фруктами, блинчиками, напитками. Цены не знаю, но было приятно. Высаживают у Софии, да.
Была в марте 2025: на корабле никаких толп, речь английская и русская в записи, а не
Мария
Мария
12 мар 2025
Все отлично. Покатались на пароме, увидели много достопримечательностей. В приложении прочитали про них. Хорошо, что можно вернуться и прочитать еще раз, если не услышал или забыл. Экскурсия примерно на 1,5 часа и еще полчаса возвращались на пристань.
Ю
Юрий
12 мар 2025
Плавать на кораблике. Надо поставить приложение в телефон, будет гид. Главное достоинство -цена.
С
Света
28 фев 2025
Очень удобно, если вы потом собираетесь в Топкапы или Айя Софию — высаживают в 5 минут ходьбы от них. Информации не слишком много, все полтора часа в ушах звенеть не будет. Хороший маршрут, видно весь город
Очень удобно, если вы потом собираетесь в Топкапы или Айя Софию — высаживают в 5 минутОчень удобно, если вы потом собираетесь в Топкапы или Айя Софию — высаживают в 5 минут

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Путешествие на яхте по Золотому Рогу и Босфору
На яхте
На яхте по Босфору
2 часа
939 отзывов
Водная прогулка
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Насладитесь водной прогулкой по Стамбулу, открывая тайны Золотого Рога и Босфора. Узнайте больше о дворцах и мечетях, прикоснувшись к истории
Начало: На пристани Эминёню или Каракой
Расписание: ежедневно в 11:00
12 ноя в 11:00
13 ноя в 11:00
€35 за человека
Стамбул от Айя-Софии до Босфора
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Стамбул от Айя-Софии до Босфора
Откройте для себя Стамбул с нашей экскурсией: Айя-София, Голубая мечеть и многое другое ждут вас. Погрузитесь в атмосферу города на стыке эпох
Начало: В районе Немецкого фонтана
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€129 за всё до 5 чел.
Старый город Стамбула и прогулка по Босфору
Пешая
5 часов
31 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Старый город Стамбула и прогулка по Босфору
Прикоснуться к истории, увидеть главные достопримечательности и полюбоваться городом с воды
Начало: У Немецкого фонтана
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:15 и 14:30
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€39 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле