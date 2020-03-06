83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город от Константинополя до Стамбула

Я всегда начинаю экскурсии с вводной части, поэтому вы не станете сразу бежать по достопримечательностям и не растеряетесь в дальнейшей информации. Вместо этого в спокойной обстановке я расскажу главное о жизни и развлечениях в древнем Константинополе и о падении огромной Византийской империи. Чтобы поближе познакомиться с ее наследием, вы отправитесь на площадь Ипподром. А любуясь собором Святой Софии, узнаете, как османский архитектор Синан спас его от разрушения.

История, секреты и богатства Османской империи

Чтобы сложить полное представление о великой султанской династии, вы изучите снаружи и внутри ключевые памятники эпохи:

Голубую мечеть : любуясь стройными минаретами и красочными изразцами, поговорим о том, почему ученик Синана так и не превзошел своего учителя и почему именно эта мечеть стала символом Стамбула;

: любуясь стройными минаретами и красочными изразцами, поговорим о том, почему ученик Синана так и не превзошел своего учителя и почему именно эта мечеть стала символом Стамбула; Дворец Топкапы , где вы увидите сериал «Великолепный век» наяву: прогуляетесь по покоям, рассматривая богатые интерьеры, и откроете многовековые тайны, а в святой святых того времени — гареме — поймете, как жили и о чем мечтали султанские наложницы.

, где вы увидите сериал «Великолепный век» наяву: прогуляетесь по покоям, рассматривая богатые интерьеры, и откроете многовековые тайны, а в святой святых того времени — гареме — поймете, как жили и о чем мечтали султанские наложницы. Мечеть Сулеймание, куда мы отправимся на встречу с Сулейманом I и его женой Роксоланой — здесь находится их усыпальница. Вы узнаете о делах султана, вошедшего в историю под именем Великолепный, об удивительной истории любви и о драгоценных камнях, замурованных в минарете.

Вы также обязательно увидите дворец Ибрагима Паши, услышите о его судьбе и, по желанию, заглянете внутрь, чтобы глубже погрузиться в прошлое Османской империи.

Буйство красок и вкусов Стамбула

По узким стамбульским улочкам выйдем к Гранд-базару. Здесь вы окунетесь в шумное море восточного рынка, вдохнете аромат пряностей и полюбуетесь золотыми украшениями. А после на набережной у Галатского моста попробуете традиционный балык экмек (рыбу в хлебе), чтобы закончить прогулку на вкусной ноте!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются историей. Тем, кто впервые в Стамбуле, и тем, кто уже бывал здесь не раз.

Для полноценного знакомства с городом рекомендую заказать мою экскурсию по следам Византии.