83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века
Изящные изразцы и минареты, яркие краски восточного базара, роскошные интерьеры — вы окажетесь в калейдоскопе Стамбула эпохи османов.
Узнаете о взлете и падении Османской империи, полюбуетесь Голубой мечетью, откроете тайны султанов и представите жизнь гарема во дворце Топкапы, услышите о великой любви в мечети Сулеймание. И осознаете величие Стамбула.
В спокойной обстановке я расскажу главное о жизни и развлечениях в древнем Константинополе и о падении огромной Византийской империи
Чтобы поближе познакомиться с наследием империи, вы отправитесь на площадь Ипподром
А любуясь собором Святой Софии, узнаете, как османский архитектор Синан спас его от разрушения
Вас ждут ключевые памятники эпохи
Нуру Османие — красивейшая мечеть, где вы оцените изумительную работу по мрамору и увидите смешение барокко с наследием османской архитектуры.
Дворец Топкапы — «Великолепный век» наяву. Вы прогуляетесь по покоям, рассмотрите богатые интерьеры, откроете многовековые тайны. А в гареме поймёте, как жили и о чем мечтали султанские наложницы.
Церковь святой Ирины — вы перенесетесь на 2000 лет назад и узнаете, как христианство победило на этих землях. Я покажу возможное место захоронения императора Константина и объясню, почему этот собор так и не стал мечетью.
Мечеть Сулеймание, куда мы отправимся на встречу с Сулейманом I и его женой Роксоланой — здесь находится их усыпальница. Вы узнаете о делах султана, об удивительной истории любви и о драгоценных камнях, замурованных в минарете.
А затем
По узким улочкам выйдем к Гранд-базару, где вы вдохнете аромат пряностей и полюбуетесь золотыми украшениями
А на набережной у Галатского моста попробуете традиционный балык экмек (рыбу в хлебе), чтобы закончить прогулку на вкусной ноте!
Организационные детали
Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы, церковь Святой Ирины и гарем — 2750 лир за чел.
Дворец Топкапы закрыт по вторникам, но если мы встретимся в этот день, я в любом случае расскажу все об этом памятнике и подскажу, как туда попасть
В программе есть мечети — пожалуйста, одевайтесь соответственно. И девушкам, и мужчинам нужно надеть одежду ниже колен и закрыть плечи, женщинам также понадобится платок
Для полноценного знакомства с городом рекомендую заказать мою экскурсию по следам Византии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ворота возле св. Софии в Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Федаи — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3025 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Федаи. 28 лет я работаю гидом в Стамбуле — городе на двух континентов и трёх религий. Городе, который, словно острая специя, обжигает сознание, даря нам самые неожиданные читать дальшеуменьшить
открытия. Дворцы, музеи, мечети — я проведу вас по извилистым улочкам истории. Открою тайны султанов и императоров, покажу истинное лицо города. Мы вдохнём ароматы его улиц и насладимся восточным гостеприимством. Мой Стамбул станет вашим!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 193 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
164
4
13
3
8
2
4
1
4
С
Савина
Дата посещения: 12 апр 2026
Ох, это было прекрасно! Мы просто гуляли по Стамбулу, но с таким гидом, будто за руку держал местный друг. Никакой скучной зубрёжки — только живые истории, смешные моменты и искренние читать дальшеуменьшить
эмоции. Забрели во двор, где даже в туристическом месте чувствуешь себя своим. Пили чай на крыше с видом на мечети, слушали азан и просто молчали — это было очень душевно. Спасибо за то, что показали не открытку, а настоящий город — живой, шумный, пахнущий хлебом и морем. Уехали с лёгким сердцем и желанием вернуться уже завтра
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Были с супругом на экскурсии по дворцу Топкапы. Гид Федаи Ага, с первой минуты расположил к себе. Прекрасно разбирающийся в истории Стамбула, Турции, и темы Османства в целом, его глубокие читать дальшеуменьшить
познания по праву позволяют назвать его Гидом с большой буквы! Было приятно наблюдать его взаимодействие с представителями исторического наследия, с уважением встречающих нас в его компании. Он не просто интересно рассказывает, погружая в атмосферу историй, Федаи знает, видит, красивые локации для фото, что стало дополнительным бонусом в нашей прогулке. Если будете выбирать гида по Стамбулу, то однозначно советуем вам Федаи Ага. И если нас спросят, С КЕМ, у нас ассоциируется Стамбул, мы С УДОВОЛЬСТВИЕМ ответим, что с одним прекрасным человеком - Федаи Ифенди ❤️ P.s. Благодарим за всё! Ждём следующей встречи по новым местам.. 🫂
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Уже второй год встречаемся с Федаи, в этот раз побывали во дворце Топкапы. Как мы рады, что побывали в этом месте с настоящим проводником по Стамбулу, его истории и истории империи. Нам, читать дальшеуменьшить
людям, знающим историю очень поверхностно, было безумно интересно и увлекательно, информация, которую нам дал Федаи разложила по полочкам новые знания. Все это подкреплено наглядно, полное погружение. Замечу, что с ребенком 6 лет наш проводник тоже отлично коммуницирует, делает экскурсию для него интерактивной и запоминающейся. А еще Федаи точно знает, где можно найти идеальный кадр и как стать, чтобы получить идеальный кадр) Большое спасибо Федаи!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Федаи провел для нас отличную экскурсию, рассказал гораздо больше, чем было запланировано по программе. С удовольствием порекомендуем его друзьям.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Федаи просто замечательный экскурсовод! Нашел подход и к детям и ко взрослым, провел интереснейшую и очень содержательную экскурсию длинной в целый день! Мы с головой погрузились в атмосферу Стамбула, очень читать дальшеуменьшить
вкусно поели в ресторане с видом на Мраморное море, попили восхитительный кофе в уютной кофейне, заглянули во все места, куда нам хотелось и всё это под непрерывные рассказы нашего Гида! По нашей просьбе Федаи даже ходил с нами по магазинам в поисках подарков)) Спасибо большое за этот прекрасный день и за такое внимательное отношение к туристам. Искренне и от всей души рекомендуем данную экскурсию для знакомства с гордом!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу дяде Федору) за прекрасную экскурсию по Стамбулу! Всё было организовано на высоком уровне: интересно, познавательно и очень увлекательно. Благодаря профессионализму, глубоким знаниям истории и читать дальшеуменьшить
любви к своему делу город открылся совершенно по-новому. Особенно понравилось внимание к деталям, дружелюбная атмосфера и готовность ответить на любые вопросы. Экскурсия оставила массу положительных впечатлений и ярких эмоций. Однозначно рекомендую всем, кто хочет по-настоящему почувствовать атмосферу Стамбула!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Сон наяву - великий османский Стамбул»