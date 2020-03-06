83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Город от Константинополя до Стамбула
Я всегда начинаю экскурсии с вводной части, поэтому вы не станете сразу бежать по достопримечательностям и не растеряетесь в дальнейшей информации. Вместо этого в спокойной обстановке я расскажу главное о жизни и развлечениях в древнем Константинополе и о падении огромной Византийской империи. Чтобы поближе познакомиться с ее наследием, вы отправитесь на площадь Ипподром. А любуясь собором Святой Софии, узнаете, как османский архитектор Синан спас его от разрушения.
История, секреты и богатства Османской империи
Чтобы сложить полное представление о великой султанской династии, вы изучите снаружи и внутри ключевые памятники эпохи:
Вы также обязательно увидите дворец Ибрагима Паши, услышите о его судьбе и, по желанию, заглянете внутрь, чтобы глубже погрузиться в прошлое Османской империи.
Буйство красок и вкусов Стамбула
По узким стамбульским улочкам выйдем к Гранд-базару. Здесь вы окунетесь в шумное море восточного рынка, вдохнете аромат пряностей и полюбуетесь золотыми украшениями. А после на набережной у Галатского моста попробуете традиционный балык экмек (рыбу в хлебе), чтобы закончить прогулку на вкусной ноте!
Путешественникам, которые интересуются историей. Тем, кто впервые в Стамбуле, и тем, кто уже бывал здесь не раз.
Для полноценного знакомства с городом рекомендую заказать мою экскурсию по следам Византии.