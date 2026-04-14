83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Изящные изразцы и минареты, яркие краски восточного базара, роскошные интерьеры — вы окажетесь в калейдоскопе Стамбула эпохи османов. Узнаете о взлете и падении Османской империи, полюбуетесь Голубой мечетью, откроете тайны султанов и представите жизнь гарема во дворце Топкапы, услышите о великой любви в мечети Сулеймание. И осознаете величие Стамбула.

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Описание экскурсии

Сначала

В спокойной обстановке я расскажу главное о жизни и развлечениях в древнем Константинополе и о падении огромной Византийской империи

Чтобы поближе познакомиться с наследием империи, вы отправитесь на площадь Ипподром

А любуясь собором Святой Софии, узнаете, как османский архитектор Синан спас его от разрушения

Вас ждут ключевые памятники эпохи

Нуру Османие — красивейшая мечеть, где вы оцените изумительную работу по мрамору и увидите смешение барокко с наследием османской архитектуры.

Дворец Топкапы — «Великолепный век» наяву. Вы прогуляетесь по покоям, рассмотрите богатые интерьеры, откроете многовековые тайны. А в гареме поймёте, как жили и о чем мечтали султанские наложницы.

Церковь святой Ирины — вы перенесетесь на 2000 лет назад и узнаете, как христианство победило на этих землях. Я покажу возможное место захоронения императора Константина и объясню, почему этот собор так и не стал мечетью.

Мечеть Сулеймание, куда мы отправимся на встречу с Сулейманом I и его женой Роксоланой — здесь находится их усыпальница. Вы узнаете о делах султана, об удивительной истории любви и о драгоценных камнях, замурованных в минарете.

А затем

По узким улочкам выйдем к Гранд-базару, где вы вдохнете аромат пряностей и полюбуетесь золотыми украшениями

А на набережной у Галатского моста попробуете традиционный балык экмек (рыбу в хлебе), чтобы закончить прогулку на вкусной ноте!

Организационные детали