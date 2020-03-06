83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом

Федаи
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Федаи – ваш гид
Изящные изразцы и минареты, яркие краски восточного базара, роскошные интерьеры — вы окажетесь в калейдоскопе Стамбула эпохи османов.

За 4 часа узнаете о взлете и падении Османской империи, полюбуетесь Голубой мечетью, откроете тайны султанов и представите жизнь гарема во дворце Топкапы, услышите о великой любви в мечети Сулеймание.

Такая прогулка в атмосфере ожившей истории поможет осознать величие Стамбула.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии83 отзыва
4.52
Сон наяву — великий османский Стамбул
Сон наяву — великий османский Стамбул

Что вас ожидает

Город от Константинополя до Стамбула
Я всегда начинаю экскурсии с вводной части, поэтому вы не станете сразу бежать по достопримечательностям и не растеряетесь в дальнейшей информации. Вместо этого в спокойной обстановке я расскажу главное о жизни и развлечениях в древнем Константинополе и о падении огромной Византийской империи. Чтобы поближе познакомиться с ее наследием, вы отправитесь на площадь Ипподром. А любуясь собором Святой Софии, узнаете, как османский архитектор Синан спас его от разрушения.

История, секреты и богатства Османской империи
Чтобы сложить полное представление о великой султанской династии, вы изучите снаружи и внутри ключевые памятники эпохи:

  • Голубую мечеть: любуясь стройными минаретами и красочными изразцами, поговорим о том, почему ученик Синана так и не превзошел своего учителя и почему именно эта мечеть стала символом Стамбула;
  • Дворец Топкапы, где вы увидите сериал «Великолепный век» наяву: прогуляетесь по покоям, рассматривая богатые интерьеры, и откроете многовековые тайны, а в святой святых того времени — гареме — поймете, как жили и о чем мечтали султанские наложницы.
  • Мечеть Сулеймание, куда мы отправимся на встречу с Сулейманом I и его женой Роксоланой — здесь находится их усыпальница. Вы узнаете о делах султана, вошедшего в историю под именем Великолепный, об удивительной истории любви и о драгоценных камнях, замурованных в минарете.

Вы также обязательно увидите дворец Ибрагима Паши, услышите о его судьбе и, по желанию, заглянете внутрь, чтобы глубже погрузиться в прошлое Османской империи.

Буйство красок и вкусов Стамбула
По узким стамбульским улочкам выйдем к Гранд-базару. Здесь вы окунетесь в шумное море восточного рынка, вдохнете аромат пряностей и полюбуетесь золотыми украшениями. А после на набережной у Галатского моста попробуете традиционный балык экмек (рыбу в хлебе), чтобы закончить прогулку на вкусной ноте!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые интересуются историей. Тем, кто впервые в Стамбуле, и тем, кто уже бывал здесь не раз.
Для полноценного знакомства с городом рекомендую заказать мою экскурсию по следам Византии.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: дворец Топкапы — 72 лиры; гарем — 42 лиры; дворец Ибрагима Паши (по желанию) — 35 лир
  • Дворец Топкапы закрыт по вторникам, но если мы встретимся в этот день, я в любом случае расскажу все об этом памятнике и подскажу, как туда попасть
  • В программе мечети — пожалуйста, одевайтесь соответственно. Девушкам надо захватить платки, не надевать шорты и короткие юбки, закрыть плечи.
Сон наяву — великий османский Стамбул
Сон наяву — великий османский Стамбул
Сон наяву — великий османский Стамбул
Сон наяву — великий османский Стамбул
Сон наяву — великий османский Стамбул
Сон наяву — великий османский Стамбул
Сон наяву — великий османский Стамбул
Сон наяву — великий османский Стамбул
Сон наяву — великий османский Стамбул
Сон наяву — великий османский Стамбул
Сон наяву — великий османский Стамбул
Сон наяву — великий османский Стамбул
Сон наяву — великий османский Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Федаи
Федаи
Здравствуйте. Меня зовут Федаи. 21 год я работаю гидом в Стамбуле — городе двух континентов и двух религий. Городе, который, словно острая специя, обжигает сознание, даря нам самые неожиданные открытия. Дворцы, музеи, мечети — я проведу вас по извилистым улочкам истории. Открою тайны султанов и покажу истинное лицо города. Мы вдохнём ароматы его улиц и насладимся восточным гостеприимством. Мой Стамбул станет вашим!
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83 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
В конце февраля мы на 3 дня приезжали в Стамбул и заранее забронировали две экскурсии Федаи. Сразу могу сказать, что нам настолько понравились обе, что на второй день мы оформили через Tripster еще одну. Собственно, ради этих экскурсий мы и приезжали. Нам понравилось все: манера общения, подача материала, организация перемещения по маршруту. Все это время мы общались с настоящим профессионалом. Мы читали в отзывах о том, что Федаи отвлекается от прямой темы экскурсии. Но это не отвлечения, а рассказ о связанных с темой событиях и людях. Это придает особый интерес. И главное – это общение с образованным, культурным, эмоциональным и искренним человеком. Мы свободно обсуждали вопросы религии, этики, истории, современной политики. Мы увидели все объекты (за исключением Голубой мечети, находящейся на реставрации), анонсированные в программе экскурсий. Мы услышали интересный рассказ об истории их строительства, о разграблении Византии крестоносцами, об их последующей судьбе в период Османской империи. Мы были поражены красотой дворцового комплекса Топкапы, грандиозностью и изяществом мечетей, построенных великим турецким архитектором Синаном.
А на третий день была просто фантастика. Федаи начал свою экскурсию с музея Карие (Хора). Там сохранились в очень хорошем состоянии мозаики конца 13-го - начала 14-го века. Мы знакомы с произведениями эпохи Возрождения и нам есть с чем сравнивать. Эти мозаики прекрасны, от них не оторваться. После этого Федаи привел нас в церковь Балыклы. Удивительное тихое, умиротворяющее место со святым источником. Об этой церкви пишут в путеводителях, но самостоятельно ее не найти. Оттуда мы добрались до Вселенского патриархата с удивительными иконостасом и аурой а после этого – в Болгарскую церковь, построенную из металла. В довершение – прогулка в район Галаты и Египетский рынок (покупка специй домой). При этом каждая экскурсия длилась 6-7 часов, т.е. пока силы были.
Коллеги туристы. Если вы хотите строгого следования теме экскурсии и маршруту (посмотрите налево – посмотрите направо), четкого, последовательного, как по учебнику, изложения материала (дата, имя, откуда пришел, кого победил, что и какой высоты построил), то, наверное, вам к другому экскурсоводу. Но если вы хотите живого общения с образованным, культурным и очень тактичным человеком на темы истории Малой Азии от античности до современности – вам к Федаи.
РЕКОМЕНДУЕМ.
Тамара и Александр (туристы со стажем).
Федаи!
Мы провели с Вами 3 прекрасных дня. Вы открыли нам Стамбул – Константинополь. Искреннее спасибо.
23 февраля 2020
Два дня гуляли с Федаи по Стамбулу! Нам очень повезло, что мы выбрали именно этого гида для знакомства с городом! Он удивительный человек, неравнодушный, открытый для людей и влюбляющий в себя и в город! Всем советуем знакомиться со Стамбулом вместе с Федаи! Единственное, что от вас требуется, идти на встречу в хорошем настроении, с открытыми глазами и ушами, остальное вам покажет и расскажет ваш гид! А Федаи желаем всего самого наилучшего! Спасибо огромное!
Елена
22 февраля 2020
Идея посетить Стамбул мне пришла после того, как насмотрелась сериалов - Великолепный век, Великолепный век - империя Кёсем. Захотелось увидеть все своими глазами. Для первого знакомства с историей Османской империи выбрала экскурсию "Сон наяву — великий османский Стамбул", которую проводит Федаи.
Можно написать большой отзыв или маленький... Но итог один. Федаи - замечательный гид, который знает и любит свой город. Непринужденно и увлекательно проводит экскурсию, знает ответы на многие вопросы. Время, проведенное в его компании, пролетело незаметно. Мы с дочкой узнали много нового для себя.
Спасибо вам, Федаи, за экскурсию!
Екатерина
30 января 2020
Скажем так, мы с гидом не совпали характерами. Экскурсия была не столько о достопримечательностях, сколько о личности гида. В монологах гид постоянно переключался с темы на тему, повторял одно и то же по многу раз. После этой экскурсии я чувствовала себя более уставшей, чем после экскурсии, длившейся 12 часов. Было не очень интересно, т.к. меня интересовали достопримечательности, а не личная жизнь гида и его мнение о том, как следует вести себя и выглядеть женщинам.
Полагаю, эта экскурсия понравится тем, кто хочет провести время в компании харизматичного и экспрессивного местного жителя и послушать его рассказы о разных вещах, а не о достопримечательностях.
8 января 2020
Экскурсия с Федаи была крайне экспрессивной. Пожалуй, с ним я узнал не только аспекты, касающиеся достопримечательностей, обозначенных в программе, но и немного о менталитете, характере турок, на личном примере гида. Возможно, некоторые детали из личной жизни, которые были поведаны, гид мог бы и опустить. Однако, для кого-то это наоборот будет хорошим элементом, «оживляющим» рассказ. Указанное выше, однако, не соответствует заявленной теме экскурсии.

К сожалению, мы не успели посетить все обозначенные в программе достопримечательности, осмотр Айя-Софии занял бóльшую часть времени, при этом мест всего было не так уж и много.

Ключевая вещь, связанная с рассказом Федаи, которую хотелось бы отметить, заключалась в том, что слушать Федаи было тяжело, мысль, которую хотел донести гид, ускользала (допускаю, что возможно это было из-за моей усталости или наоборот особенностей, стиля повествования гида). Особенно, это проявилось в конце экскурсии.
5 января 2020
Отличный формат, можно смело рекомендовать и взрослым и с детьми: для всех найдётся время и внимание гида. Нескучно и познавательно будет всем) приятный собеседник- в спокойной манере вы с интересными отступлениями в детали узнаете в принципе все, что вас интересует)
3 января 2020
В содержании экскурсии хотелось бы больше конкретики, без лишней информации.Всю историю Османского государства невозможно усвоить в течении нескольких часов.
31 декабря 2019
В Стамбуле была первый раз, поэтому, конечно же, было желание осмотреть и послушать рассказ об основных достопримечательностях.

Гид которого в итоге выбрали конечно яркий и эмоциональный человек, но в организационно-профессиональных вопросах оставил плохое впечатление.

Увлечение гида темой не свидетельствует, что ему можно не следить за временем. Как результат мы не успели осмотреть один из заявленных объектов. Контролировать сколько времени уделить каждому из объектов - это работа гида.
При этом в ходе экскурсии не было спокойного и последовательного рассказа об исторических фактах, присутствовали постоянные отступления на отвлеченные темы (! впервые сталкиваюсь с необходимостью выслушивать мнение гида о вопросах не связанных с экскурсией!) не предоставлено времени на то, чтобы сделать фотографии, хотя группа то всего 4 человека.
Экскурсия прошла для меня сумбурно и какими-то урывками.

Выделить время на небольшой перерыв между посещением объектов, чтобы туристы могли согреться и перекусить - это тоже работа гида, тем более при продолжительности экскурсии более 5 часов зимой.
В результате нам необходимо было замершими и голодными идти на следующий объект «пока не закрылся».

Приобретая экскурсию рассчитываешь получить разумно организованное время для осмотра достопримечательностей и рассказ именно о них.
Оскорблять же в присутствии туристов, людей высказавших недовольство ранее проведённой экскурсией, совершено неприемлемо.
30 декабря 2019
Знает город и его историю, живо и довольно интересно преподносит материал, активный. Слушать интересно.
Рекомендовали бы знакомым, если бы не одно НО.

50% времени говорит о себе, своей жизни и своих воззрениях на жизнь. Оценивает экскурсантов и делает замечания их внешнему виду (осанка, прическа). Часто повторяет одно и то же: фразы, истории, но больше всего - сведения о себе. И остановить сложно (пожилой человек, это же "нехорошо"), и слушать с вежливой улыбкой довольно противно. Рассказывает о плохих туристах, которые оставили ему плохие отзывы, показывает их фото с замечаниями.
29 декабря 2019
Были с Федаи на двух экскурсиях: Византийская эпоха и Османская эпоха. Федаи - гид с большим опытом, очень любит свою работу, интересно и увлечённо подаёт информацию. Наш гид - человек с обширным кругозором, много читает, всегда готов ответить на дополнительные вопросы о жизни в Стамбуле. А ещё, Федаи - необыкновенно харизматичный человек, заряжает своей энергией, прекрасно владеет русским языком. Рекомендую!!!
Ещё 73 отзыва

Федаи проводит ещё 1 экскурсию

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