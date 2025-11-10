Глоток свежего воздуха аутентичного Стамбула: индивидуальный спортивно-культурный эко тур по жемчужинам незабываемого города Принцевым островам.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЭта экскурсия позволит вам взглянуть на многогранный город с новой перспективы. Путешествие на Принцевы острова подарит уникальную возможность увидеть его в ином свете. Эти острова получили свое название благодаря древней истории византийских принцев и принцесс, сосланных в здешние монастыри. Важная информация: Во время прогулки вас ждут увлекательные легенды и истории о древних церквях, знаменитых особняках в стиле ар-нуво, а также о великих поэтах и писателях, оставивших свой след в истории этих мест. Тур завершится подъемом на святой холм Агия Йорги, откуда открывается захватывающий вид на острова и бескрайние просторы моря.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улочки центра
- Отель «Сплендид»
- Развалины дома Льва Троцкого
- Лесные тропинки
- Холмы с видом
- Церковь Святого Георгия (Айа Йорги)
- Вид на открытое море
- Дом писателя романа «Королёк - птичка певчая», Решат Нури Гюнтекина
- Деревянные особняки
- Дом Иллюминати (особняк знаменитого Сабунджакис)
- По дороге к ост. Бююкада вы увидите первые 3 острова
Что включено
- Фото
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Аренда велосипеда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Nizam, İskele Cd. No:1, Büyükada / Остров Бююкада около причала парома напротив кафе Мадо no:1
Завершение: Oколо причала парома
Когда и сколько длится?
Когда: За день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Во время прогулки вас ждут увлекательные легенды и истории о древних церквях
- Знаменитых особняках в стиле ар-нуво
- А также о великих поэтах и писателях
- Оставивших свой след в истории этих мест. Тур завершится подъемом на святой холм Агия Йорги
- Откуда открывается захватывающий вид на острова и бескрайние просторы моря
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
