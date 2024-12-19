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и историей. Меня радует и вдохновляет тот факт, что у меня есть возможность делиться состоянием влюблённости и восхищения к городу вот уже 10 лет. Я работаю в команде таких же влюблённых в Стамбул гидов. Будем рады встрече с вами!