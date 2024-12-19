Наша экскурсия на Принцевы острова, а точнее на Бююкада, будет насыщенной! Мы доберёмся до него на пароме. Погуляем по улицам и тихим паркам острова, рассматривая архитектуру османских времён. Увидим одно из крупнейших деревянных зданий в мире и отдохнём на набережной. По желанию поднимемся к монастырю на вершине и полюбуемся видами Стамбула.
Описание водной прогулки
- Отправление из Стамбула. Мы начнём путешествие на пароме. Во время плавания вы насладитесь захватывающими видами на Босфор и Принцевы острова
- Прибытие на Бююкада. Неспешно пройдём по улочкам острова, рассматривая уютные ресторанчики и кафе. И обязательно сделаем остановку на чай или кофе по-турецки
- Путь на вершину. По желанию воспользуемся электромобилем и поднимемся к монастырю Святого Георгия Кудунского, который расположен на вершине холма. С него открывается невероятный вид на остров, море и Стамбул — отличное место для фотографий
- Греческий православный приют — Принкипо. Вы увидите одно из крупнейших деревянных зданий в мире, узнаете о его судьбе и почувствуете атмосферу заброшенного приюта
- Школа Taş Mektep. Прогуливаясь по улочкам острова, осмотрим исторические здания и поговорим об архитектурном наследии Бююкада
- Отдых на набережной. В завершение экскурсии вы насладитесь морем — отличная возможность расслабиться после насыщенного дня
Вы узнаете:
- о Византийском и Османском периодах
- традиции отсутствия автомобилей на острове
- интересные факты о турецких фильмах и сериалах
- греческом и армянском наследии
И многое другое!
В подарок вы получите карту-навигатор по городу. Я лично собрала отличные места: рестораны, кафе, парки, дворцы и т. д.
Организационные детали
- Дорога до Принцевых островов и обратно занимает около 3,5 часов на пароме
- Проезд на пароме входит в стоимость экскурсии. Отдельно оплачивается по желанию: кафе, поездка на электромобиле — около 300 лир
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миная — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 28 туристов
Добро пожаловать, уважаемые гости! Меня зовут Миная. На протяжении 14 лет я живу и изучаю Стамбул. Этот город особенный, обволакивающий современным бытом и укладом жизни. Он впечатляет контрастной культурой, традициямиЗадать вопрос
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