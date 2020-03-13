53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Визитные карточки и мифы Бююкада

Остров знаменит своей нетипичной для Стамбула архитектурой, разнообразием фауны, фаэтонами и красивыми пляжами — всё это будет в экскурсии. Но также я расскажу о том, что про Бююкада правда, а что ложь, чем местным не нравится традиция путешественников вязать на деревья записки и «тянуть ниточку», покажу настоящий дом с привидениями и место, где гостил Троцкий. Вы увидите невероятное здание старого сиротского приюта, поистине огромное и сделанное из дерева, церковь Святого Георгия, где иконы и богатое убранство на время заставят забыть, что вы находитесь в мусульманской стране. А на одном из холмов у вас получится сделать пару кадров с головокружительными видами на Стамбул и соседние острова.

Жизнь аборигенов на острове

Бююкада — место, где в тёплое время года не так просто услышать турецкую речь, потому что с давних времён здесь живут не только турки, а греки, армяне, евреи и ещё много кто. Это тот редкий случай, когда на участке суши в 5 квадратных километров расположены рядом синагога, греческая, армянская, латиноамериканская и католическая церкви, а летом в ресторанах играет греческая музыка. У местных здесь совершенно особенное отношение к природе и экологии. На Бююкада в разные времена жили удивительные люди, например, владелица публичного дома, платившая в государственную казну огромное количество налогов, — и я вам о них расскажу. Вы узнаете, на что была похожа жизнь богатых греков 100 лет назад, и, для сравнения, увидите бедные улицы наших дней. Полюбуетесь на виллы с садами, если захотите, прокатитесь на фаэтоне и попробуете поразительно вкусный жареный суджук на холме.

Гастрономические приключения

Поднявшись к монастырю Святого Георгия, вы сможете пообедать там нежнейшим шашлыком, салатами и пирожками, разглядывая Стамбул с высоты холма, или же в рыбном ресторане с видом на бесконечное море и соседние острова. Ресторан знаменит не только месторасположением, но и кухней. Многие известные турки приплывают сюда специально, чтобы отведать блюда из морских гадов и рыбу, рецепт которой знает только шеф-повар. Есть еще вариант — пообедать в заведении, похожем на нашу столовую. Это облюбованное всеми кафе на Бююкада, где всегда свежая и вкусная еда на любой вкус. А если хочется сойти за местного, то можно просто заказать тост с чаем или айраном на набережной между пристанями.