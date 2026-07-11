53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Бююкада - это июнь, июль и август. В это время остров оживает, предлагая гостям множество культурных мероприятий и гастрономических фестивалей. Жизнь на острове в эти месяцы особенно насыщенная, а рестораны предлагают самые свежие морепродукты. Апрель, май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки. В это время на острове меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уникальной атмосферой Бююкада. Кроме того, это идеальное время для прогулок по острову и изучения его архитектурных достопримечательностей.

жителей, откроет вам настоящий Бююкада, его прошлое и настоящее. Вас ждут живописные прогулки по острову, где каждый камень и здание хранят свои тайны и истории. Вы увидите дом с привидениями, узнаете, где гостил Троцкий, и полюбуетесь величественным зданием старого сиротского приюта. В ходе экскурсии вы также познакомитесь с многонациональной культурой острова и попробуете местные гастрономические шедевры. А профессиональная фотосессия позволит сохранить воспоминания о вашем приключении на долгие годы

Описание экскурсии

Визитные карточки и мифы Бююкада

Остров знаменит своей нетипичной для Стамбула архитектурой, разнообразием фауны и красивыми пляжами — всё это будет в экскурсии. Но также я расскажу о том, что про Бююкада правда, а что ложь, чем местным не нравится традиция путешественников вязать на деревья записки и «тянуть ниточку», покажу настоящий дом с привидениями и место, где гостил Троцкий. Вы увидите невероятное здание старого сиротского приюта, поистине огромное и сделанное из дерева, церковь Святого Георгия, где иконы и богатое убранство на время заставят забыть, что вы находитесь в мусульманской стране. А на одном из холмов у вас получится сделать пару кадров с головокружительными видами на Стамбул и соседние острова.

Жизнь аборигенов на острове

Бююкада — место, где в тёплое время года не так просто услышать турецкую речь, потому что с давних времён здесь живут не только турки, а греки, армяне, евреи и ещё много кто. Это тот редкий случай, когда на участке суши в 5 квадратных километров расположены рядом синагога, греческая, армянская, латиноамериканская и католическая церкви, а летом в ресторанах играет греческая музыка. У местных здесь совершенно особенное отношение к природе и экологии. На Бююкада в разные времена жили удивительные люди, например, владелица публичного дома, платившая в государственную казну огромное количество налогов, — и я вам о них расскажу. Вы узнаете, на что была похожа жизнь богатых греков 100 лет назад, и, для сравнения, увидите бедные улицы наших дней. Полюбуетесь на виллы с садами и попробуете поразительно вкусный жареный суджук на холме.

Гастрономические приключения

Поднявшись к монастырю Святого Георгия, вы сможете пообедать там нежнейшим шашлыком, салатами и пирожками, разглядывая Стамбул с высоты холма, или же в рыбном ресторане с видом на бесконечное море и соседние острова. Ресторан знаменит не только месторасположением, но и кухней. Многие известные турки приплывают сюда специально, чтобы отведать блюда из морских гадов и рыбу, рецепт которой знает только шеф-повар. Есть еще вариант — пообедать в заведении, похожем на нашу столовую. Это облюбованное всеми кафе на Бююкада, где всегда свежая и вкусная еда на любой вкус. А если хочется сойти за местного, то можно просто заказать тост с чаем или айраном на набережной между пристанями.

Организационные детали