53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Король Принцевых островов

Познакомьтесь с Принцевыми островами через глаза аборигена. Исторические открытия и профессиональная фотосессия ждут вас
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Бююкада, где вы не только узнаете историю и байки острова, но и почувствуете его уникальный дух.

Ваш личный гид, знающий каждый уголок и привычки местных
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жителей, откроет вам настоящий Бююкада, его прошлое и настоящее. Вас ждут живописные прогулки по острову, где каждый камень и здание хранят свои тайны и истории.

Вы увидите дом с привидениями, узнаете, где гостил Троцкий, и полюбуетесь величественным зданием старого сиротского приюта.

В ходе экскурсии вы также познакомитесь с многонациональной культурой острова и попробуете местные гастрономические шедевры. А профессиональная фотосессия позволит сохранить воспоминания о вашем приключении на долгие годы

5
105 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏝 Уникальная архитектура и природа
  • 🏠 Исторические здания и легенды
  • 🌍 Многонациональная культура
  • 🍽 Гастрономические открытия
  • 📸 Потрясающие виды и фотомоменты
  • 🕍 Религиозные и культурные памятники

Лучшее время для посещения

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фев
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апр
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июл
авг
сен
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Лучшие месяцы для посещения Бююкада - это июнь, июль и август. В это время остров оживает, предлагая гостям множество культурных мероприятий и гастрономических фестивалей. Жизнь на острове в эти месяцы особенно насыщенная, а рестораны предлагают самые свежие морепродукты. Апрель, май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки. В это время на острове меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уникальной атмосферой Бююкада. Кроме того, это идеальное время для прогулок по острову и изучения его архитектурных достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Король Принцевых островов
Король Принцевых островов
Король Принцевых островов

Что можно увидеть

  • Дом с привидениями
  • Старый сиротский приют
  • Церковь Святого Георгия
  • Монастырь Святого Георгия

Описание экскурсии

Визитные карточки и мифы Бююкада

Остров знаменит своей нетипичной для Стамбула архитектурой, разнообразием фауны и красивыми пляжами — всё это будет в экскурсии. Но также я расскажу о том, что про Бююкада правда, а что ложь, чем местным не нравится традиция путешественников вязать на деревья записки и «тянуть ниточку», покажу настоящий дом с привидениями и место, где гостил Троцкий. Вы увидите невероятное здание старого сиротского приюта, поистине огромное и сделанное из дерева, церковь Святого Георгия, где иконы и богатое убранство на время заставят забыть, что вы находитесь в мусульманской стране. А на одном из холмов у вас получится сделать пару кадров с головокружительными видами на Стамбул и соседние острова.

Жизнь аборигенов на острове

Бююкада — место, где в тёплое время года не так просто услышать турецкую речь, потому что с давних времён здесь живут не только турки, а греки, армяне, евреи и ещё много кто. Это тот редкий случай, когда на участке суши в 5 квадратных километров расположены рядом синагога, греческая, армянская, латиноамериканская и католическая церкви, а летом в ресторанах играет греческая музыка. У местных здесь совершенно особенное отношение к природе и экологии. На Бююкада в разные времена жили удивительные люди, например, владелица публичного дома, платившая в государственную казну огромное количество налогов, — и я вам о них расскажу. Вы узнаете, на что была похожа жизнь богатых греков 100 лет назад, и, для сравнения, увидите бедные улицы наших дней. Полюбуетесь на виллы с садами и попробуете поразительно вкусный жареный суджук на холме.

Гастрономические приключения

Поднявшись к монастырю Святого Георгия, вы сможете пообедать там нежнейшим шашлыком, салатами и пирожками, разглядывая Стамбул с высоты холма, или же в рыбном ресторане с видом на бесконечное море и соседние острова. Ресторан знаменит не только месторасположением, но и кухней. Многие известные турки приплывают сюда специально, чтобы отведать блюда из морских гадов и рыбу, рецепт которой знает только шеф-повар. Есть еще вариант — пообедать в заведении, похожем на нашу столовую. Это облюбованное всеми кафе на Бююкада, где всегда свежая и вкусная еда на любой вкус. А если хочется сойти за местного, то можно просто заказать тост с чаем или айраном на набережной между пристанями.

Организационные детали

  • До острова вы добираетесь самостоятельно, а я обязательно встречу вас на одном из причалов. Билет на паром в одну сторону стоит 80 лир. После бронирования вы получите подробную информацию, как добраться до острова Бююкада.
  • Прогулка на автобусе и обед не входят в стоимость экскурсии

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
АдаЛида
АдаЛида — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1167 туристов
Я профессиональный гид и живу в Стамбуле. Семь с половиной лет прожила на острове Бююкада. За это время успела пройти его вдоль и поперёк сотни раз, но всё ещё не
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могу им насытиться. Обидно читать отзывы, что «ничего особенного нет». Хочу познакомить вас с «живым», нетуристическим островом, с его привычками и укладом жизни. Обещаю: прогулка будет сопровождаться интересными историческими фактами, шутками и рассказами о прекрасном острове.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 105 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
огромное спасибо гиду Лидии!! это был супер интересный крутой день!! провели на острове целый день, Лидия рассказала много интресных факторов о жизни людей на острове,об истории острова!!! много гуляли, вкусно обедали!! Лидия гид- профессионал, рекомедую 100%!! позитивная интересная девушка, очень жаль что по Стамбулу гуляли без нее!
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Юлия
Были на экскурсии компанией друзей с детьми. Не заметили как пролетел день! Благодаря Лидии, Принцевы острова стали для нас неожиданным открытием. Лидия - чудесный человек и интересный и увлекательный рассказчик! Даже дети всех возрастов от 7 до 15 с удовольствием активно слушали всю экскурсию.
Были на экскурсии компанией друзей с детьми. Не заметили как пролетел день! Благодаря Лидии, Принцевы острова
Были на экскурсии компанией друзей с детьми. Не заметили как пролетел день! Благодаря Лидии, Принцевы острова
Были на экскурсии компанией друзей с детьми. Не заметили как пролетел день! Благодаря Лидии, Принцевы острова
Были на экскурсии компанией друзей с детьми. Не заметили как пролетел день! Благодаря Лидии, Принцевы острова
Были на экскурсии компанией друзей с детьми. Не заметили как пролетел день! Благодаря Лидии, Принцевы острова
Были на экскурсии компанией друзей с детьми. Не заметили как пролетел день! Благодаря Лидии, Принцевы острова
Были на экскурсии компанией друзей с детьми. Не заметили как пролетел день! Благодаря Лидии, Принцевы острова
Были на экскурсии компанией друзей с детьми. Не заметили как пролетел день! Благодаря Лидии, Принцевы острова
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Д
Одна из самых крутых экскурсий за несколько лет. Лидия, спасибо вам еще раз за потрясающий тур от всей нашей девчачьей компании!

Сервис и отношение гида к гостям стал понятен на моменте,
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когда за сутки до встречи Лидия обьяснила, как добраться до пристани (с фотографиями причала и видео с острова). В день экскурсии, пока мы шли на пароме была с нами на связи и предупреждала об остановках.

На острове благодаря гиду мы ощутили себя в гостях у безмерно гостеприимной и многочисленной семьи. Истории зданий/домов, жизней и судьбах островитян — лились рекой. О чем бы мы не спросили — Лидия давала исчерпывающий ответ, который был приправлен личным опытом или историей знакомых.

Сложно будет передать словами благодарность, которая осталась от встречи и экскурсии. Но по ощущениям, мы приобрели настоящего друга. Контакт сохранен в телефон и будет передаваться знакомым. Лидия — гид, который влюбляет в место.

Одна из самых крутых экскурсий за несколько лет. Лидия, спасибо вам еще раз за потрясающий тур от всей нашей девчачьей компании!
Одна из самых крутых экскурсий за несколько лет. Лидия, спасибо вам еще раз за потрясающий тур от всей нашей девчачьей компании!
Одна из самых крутых экскурсий за несколько лет. Лидия, спасибо вам еще раз за потрясающий тур от всей нашей девчачьей компании!
Одна из самых крутых экскурсий за несколько лет. Лидия, спасибо вам еще раз за потрясающий тур от всей нашей девчачьей компании!
Одна из самых крутых экскурсий за несколько лет. Лидия, спасибо вам еще раз за потрясающий тур от всей нашей девчачьей компании!
Одна из самых крутых экскурсий за несколько лет. Лидия, спасибо вам еще раз за потрясающий тур от всей нашей девчачьей компании!
Одна из самых крутых экскурсий за несколько лет. Лидия, спасибо вам еще раз за потрясающий тур от всей нашей девчачьей компании!
Одна из самых крутых экскурсий за несколько лет. Лидия, спасибо вам еще раз за потрясающий тур от всей нашей девчачьей компании!+1
Одна из самых крутых экскурсий за несколько лет. Лидия, спасибо вам еще раз за потрясающий тур от всей нашей девчачьей компании!
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В
Это был отличный день! Мы давно хотели побывать в этих местах. Но для полноты впечатлений нужен был человек, который бы любил остров и был готов своей любовью поделиться с вами.
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Лида оказалась таким человеком. Она интересно рассказывает про особенности жизни на острове, знает много историй про архитектурные сооружения и природный ландшафт. Сам маршрут не сложный, а пейзажи, которые на нем открываются, великолепны.
Хочется еще раз поблагодарить Лиду за прекрасно продуманную и организованную экскурсию.

Это был отличный день! Мы давно хотели побывать в этих местах. Но для полноты впечатлений нужен
Это был отличный день! Мы давно хотели побывать в этих местах. Но для полноты впечатлений нужен
Это был отличный день! Мы давно хотели побывать в этих местах. Но для полноты впечатлений нужен
Это был отличный день! Мы давно хотели побывать в этих местах. Но для полноты впечатлений нужен
Это был отличный день! Мы давно хотели побывать в этих местах. Но для полноты впечатлений нужен
Это был отличный день! Мы давно хотели побывать в этих местах. Но для полноты впечатлений нужен
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Руслан
Большое Спасибо за замечательную экскурсию. Лида провела для нас интересную и познавательную экскурсию, рассказала о прошлом и настоящем острова. А ещё Лида замечательный организатор, точно сориентировала нас как добраться, с
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какой пристани в Стамбуле и когда отправляется паром, с точками на карте, расписанием и необходимыми комментариями, то же и с обратной дорогой. В последующие дни мы не раз обращались к Лиде с вопросами и просьбами посоветовать что, где, да как в Стамбуле и окрестностях, каждый раз Лида откликалась на наши вопросы, отвечала подробно, помогала составить маршрут, советовала как поступить лучше. Спасибо Большое!

Большое Спасибо за замечательную экскурсию. Лида провела для нас интересную и познавательную экскурсию, рассказала о прошлом
Большое Спасибо за замечательную экскурсию. Лида провела для нас интересную и познавательную экскурсию, рассказала о прошлом
Большое Спасибо за замечательную экскурсию. Лида провела для нас интересную и познавательную экскурсию, рассказала о прошлом
Большое Спасибо за замечательную экскурсию. Лида провела для нас интересную и познавательную экскурсию, рассказала о прошлом
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К
Дорогая Лида, спасибо вам от всего сердца за продуманный и удобный для нас маршрут. Спасибо за подробный материал, веселое настроение, интересную беседу и вкусный ужин с великолепным видом на море
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и острова – это сказка! Благодаря вашим знаниям, труду и любви к миру и работе живы и традиции и память этого острова. Спасибо вам огромное и всего вам наилучшего. Лена и Костя из Нюрнберга, Германия

Дорогая Лида, спасибо вам от всего сердца за продуманный и удобный для нас маршрут. Спасибо за
Дорогая Лида, спасибо вам от всего сердца за продуманный и удобный для нас маршрут. Спасибо за
Дорогая Лида, спасибо вам от всего сердца за продуманный и удобный для нас маршрут. Спасибо за
Дорогая Лида, спасибо вам от всего сердца за продуманный и удобный для нас маршрут. Спасибо за
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