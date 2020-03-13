53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть для себя Бююкада — самый многогранный уголок архипелага

АдаЛида
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АдаЛида – ваш гид
Слушать рассказ аборигена об истории и байках острова — прекрасная возможность окунуться в особенную жизнь Бююкада.

Я знаю здесь каждый уголок, привычки местных и всё о прошлом и настоящем Принцевых островов.

Встретив путешественников из Стамбула, я буду провожать обратно людей, влюбленных в Бююкада.

Помимо увлекательных прогулок я также провожу профессиональные фотосессии, после которых у вас останутся фотографии и приятные воспоминание о счастливых днях, проведённых в Стамбуле.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5.5 часов
До 3 человек
Встреча на острове Бююкада
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У этой экскурсии53 отзыва
4.87
Король Принцевых островов
Король Принцевых островов

Что вас ожидает

Визитные карточки и мифы Бююкада
Остров знаменит своей нетипичной для Стамбула архитектурой, разнообразием фауны, фаэтонами и красивыми пляжами — всё это будет в экскурсии. Но также я расскажу о том, что про Бююкада правда, а что ложь, чем местным не нравится традиция путешественников вязать на деревья записки и «тянуть ниточку», покажу настоящий дом с привидениями и место, где гостил Троцкий. Вы увидите невероятное здание старого сиротского приюта, поистине огромное и сделанное из дерева, церковь Святого Георгия, где иконы и богатое убранство на время заставят забыть, что вы находитесь в мусульманской стране. А на одном из холмов у вас получится сделать пару кадров с головокружительными видами на Стамбул и соседние острова.

Жизнь аборигенов на острове
Бююкада — место, где в тёплое время года не так просто услышать турецкую речь, потому что с давних времён здесь живут не только турки, а греки, армяне, евреи и ещё много кто. Это тот редкий случай, когда на участке суши в 5 квадратных километров расположены рядом синагога, греческая, армянская, латиноамериканская и католическая церкви, а летом в ресторанах играет греческая музыка. У местных здесь совершенно особенное отношение к природе и экологии. На Бююкада в разные времена жили удивительные люди, например, владелица публичного дома, платившая в государственную казну огромное количество налогов, — и я вам о них расскажу. Вы узнаете, на что была похожа жизнь богатых греков 100 лет назад, и, для сравнения, увидите бедные улицы наших дней. Полюбуетесь на виллы с садами, если захотите, прокатитесь на фаэтоне и попробуете поразительно вкусный жареный суджук на холме.

Гастрономические приключения
Поднявшись к монастырю Святого Георгия, вы сможете пообедать там нежнейшим шашлыком, салатами и пирожками, разглядывая Стамбул с высоты холма, или же в рыбном ресторане с видом на бесконечное море и соседние острова. Ресторан знаменит не только месторасположением, но и кухней. Многие известные турки приплывают сюда специально, чтобы отведать блюда из морских гадов и рыбу, рецепт которой знает только шеф-повар. Есть еще вариант — пообедать в заведении, похожем на нашу столовую. Это облюбованное всеми кафе на Бююкада, где всегда свежая и вкусная еда на любой вкус. А если хочется сойти за местного, то можно просто заказать тост с чаем или айраном на набережной между пристанями.

Организационные детали

  • Прогулка на фаэтоне и обед не входят в стоимость экскурсии
  • До острова вы добираетесь самостоятельно, а я обязательно встречу вас на одном из причалов
  • После бронирования вы получите подробную информацию по тому, как добраться до острова Бююкада
Король Принцевых островов
Король Принцевых островов
Король Принцевых островов
Король Принцевых островов
Король Принцевых островов
Король Принцевых островов
Король Принцевых островов
Король Принцевых островов
Король Принцевых островов
Король Принцевых островов
Король Принцевых островов
Король Принцевых островов
Король Принцевых островов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на острове Бююкада.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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АдаЛида
АдаЛида
Всем привет, меня зовут Лида, и я живу на острове уже 7 лет. За это время успела пройти его вдоль и поперёк сотни раз, но все ещё не могу им насытиться. Мне обидно читать отзывы людей об острове, что «ничего особенного нет, и сильно пахнет лошадьми». Я хочу познакомить вас с «живым», нетуристическим островом, с его привычками и укладом жизни. С запахом я ничего сделать не смогу, а вот много интересного точно покажу. Обещаю, что прогулка будет сопровождаться интересными историческими фактами, шутками и просто рассказами о прекрасном острове.
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53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Если посещать Принцевы острова, то , конечно, с экскурсоводом ! АдаЛида,
спасибо! комфортно, очень приветливо, интересно, познавательно, грамотно. И, что не маловажно, Лида любит этот остров , и хочет, чтобы его полюбили все, кто туда приезжает! Рекомендую!
Елена
5 марта 2020
Мои задумки по путешествиям могут ждать десятилетия перед тем, как «выстрелить». Принцевы Острова в этом смысле - рекордсмен). Более 30 лет назад я прочитала о них в путеводителе. За это время я побывала в Стамбуле около 5 раз. И вот только сейчас попала на Бююкада). С замечательным человеком и гидом Лидией. Очень комфортная прогулка длиной в 5,5 часов и интересная подача информации, причём я узнала много нового не только относительно Острова. Благодарю за этот день, Лидия! 🙏🌺
29 января 2020
Замечательная экскурсия! За приятной беседой обошли весь остров. Остров бы никогда бы для меня не открылся всей своей душой без этой экскурсии. Лидия специально сделала акцент на интересующих меня моментах. Мы побывали в секретном ресторане для своих. Всем рекомендую!
13 января 2020
Огромное спасибо Лидии за этот чудесный день! Экскурсию можно разделить на 3 части: прогулка по виллам, подъем в гору(нужно быть готовым к нему и выбрать соответствующую обувь) и спуск с горы. Лидия великолепный гид, она рассказывала обо всем и отвечала на все вопросы. В процессе экскурсии не было моментов, когда бы мы просто шли и молчали за все 6 часов этого маленького путешествия, также Лидия отлично фотографирует.
11 декабря 2019
Огромное спасибо Лидии за прекрасно проведенное время. Экскурсия великолепная, рассказчик еще более прекрасен. В остров можно влюбиться с первого посещения!
Ксения
2 декабря 2019
Какой прекрасный был денёк, не помешал даже моросящий дождь) Я выбрала пешеходный вариант прогулки и не пожалела. Лида прожила на Бююкада 9 лет и выражение "его/ее тут каждая собака знает" оказалось буквальным, Лиду действительно, кажется, знает каждая собака на острове) Экскурсия в несколько часов пролетела незаметно, потому что Лида интересный рассказчик, приятный собеседник и знает множество историй про жизнь острова. Если ещё не пробовали сахлеб, обязательно сделайте это перед Splendid Palace отелем.
15 ноября 2019
Экскурсия замечательная. Если вы действительно хотите увидеть этот остров изнутри, понять, чем он привлекает, как живет, то лучшего гида не найти. Лидия прекрасный рассказчик, который дает не просто сухую информацию, а рассказывает о жизни острова и его жителей. Маршрут был построен очень правильно, с учетом возможностей и пожеланий участников нашей группы, за это отдельное спасибо.
12 ноября 2019
Потрясающий гид и потрясающая экскурсия!
Если еще раз приеду в Стамбул, обязательно воспользуюсь услугами Лиды))
5 октября 2019
Экскурсия очень понравилась!
3 октября 2019
Хорошая девушка Лида.
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