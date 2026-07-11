53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ваш личный гид, знающий каждый уголок и привычки местных
6 причин купить эту экскурсию
- 🏝 Уникальная архитектура и природа
- 🏠 Исторические здания и легенды
- 🌍 Многонациональная культура
- 🍽 Гастрономические открытия
- 📸 Потрясающие виды и фотомоменты
- 🕍 Религиозные и культурные памятники
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Дом с привидениями
- Старый сиротский приют
- Церковь Святого Георгия
- Монастырь Святого Георгия
Описание экскурсии
Визитные карточки и мифы Бююкада
Остров знаменит своей нетипичной для Стамбула архитектурой, разнообразием фауны и красивыми пляжами — всё это будет в экскурсии. Но также я расскажу о том, что про Бююкада правда, а что ложь, чем местным не нравится традиция путешественников вязать на деревья записки и «тянуть ниточку», покажу настоящий дом с привидениями и место, где гостил Троцкий. Вы увидите невероятное здание старого сиротского приюта, поистине огромное и сделанное из дерева, церковь Святого Георгия, где иконы и богатое убранство на время заставят забыть, что вы находитесь в мусульманской стране. А на одном из холмов у вас получится сделать пару кадров с головокружительными видами на Стамбул и соседние острова.
Жизнь аборигенов на острове
Бююкада — место, где в тёплое время года не так просто услышать турецкую речь, потому что с давних времён здесь живут не только турки, а греки, армяне, евреи и ещё много кто. Это тот редкий случай, когда на участке суши в 5 квадратных километров расположены рядом синагога, греческая, армянская, латиноамериканская и католическая церкви, а летом в ресторанах играет греческая музыка. У местных здесь совершенно особенное отношение к природе и экологии. На Бююкада в разные времена жили удивительные люди, например, владелица публичного дома, платившая в государственную казну огромное количество налогов, — и я вам о них расскажу. Вы узнаете, на что была похожа жизнь богатых греков 100 лет назад, и, для сравнения, увидите бедные улицы наших дней. Полюбуетесь на виллы с садами и попробуете поразительно вкусный жареный суджук на холме.
Гастрономические приключения
Поднявшись к монастырю Святого Георгия, вы сможете пообедать там нежнейшим шашлыком, салатами и пирожками, разглядывая Стамбул с высоты холма, или же в рыбном ресторане с видом на бесконечное море и соседние острова. Ресторан знаменит не только месторасположением, но и кухней. Многие известные турки приплывают сюда специально, чтобы отведать блюда из морских гадов и рыбу, рецепт которой знает только шеф-повар. Есть еще вариант — пообедать в заведении, похожем на нашу столовую. Это облюбованное всеми кафе на Бююкада, где всегда свежая и вкусная еда на любой вкус. А если хочется сойти за местного, то можно просто заказать тост с чаем или айраном на набережной между пристанями.
Организационные детали
- До острова вы добираетесь самостоятельно, а я обязательно встречу вас на одном из причалов. Билет на паром в одну сторону стоит 80 лир. После бронирования вы получите подробную информацию, как добраться до острова Бююкада.
- Прогулка на автобусе и обед не входят в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Сервис и отношение гида к гостям стал понятен на моменте,