Принцевы острова — место, где отдыхает и работает над книгами Орхан Памук, где 5 лет прожил Троцкий, где собирались на летние сессии масоны и где по вечерам танцуют сиртаки. Приглашаю провести здесь день не как туристы, а как местные жители! Заглянуть в старейшую на острове греческую пекарню, полюбоваться садами и архитектурой, покормить котов и написать записки в церкви Святого Георгия.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Богатство культуры и архитектуры

Вместе мы исследуем самый крупный из островов — Бююкада. Погуляем по центральной площади и главной торговой улице, отыщем астрономическую башню Миззи Кошк и дом писателя Решата Гюнтекина, автора романа «Королек — птичка певчая». А еще увидим второе по величине в мире деревянное строение — бывший приют для греческих детей-сирот. Кроме того, я покажу старинные монастыри, часовню моряков и виллу миллионера Сабунджакис, которая служила людей качестве масонской ложи. Раскрою, в чем самобытность Принцевых островов и почему они хранят отголоски разных культур: греческой, армянской, иудейской и мусульманской.

Захватывающие дух виды

Принцевы острова запомнятся вам не только историей, но и фантастической природой в сочетании с приятным размеренным ритмом жизни. Вы подышите кристально чистым воздухом с ароматом сосны, полюбуетесь панорамами Мраморного моря и погуляете по тихим холмистым улочкам. А если пожелаете, продегустируете аутентичные сладости, приготовленные по старинным семейным рецептам, поужинаете в основанном Ататюрком Анатолийском летнем клубе или насладитесь закатом с бокалом вина, которое делают специально для монастыря Святого Георгия.

Организационные детали