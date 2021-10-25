Из Стамбула — на Принцевы острова!

Погулять по живописному острову Бююкада и узнать о нем множество интересных фактов

5
1 отзыв
Принцевы острова — место, где отдыхает и работает над книгами Орхан Памук, где 5 лет прожил Троцкий, где собирались на летние сессии масоны и где по вечерам танцуют сиртаки.

Приглашаю провести здесь день не как туристы, а как местные жители! Заглянуть в греческую пекарню, полюбоваться садами и архитектурой, покормить котов и написать записки в церкви Святого Георгия.
Из Стамбула — на Принцевы острова!
Из Стамбула — на Принцевы острова!
Из Стамбула — на Принцевы острова!
Из Стамбула — на Принцевы острова!
Из Стамбула — на Принцевы острова!
Из Стамбула — на Принцевы острова!
Из Стамбула — на Принцевы острова!
Из Стамбула — на Принцевы острова!
Из Стамбула — на Принцевы острова!
Из Стамбула — на Принцевы острова!
Из Стамбула — на Принцевы острова!
Из Стамбула — на Принцевы острова!
Из Стамбула — на Принцевы острова!
Из Стамбула — на Принцевы острова!
Из Стамбула — на Принцевы острова!

Что вас ожидает

Богатство культуры и архитектуры

Вместе мы исследуем самый крупный из островов — Бююкада. Погуляем по центральной площади и главной торговой улице, отыщем астрономическую башню Миззи Кошк и дом писателя Решата Гюнтекина, автора романа «Королек — птичка певчая». А еще увидим второе по величине в мире деревянное строение — бывший приют для греческих детей-сирот. Кроме того, я покажу старинные монастыри, часовню моряков и виллу миллионера Сабунджакис. Раскрою, в чем самобытность Принцевых островов и почему они хранят отголоски разных культур: греческой, армянской, иудейской и мусульманской.

Захватывающие дух виды

Принцевы острова запомнятся вам не только историей, но и фантастической природой в сочетании с приятным размеренным ритмом жизни. Вы подышите кристально чистым воздухом с ароматом сосны, полюбуетесь панорамами Мраморного моря и погуляете по тихим холмистым улочкам. А если пожелаете, продегустируете аутентичные сладости, приготовленные по старинным семейным рецептам, поужинаете в основанном Ататюрком Анатолийском летнем клубе или насладитесь закатом с бокалом вина, которое делают специально для монастыря Святого Георгия.

Организационные детали

  • Из Стамбула до острова Бююкада и обратно вы добираетесь самостоятельно. Цена билета на паром — 6 евро с человека.
  • Мы можем гулять по острову пешком, взять в аренду велосипеды или воспользоваться электротранспортом. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию можно добавить в маршрут музей Принцевых островов. Цена билета — 5 евро.
  • Ужин в Анатолийском летнем клубе возможен с 15 мая по 1 октября

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на острове Бююкада
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина, я выпускница Восточного факультета СПбГУ по специальности «История и культура Турции». Также училась в Стамбульском и Анкарском университетах, в туризме — с 2006 года. Живу и работаю в Стамбуле уже более 10 лет. Помогаю посмотреть на него глазами местных, прочувствовать его ритм, дыхание и вкус. Я всегда выстраиваю экскурсии в формате диалога, легко отклоняюсь от классических программ и делаю все, чтобы мои гости увидели город изнутри.
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1 реальный отзыв

U
25 окт 2021
Нам очень понравилась экскурсия и гид Ирина! Появилось желание продолжить эту экскурсию. Большое спасибо!

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