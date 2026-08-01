Погулять по живописному острову Бююкада и узнать о нем множество интересных фактов
Принцевы острова — место, где отдыхает и работает над книгами Орхан Памук, где 5 лет прожил Троцкий, где собирались на летние сессии масоны и где по вечерам танцуют сиртаки.
Приглашаю провести здесь день не как туристы, а как местные жители! Заглянуть в старейшую на острове греческую пекарню, полюбоваться садами и архитектурой, покормить котов и написать записки в церкви Святого Георгия.
Вместе мы исследуем самый крупный из островов — Бююкада. Погуляем по центральной площади и главной торговой улице, отыщем астрономическую башню Миззи Кошк и дом писателя Решата Гюнтекина, автора романа «Королек — птичка певчая». А еще увидим второе по величине в мире деревянное строение — бывший приют для греческих детей-сирот. Кроме того, я покажу старинные монастыри, часовню моряков и виллу миллионера Сабунджакис, которая служила людей качестве масонской ложи. Раскрою, в чем самобытность Принцевых островов и почему они хранят отголоски разных культур: греческой, армянской, иудейской и мусульманской.
Захватывающие дух виды
Принцевы острова запомнятся вам не только историей, но и фантастической природой в сочетании с приятным размеренным ритмом жизни. Вы подышите кристально чистым воздухом с ароматом сосны, полюбуетесь панорамами Мраморного моря и погуляете по тихим холмистым улочкам. А если пожелаете, продегустируете аутентичные сладости, приготовленные по старинным семейным рецептам, поужинаете в основанном Ататюрком Анатолийском летнем клубе или насладитесь закатом с бокалом вина, которое делают специально для монастыря Святого Георгия.
Организационные детали
Из Стамбула до острова Бююкада и обратно вы добираетесь самостоятельно. Цена билета на паром — 110/150 лир (зависит от маршрута и корабля) с человека в одну сторону на взрослого и для детей старше 6 лет (дети до 6 лет бесплатно).
На Принцевы острова также можно добраться на морском такси, которое обслуживает мэрия Стамбула — небольшой скоростной корабль, который вмещает до 10 пассажиров (на корабле находится только ваша группа). Время в пути примерно 40 минут. Стоимость варьируется в пределах 80-200 евро в зависимости от пристани отбытия. Заказать морское такси можно только через приложение, оплата только по безналичному расчету. Вы можете попросить гида помочь вам с организацией поездки или загрузить приложение самостоятельно. Стоимость поездки в случае отмены тура/поездки менее, чем за 24 часа не компенсируется!
Мы можем гулять по острову пешком, взять в аренду велосипеды или воспользоваться электротранспортом. Детали уточняйте в личном сообщении.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
По желанию можно добавить в маршрут музей Принцевых островов. Цена билета — 5 евро (школьники и дети бесплатно)
Ужин в Анатолийском летнем клубе возможен с 15 мая по 1 октября. Уточняйте заранее
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На острове Бююкада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 917 туристов
Я выпускница Восточного факультута СПбГУ, а также Анкарского и Стамбульского государственного университетов. С 2019 года я живу и работаю на Принцевых островах — одном из самых живописных и исторически богатых читать дальшеуменьшить
районов Стамбула. Я также являюсь консультантом Музея Принцевых островов и куратором выставок.
Вместе с моими партнёрами мы предлагаем уникальный взгляд на Стамбул и Принцевы острова, объединяя академические знания с многолетним личным опытом, семейными историями и местными связями. Благодаря этому наши гости знакомятся не только со знаменитыми достопримечательностями, но и с укромными уголками, живыми традициями и историями, которые обычно остаются скрытыми от большинства путешественников.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 119 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
Большое спасибо Ирине за чудесную прогулку и увлекательную подачу материала! Благодаря подробнейшим инструкциям без проблем добрались на Бююкаду. Маршрут был очень логично выстроен, мы смогли увидеть закрытый для посетителей монастырь и чудесно пообедали в Анатолийском клубе. Экскурсия оставила самые положительные эмоции! Рекомендую!
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Юлия
Ездили с подругами на индвидуальную экскурсию и мы в восторге! Ирина составила нам маршрут из Азиатской части (индвидуальный подход еще до встречи) и встретила прям на причале. По нашей просьбе первым читать дальшеуменьшить
делом мы пошли завтракать и неспешно знакомиться и с Ириной и с историей острова. Завтрак был в уникальном семейном кафе, где пекут свежие 🥐 круассаны по заказу. Уже во время завтрака Ирина начала погружать и знакомить нас с историей островов, при этом мы задавали вопросы не по программе, на все Ирина смогла дать развернутый ответ. Вся экскурсия была комфортной, интересной, посмотрели разные точки и локации, поднялись на вершину и все это с полным ощущением, что мы в приятной дружной компании! После экскурсии спросили где можно остановиться и понежиться на солнышке, искупаться в море - Ирина провела нас в закрытый клуб с бассейном с морской водой! Там же организовала нам ужин и посоветовала чудесное место со свежей пахлавой. Помимо экскрусии, знания острова, Ирина помогла нам решиь проблему с нашими аппартаментами и кроме того, помогла организовать нам посещение в хамам на следующий день!
В общем, мы все в полном восторге, приятном впечатлении и благодарны Ирине не только за классный день, но и за улучшение нашего пребывания в Стамбуле после!
Надеемся, что в следующую поездку мы снова встретимся!
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Т
Татьяна
Хотим искренне поблагодарить Ирину за замечательную экскурсию! Информация была представлена очень подробно и с вниманием к интересным деталям, которые часто остаются незамеченными при самостоятельном осмотре. Благодаря глубокому владению материалом и читать дальшеуменьшить
приятной подаче экскурсия прошла легко (на одном дыхании) - время пролетело незаметно за увлекательными рассказами и живым общением. Отдельно хочется отметить внимательное отношение к нашим пожеланиям и грамотную организацию маршрута и темпа прогулки. В результате экскурсия получилась содержательной и душевной, оставив после себя массу теплых впечатлений и приятных воспоминаний. Спасибо за профессионализм и прекрасную атмосферу!
Ирина
Ответ организатора:
Татьяна, я очень рада, что вы прекрасно провели время. Чайки уже немного подросли и ждут вас в гости обратно:)))
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Анна
Спасибо Ирине за прекрасно проведенный день! Организация на самом высоком уровне, начиная с момента подготовки трансфера до острова (добирались самостоятельно по заранее согласованному маршруту), информационная насыщенность материала, локации посещений недоступных для большинства туристов. Рекомендую туристам, которые ценят комфорт и заботу.
Ирина
Ответ организатора:
Анна, рада, что вам все понравилось и вы провели прекрасный день! Надеюсь, что ещё не раз вернётесь в эти прекрасные места!
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М
Марина
Гуляли с Ириной по Принцевым островам. Очень понравилось. Если планируете из посетить, то очень рекомендую прогуляться именно с Ириной. Узнаете много интересного, покажет много неописанных нигде интересных мест, расскажет где лучшие локации для красивых фото.
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А
Анастасия
Ирина - тот гид, к которому мы обязательно вернемся в следующий раз. Мы сразу озвучили свои пожелания, что любим много узнавать, не только видеть, но и слушать. Ирина обеспечила нас потоком интересных фактов и информации из истории и современности Принцевых островов. Экскурсия была динамичная. Несмотря на то, что мы прошли 20000 шагов, она была легкой и увлекательной. Спасибо огромное Ирине!!!
Ирина
Ответ организатора:
Спасибо огромное! Мне было с вами очень приятно и интересно! Жду вас в гости снова и спасибо большое за вкусный подарок. Очень приятно:))
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