Познавательные экскурсии на природе в Стамбуле

Найдено 66 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Стамбуле, цены от €29, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова
Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу
«Вы подниметесь на гору Йорги со старинной церковью святого Георгия на вершине и услышите, какие легенды и поверья с ней связаны»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
199180 за всё до 7 чел.
Ускюдар - очарование азиатского Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
99 отзывов
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
«Здесь открывается замечательный вид на Босфор, а вокруг здания расположен живописный парк с множеством статуй и клумб»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
9 июня в 09:00
18 июня в 09:00
58 за человека
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова - это оазис спокойствия и чистого воздуха. Велосипедные и пешие прогулки по историческим местам откроют вам новое лицо Стамбула
Начало: остров Бююкада
«Увидим площадь Лунапарк, взберёмся пешком на гору и навестим православную церковь Святого Георгия (Агиа Йорги), где насладимся панорамой от Стамбула до гор Улудаг»
9 июня в 10:00
11 июня в 08:00
85 за человека
Из Стамбула - на Принцевы острова
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
«Принцевы острова запомнятся вам не только историей, но и фантастической природой в сочетании с приятным размеренным ритмом жизни»
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
199 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
65 отзывов
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
Завтра в 14:30
9 июня в 09:30
160 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по Принцевым островам
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
33 отзыва
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
«Главным героем нашего мини-путешествия станет самый большой и живописный остров архипелага — Бююкада»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
295266 за всё до 3 чел.
Бурса - первая столица Османской империи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
21 отзыв
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
«Два часа на комфортном пароме — и мы в старинной Бурсе, расположенной у подножия горы Улудаг»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
475 за всё до 7 чел.
Фотосвидание со Стамбулом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
50 отзывов
Фотосвидание со Стамбулом
Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Стамбулу в вашем ритме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
82 отзыва
Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города
Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Король Принцевых островов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
93 отзыва
Экскурсия «Король Принцевых островов»: погружение в историю Бююкада
Познакомьтесь с Принцевыми островами через глаза аборигена. Исторические открытия и профессиональная фотосессия ждут вас
«У местных здесь совершенно особенное отношение к природе и экологии»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
330 за всё до 6 чел.
Сокровища Босфора
На яхте по Босфору
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Круиз Сокровища Босфора: История и красота Стамбула
Откройте для себя тайны Босфора, наслаждаясь индивидуальным круизом с посещением уникальных исторических мест
«На протяжении всего маршрута нас будут сопровождать самые живописные виды и панормамы Босфора»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
265 за всё до 3 чел.
Живописная красота трущоб Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
170 отзывов
Тайны старого Стамбула: от трущоб до арт-кварталов
Откройте для себя тайны старого Стамбула, пройдитесь по историческим районам, где каждый уголок хранит свою историю
«живописные пёстрые улочки исторических окраин Стамбула Балат и Фенер»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
265 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
15 отзывов
Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами
Начало: у собора Святой Софии
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
221199 за всё до 4 чел.
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
🚗 На машине
Круиз
7 часов
73 отзыва
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
«Прогуляетесь у рукотворных водоемов с подвесными мостиками, водопадами и фонтанами»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
360 за всё до 4 чел.
Стамбул исторический, но неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
16 отзывов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
180 за всё до 2 чел.
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
39 отзывов
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мы отвезем вас в один из лучших спа-отелей города, где нет толп людей и вы сможете отдохнуть в свое удовольствие: поплавать в открытом термальном бассейне с видом на горы, посетить парную, сауну и хамам»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
315 за всё до 7 чел.
Живой повседневный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
131 отзыв
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
«Кроме того, мы доедем до аутентичного квартала и набережной Ортакёй — это очень живописный уголок Стамбула с потрясающим видом на Босфорский мост и яркими уличными торговцами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Прикоснуться к истории древних цивилизаций и посмотреть на визитные карточки города с воды
Начало: У входа в Археологический музей Стамбула
«А затем через живописный парк Гюльхане, мимо станции Восточного экспресса доберемся до пристани и отправимся покорять Босфор»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
180 за всё до 8 чел.
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
🚶 Пешая
🚢 На пароме
Фотопрогулка
4 часа
38 отзывов
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
«По пути насладимся пейзажами живописного залива Золотой Рог»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
52 за человека
Из Стамбула в Каппадокию на самолёте: двухдневное путешествие
🚌 На автобусе
🛫 Полеты на самолетах
🛻 На квадроциклах
Групповая
13 часов
9 отзывов
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
«Погуляете по живописному каньону Ихлара, остановитесь в долине Голубей и на смотровой площадке, откуда открывается вид на село Гёреме и крепость Учхисар»
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
329 за человека
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
101 отзыв
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
«В конце экскурсии мы отправимся на прогулку по Босфору на пароме и полюбуемся красотой стамбульских пейзажей с воды»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4738 за человека
По Босфору на частной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Круиз
2.5 часа
23 отзыва
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
«Любуясь пейзажами за чашкой чая с турецкими сладостями, вы забудете о городской суете»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1 550 за всё до 8 чел.
Открывая Стамбул
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
27 отзывов
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
35 за человека
Стамбульский калейдоскоп
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Стамбульский калейдоскоп
История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
313 за всё до 4 чел.
Один день из жизни европейского турка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Жизнь европейского турка: индивидуальное путешествие по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прожив один день как настоящий турок, открыть для себя его тайны и радости
Начало: В районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
125113 за всё до 3 чел.
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции
Начало: В районе Фатих
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Стамбул: азиатская половина
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Стамбул: азиатская половина
Изнутри взглянуть на жизнь континента и понять его отличие от европейского
Начало: По договорённости
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
220 за всё до 3 чел.
Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
77 отзывов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8976 за человека
Стамбул - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Дворец Топкапы (сады парка Гюльхане)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
256 за всё до 3 чел.
Тюльпанная история Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Тюльпанная история Стамбула
Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции
«Мы отыщем красивейшие цветочные композиции на центральных улицах, в живописном парке Эмирган и на колоритных рынках, а заодно попробуем разобраться, как тюльпан завоевал всю Османскую империю»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
300 за всё до 7 чел.
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
Авто-прогулка для любителей совмещать приятное с полезным - знакомство с городом и пляжный отдых
«Поблизости на вершине горы располагается самый старый из действующих на турецком черноморском побережье маяков»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
313 за всё до 4 чел.
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
6 отзывов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
«Любители острых ощущений однозначно впечатлятся американскими горками со скоростью 110 км/час, комнатой страха в подземелье, 15-метровым Кинг-Конгом, сплавом на плотах по неспокойной горной реке и многим другим»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
69 за человека
На частной яхте - к Принцевым островам
🛥 На яхте
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
На частной яхте - к Принцевым островам
С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 250 за всё до 7 чел.
Три эпохи Стамбула за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
20%
Билеты
3 часа
2 отзыва
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
«Расскажем про любовь султана Сулеймана и Роксоланы — может, они признавались друг другу в любви в садах Гюльхане»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179144 за всё до 4 чел.
Прогулка на лавандовые поля
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
43 отзыва
Прогулка на лавандовые поля
Начало: В вашем отеле
«Туда мы с вами и отправимся, чтобы вдохнуть чудесный аромат, пропитавший воздух, и прогуляться по живописной округе»
Расписание: Вторник и пятница в 8.30
18 июня в 08:30
21 июня в 08:30
69 за человека
Прогулка по Принцевым островам
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Прогулка по Принцевым островам
Бююкада, Хейбелиада, Кыналыада и Бургазада: побывать сразу на четырёх островах и узнать их историю
Начало: На причале острова Бююкада
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
176 за всё до 5 чел.
Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
Фотопрогулка
1 день
10 отзывов
Карта туриста - пропуск на достопримечательности и туры по Стамбулу
Расписание: Время работы: 08:00 - 23:55
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 120 за человека
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
«Вы отдохнете от шумного мегаполиса и насладитесь сказочными видами на горы, долины, водопады, леса и пресноводное озеро с чистейшей водой»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
315 за всё до 7 чел.
Первая встреча со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Первая встреча со Стамбулом
Обзорная экскурсия: увидеть город вблизи, с воды и с высоты птичьего полета
Начало: В районе Бешикташ
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
380 за всё до 4 чел.
Второе свидание со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
83 отзыва
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
«Помимо богатой истории и архитектуры, объекты прогулки расположены в живописных уголках Стамбула»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Начало: По договоренности
«На природных горячих источниках поправляют здоровье и отдыхают не только местные жители»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 125 за всё до 4 чел.
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Дворцы-декорации популярного сериала и снимки на память о Стамбуле
Начало: На Ayrilik Cesmesi
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: у вашего отеля в Стамбуле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    7 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
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    выгодней деньги менять и т. д. Исторической информации не мало, но загруза мозга не происходит. Гид дружелюбный и знающий свое дело с хорошим понятным русским.

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
    Огромное спасибо Айдыну! Так получилось что экскурсия была для меня одной и это оказалось очень удобно. Мы прокатились на кораблике
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    о Золотому рогу и пешком поднялись на холм Пьра Лотти. Насладились прекрасным видом, выпили по чашечке кофе и Айдын сделал кучу фоток во всех красивых местах.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Прогулка по Принцевым островам
    Совсем недавно услышала про Принцевы острова и предложила мужу их посмотреть. Оказывается, он давно мечтал туда попасть. Недолго думая, мы
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    нашли гида, у которого были хорошие отзывы. Им оказался Сергей. Мы много путешествуем и достаточно привередливы. НО! Это был один из самых чудесных дней из недели, которую мы запланировали провести в Стамбуле. Если вы хотите прочувствовать атмосферу острова, пройтись по секретным улицам, выпить чаю или кофе с видом на сосны и море под рассказы о перипетиях на острове, увидеть чумовые пейзажи, почувствовать себя гостем дорогого отеля и даже побывать в зарослях и посмотреть на секретные развалины, то вам к Сергею. Он нас просто влюбил в это место и мы теперь мечтаем не просто приплыть из Стамбула на пароме на один день, а пожить недельку на острове и еще раз вдохнуть эту атмосферу. Однозначно встретиться с Сергеем) надеюсь, он к тому времени еще найдет интересные места). Это был не просто чудесный, это был охренительный день. Извините за мой французский). Остров пропитан романтикой и Сергей очень круто все это преподносит)) Остались очень довольны) еще и куча потрясающих фото

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Фотосвидание со Стамбулом
    Очень понравилась наша фото прогулка! Погуляли в таких местах, куда бы сами не попали! А котокафе, казалось бы мелочь, очень впечатлило нашу компанию! Спасибо огромное Виктории, она сделала наш день в Стамбуле очень насыщенным! Теперь с нетерпением ждём фото!
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
    Прекрасная экскурсия, мы с мужем брали индивидуально. Экскурсия для тех, кто находился по Стамбулу, посмотрел все главные достопримечательности и осталось
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    время на тайные дворики и острова) На островах тишина и благодать, после суетного и шумного Стамбула на 1 денек самое оно. если вы приехали больше, чем на 4-5 дней, либо во 2 раз, то очень рекомендую! Команда Джумали организовала все отлично, все четко по таймингу, добирались на кораблике, обратно также, сопровождающий гид очень интересно рассказывал про историю и жизнь на этом острове, про Турцию, общение было легким. А сам остров обошли пешком: красиво, атмосферно, интересно, где-то даже физкультурно) Дополнительно, получили много шикарных фото, т. к. гид еще и прекрасный фотограф)) В целом, очень советую эту экскурсию и эту команду!

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Из Стамбула - на Принцевы острова
    Нам очень повезло, что именно Ирина провела нам эту экскурсию. Мы видели и были в самых лучших местах острова, мы услышали столько интересных фактов из истории Турции, Стамбула и островов, что хочется всем рекомендовать их посетить, обязательно с Ириной!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то и вспомнить, хорошо, что
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    нигде слишком долго не затягивали, но успели посмотреть и пофоткаться. Джевхер был внимателен, успевал отвечать на 5 вопросов одновременно, с хорошим чувством юмора, рассказал много полезного в плане транспорта, кафе, цен. Никаких душных магазинов, только прогулка по существу. Очень довольны!

    Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что тоТолько что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что тоТолько что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что тоТолько что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
    Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
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    Стамбулом, программа экскурсии охватывает основные достопримечательности центра Стамбула, к тому же Гюркан охотно дает рекомендации для посещения и после экскурсии. Особая благодарность Гюркану за возможность скорректировать время программы по нашей просьбе. Однозначно рекомендую экскурсию от Гюркана!

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Азиатская часть Стамбула: Мода и природа
    Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍
    Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Природа и пейзажи»

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