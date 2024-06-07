1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова
Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу
«Вы подниметесь на гору Йорги со старинной церковью святого Георгия на вершине и услышите, какие легенды и поверья с ней связаны»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
199€180 за всё до 7 чел.
Мини-группа
4 часа
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
«Здесь открывается замечательный вид на Босфор, а вокруг здания расположен живописный парк с множеством статуй и клумб»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
9 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€58 за человека
Индивидуальная
6 часов
Принцевы острова: экотур по жемчужинам Стамбула на велосипеде и пешком
Принцевы острова - это оазис спокойствия и чистого воздуха. Велосипедные и пешие прогулки по историческим местам откроют вам новое лицо Стамбула
Начало: остров Бююкада
«Увидим площадь Лунапарк, взберёмся пешком на гору и навестим православную церковь Святого Георгия (Агиа Йорги), где насладимся панорамой от Стамбула до гор Улудаг»
9 июня в 10:00
11 июня в 08:00
€85 за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
«Принцевы острова запомнятся вам не только историей, но и фантастической природой в сочетании с приятным размеренным ритмом жизни»
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
€199 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка: контрасты Стамбула
Исследуйте величие и красоту Стамбула, сохраняя воспоминания в профессиональных фотографиях
Завтра в 14:30
9 июня в 09:30
€160 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
«Главным героем нашего мини-путешествия станет самый большой и живописный остров архипелага — Бююкада»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
295€266 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Бурса - первая столица Османской империи
Отдохните от суеты Стамбула и отправьтесь в колоритную Бурсу. Погрузитесь в атмосферу Османской империи, наслаждаясь историей и культурой
Начало: У вашего отеля
«Два часа на комфортном пароме — и мы в старинной Бурсе, расположенной у подножия горы Улудаг»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€475 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосвидание со Стамбулом
Запечатлеть себя в самых интересных декорациях города на прогулке с профессиональным фотографом
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия в Стамбуле: эмоции и красота города
Захватывающая фотопрогулка по Стамбулу: от исторических мест до уникальных районов. Ваши воспоминания станут ярче
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Экскурсия «Король Принцевых островов»: погружение в историю Бююкада
Познакомьтесь с Принцевыми островами через глаза аборигена. Исторические открытия и профессиональная фотосессия ждут вас
«У местных здесь совершенно особенное отношение к природе и экологии»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€330 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Круиз Сокровища Босфора: История и красота Стамбула
Откройте для себя тайны Босфора, наслаждаясь индивидуальным круизом с посещением уникальных исторических мест
«На протяжении всего маршрута нас будут сопровождать самые живописные виды и панормамы Босфора»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны старого Стамбула: от трущоб до арт-кварталов
Откройте для себя тайны старого Стамбула, пройдитесь по историческим районам, где каждый уголок хранит свою историю
«живописные пёстрые улочки исторических окраин Стамбула Балат и Фенер»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами
Начало: у собора Святой Софии
Завтра в 09:00
9 июня в 14:00
221€199 за всё до 4 чел.
Круиз
7 часов
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
«Прогуляетесь у рукотворных водоемов с подвесными мостиками, водопадами и фонтанами»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Стамбула - на термальный курорт Ялова
Горячие источники, парная, сауна и турецкий хамам за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мы отвезем вас в один из лучших спа-отелей города, где нет толп людей и вы сможете отдохнуть в свое удовольствие: поплавать в открытом термальном бассейне с видом на горы, посетить парную, сауну и хамам»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€315 за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
«Кроме того, мы доедем до аутентичного квартала и набережной Ортакёй — это очень живописный уголок Стамбула с потрясающим видом на Босфорский мост и яркими уличными торговцами»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Прикоснуться к истории древних цивилизаций и посмотреть на визитные карточки города с воды
Начало: У входа в Археологический музей Стамбула
«А затем через живописный парк Гюльхане, мимо станции Восточного экспресса доберемся до пристани и отправимся покорять Босфор»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€180 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
«По пути насладимся пейзажами живописного залива Золотой Рог»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00, в субботу в 13:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€52 за человека
Групповая
13 часов
Экскурсия в Каппадокию из Стамбула: 2 дня приключений
Исследуйте уникальные долины и подземные города Каппадокии, наслаждаясь комфортом и организацией двухдневного тура из Стамбула
Начало: У вашего отеля
«Погуляете по живописному каньону Ихлара, остановитесь в долине Голубей и на смотровой площадке, откуда открывается вид на село Гёреме и крепость Учхисар»
Расписание: ежедневно в 08:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€329 за человека
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
«В конце экскурсии мы отправимся на прогулку по Босфору на пароме и полюбуемся красотой стамбульских пейзажей с воды»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
47€38 за человека
Круиз
2.5 часа
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
«Любуясь пейзажами за чашкой чая с турецкими сладостями, вы забудете о городской суете»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€1 550 за всё до 8 чел.
Групповая
4 часа
Открывая Стамбул
Рассмотреть символы города и раскрыть секреты Османской эпохи на обзорной прогулке
Начало: В районе трамвайной остановки Гюльхане
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
€35 за человека
Индивидуальная
6 часов
Стамбульский калейдоскоп
История, тайны, атмосфера и красота города на авто-экскурсии в европейской и азиатской частях
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Жизнь европейского турка: индивидуальное путешествие по Стамбулу
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, прожив один день как настоящий турок, открыть для себя его тайны и радости
Начало: В районе станции метро Boğaziçi Üniversitesi
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
125€113 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции
Начало: В районе Фатих
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: азиатская половина
Изнутри взглянуть на жизнь континента и понять его отличие от европейского
Начало: По договорённости
15 июня в 11:00
16 июня в 11:00
€220 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89€76 за человека
Индивидуальная
4 часа
Стамбул - первое знакомство
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
«Дворец Топкапы (сады парка Гюльхане)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€256 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тюльпанная история Стамбула
Пройти по красочным площадкам фестиваля тюльпанов и открыть секреты цветущего символа Турции
«Мы отыщем красивейшие цветочные композиции на центральных улицах, в живописном парке Эмирган и на колоритных рынках, а заодно попробуем разобраться, как тюльпан завоевал всю Османскую империю»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Летний Стамбул - пестрые пески Черного моря
Авто-прогулка для любителей совмещать приятное с полезным - знакомство с городом и пляжный отдых
«Поблизости на вершине горы располагается самый старый из действующих на турецком черноморском побережье маяков»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€313 за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Поездка в Isfanbul - турецкий диснейленд
Комфортный трансфер в обе стороны и весёлое времяпрепровождение в парке
Начало: в вашем отеле
«Любители острых ощущений однозначно впечатлятся американскими горками со скоростью 110 км/час, комнатой страха в подземелье, 15-метровым Кинг-Конгом, сплавом на плотах по неспокойной горной реке и многим другим»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€69 за человека
Индивидуальная
7 часов
На частной яхте - к Принцевым островам
С борта осмотреть архипелаг, исследовать один из островов и понять, в чем его уникальность
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€2 250 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Билеты
3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
«Расскажем про любовь султана Сулеймана и Роксоланы — может, они признавались друг другу в любви в садах Гюльхане»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179€144 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Прогулка на лавандовые поля
Начало: В вашем отеле
«Туда мы с вами и отправимся, чтобы вдохнуть чудесный аромат, пропитавший воздух, и прогуляться по живописной округе»
Расписание: Вторник и пятница в 8.30
18 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€69 за человека
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по Принцевым островам
Бююкада, Хейбелиада, Кыналыада и Бургазада: побывать сразу на четырёх островах и узнать их историю
Начало: На причале острова Бююкада
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€176 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 день
Расписание: Время работы: 08:00 - 23:55
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от €120 за человека
Индивидуальная
8 часов
Авторская прогулка «Настоящие вкусы Стамбула»
Составить свою композицию гастрономических впечатлений в нетуристических и секретных уголках города
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
«Вы отдохнете от шумного мегаполиса и насладитесь сказочными видами на горы, долины, водопады, леса и пресноводное озеро с чистейшей водой»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча со Стамбулом
Обзорная экскурсия: увидеть город вблизи, с воды и с высоты птичьего полета
Начало: В районе Бешикташ
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
«Помимо богатой истории и архитектуры, объекты прогулки расположены в живописных уголках Стамбула»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная поездка к горячим источникам
Начало: По договоренности
«На природных горячих источниках поправляют здоровье и отдыхают не только местные жители»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от €125 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Дворцы-декорации популярного сериала и снимки на память о Стамбуле
Начало: На Ayrilik Cesmesi
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: у вашего отеля в Стамбуле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€320 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр7 июня 2024Отличная обзорная экскурсия! Лучше брать в самом начале первого визита в Стамбул, чтобы узнать, где в районе Софии подешевле поесть,
- ННаталья5 июня 2024Огромное спасибо Айдыну! Так получилось что экскурсия была для меня одной и это оказалось очень удобно. Мы прокатились на кораблике
- ИИрина5 июня 2024Совсем недавно услышала про Принцевы острова и предложила мужу их посмотреть. Оказывается, он давно мечтал туда попасть. Недолго думая, мы
- ЕЕлена5 июня 2024Очень понравилась наша фото прогулка! Погуляли в таких местах, куда бы сами не попали! А котокафе, казалось бы мелочь, очень впечатлило нашу компанию! Спасибо огромное Виктории, она сделала наш день в Стамбуле очень насыщенным! Теперь с нетерпением ждём фото!
- ИИрина5 июня 2024Прекрасная экскурсия, мы с мужем брали индивидуально. Экскурсия для тех, кто находился по Стамбулу, посмотрел все главные достопримечательности и осталось
- ООльга4 июня 2024Нам очень повезло, что именно Ирина провела нам эту экскурсию. Мы видели и были в самых лучших местах острова, мы услышали столько интересных фактов из истории Турции, Стамбула и островов, что хочется всем рекомендовать их посетить, обязательно с Ириной!
- ЕЕвгений4 июня 2024Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
- ААнастасия4 июня 2024Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то и вспомнить, хорошо, что
- ДДмитрий4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
- ЮЮлия3 июня 2024Спасибо Милане за такую непринужденную, достаточно комфортную и интересную экскурсию! 😍
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Природа и пейзажи»
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