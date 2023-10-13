Полюбуйтесь роскошным Босфором вблизи, ощутите его прохладу и приветливое покачивание волн в чистейшем месте, где не ходят яхты и корабли! Инструктор научит вас управлять лодкой и будет рядом на протяжении всей поездки. Вы получите массу потрясающих впечатлений и сделаете красочные фото и видео на память.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Водная прогулка начнётся в уютном историческом местечке Ченгелькёй. После подробного инструктажа и подготовки (примерно 1 час) вы отправитесь в часовое плавание на каноэ по проливу. Вы освоите новый интересный навык и получите уникальный опыт.

Мы предлагаем захватывающий вид отдыха с учётом полной безопасности — с вами в лодке будет инструктор, который не только обучит правильной гребле, но и поможет в трудных моментах. Вам будут выданы спасательные жилеты, а неподалеку для подстраховки будет дежурить моторная лодка. Каноэ устойчивые на воде, надёжные и проверенные.

Организационные детали