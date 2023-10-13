Прогулка на каноэ по Босфору с инструктором

Пройти по проливу и влюбиться в Стамбул ещё сильнее

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Ответы на вопросы
Полюбуйтесь роскошным Босфором вблизи, ощутите его прохладу и приветливое покачивание волн в чистейшем месте, где не ходят яхты и корабли! Инструктор научит вас управлять лодкой и будет рядом на протяжении всей поездки. Вы получите массу потрясающих впечатлений и сделаете красочные фото и видео на память.
Прогулка на каноэ по Босфору с инструктором
Прогулка на каноэ по Босфору с инструктором
Прогулка на каноэ по Босфору с инструктором
Прогулка на каноэ по Босфору с инструктором
Прогулка на каноэ по Босфору с инструктором
Ближайшие даты:
13
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Водная прогулка начнётся в уютном историческом местечке Ченгелькёй. После подробного инструктажа и подготовки (примерно 1 час) вы отправитесь в часовое плавание на каноэ по проливу. Вы освоите новый интересный навык и получите уникальный опыт.

Мы предлагаем захватывающий вид отдыха с учётом полной безопасности — с вами в лодке будет инструктор, который не только обучит правильной гребле, но и поможет в трудных моментах. Вам будут выданы спасательные жилеты, а неподалеку для подстраховки будет дежурить моторная лодка. Каноэ устойчивые на воде, надёжные и проверенные.

Организационные детали

  • Прогулка подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • На одном каноэ размещается один человек + инструктор
  • Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, головные уборы и сменную одежду
  • По желанию прогулку можно продлить за дополнительную плату

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Босфор
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