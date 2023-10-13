Пройти по проливу и влюбиться в Стамбул ещё сильнее
Полюбуйтесь роскошным Босфором вблизи, ощутите его прохладу и приветливое покачивание волн в чистейшем месте, где не ходят яхты и корабли! Инструктор научит вас управлять лодкой и будет рядом на протяжении всей поездки. Вы получите массу потрясающих впечатлений и сделаете красочные фото и видео на память.
Ближайшие даты:
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Водная прогулка начнётся в уютном историческом местечке Ченгелькёй. После подробного инструктажа и подготовки (примерно 1 час) вы отправитесь в часовое плавание на каноэ по проливу. Вы освоите новый интересный навык и получите уникальный опыт.
Мы предлагаем захватывающий вид отдыха с учётом полной безопасности — с вами в лодке будет инструктор, который не только обучит правильной гребле, но и поможет в трудных моментах. Вам будут выданы спасательные жилеты, а неподалеку для подстраховки будет дежурить моторная лодка. Каноэ устойчивые на воде, надёжные и проверенные.
Организационные детали
- Прогулка подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- На одном каноэ размещается один человек + инструктор
- Рекомендуем взять с собой солнцезащитные очки, головные уборы и сменную одежду
- По желанию прогулку можно продлить за дополнительную плату
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 95 туристов
Мы — команда лицензированных турецких гидов. Более 5 лет организовываем туры и тимбилдинги на яхте, устраиваем традиционные обзорные и придумываем необычные экскурсии по Стамбулу, отвозим вас от аэропорта и обратно. С нами комфортно, безопасно и надёжно.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Босфор
Популярные места
Уникальный опыт
Похожие туры из Стамбула
Индивидуальная
5 часов
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора
Открыть самую яркую грань города, заглянуть на восточные рынки и посетить мечеть Сулеймание
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
160€136 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
Узнать город контрастов: его история, культура, жизнь и виды на экскурсии «по Европе и Азии»
у вашего отеля
17 окт
18 окт
19 окт
20 окт
99€75 за всё до 5 чел.
Мини-группа
5.5 часов
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
Увидеть главные достопримечательности и прокатиться на пароме
в районе Султанахмет
Завтра
14 окт
16 окт
17 окт
45€41 за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду