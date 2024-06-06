Экскурсии по Босфору в Стамбуле

Найдено 114 экскурсий в категории «Босфор» в Стамбуле, цены от €12, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
228 отзывов
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
«Отправляемся с причала Каракёй в небольшое путешествие по Босфору»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Завтра в 14:00
9 июня в 12:00
4539 за человека
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
На яхте по Босфору
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
359 отзывов
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
«Сложно придумать более яркое завершение дня в Стамбуле, чем ужин на Босфоре»
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
5438 за человека
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
5 часов
83 отзыва
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
«Вы почувствуете настоящий ритм жизни города, так как гулять мы будем нетуристическими тропами, а передвигаться между локациями — на общественном транспорте и паромах (внимательно смотрите на воды Босфора: в них можно увидеть дельфинов»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5035 за человека
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
107 отзывов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
«А также полюбуетесь фантастическим видом на Босфор и бухту Золотой Рог»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4339 за человека
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
57 отзывов
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
«В середине 19 века султан Абдул-Меджид велел построить себе новую резиденцию в европейском стиле — так на берегу Босфора появился красивейший дворец»
Завтра в 09:30
9 июня в 14:30
241193 за всё до 4 чел.
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
83 отзыва
Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом
Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней
Начало: В районе начала экскурсии
«Мы прокатимся на всех видах транспорта — в том числе поболтаемся между континентами на волнах Босфора»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12890 за всё до 3 чел.
Нетуристический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
23 отзыва
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
«Вы насладитесь архитектурой и атмосферой этого места, полюбуетесь потрясающим видом на Босфор»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200160 за всё до 4 чел.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
210 отзывов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
«Проплывая по волнам Босфора, на открытой палубе вы с нового ракурса рассмотрите дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую башню, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299225 за всё до 8 чел.
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
🚶 Пешая
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
5 часов
29 отзывов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
«Прогулка продлится 2 часа, поэтому вы успеете полюбоваться достопримечательностями от бухты Золотой Рог до второго Босфорского моста и пофотографировать»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
65 за человека
Стамбул, о котором вы не знали
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали»
Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни
Начало: В районе Ускюдар
«Вы подышите морским воздухом, полюбуетесь видами на самые дорогие особняки Босфорского пролива, увидите с воды резиденцию президента, мечеть Ортакёй, дворцы Долмабахче и Бейлербейи»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00
10 июня в 13:45
11 июня в 16:00
4834 за человека
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
339 отзывов
Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями
Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй
«Мы начнем экскурсию с прогулки по проливу Босфор, который, словно мост, соединил Европу и Азию»
9 июня в 08:00
11 июня в 15:30
150128 за всё до 5 чел.
Стамбул по местам съемок сериала «Постучись в мою дверь»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
34 отзыва
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
«Сарыер, Бейоглу, Кузгунджук — это не волшебные заклинания для приворота Серкана Болата, а названия районов по нашему маршруту:) Он проложен вдоль Босфора, по обоим континентам Стамбула»
9 июня в 17:00
10 июня в 11:00
410 за всё до 4 чел.
На яхте по волнам Босфора
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
260 отзывов
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Начало: В районе Эминеню
«Прогулка по Босфору может быть просто ярким приключением или дополнить ваш праздник»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
350 за всё до 12 чел.
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
Начало: В районе старого города
«Ваше идеальное стамбульское утро начнется на сказочной лодке, которая бороздила просторы Босфора еще в 70-х годах, а затем была отреставрирована и превратилась в настоящий шедевр»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
70 за всё до 7 чел.
Яхта, парус, Босфор
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Яхта, парус, Босфор
Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула
Начало: Набережная Галатапорт
«На новой частной яхте с капитаном и личным гидом вы выйдете из живописной бухты Золотой Рог и прогуляетесь вдоль Босфорского пролива»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 12 чел.
Сокровища Босфора
На яхте по Босфору
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Круиз Сокровища Босфора: История и красота Стамбула
Откройте для себя тайны Босфора, наслаждаясь индивидуальным круизом с посещением уникальных исторических мест
«На протяжении всего маршрута нас будут сопровождать самые живописные виды и панормамы Босфора»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
265 за всё до 3 чел.
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
На яхте по Босфору
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
«Рассмотреть Стамбул, пересекая Босфор»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
135 за всё до 3 чел.
Неизвестный Стамбул
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
86 отзывов
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите весь пролив — от Черного до Мраморного моря — переедете из Европы в Азию по Босфорскому мосту и заглянете в живописный квартал Отатепе»
9 июня в 10:00
10 июня в 14:00
250 за всё до 3 чел.
Такой разный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Такой разный Стамбул
Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани
Начало: В районе Этилер
«Тут находится обзорная площадка, откуда открывается отличный вид на Босфор»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
350298 за всё до 3 чел.
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
🚗 На машине
Круиз
7 часов
73 отзыва
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
«Достопримечательности, которые вы осмотрите во время автомобильного путешествия и прогулки по Босфору, станут наглядной иллюстрацией к рассказу об истории Константинополя, его становлении, падении и взятии османами»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
360 за всё до 4 чел.
Чарующий Стамбул с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
189 отзывов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
«Здесь я расскажу о полете над Босфором «турецкого Икара»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320240 за всё до 8 чел.
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Совершить путешествие по Старому городу, проливу Босфор и тематическому аквариуму
«Я расскажу, как учёному Хезарфену Ахмету Челеби пришло в голову перелететь через Босфор и почему за этот подвиг султан сначала наградил его, а потом отправил в ссылку»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
250 за всё до 4 чел.
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
«Мы пройдём по живописному заливу Золотой Рог и достигнем моста через Босфор, который соединяет Европу и Азию»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
38 за человека
Стамбул: взгляд с высоты и воды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района
«Часть 3: Прогулка по Босфору — магия водных горизонтов»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
250 за всё до 4 чел.
По вечернему Босфору на круизном лайнере
На яхте по Босфору
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
161 отзыв
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
«Прогулка по Босфору на лайнере»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
5136 за человека
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов
«Отдельно оплачиваются билеты на круиз по Босфору — 150 лир/чел»
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
150 за всё до 5 чел.
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Прикоснуться к истории древних цивилизаций и посмотреть на визитные карточки города с воды
Начало: У входа в Археологический музей Стамбула
«Взгляд на Стамбул с великого Босфора»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
180 за всё до 8 чел.
Европейский восток: Стамбул на стыке двух культур
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов
Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
«Напоследок поплаваем по прекрасному Босфору и рассмотрим с моря район Султанахмет»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
230127 за всё до 4 чел.
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
101 отзыв
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
«В конце экскурсии мы отправимся на прогулку по Босфору на пароме и полюбуемся красотой стамбульских пейзажей с воды»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4738 за человека
Азиатский Стамбул за 1,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Азиатский Стамбул за 1,5 часа
Перебраться через Босфор, разрушить стереотипы и почувствовать себя местным
Начало: В вашем отеле
«На набережной Эминеню вы подышите морским воздухом и полюбуетесь панорамой Босфорского пролива»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
58 за всё до 5 чел.
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
«За романтичный вид с огнями Босфорского моста и одноименную мечеть, которая напоминает аккуратный дворец»
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
244 за всё до 6 чел.
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
55%
Индивидуальная
2 часа
69 отзывов
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
«Во время нашего морского приключения вам откроются Босфорские дворцы и тенистые виллы, колоритные районы города и величественные мосты»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
598270 за всё до 8 чел.
По Босфору на частной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Круиз
2.5 часа
23 отзыва
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
«Путешествие по Босфору длиной в два с половиной часа на комфортабельной частной яхте представительского класса подарит новые эмоции»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1 550 за всё до 8 чел.
На яхте - меж двух континентов
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
На яхте - меж двух континентов
Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города
Начало: Бешикташ, Бебек
«Также вы увидите «Перерезанное горло Босфора» и раскроете, почему у него такое пугающее имя»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
770578 за всё до 8 чел.
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Погулять по залам, изучить диковинки и узнать о жизни здесь турецких правителей
Начало: У дворца Долмабахче
«У дворцового комплекса огромная территория, одних только ворот 12 — от монументальных до изящных, выходящих прямо к Босфору»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в среду и пятницу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
45 за человека
Краски нетипичного Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
«Совсем другой Стамбул откроется вам с глади Босфора — легендарного пролива, соединяющего европейскую и азиатскую части города»
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
125 отзывов
Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента
Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике
Начало: У вашего отеля
«На причале Каракёй сядем на кораблик и под шум Босфора доберёмся до Ускюдара»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
10277 за всё до 5 чел.
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
18 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
«Вы оцените с воды Девичью башню, крепость Румели Хисар, мечеть Ортакёй, Босфорские мосты и элитные районы»
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
38 за человека
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«По вашему желанию мы пересечём Босфор на пароме или проедем по мосту»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
219 за человека
Закат на Босфоре на корабле
На яхте по Босфору
скидка
10%
Групповая
3 часа
18 отзывов
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
«Отправляйтесь в плаванье по Золотому Рогу и Босфору на закате»
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
2018 за человека
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции
Начало: В районе Фатих
«Вы проведёте насыщенный вечер, плавая на яхте по Босфору»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Турецкая ночь: круиз по Босфору на теплоходе с шоу-программой
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
скидка
30%
Круиз
3 часа
501 отзыв
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
«Увидеть вечерний Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 5438 за человека
Вечерний круиз по Босфору на теплоходе
⛴ На теплоходе
скидка
21%
Круиз
3 часа
369 отзывов
Вечерний круиз по Босфору: ужин и развлечения на теплоходе в Стамбуле
Проведите волшебный вечер, плывя по Босфору. Наслаждайтесь ужином и развлечениями, пока мирно проплываете мимо исторических достопримечательностей
Начало: По договоренности
«Увидеть вечерний Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе»
Расписание: ежедневно в 19:30 и 20.30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 4838 за человека
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
166 отзывов
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Каракой
«Поднимитесь на борт нашей яхты — мы отправляемся в морскую прогулку по Босфору»
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4639 за человека
Must-visit: экскурсия по великому Босфору на пароме с аудиогидом
🚢 На пароме
скидка
20%
Аудиогид
2.5 часа
236 отзывов
Экскурсия с аудиогидом по Босфору: морское путешествие в Стамбуле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальной морской прогулки по Босфору с профессиональным аудиогидом
Начало: Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ
«Наш тур по Босфору начнётся на корабле»
Расписание: Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1512 за человека

Советы к посещению

Довольно необычно, что у Босфора сразу несколько течений. Верхнее распресненное, двигающееся в южном направлении, и нижнее – соленое, которое двигается на север. Около Галатского моста рекомендуется попробовать блюдо «балык-экмек», добавив отдыху гастрономическую нотку. Готовится оно из рыбы, выловленной в водах Босфора. На берегу стоят лодки, откуда рыбаки передают поварам улов. Продукт обжаривается и подается в свежем хлебе с добавлением зелени. В дополнение стоит заказать турецкий напиток шалгам. Обойдется блюдо недорого, а за его поеданием можно любоваться красотой пролива

Немного истории

Пролив был образован примерно 7.5 тысяч лет назад. Причиной стали тающие ледники. Их воды полились в углубление, образовавшееся в рельефе. Возник Босфор стремительно. Он появился буквально за несколько дней, разделив собой материк. Возможно, это было следствие землетрясения. Пролив стал объектом, через который могли пасть на мировой океан страны, расположенные в глубине континента. Поэтому Босфор не раз становился причиной конфликтов. Город, раскинувшийся на берегах пролива, когда-то принадлежал грекам. Именно по имени византийского царя город был назван Константинополь. Но в 15 веке турками была завоевана столица и сам Босфор. Согласно легенде, свое название пролив получил из-за того, что царица Гера приревновала Зевса. Она считала, что ее муж испытывает чувства к молодой царевне Ио. Зевс, дабы уберечь девушку от гнева жены, захотел превратить ее в белую корову. Ио, пытаясь спасти, нырнула в пролив. Поэтому его стали именовать Босфор, что переводится как «коровий брод»

Местные экскурсоводы

Чтобы запланировать путешествие, достаточно изучить список экскурсий на Босфор, и выбрать подходящий вариант. Рекомендуется изучить описание каждого предложения от гида, посмотреть фото. Это позволит учесть особенности каждого тура и своих предпочтений. Можно выбрать экскурсию на русском языке. Удобно, что указана стоимость, также есть возможность уточнить различные вопросы у гида перед бронированием

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
    Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥Оооочень рекомендую 👉экскурсовод Мона знающий гид и обворожительный человек 💚💚💚Вообще рекомендую этого организатора Сабри-всё чётко и на высшем уровне 💚💚💚
  • T
    Tatiana
    5 июня 2024
    Стамбул, о котором вы не знали
    Спасибо Дерии за экскурсию! Было насыщенно, интересно посмотреть на районы, отдалённые от Старого города. Все блюда, которые попробовали в течение прогулки были вкусные, необычные
  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
    Прогулка с Леной было лучшим нашим решением)) спасибо Лен большое за этот день. Гуляли в мини группе, я, молодой человек
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    и наш друг. Лена быстро скорректировала маршрут и показала нам именно то, что мы просили и хотели. Не буду раскрывать все секреты этого дня, но так интересно и увлекательно мы бы точно не провели день. Даже не сомневайтесь! Берите эту замечательную прогулку и наслаждайтесь! Лена, до встречи! Ждём теперь тебя осенью в Сочи!

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Стамбул, о котором вы не знали
    Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкой кухни, гид рассказала и показала не туристические места. Все было отлично, спасибо большое! Кто хочет увидеть настоящий Стамбул, то Вам сюда!)
    Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкойОтличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкой
  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
    Здравствуйте! Так получилось, что посещая Стамбул впервые, первой же нашей экскурсией оказалась прогулка по Босфору. И это прекрасно! Увидеть город с
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    палубы белоснежной яхты - это то, что необходимо сделать каждому туристу. Разнообразие пейзажей и архитектуры завораживают, хочется наслаждаться этим великолепием бесконечно. Особая благодарность нашему гиду Саиду. Глубокое знание города, его истории и архитектуры помогли нам лучше рассмотреть и узнать город. На все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. Прогулка оказалась незабываемой! Спасибо, Саид! Благодарим организаторов и, конечно капитана)))) Мы обязательно вернемся!

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то и вспомнить, хорошо, что
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    нигде слишком долго не затягивали, но успели посмотреть и пофоткаться. Джевхер был внимателен, успевал отвечать на 5 вопросов одновременно, с хорошим чувством юмора, рассказал много полезного в плане транспорта, кафе, цен. Никаких душных магазинов, только прогулка по существу. Очень довольны!

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Знакомство со Стамбулом: Старый город + прогулка по Босфору (в мини-группе)
    Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
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    Стамбулом, программа экскурсии охватывает основные достопримечательности центра Стамбула, к тому же Гюркан охотно дает рекомендации для посещения и после экскурсии. Особая благодарность Гюркану за возможность скорректировать время программы по нашей просьбе. Однозначно рекомендую экскурсию от Гюркана!

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
    Экскурсия понравилась. Успели посмотреть несколько разных районов, в т. ч. те, куда сами бы не добрались. Спасибо Елене за приятный день!
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
    Омер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которые мы самостоятельно бы никогда не нашли. И ваши познания в истории просто нас поразили. Это были лучшие 3 часа.
    Омер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которыеОмер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которыеОмер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которыеОмер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которыеОмер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которые

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Босфор»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
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  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
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Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
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Босфор является проливом, который разделил Азию и Европу. Простираясь на 30 км, он позволяет туристам увидеть все красоты Стамбула и его окружностей, путешествуя на теплоходе. Можно на весь день взять в прокат яхту и отправиться в самостоятельное путешествие. А авторские экскурсии и обзорные туры позволят больше узнать об истории пролива. Ниже можно изучить экскурсионные предложения, выбрав подходящую дату и быстро забронировав путешествие
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