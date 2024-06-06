Довольно необычно, что у Босфора сразу несколько течений. Верхнее распресненное, двигающееся в южном направлении, и нижнее – соленое, которое двигается на север. Около Галатского моста рекомендуется попробовать блюдо «балык-экмек», добавив отдыху гастрономическую нотку. Готовится оно из рыбы, выловленной в водах Босфора. На берегу стоят лодки, откуда рыбаки передают поварам улов. Продукт обжаривается и подается в свежем хлебе с добавлением зелени. В дополнение стоит заказать турецкий напиток шалгам. Обойдется блюдо недорого, а за его поеданием можно любоваться красотой пролива

Немного истории

Пролив был образован примерно 7.5 тысяч лет назад. Причиной стали тающие ледники. Их воды полились в углубление, образовавшееся в рельефе. Возник Босфор стремительно. Он появился буквально за несколько дней, разделив собой материк. Возможно, это было следствие землетрясения. Пролив стал объектом, через который могли пасть на мировой океан страны, расположенные в глубине континента. Поэтому Босфор не раз становился причиной конфликтов. Город, раскинувшийся на берегах пролива, когда-то принадлежал грекам. Именно по имени византийского царя город был назван Константинополь. Но в 15 веке турками была завоевана столица и сам Босфор. Согласно легенде, свое название пролив получил из-за того, что царица Гера приревновала Зевса. Она считала, что ее муж испытывает чувства к молодой царевне Ио. Зевс, дабы уберечь девушку от гнева жены, захотел превратить ее в белую корову. Ио, пытаясь спасти, нырнула в пролив. Поэтому его стали именовать Босфор, что переводится как «коровий брод»