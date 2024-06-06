1 чел.
По популярности
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
«Отправляемся с причала Каракёй в небольшое путешествие по Босфору»
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Завтра в 14:00
9 июня в 12:00
45€39 за человека
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
«Сложно придумать более яркое завершение дня в Стамбуле, чем ужин на Босфоре»
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
54€38 за человека
скидка
30%
Мини-группа
5 часов
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
«Вы почувствуете настоящий ритм жизни города, так как гулять мы будем нетуристическими тропами, а передвигаться между локациями — на общественном транспорте и паромах (внимательно смотрите на воды Босфора: в них можно увидеть дельфинов»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
50€35 за человека
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
«А также полюбуетесь фантастическим видом на Босфор и бухту Золотой Рог»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
43€39 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
«В середине 19 века султан Абдул-Меджид велел построить себе новую резиденцию в европейском стиле — так на берегу Босфора появился красивейший дворец»
Завтра в 09:30
9 июня в 14:30
241€193 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом
Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней
Начало: В районе начала экскурсии
«Мы прокатимся на всех видах транспорта — в том числе поболтаемся между континентами на волнах Босфора»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
128€90 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
«Вы насладитесь архитектурой и атмосферой этого места, полюбуетесь потрясающим видом на Босфор»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200€160 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
«Проплывая по волнам Босфора, на открытой палубе вы с нового ракурса рассмотрите дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую башню, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
299€225 за всё до 8 чел.
Мини-группа
5 часов
Исторический центр Стамбула + прогулка по Босфору
Первое впечатление от Стамбула будет ярким и запоминающимся. Погрузитесь в историю и культуру города, завершив день круизом по Босфору
Начало: В районе площади Султанахмет
«Прогулка продлится 2 часа, поэтому вы успеете полюбоваться достопримечательностями от бухты Золотой Рог до второго Босфорского моста и пофотографировать»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, в пятницу в 09:15
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€65 за человека
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Стамбул, о котором вы не знали»
Откройте для себя скрытые уголки Стамбула: паромная прогулка, аутентичные кварталы и изысканные вкусы турецкой кухни
Начало: В районе Ускюдар
«Вы подышите морским воздухом, полюбуетесь видами на самые дорогие особняки Босфорского пролива, увидите с воды резиденцию президента, мечеть Ортакёй, дворцы Долмабахче и Бейлербейи»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:00
10 июня в 13:45
11 июня в 16:00
48€34 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями
Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй
«Мы начнем экскурсию с прогулки по проливу Босфор, который, словно мост, соединил Европу и Азию»
9 июня в 08:00
11 июня в 15:30
150€128 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Стамбул через призму сериала «Постучись в мою дверь»: эксклюзивный тур
Погрузитесь в мир любимого сериала, исследуя живописные уголки Стамбула и наслаждаясь культурным разнообразием
Начало: Ваш отель
«Сарыер, Бейоглу, Кузгунджук — это не волшебные заклинания для приворота Серкана Болата, а названия районов по нашему маршруту:) Он проложен вдоль Босфора, по обоим континентам Стамбула»
9 июня в 17:00
10 июня в 11:00
€410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Начало: В районе Эминеню
«Прогулка по Босфору может быть просто ярким приключением или дополнить ваш праздник»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
€350 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
Начало: В районе старого города
«Ваше идеальное стамбульское утро начнется на сказочной лодке, которая бороздила просторы Босфора еще в 70-х годах, а затем была отреставрирована и превратилась в настоящий шедевр»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€70 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Яхта, парус, Босфор
Отправиться на морскую прогулку на яхте: выйти через пролив в Черное море и узнать историю Стамбула
Начало: Набережная Галатапорт
«На новой частной яхте с капитаном и личным гидом вы выйдете из живописной бухты Золотой Рог и прогуляетесь вдоль Босфорского пролива»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€600 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Круиз Сокровища Босфора: История и красота Стамбула
Откройте для себя тайны Босфора, наслаждаясь индивидуальным круизом с посещением уникальных исторических мест
«На протяжении всего маршрута нас будут сопровождать самые живописные виды и панормамы Босфора»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
«Рассмотреть Стамбул, пересекая Босфор»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите весь пролив — от Черного до Мраморного моря — переедете из Европы в Азию по Босфорскому мосту и заглянете в живописный квартал Отатепе»
9 июня в 10:00
10 июня в 14:00
€250 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Такой разный Стамбул
Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани
Начало: В районе Этилер
«Тут находится обзорная площадка, откуда открывается отличный вид на Босфор»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
350€298 за всё до 3 чел.
Круиз
7 часов
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
«Достопримечательности, которые вы осмотрите во время автомобильного путешествия и прогулки по Босфору, станут наглядной иллюстрацией к рассказу об истории Константинополя, его становлении, падении и взятии османами»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Чарующий Стамбул с гидом-историком
Древние мечети, восточный рынок, «турецкий Арбат» и прогулка по Босфору на душевной экскурсии
Начало: По договорённости
«Здесь я расскажу о полете над Босфором «турецкого Икара»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стамбул для детей: всё лучшее за 1 день
Совершить путешествие по Старому городу, проливу Босфор и тематическому аквариуму
«Я расскажу, как учёному Хезарфену Ахмету Челеби пришло в голову перелететь через Босфор и почему за этот подвиг султан сначала наградил его, а потом отправил в ссылку»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€250 за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
«Мы пройдём по живописному заливу Золотой Рог и достигнем моста через Босфор, который соединяет Европу и Азию»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
€38 за человека
Индивидуальная
6 часов
Стамбул: взгляд с высоты и воды
Побывать между континентами, найти сердце города и затеряться в лабиринтах колоритного арт-района
«Часть 3: Прогулка по Босфору — магия водных горизонтов»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
29%
Круиз
3.5 часа
По вечернему Босфору на круизном лайнере
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
Начало: У вашего отеля
«Прогулка по Босфору на лайнере»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
51€36 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Узнать, о чём молчат здания, на нескучной экскурсии по городу контрастов
«Отдельно оплачиваются билеты на круиз по Босфору — 150 лир/чел»
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Прикоснуться к истории древних цивилизаций и посмотреть на визитные карточки города с воды
Начало: У входа в Археологический музей Стамбула
«Взгляд на Стамбул с великого Босфора»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€180 за всё до 8 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов
Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
«Напоследок поплаваем по прекрасному Босфору и рассмотрим с моря район Султанахмет»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
230€127 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
«В конце экскурсии мы отправимся на прогулку по Босфору на пароме и полюбуемся красотой стамбульских пейзажей с воды»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
47€38 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Азиатский Стамбул за 1,5 часа
Перебраться через Босфор, разрушить стереотипы и почувствовать себя местным
Начало: В вашем отеле
«На набережной Эминеню вы подышите морским воздухом и полюбуетесь панорамой Босфорского пролива»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€58 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авто-пешеходное знакомство с ночным Стамбулом
Насладиться городом без пробок и толп туристов
Начало: У вашего отеля
«За романтичный вид с огнями Босфорского моста и одноименную мечеть, которая напоминает аккуратный дворец»
9 июня в 22:30
10 июня в 22:30
€244 за всё до 6 чел.
скидка
55%
Индивидуальная
2 часа
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
«Во время нашего морского приключения вам откроются Босфорские дворцы и тенистые виллы, колоритные районы города и величественные мосты»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
598€270 за всё до 8 чел.
Круиз
2.5 часа
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
«Путешествие по Босфору длиной в два с половиной часа на комфортабельной частной яхте представительского класса подарит новые эмоции»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€1 550 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
На яхте - меж двух континентов
Проплыть по Босфору, увидеть визитные карточки Стамбула и услышать о важных вехах в истории города
Начало: Бешикташ, Бебек
«Также вы увидите «Перерезанное горло Босфора» и раскроете, почему у него такое пугающее имя»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
770€578 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Сокровищница Стамбула: дворец Долмабахче с историком (в мини-группе)
Погулять по залам, изучить диковинки и узнать о жизни здесь турецких правителей
Начало: У дворца Долмабахче
«У дворцового комплекса огромная территория, одних только ворот 12 — от монументальных до изящных, выходящих прямо к Босфору»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30 и 15:00, в среду и пятницу в 15:00, в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
Краски нетипичного Стамбула
Прочувствовать колорит Египетского базара, атмосферу улицы Истикляль и магию вечернего Босфора
Начало: Встреча по договоренности с гидом
«Совсем другой Стамбул откроется вам с глади Босфора — легендарного пролива, соединяющего европейскую и азиатскую части города»
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента
Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике
Начало: У вашего отеля
«На причале Каракёй сядем на кораблик и под шум Босфора доберёмся до Ускюдара»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
102€77 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
«Вы оцените с воды Девичью башню, крепость Румели Хисар, мечеть Ортакёй, Босфорские мосты и элитные районы»
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€38 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Мотопрогулка «Главное в Стамбуле за один день»
Знаковые места, лучшие смотровые города, рёв мотора и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
«По вашему желанию мы пересечём Босфор на пароме или проедем по мосту»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€219 за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
«Отправляйтесь в плаванье по Золотому Рогу и Босфору на закате»
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
20€18 за человека
Фотопрогулка
1 час
Прогулка на яхте по Босфору с фотографом
Фотосессия, вино и пейзажи самого большого города Турции
Начало: В районе Фатих
«Вы проведёте насыщенный вечер, плавая на яхте по Босфору»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Круиз
3 часа
Турецкая ночь: круиз с ужином и шоу на Босфоре в Стамбуле
Начало: В вашем отеле
«Увидеть вечерний Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе»
Расписание: ежедневно в 19:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 54€38 за человека
скидка
21%
Круиз
3 часа
Вечерний круиз по Босфору: ужин и развлечения на теплоходе в Стамбуле
Проведите волшебный вечер, плывя по Босфору. Наслаждайтесь ужином и развлечениями, пока мирно проплываете мимо исторических достопримечательностей
Начало: По договоренности
«Увидеть вечерний Стамбул во всей красе вы сможете во время ночной прогулки по Босфорскому проливу на теплоходе»
Расписание: ежедневно в 19:30 и 20.30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 48€38 за человека
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Каракой
«Поднимитесь на борт нашей яхты — мы отправляемся в морскую прогулку по Босфору»
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 46€39 за человека
скидка
20%
Аудиогид
2.5 часа
Экскурсия с аудиогидом по Босфору: морское путешествие в Стамбуле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальной морской прогулки по Босфору с профессиональным аудиогидом
Начало: Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ
«Наш тур по Босфору начнётся на корабле»
Расписание: Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
15€12 за человека
Довольно необычно, что у Босфора сразу несколько течений. Верхнее распресненное, двигающееся в южном направлении, и нижнее – соленое, которое двигается на север. Около Галатского моста рекомендуется попробовать блюдо «балык-экмек», добавив отдыху гастрономическую нотку. Готовится оно из рыбы, выловленной в водах Босфора. На берегу стоят лодки, откуда рыбаки передают поварам улов. Продукт обжаривается и подается в свежем хлебе с добавлением зелени. В дополнение стоит заказать турецкий напиток шалгам. Обойдется блюдо недорого, а за его поеданием можно любоваться красотой пролива
Пролив был образован примерно 7.5 тысяч лет назад. Причиной стали тающие ледники. Их воды полились в углубление, образовавшееся в рельефе. Возник Босфор стремительно. Он появился буквально за несколько дней, разделив собой материк. Возможно, это было следствие землетрясения. Пролив стал объектом, через который могли пасть на мировой океан страны, расположенные в глубине континента. Поэтому Босфор не раз становился причиной конфликтов. Город, раскинувшийся на берегах пролива, когда-то принадлежал грекам. Именно по имени византийского царя город был назван Константинополь. Но в 15 веке турками была завоевана столица и сам Босфор. Согласно легенде, свое название пролив получил из-за того, что царица Гера приревновала Зевса. Она считала, что ее муж испытывает чувства к молодой царевне Ио. Зевс, дабы уберечь девушку от гнева жены, захотел превратить ее в белую корову. Ио, пытаясь спасти, нырнула в пролив. Поэтому его стали именовать Босфор, что переводится как «коровий брод»
Чтобы запланировать путешествие, достаточно изучить список экскурсий на Босфор, и выбрать подходящий вариант. Рекомендуется изучить описание каждого предложения от гида, посмотреть фото. Это позволит учесть особенности каждого тура и своих предпочтений. Можно выбрать экскурсию на русском языке. Удобно, что указана стоимость, также есть возможность уточнить различные вопросы у гида перед бронированием
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория6 июня 2024Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥Оооочень рекомендую 👉экскурсовод Мона знающий гид и обворожительный человек 💚💚💚Вообще рекомендую этого организатора Сабри-всё чётко и на высшем уровне 💚💚💚
- TTatiana5 июня 2024Спасибо Дерии за экскурсию! Было насыщенно, интересно посмотреть на районы, отдалённые от Старого города. Все блюда, которые попробовали в течение прогулки были вкусные, необычные
- ААлина5 июня 2024Прогулка с Леной было лучшим нашим решением)) спасибо Лен большое за этот день. Гуляли в мини группе, я, молодой человек
- ЕЕвгений4 июня 2024Отличная экскурсия! Гид супер! Все показал, рассказал, везде прошли, порекомендовал куда можно сходить отдельно! Супер! Рекомендую!)
- ЕЕвгений4 июня 2024Отличная и необычная экскурсия по Азиатской части города, прокатились на пароме, попробовали различные национальные блюда турецкой кухни, гид рассказала и показала не туристические места. Все было отлично, спасибо большое! Кто хочет увидеть настоящий Стамбул, то Вам сюда!)
- ННина4 июня 2024Здравствуйте! Так получилось, что посещая Стамбул впервые, первой же нашей экскурсией оказалась прогулка по Босфору. И это прекрасно! Увидеть город с
- ААнастасия4 июня 2024Только что вернулись с этой экскурсии. Очень понравилось! Было интересно что то узнать, а что то и вспомнить, хорошо, что
- ДДмитрий4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Гюркан умеет интересно и живо рассказывать о городе, 6 часов экскурсии пролетели незаметно. Это идеальный вариант для знакомства со
- ННаталья4 июня 2024Экскурсия понравилась. Успели посмотреть несколько разных районов, в т. ч. те, куда сами бы не добрались. Спасибо Елене за приятный день!
- ДДмитрий4 июня 2024Омер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которые мы самостоятельно бы никогда не нашли. И ваши познания в истории просто нас поразили. Это были лучшие 3 часа.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Босфор»
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Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Босфор" можно забронировать 114 экскурсий и билетов от 12 до 1 550 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 5627 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Босфор является проливом, который разделил Азию и Европу. Простираясь на 30 км, он позволяет туристам увидеть все красоты Стамбула и его окружностей, путешествуя на теплоходе. Можно на весь день взять в прокат яхту и отправиться в самостоятельное путешествие. А авторские экскурсии и обзорные туры позволят больше узнать об истории пролива. Ниже можно изучить экскурсионные предложения, выбрав подходящую дату и быстро забронировав путешествие