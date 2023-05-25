Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс

Проплыть по легендарному проливу и прикоснуться к древней истории

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О гиде
Ответы на вопросы
Вы проведёте 2 часа в окружении морского бриза, панорам Стамбула и захватывающих рассказов о городе. Осмотрите с воды главные достопримечательности европейского и азиатского берегов. При желании мы подготовим всё необходимое для праздника или романтического вечера. Вы можете заранее выбрать детали прогулки и другие мелочи в организации. Яхта только в вашем распоряжении!
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на яхте класса люкс
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Истории и легенды Босфора

Во время нашего морского приключения вам откроются Босфорские дворцы и тенистые виллы, колоритные районы города и величественные мосты. Вы увидите знаковые достопримечательности Стамбула: дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую и Девичью башни, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче. И услышите невероятные истории и интересные факты, связанные с Босфором. Вот лишь некоторые из них:

  • как живут греческие районы и памятники ушедшего Константинополя,
  • чьё имя носит холм Пьера Лоти и чем он прославился,
  • какие тайны скрывает Мечеть Сулеймание,
  • чем примечательны турецкие традиции и образ жизни,
  • какие районы Стамбула считаются самыми древними.

Организационные детали

Во время прогулки вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды.

Дополнительные услуги

  • Аренда судна без гида €80/час
  • Трансфер из аэропорта и обратно €100 евро (в обе стороны)
  • Организация и оформление праздника: день рождения, предложение руки и сердца, турецкий завтрак на Босфоре и т. д.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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