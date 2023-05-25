Проплыть по легендарному проливу и прикоснуться к древней истории
Вы проведёте 2 часа в окружении морского бриза, панорам Стамбула и захватывающих рассказов о городе. Осмотрите с воды главные достопримечательности европейского и азиатского берегов. При желании мы подготовим всё необходимое для праздника или романтического вечера. Вы можете заранее выбрать детали прогулки и другие мелочи в организации. Яхта только в вашем распоряжении!
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Истории и легенды Босфора
Во время нашего морского приключения вам откроются Босфорские дворцы и тенистые виллы, колоритные районы города и величественные мосты. Вы увидите знаковые достопримечательности Стамбула: дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую и Девичью башни, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче. И услышите невероятные истории и интересные факты, связанные с Босфором. Вот лишь некоторые из них:
- как живут греческие районы и памятники ушедшего Константинополя,
- чьё имя носит холм Пьера Лоти и чем он прославился,
- какие тайны скрывает Мечеть Сулеймание,
- чем примечательны турецкие традиции и образ жизни,
- какие районы Стамбула считаются самыми древними.
Организационные детали
Во время прогулки вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды.
Дополнительные услуги
- Аренда судна без гида €80/час
- Трансфер из аэропорта и обратно €100 евро (в обе стороны)
- Организация и оформление праздника: день рождения, предложение руки и сердца, турецкий завтрак на Босфоре и т. д.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 3094 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю агентство, в котором работают только влюблённые в Турцию гиды. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делают все, чтобы Стамбул действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.Задать вопрос
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