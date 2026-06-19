Основано на последних 30 из 190 отзывов

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Olga Очень понравилась прогулка. наш гид, Эрен рассказывал очень интересно, с юмором, отвечал на все вопросы, было приятно общаться. прогулкой остались давольны, спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Никита Экскурсия стоит каждой копейки. Романтическая прогулка с полным погружением в историю и красоту замечательного города Стамбул. Отдельное спасибо прекрасной девушке гиду Наргис за лучшие впечатления! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр Спасибо большое. Очень интересная и атмосферная экскурсия. Команда внимательная. Гид прекрасно говорила на русском. Хорошо адаптировала экскурсию под нас. 10 из 10. Однозначно рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Игорь Отмечал день рождения в стамбуле, как не прогуляться на яхте по Босфору! Михаил все четко организовал, отдельный респект за возможность оплаты на росс карту!

Можно закать небольшой фуршет, что сильно улучшит впечатления от прогулки!)) Всем рекомендую сильно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алена Замечательный тур. Очень познавательно и интересно! Прекрасный экскурсовод и команда! Спасибо! Рекомендую! 👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет