Вы проведёте 2 часа в окружении морского бриза, панорам Стамбула и захватывающих рассказов о городе. Осмотрите с воды главные достопримечательности европейского и азиатского берегов. При желании мы подготовим всё необходимое для праздника или романтического вечера. Вы можете заранее выбрать детали прогулки и другие мелочи в организации. Яхта только в вашем распоряжении!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Истории и легенды Босфора

Во время нашего морского приключения вам откроются Босфорские дворцы и тенистые виллы, колоритные районы города и величественные мосты. Вы увидите знаковые достопримечательности Стамбула: дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую и Девичью башни, крепость Румели Хисар и дворец Долмабахче. И услышите невероятные истории и интересные факты, связанные с Босфором. Вот лишь некоторые из них:

как живут греческие районы и памятники ушедшего Константинополя,

чьё имя носит холм Пьера Лоти и чем он прославился,

какие тайны скрывает Мечеть Сулеймание,

чем примечательны турецкие традиции и образ жизни,

какие районы Стамбула считаются самыми древними.

Организационные детали

Во время прогулки вас будет сопровождать русскоговорящий гид из нашей команды.

Дополнительные услуги