Вы проведёте 2 часа в окружении морского бриза, панорам Стамбула и захватывающих рассказов о городе. Осмотрите с воды главные достопримечательности европейского и азиатского берегов. При желании мы подготовим всё необходимое для праздника или романтического вечера. Вы можете заранее выбрать детали прогулки и другие мелочи в организации. Яхта только в вашем распоряжении!
Описание экскурсии
Истории и легенды Босфора
Во время нашего морского приключения вам откроются Босфорские дворцы и тенистые виллы, колоритные районы города и величественные мосты. Вы увидите знаковые достопримечательности Стамбула: дворец Топкапы, Айя-Софию, Галатскую и Девичью башни и дворец Долмабахче. И услышите невероятные истории, а также интересные факты, связанные с Босфором. Вот лишь некоторые из них:
- как живут греческие районы и памятники ушедшего Константинополя,
- чьё имя носит холм Пьера Лоти и чем он прославился,
- какие тайны скрывает Мечеть Сулеймание,
- чем примечательны турецкие традиции и образ жизни,
- какие районы Стамбула считаются самыми древними.
Организационные детали
- С собой обязательно возьмите паспорт
- На борт не допускаются путешественники в состоянии алкогольного опьянения
- В вашем распоряжении будет одна из яхт, изображённых на фотографиях. По желанию и за доплату можно выбрать яхты повышенного класса
- С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
Дополнительные услуги
- Аренда судна без гида €95/час
- Трансфер из аэропорта и обратно €104 (в обе стороны)
- С 14:00 до 18:00 часов возможно организовать рыбалку на Золотом Роге. Аренда снаряжения — 600 лир/чел.
- По запросу возможно провести экскурсию для групп до 36 чел., стоимость узнавайте в переписке
- Организация и оформление праздника: день рождения, предложение руки и сердца, турецкий завтрак на Босфоре и т. д. Услуги нужно заказывать заранее, требуется 100% предоплата
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Джибали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 10434 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю туристическое агентство. Мы работаем в России и Турции. Большинство наших гидов — историки или филологи. На экскурсиях мы не спешим, рассказываем вдохновенно, артистично и с чувством юмора. Одним словом, делаем всё, чтобы город действительно вам понравился! Также любую нашу программу можно провести на английском языке.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 190 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась прогулка. наш гид, Эрен рассказывал очень интересно, с юмором, отвечал на все вопросы, было приятно общаться. прогулкой остались давольны, спасибо!
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Н
Экскурсия стоит каждой копейки. Романтическая прогулка с полным погружением в историю и красоту замечательного города Стамбул. Отдельное спасибо прекрасной девушке гиду Наргис за лучшие впечатления!
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А
Спасибо большое. Очень интересная и атмосферная экскурсия. Команда внимательная. Гид прекрасно говорила на русском. Хорошо адаптировала экскурсию под нас. 10 из 10. Однозначно рекомендую.
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Отмечал день рождения в стамбуле, как не прогуляться на яхте по Босфору! Михаил все четко организовал, отдельный респект за возможность оплаты на росс карту!
Можно закать небольшой фуршет, что сильно улучшит впечатления от прогулки!)) Всем рекомендую сильно!
Можно закать небольшой фуршет, что сильно улучшит впечатления от прогулки!)) Всем рекомендую сильно!
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А
Замечательный тур. Очень познавательно и интересно! Прекрасный экскурсовод и команда! Спасибо! Рекомендую! 👍
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Прогулка прошла отлично! В назначенное время яхта нас ожидала у причала! Во время прогулки нам предложили напитки и угощения! Все это сопровождалось видами любимого города! Спасибо большое за организацию прекрасного досуга!!!
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