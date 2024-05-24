Программа предназначена для девушек и женщин, желающих найти личные смыслы через психологические практики. Работая над запросами, я стремлюсь создать безопасную среду, чтобы добраться до сакрального пространства женской сути. С мужчинами процесс строится иначе, это не в моей компетенции.
Как пройдёт день
Мы встретимся в вашем отеле, где вы переоденетесь в классический мусульманский наряд. Представили? Длинные ткани окутают тело, хиджаб спрячет волосы… Такое обрамление придаст вам загадочный и интересный вид, поможет отвлечься от городского шума и обратить взор к внутреннему миру.
Оторвавшись от привычного образа и роли, вы сможете поделиться со мной волнующими вас вопросами. Что бы вас ни тревожило — здоровье, отношение с партнёром или родителями, желание стать мамой или переехать в другую страну — мы найдём ответ. Я работаю с тонким планом: учу самостоятельно выстраивать внутреннюю жизнь. Это можно сравнить с шахматной партией, когда все размышления происходят внутри и мы видим лишь их результат.
Где мы будет гулять?
Это будет зависеть от того, сколько раз вы были в Стамбуле и что уже видели, а также от вашего запроса. Можем прогуляться по историческому центру, где высоко в небо поднимаются купола мечетей и многочисленные минареты. Вы станете частью великого города, ощутите его мощь и величие. Если захотите сбежать от шума, отправимся к Босфору или в один из аутентичных районов, погулять по узким улочкам или посидеть у пристани с чашечкой чая. А может быть, поедем в одно из мест силы, чтобы напитаться энергией древнего Стамбула. Если экскурсия состоится во вторник или в четверг, мы можем посетить знаменитую Церковь Одного дня и загадать там самое заветное желание, забрав с собой волшебный ключик.
Организационные детали
Чтобы прогулка в непривычном наряде была максимально комфортной, выбирайте удобную обувь
Из дополнительных расходов – только питание. Мы пообедаем в одном из проверенных местных ресторанов, а вот позавтракать лучше с утра в отеле.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 25 туристов
Меня зовут Яна, я духовный исследователь, учитель, ченнелер, автор метакарт Нового времени. Мастер по отношениям с миром, в паре и с собой. Уже 9 лет служу людям на пути их духовного и личностного роста. Помогаю отстраниться от привычных знаний о себе и открываю путь для нового. Будет интересно, ценно и полезно.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
24 мая 2024
Добрый день! Не думайте - идите на экскурсию. И наблюдайте: за собой, за своими мыслями, за своими эмоциями, за окружением. Пробуйте, экспериментируйте, осознавайте! Яна - очень бережный проводник!
У меня был эксклюзивный и именно под мой запрос маршрут - Яна нашла новые места, хоть я не в первый раз в Стамбуле.
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Мария
8 мая 2024
Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом!
Это очень необычный опыт🧕🏻 Что-то меняется, в ощущении себя и того что читать дальше
происходит вовне.
От тебя остаются глаза, больше почти ничего. Остальное всё только твоё.
Наш маршрут немного скорректировался по ходу дня, но это было очень органично, удобно и впечатлений осталась масса😊
Вот такое иммерсивное погружение в культуру.
Большое спасибо Яне за экскурсию, наши беседы, а также рекомендации по местам Стамбула, которые ещё можно посетить с подробным описанием как добраться, на каком транспорте и в какое время 😌🫶🏻 Очень рада нашему знакомству🤗
Александра
4 мая 2024
Яна - прелесть! Подстроила маршрут под наши пожелания, свозила на нетуристический воскресный базар только доя местных, отвела в милую местную кофейню, погуляла с нами по набережной на азиатской части. И читать дальше
все это под душевные разговоры и психологические разборы - мы впечатлились и призадумались, много пищи для ума… Ну и изюминка - супер-интересный опыт переодевания в хиджаб, отключения от привычного самоощущения, новые ощущения себя и окружающих. Обязательно попробуйте!
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Татьяна
9 фев 2024
Яна предложила очень необычную экскурсию Мы переоделись в паранджу и сразу же почувствовали себя по другому Ради этого только стоило заказать эту экскурсию Яна водила по очень интересным не туристическим укромным местам и прекрасно слышала и слушала все пожелания Отличные фото на память Настоятельно рекомендую
Ирина
12 янв 2024
Мы были только один день в Стамбуле и спасибо Яне, что она поменяла свои планы, чтобы провести для нас экскурсию. Это был необычный опыт: мы гуляли весь день в хиджабе читать дальше
и абайе. Сразу скажу, мне лично очень понравилось, я чувствовала себя органично, но кому то может не зайти, но как минимум попробовать и приобрести этот опыт точно стоит! Яна очень старалась: провела нас по красивым шумным и не очень улочкам, мы плавали на пароме из европы в азию на фоне шикарного заката, ужинали в необычном колоритном кафе в бывших термах. Во время ужина общались на волнующие нас темы и разбирались как наше прошлое может влиять на наше настоящее и будущее, было очень познавательно.