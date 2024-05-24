Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле

Открыть тайные уголки города и своего внутреннего мира под покровом хиджаба
Стамбул — город, который меняется на глазах.

Готовы ли вы меняться вместе с ним в поисках новых ориентиров? Я стану вашим проводником на пути к самопознанию и помогу взглянуть на жизненные ситуации под другим углом.

Облачившись в традиционную мусульманскую одежду, мы сольёмся с течением города и будем двигаться вместе с ним. Куда? Подскажет ваше сердце.
5
5 отзывов
Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Путь к себе: женская экскурсия-перезагрузка в Стамбуле
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Кому подойдёт экскурсия

Программа предназначена для девушек и женщин, желающих найти личные смыслы через психологические практики. Работая над запросами, я стремлюсь создать безопасную среду, чтобы добраться до сакрального пространства женской сути. С мужчинами процесс строится иначе, это не в моей компетенции.

Как пройдёт день

Мы встретимся в вашем отеле, где вы переоденетесь в классический мусульманский наряд. Представили? Длинные ткани окутают тело, хиджаб спрячет волосы… Такое обрамление придаст вам загадочный и интересный вид, поможет отвлечься от городского шума и обратить взор к внутреннему миру.

Оторвавшись от привычного образа и роли, вы сможете поделиться со мной волнующими вас вопросами. Что бы вас ни тревожило — здоровье, отношение с партнёром или родителями, желание стать мамой или переехать в другую страну — мы найдём ответ. Я работаю с тонким планом: учу самостоятельно выстраивать внутреннюю жизнь. Это можно сравнить с шахматной партией, когда все размышления происходят внутри и мы видим лишь их результат.

Где мы будет гулять?

Это будет зависеть от того, сколько раз вы были в Стамбуле и что уже видели, а также от вашего запроса. Можем прогуляться по историческому центру, где высоко в небо поднимаются купола мечетей и многочисленные минареты. Вы станете частью великого города, ощутите его мощь и величие. Если захотите сбежать от шума, отправимся к Босфору или в один из аутентичных районов, погулять по узким улочкам или посидеть у пристани с чашечкой чая. А может быть, поедем в одно из мест силы, чтобы напитаться энергией древнего Стамбула. Если экскурсия состоится во вторник или в четверг, мы можем посетить знаменитую Церковь Одного дня и загадать там самое заветное желание, забрав с собой волшебный ключик.

Организационные детали

  • Чтобы прогулка в непривычном наряде была максимально комфортной, выбирайте удобную обувь
  • Из дополнительных расходов – только питание. Мы пообедаем в одном из проверенных местных ресторанов, а вот позавтракать лучше с утра в отеле.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
24 мая 2024
Добрый день!
Не думайте - идите на экскурсию.
И наблюдайте: за собой, за своими мыслями, за своими эмоциями, за окружением.
Пробуйте, экспериментируйте, осознавайте!
Яна - очень бережный проводник!

У меня был эксклюзивный и именно под мой запрос маршрут - Яна нашла новые места, хоть я не в первый раз в Стамбуле.
М
8 мая 2024
Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом!

Это очень необычный опыт🧕🏻 Что-то меняется, в ощущении себя и того что
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происходит вовне.

От тебя остаются глаза, больше почти ничего. Остальное всё только твоё.

Наш маршрут немного скорректировался по ходу дня, но это было очень органично, удобно и впечатлений осталась масса😊

Вот такое иммерсивное погружение в культуру.

Большое спасибо Яне за экскурсию, наши беседы, а также рекомендации по местам Стамбула, которые ещё можно посетить с подробным описанием как добраться, на каком транспорте и в какое время 😌🫶🏻 Очень рада нашему знакомству🤗

Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом!Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом!Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом!Рекомендую экскурсию для девушек, которые хотят посмотреть невероятно красивые места города с прекрасным экскурсоводом и новым для себя опытом!
Александра
4 мая 2024
Яна - прелесть! Подстроила маршрут под наши пожелания, свозила на нетуристический воскресный базар только доя местных, отвела в милую местную кофейню, погуляла с нами по набережной на азиатской части. И
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все это под душевные разговоры и психологические разборы - мы впечатлились и призадумались, много пищи для ума… Ну и изюминка - супер-интересный опыт переодевания в хиджаб, отключения от привычного самоощущения, новые ощущения себя и окружающих. Обязательно попробуйте!

Т
9 фев 2024
Яна предложила очень необычную экскурсию
Мы переоделись в паранджу и сразу же почувствовали себя по другому
Ради этого только стоило заказать эту экскурсию
Яна водила по очень интересным не туристическим укромным местам и прекрасно слышала и слушала все пожелания
Отличные фото на память
Настоятельно рекомендую
Яна предложила очень необычную экскурсию
Ирина
12 янв 2024
Мы были только один день в Стамбуле и спасибо Яне, что она поменяла свои планы, чтобы провести для нас экскурсию. Это был необычный опыт: мы гуляли весь день в хиджабе
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и абайе. Сразу скажу, мне лично очень понравилось, я чувствовала себя органично, но кому то может не зайти, но как минимум попробовать и приобрести этот опыт точно стоит! Яна очень старалась: провела нас по красивым шумным и не очень улочкам, мы плавали на пароме из европы в азию на фоне шикарного заката, ужинали в необычном колоритном кафе в бывших термах. Во время ужина общались на волнующие нас темы и разбирались как наше прошлое может влиять на наше настоящее и будущее, было очень познавательно.

Мы были только один день в Стамбуле и спасибо Яне, что она поменяла свои планы, чтобы

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