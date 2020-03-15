75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Голубая мечеть, Айя-София, дворец Топкапы на экскурсии с лицензированным гидом

Сефа
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Сефа – ваш гид
Достопримечательности района Султанахмет — необходимый минимум, чтобы открыть для себя Стамбул.

Со мной вы не будете стоять в очередях, изучите все снаружи и внутри.

Не растеряетесь в именах и делах византийских императоров и османских султанов.

Собор, соединивший два мира, завораживающая мечеть, таинственное водохранилище и дворец-сокровищница: эти места за один день позволят осознать великое прошлое и понять настоящее Стамбула.
144 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у трамвайной остановки Султанахмета
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У этой экскурсии75 отзывов
4.81
Классический Стамбул
Классический Стамбул

Что вас ожидает

Ипподром, Святая София цистерна Еребатан: путешествие в Византию
Знакомство со Стамбулом логично начнется с истоков. Вы проследите исторический путь Стамбула от основания города Византий до великой столицы Византийской империи — Нового Рима, или Константинополя. На площади Ипподром узнаете о расцвете этого места как центра развлечений и поля для восстаний, а также о том, как использовали ипподром турки. Стены монументального собора Айя-София расскажут о произошедших здесь исторических событиях мирового значения и «золотом веке» Византии. А в цистерне Базилика поговорим о тайнах, окутавших это подземное водохранилище.

Мечеть Султанахмет и дворец Топкапы: наследие Османской империи
Величественная Голубая мечеть, украшающая облик города шестью минаретами, перенесет вас из Константинополя в османский Стамбул. Ходя босиком по мягким коврам, вы изучите ее убранство: я помогу «прочитать» разноцветные изразцы, расскажу о возведении мечети и ее культурном значении. О повседневной жизни султанов и о том, как они управляли империей, вы узнаете во дворце Топкапы. Его хроники длиной в 400 лет откроют прошлое 25 султанов — я расскажу о самых выдающихся из них, пока вы будете любоваться роскошными восточными интерьерами палат и их подлинными сокровищами.

А еще с радостью отвечу на любые вопросы о сегодняшней жизни города, традициях и взглядах стамбульцев.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в Айя-Софию (100 лиры с человека), во дворец Топкапы (100 лиры с человека) и в Цистерну Базилика (30 лир с человека).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек: 5-6 человек — 180€; 7-8 человек — 200€.
Классический Стамбул
Классический Стамбул
Классический Стамбул
Классический Стамбул
Классический Стамбул
Классический Стамбул
Классический Стамбул
Классический Стамбул
Классический Стамбул
Классический Стамбул
Классический Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у трамвайной остановки Султанахмета.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сефа
Сефа
Меня зовут Сефа. Я сам турок, вырос в замечательном городе Стамбул. Учился на факультете туризма по специальности «Гид». Мне безумно нравится моя профессия, для меня это работа для души, что часто подтверждают мои гости. Имею официальную лицензию Экскурсовода от Министерства Культуры и Туризма. Это даёт мне возможность входить в музеи без очереди, что очень важно в Стамбуле — иногда туристы стоят в очередях часами, что убивает время и нервы. Увлекаюсь историей и путешествиями. Наверно, поэтому с удовольствием рассказываю своим гостям об истории Стамбула, которую я сам лично очень уважаю и люблю. Я знаю, как получить от пребывания в этом городе самое большое наслаждение и приятно провести время — неважно, надолго ли вы у нас. Знаю, где можно дёшево и вкусно покушать, где выгодно заняться шоппингом. Буду рад помочь вам полюбить эту страну и этот город так же, как люблю его я...
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75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Довольно большой минус гида - он не очень хорошо разговаривает на русском языке, приходилось постоянно напрягаться, чтобы понимать о чем идёт речь, также создалось впечатление, что гид спешит, так как постоянно проверял телефон, слушал голосовые сообщения. Также гид пришёл на нашу экскурсию простуженным, ему довольно тяжело было разговаривать.
10 марта 2020
Очень интересная экскурсия. Первая встреча ср Стамбулос. Гид Сефа очень интересный рассказчик. Нам очень понравилось. С уважением.
5 марта 2020
Показать город по-настоящему может только местный житель. Нам очень понравилась экскурсия, познавательно и не утомительно, интересный маршрут, Сефа все продумал до мелочей, мы нигде не стояли в очереди. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
1 марта 2020
Наш гид Сефа провёл экскурсию на высоком профессиональном уровне.При дождливой погоде выбрал оптимально комфортный маршрут ! Экскурсия была на столько интересная что прошла одном дыхании. Отвечал на все наши вопросы и даже не связанные с экскурсии. Огромное спасибо за великолепный день!!!!!!
12 февраля 2020
1 февраля были на экскурсии "Классический Стамбул" с гидом Сефой. Это было прекрасно. Очень быстро настроились друг на друга (мы были вдвоём с подругой). Учитывая, что мы были в Стамбуле впервые, Сефа успевал отвечать и на наши бесконечные вопросы, и вести экскурсию по оговренному плану. В общем, все сложилось - и место, и участники, и погода не подкачала)))
1 февраля 2020
Большое спасибо Сефе за интересную и познавательную экскурсию!
Дарья
29 января 2020
Сефа провёл отличную структурированную экскурсию, Сефа умеет выделять главное, и мы получили удовольствие от прогулки. Спасибо!
19 января 2020
Экскурсия просто на высшем уровне. Гид рассказал увлекательно и доступно даже детям . Впечатления от увиденного запоминающие 😊
9 января 2020
Хочу поблагодарить гида за оперативность: договорились о возможности проведения Экскурсии в короткий срок, Сефа очень пунктуален, следил, чтобы мы везде успели и все посмотрели до закрытия. Получили большой объём информации об основных достопримечательностях и интересных фактах. Несмотря на дождь, выбрали оптимальный маршрут перемещения, сложилась четкая картинка. Благодаря подготовке гида не стояли в очередях за билетами, все было у гида приобретено заранее. Хороший уровень русского языка, начитанный и владеющий историческими фактами. Узнали много не только об истории, но и о жизни современных горожан. Получили ненавязчивые, но очень ценные рекомендации по местным вкуснейшим ресторанам и лучшей кондитерской, производящей пахлаву и лукум!! Спасибо!
8 января 2020
Мы были на пешегодной экскурсии Классический Стамбул. Нас встретил гид Сефа в назначенное время и в назначенном месте. Мы посетили достопримечательности без очередей. Сефа очень много рассказал нам интересного. Экскурсия понравилась. Если хотите посмотреть основные достопримечательности Стамбула: дворец Топ капы, Айю Софию, Голубую мечеть очень рекомендую.
Ещё 65 отзывов

Сефа проводит ещё 1 экскурсию

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