75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ипподром, Святая София цистерна Еребатан: путешествие в Византию

Знакомство со Стамбулом логично начнется с истоков. Вы проследите исторический путь Стамбула от основания города Византий до великой столицы Византийской империи — Нового Рима, или Константинополя. На площади Ипподром узнаете о расцвете этого места как центра развлечений и поля для восстаний, а также о том, как использовали ипподром турки. Стены монументального собора Айя-София расскажут о произошедших здесь исторических событиях мирового значения и «золотом веке» Византии. А в цистерне Базилика поговорим о тайнах, окутавших это подземное водохранилище.

Мечеть Султанахмет и дворец Топкапы: наследие Османской империи

Величественная Голубая мечеть, украшающая облик города шестью минаретами, перенесет вас из Константинополя в османский Стамбул. Ходя босиком по мягким коврам, вы изучите ее убранство: я помогу «прочитать» разноцветные изразцы, расскажу о возведении мечети и ее культурном значении. О повседневной жизни султанов и о том, как они управляли империей, вы узнаете во дворце Топкапы. Его хроники длиной в 400 лет откроют прошлое 25 султанов — я расскажу о самых выдающихся из них, пока вы будете любоваться роскошными восточными интерьерами палат и их подлинными сокровищами.

А еще с радостью отвечу на любые вопросы о сегодняшней жизни города, традициях и взглядах стамбульцев.