75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Собор с двумя мирами, завораживающая мечеть и таинственное водохранилище — необходимый минимум, чтобы открыть для себя Стамбул. С нами вы минуете очереди, разберётесь в именах и делах византийских императоров и османских султанов и осознаете великое прошлое и настоящее Стамбула.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €158 за экскурсию

Описание экскурсии

Знакомство со Стамбулом начнётся с истоков: вы проследите его исторический путь от основания города Византий до великой столицы Византийской империи — Нового Рима — Константинополя.

На площади Ипподром узнаете о расцвете этого места как центра развлечений и поля для восстаний, а ещё о том, как использовали ипподром турки.

У хаммама Хюррем Султана услышите его историю и узнаете про культуру мытья и гигиену в исламе.

Стены монументального собора Айя-София расскажут о произошедших здесь исторических событиях мирового значения и золотом веке Византии.

В Цистерне Базилика поговорим о тайнах, окутавших это подземное водохранилище.

Султанахмет (Голубая мечеть) перенесёт вас в османский Стамбул. Ходя босиком по мягким коврам, вы изучите убранство мечети, а мы поможем прочитать разноцветные изразцы и расскажем о культурном значении этого строения.

У дворца Топкапы (осмотр снаружи) обсудим повседневную жизнь 25 султанов и их способы управления империей.

Организационные детали