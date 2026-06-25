75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомство со Стамбулом начнётся с истоков: вы проследите его исторический путь от основания города Византий до великой столицы Византийской империи — Нового Рима — Константинополя.
На площади Ипподром узнаете о расцвете этого места как центра развлечений и поля для восстаний, а ещё о том, как использовали ипподром турки.
У хаммама Хюррем Султана услышите его историю и узнаете про культуру мытья и гигиену в исламе.
Стены монументального собора Айя-София расскажут о произошедших здесь исторических событиях мирового значения и золотом веке Византии.
В Цистерне Базилика поговорим о тайнах, окутавших это подземное водохранилище.
Султанахмет (Голубая мечеть) перенесёт вас в османский Стамбул. Ходя босиком по мягким коврам, вы изучите убранство мечети, а мы поможем прочитать разноцветные изразцы и расскажем о культурном значении этого строения.
У дворца Топкапы (осмотр снаружи) обсудим повседневную жизнь 25 султанов и их способы управления империей.
Организационные детали
Дополнительные расходы: Айя-София — €28 за чел., Цистерна Базилика — 2250 лир (около €43 за чел.)
Мечети закрыты с 12:30 до 14:00
Пожалуйста, выбирайте скромную и закрытую одежду
Голубая мечеть по пятницам открывается в 14:30. В этот день заменим её на Гранд-базар или мечеть Нуруосмание
Дворец Топкапы осматриваем снаружи, но по запросу можем зайти внутрь — детали уточняйте в переписке
По запросу экскурсию можно провести для большего количества участников. Доплата за каждого дополнительного человека — €25
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мечети Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серкан — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4453 туристов
Наша команда лицензированных гидов с высшим образованием любит историю и свой город. Мы поделимся с вами информацией о нём и влюбим вас в Стамбул — и вы обязательно вернётесь сюда.
Мы заботимся о комфорте каждого гостя и помогаем избежать очередей в музеи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 487 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
Ксения
Хотелось бы оставить пару комментариев после экскурсии, которую мы запланировали в июне 2026 года. Если коротко - то все было чудесно! А сейчас чуть подробнее: Во-первых, Серкан, действительно хорошо знает историю читать дальшеуменьшить
и поэтому для него было затруднительным отвечать на наши вопросы, во- вторых, с нашим гидом у нас не было проблем с очередями, а также весь маршрут планировался исходя из особенностей работы локаций и нашего самочувствия. Также на следующий день мы взяли экскурсию на катере и это было отличным решением! Серкан посоветовал выбрать закат и мы ничуть не пожалели. В связи с вышесказанным, могу смело рекомендовать Серкана в качестве гида, так как он сможет найти оптимальное решение для знакомства с Стамбулом, исходя из ваших пожеланий!
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ю
юлия
нам очень понравилась экскурсия, Серкан рассказывает все понятно и интересно, на все вопросы отвечал, даже не не по теме экскурсии, шутил, очень доброжилательный человек. всем рекомендую Серкана
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Н
Наталья
Мы с мужем впервые были в Стамбуле. Приехали на 4 дня, поездка проходила с 21 по 24 апреля. Очень яркий город, с большой историей. В первый же день мы взяли читать дальшеуменьшить
эту экскурсию. У нас был гид - Сефа. Экскурсия проходила на русском языке. мы посмотрели Голубую мечеть, храм Айя София и цистерну Базилик. На фоне этих построек чувствуешь насколько велик и удивителен мир. А также понимаешь, что любые события влияют на ход истории.
Кстати, в церкви Айя София кое-где есть надписи на латыни по типу «здесь был Вася». То есть люди, приходили молиться и выцарапывали что-то о себе и таким образом остались в истории) забавно
Теперь что касается гида: Сефа нас везде провел без очереди, что очень обрадовало. Например, в цистерну Базилик нам точно пришлось бы стоять в очереди минут 30, если бы не Сефа. Кроме самой экскурсии гид ещё дал рекомендации по тем местам, которые мы могли бы посетить самостоятельно. Также он помог купить карточку для оплаты проезда на трамвае. Нам очень понравилась как сама экскурсия, так и доброжелательность гида. Всем рекомендую.
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Екатерина
Экскурсию "Классический Стамбул" провел нам гид Сефа. Он хорошо владеет русским языком, с юмором, очень вежлив, отвечает на все возникающие вопросы. После посещения каждой локации подводил итог, чтобы важное осталось читать дальшеуменьшить
в памяти))). Экскурсия была ранней (начало в 9.00), все места посетили без толп туристов и без очередей, также это позволило нам в этот день прогуляться по колоритным и умиротворенным улочкам Азиатской части Стамбула. Туда сопровождал нас гид Сефа по договоренности и ща отдельную плату. До парома добрались пешком через Египетский рынок (очень атмосферное местечко), далее прогулка на пароме по Босфору, обратно вернулись в Европейскую часть Стамбула на метро. Как итог: прекрасно провели время, насладились красотой природы и памятниками архитектуры. Хотелось бы больше фактов из истории. P.S. После экскурсионной программы Сефа порекомендовал места к самостоятельному посещению, дал совет как и куда лучше добраться.
Серкан
Ответ организатора:
Спасибо большое!
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Юлия
В качестве первого и недолгого погружения в историю города выбрали данную экскурсию. У нас был гид Сефа, очень приятный человек, рассказал интересные факты и легенды. Плюс есть возможность скорректировать маршрут читать дальшеуменьшить
(посмотреть что-то быстрее или наоборот тщательнее),гид помог купить нам билеты во дворец Топкапы(без очереди), рассказал подробно где что находится (дворец очень большой) и душевно туда проводил. Сефа порекомендовал, что еще полезно посетить в черте города. Мы в восторге 🥹
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Ирина
Благодарим за экскурсию 🙏🏻 Всё понравилось,от души смело рекомендуем!✔️