1 чел.
По популярности
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: Ориентир на ресторан Би Балык Каракой
Расписание: ежедневно в 14:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
45€39 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
Завтра в 11:00
8 июля в 11:00
200€160 за всё до 4 чел.
скидка
13%
Групповая
5 часов
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45€39 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
499€250 за всё до 8 чел.
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
8 июля в 09:00
43€39 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
Завтра в 10:00
8 июля в 16:00
300€255 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
Завтра в 10:30
8 июля в 10:30
245€209 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
Стамбул для своих: эксклюзивный тур
Исследуйте Стамбул изнутри, открыв для себя его скрытые сокровища и уникальные истории в компании знающего гида
Начало: В районе места проведения - путешественники добира...
9 июля в 08:30
18 июля в 08:30
128€116 за всё до 2 чел.
скидка
28%
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
39€28 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
241€193 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250€188 за всё до 3 чел.
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
Групповой мастер-класс: искусство турецких мозаичных ламп в Стамбуле
Изготовление собственного мозаичного светильника в атмосфере восточного гостеприимства с традиционными сладостями
Начало: У кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa или у станции Üskü...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
38€29 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
299€270 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
355€320 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Билеты
3 часа
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле
Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор
Начало: Напротив дворец Топкапы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
155€148 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
47€38 за человека
скидка
45%
Индивидуальная
5 часов
Чарующий Стамбул: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погружение в атмосферу Стамбула: от величественной Мечети Сулеймание до колоритного Египетского базара. Уникальная экскурсия по историческим местам города
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
198€109 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
295€281 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
50€40 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузитесь в историю древнего Константинополя на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его исчезающих достопримечательностях и уникальных артефактах
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
Завтра в 15:00
8 июля в 16:00
250€163 за всё до 4 чел.
скидка
24%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память
Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст...
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
37€28 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
102€77 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом
Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
243€219 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова
Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
199€180 за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
198€149 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами
Начало: у собора Святой Софии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
221€199 за всё до 4 чел.
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
86€65 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250€200 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
241€193 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
Азиатский Стамбул: путешествие через историю и вкусы
Исследуйте скрытые сокровища Стамбула: от древних мечетей до аутентичных блюд в уютных кафе
Начало: В районе проведения, в азиатской части города. Пож...
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
128€116 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
276€249 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Азиатская часть Стамбула - идеальное место для тех, кто любит изучать город вдали от туристических троп и открывать его с неожиданных сторон
Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни...
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
100€90 за всё до 2 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Ключ к сердцу Стамбула: Айя София, Голубая мечеть и другие знаковые места
Погрузитесь в историю Стамбула, исследуя его самые популярные и скрытые уголки. Узнайте легенды, сделайте уникальные фото и почувствуйте дух города
Начало: Напротив Собора Св. Софии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
161€129 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до вашего отеля
Забудьте о сложностях передвижения по Стамбулу после полета - ваш личный трансфер обеспечит максимальный комфорт
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
69€63 за всё до 5 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
6 часов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
299€195 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии
Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
160€144 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
Завтра в 01:30
8 июля в 00:30
64€58 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
245€221 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 180€162 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
6.5 часов
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
230€115 за всё до 7 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
Трансфер с гидом в Стамбуле: путешествие с комфортом
Исследуйте Стамбул с первых минут прибытия, наслаждаясь комфортом индивидуального трансфера и знаниями опытного гида
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
54€49 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул за один день: история и культура
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его легендарные достопримечательности и тайны в увлекательной прогулке
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
189€171 за всё до 7 чел.
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
54€38 за человека
скидка
35%
Индивидуальная
6 часов
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300€195 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
Завтра в 08:00
8 июля в 15:00
150€135 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 июля 2024Чудесная прогулка! Внимательные ребята! Фрукты, чай, сладости. Все было чудесно! Спасибо
- ммария4 июля 2024все просто здорово встретили, проводили до места, показали, рассказали об истории создания, и самое захватывающее: это сам процесс. конечно можно воспользоваться
- ЕЕлена4 июля 2024Мы побывали в таких местах, в которые самому попасть просто невозможно, при этрм эти места потрясаюше красивы и аутентичны. Я однозначно рекомендую. Гид очень приятная и рассказала много об истории Стамбула.
- ДДмитрий4 июля 2024Экскурсия с Назгуль нам очень понравилась. Так классно, что можно изучить достопримечательности с русскоговорящими гидом! Посетили интересные и нетривиальные места,
- ЛЛюбовь3 июля 2024Никогда не думала, что прогулка может быть такой интересной! Спасибо огромное, Керим! Мы успели столько всего посмотреть и кайфануть -
- ККатя3 июля 2024Здравствуйте! Хочу поделиться впечатлением от экскурсии по Стамбулу с гидом Керимом. Для нас с мужем важно какой человек а не только
- ВВиктория3 июля 2024Очень интересная, познавательная и увлекательная экскурсия! Благодарим Дмитрия!
- ННаталья3 июля 2024Огромное спасибо Джевхеру за увлекательную экскурсию! Рассказ о Стамбуле был подан интересно, познавательно и с юморком.
- DDanil3 июля 2024Хорошо продуманный маршрут. Сунай - очень интересный собеседник. Подсказывал отличные ракурсы для фото на память. В летнее время лучше начинать по-раньше.
- ллюдмила3 июля 2024отличная эксурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Со скидкой»
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