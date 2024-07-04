Со скидкой – экскурсии в Стамбуле

Найдено 94 экскурсии в категории «Со скидкой» в Стамбуле, цены от €12, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
264 отзыва
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: Ориентир на ресторан Би Балык Каракой
Расписание: ежедневно в 14:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
4539 за человека
Нетуристический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Экскурсия по скрытым уголкам Стамбула: от Европы до Азии
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, исследуя его скрытые районы с экспертом города
Начало: В районе метро Osmanbey
Завтра в 11:00
8 июля в 11:00
200160 за всё до 4 чел.
Что посмотреть в Стамбуле за 5 часов
🚶 Пешая
скидка
13%
Групповая
5 часов
882 отзыва
Стамбул за 5 часов: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальное сочетание восточной и западной культур, открыв для себя древние памятники и живую историю Стамбула
Начало: В РАЙОНЕ ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4539 за человека
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору на двухэтажной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
50%
Индивидуальная
2 часа
73 отзыва
Романтика Стамбула на яхте: эксклюзивная прогулка по Босфору
Исследуйте красоту Стамбула с воды во время двухчасовой яхтенной прогулки по Босфору с личным гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
499250 за всё до 8 чел.
Топовые места Стамбула в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
120 отзывов
Исторические чудеса Стамбула: Полудневная экскурсия
Откройте для себя великолепие Стамбула, погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаковые достопримечательности
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
8 июля в 09:00
4339 за человека
Элитный Стамбул: от османской роскоши до дорогого турецкого настоящего
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Элитный Стамбул: путешествие по следам роскоши
Исследуйте скрытую роскошь Стамбула, от османских дворцов до элитных районов с эксклюзивным гидом
Начало: Лобби вашего отеля
Завтра в 10:00
8 июля в 16:00
300255 за всё до 4 чел.
Из Стамбула - на Принцевы острова
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
67 отзывов
Из Стамбула - на Принцевы острова: индивидуальная экскурсия
Принцевы острова: день в стиле местных жителей. Греческая пекарня, сады, архитектура и коты. Узнайте самобытность островов
Начало: На острове Бююкада
Завтра в 10:30
8 июля в 10:30
245209 за всё до 4 чел.
Стамбул для своих
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3 часа
150 отзывов
Стамбул для своих: эксклюзивный тур
Исследуйте Стамбул изнутри, открыв для себя его скрытые сокровища и уникальные истории в компании знающего гида
Начало: В районе места проведения - путешественники добира...
9 июля в 08:30
18 июля в 08:30
128116 за всё до 2 чел.
Мастер-класс «Волшебство турецкой лампы»
скидка
28%
Групповая
3 часа
57 отзывов
Популярное предложение
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3928 за человека
Стамбул великолепный, атмосферный и живой
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
64 отзыва
Стамбул: дворцы, прогулки по Босфору и улица Истикляль
Исследуйте величие и красоту Стамбула: от золотых залов дворца до живописных видов Босфора и бурлящей жизни Истикляль
Начало: Около часовой башни на территории дворца Долмабахч...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
241193 за всё до 4 чел.
Неизвестный Стамбул
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250188 за всё до 3 чел.
Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
скидка
24%
Мини-группа
3 часа
48 отзывов
Групповой мастер-класс: искусство турецких мозаичных ламп в Стамбуле
Изготовление собственного мозаичного светильника в атмосфере восточного гостеприимства с традиционными сладостями
Начало: У кофейни Sirkeci Hafiz Mustafa или у станции Üskü...
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3829 за человека
По Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
460 отзывов
Уникальное путешествие по Стамбулу: от Европы до Азии на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, проезжая через его исторические районы на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя город, где встречаются два континента
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
299270 за всё до 7 чел.
По ночному Стамбулу на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Ночная экскурсия Стамбула: путешествие между континентами
Откройте для себя волшебство Стамбула после захода солнца, погрузитесь в ночную жизнь и культуру города на комфортабельном автомобиле
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
355320 за всё до 3 чел.
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем»
🚶 Пешая
скидка
5%
Билеты
3 часа
57 отзывов
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле
Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор
Начало: Напротив дворец Топкапы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
155148 за всё до 4 чел.
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
19%
Групповая
5.5 часов
105 отзывов
Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор - погружение в историю
Ваш уникальный шанс увидеть лучшее из Стамбула: от величественной Голубой мечети до красоты Босфора с воды
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4738 за человека
Чарующий Стамбул
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
5 часов
192 отзыва
Чарующий Стамбул: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погружение в атмосферу Стамбула: от величественной Мечети Сулеймание до колоритного Египетского базара. Уникальная экскурсия по историческим местам города
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
198109 за всё до 4 чел.
«Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
«Тысяча и один рассказ»: автомобильная экскурсия по Стамбулу
Откройте для себя Стамбул с эксклюзивной экскурсией, сочетающей в себе историю и современность
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 17:00
295281 за всё до 6 чел.
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
95 отзывов
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5040 за человека
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
4.5 часа
45 отзывов
Константинополь: успеть увидеть исчезающий город
Погрузитесь в историю древнего Константинополя на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его исчезающих достопримечательностях и уникальных артефактах
Начало: Центр города, площадь Чемберлиташ
Завтра в 15:00
8 июля в 16:00
250163 за всё до 4 чел.
Мастер-класс от бариста в турецкой кофейне
скидка
24%
Мини-группа
2 часа
39 отзывов
Популярное предложение
Узнайте секреты турецкого кофе на мастер-классе от бариста в Стамбуле
Погрузитесь в мир турецкого кофе на мастер-классе от опытного бариста. Узнайте все тонкости приготовления и получите сертификат и сувенир на память
Начало: Возле кофейни в европейской или азиатской части Ст...
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3728 за человека
По крышам и трущобам Стамбула
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Тайны Стамбула: экскурсия по крышам и трущобам с местным гидом
Загляните в укромные уголки Стамбула, где живет история и настоящая атмосфера этого волшебного города
Начало: У вашего отеля
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
10277 за всё до 5 чел.
Стамбул - это не только Султанахмет
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
97 отзывов
Стамбул за пределами Султанахмета: эксклюзивный тур с экспертом
Откройте для себя скрытые сокровища Стамбула: мечеть Чамлыджа, стены Константинополя и колоритный Балат
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
243219 за всё до 6 чел.
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
46 отзывов
Уединенный Бююкада: экскурсия на Принцевы острова
Исследуйте живописный Бююкада, где нет машин, но есть море, солнце и история, ждущая вас на каждом шагу
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
199180 за всё до 7 чел.
Стамбул изнутри
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
93 отзыва
Стамбул изнутри: путешествие по душе города
Откройте для себя сокровенные уголки Стамбула, его тысячелетнюю историю и архитектурные шедевры, в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: По договорённости с клиентом
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
198149 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
15 отзывов
Фотосессия «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами
Начало: у собора Святой Софии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
221199 за всё до 4 чел.
Современный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
24%
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Современный Стамбул: от Нишанташи до Таксим
Познайте другую сторону Стамбула, прогуливаясь по элитному Нишанташи и исторической площади Таксим с индивидуальным гидом
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8665 за всё до 5 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250200 за всё до 3 чел.
Классический Стамбул
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
299 отзывов
Индивидуальная экскурсия Классический Стамбул: Византия и Османская империя
Откройте великолепие Стамбула без очередей: Ипподром, Святая София, Голубая мечеть, Цистерна Базилика и дворец Топкапы за один день
Начало: На территории мечети Султанахмета
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
241193 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
253 отзыва
Азиатский Стамбул: путешествие через историю и вкусы
Исследуйте скрытые сокровища Стамбула: от древних мечетей до аутентичных блюд в уютных кафе
Начало: В районе проведения, в азиатской части города. Пож...
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
128116 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по Принцевым островам
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
5 часов
34 отзыва
Фотопрогулка по Принцевым островам: история, природа и фото
Путешествие на Бююкаду - это шанс увидеть Стамбул с другой стороны. Запечатлейте каждый момент в райском уголке среди сосен и моря
Начало: На пристани Эминеню или Кадыкёй
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
276249 за всё до 3 чел.
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Стамбул современный: мода, контрасты, традиции
Азиатская часть Стамбула - идеальное место для тех, кто любит изучать город вдали от туристических троп и открывать его с неожиданных сторон
Начало: В районе проведения, район Kadıköy - путешественни...
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
10090 за всё до 2 чел.
Ключ к сердцу Стамбула
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
155 отзывов
Ключ к сердцу Стамбула: Айя София, Голубая мечеть и другие знаковые места
Погрузитесь в историю Стамбула, исследуя его самые популярные и скрытые уголки. Узнайте легенды, сделайте уникальные фото и почувствуйте дух города
Начало: Напротив Собора Св. Софии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
161129 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Стамбул»
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
30 минут
57 отзывов
Индивидуальный трансфер в Стамбуле: от аэропорта до вашего отеля
Забудьте о сложностях передвижения по Стамбулу после полета - ваш личный трансфер обеспечит максимальный комфорт
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
6963 за всё до 5 чел.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
6 часов
210 отзывов
Стамбул с харизмой: эксклюзивное путешествие от Балата до Босфора
Откройте для себя истинный Стамбул: колоритные районы, исторические мечети и захватывающий круиз по Босфору
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
299195 за всё до 8 чел.
Гастрономическое путешествие по Стамбулу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
38 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкусы Стамбула на одной экскурсии
Погрузитесь в мир турецкой кухни: от завтрака с кофе до ужина на рыбном рынке и дегустации вин
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
160144 за всё до 4 чел.
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
30 отзывов
Из аэропорта до Стамбула - комфортным трансфером
По прилёту в Стамбул вас встретит профессиональный водитель с табличкой, поможет с багажом и доставит до вашего отеля. Забудьте о заботах с транспортом
Начало: У вашего отеля или на выходе из накопителя в аэроп...
Завтра в 01:30
8 июля в 00:30
6458 за всё до 5 чел.
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
От Константинополя до Стамбула: прогулка-знакомство с городом
Как городская башня предсказывает погоду и где продаётся самая вкусная пахлава в Турции?
Начало: У остановки трамвая «Чемберлиташ»
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
245221 за всё до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
43 отзыва
Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
Понять и полюбить безумный город (да, 10 часов - но они станут вашим идеальным началом путешествия!)
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 180162 за человека
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальный шопинг-тур в Стамбуле
Отправиться за покупками в проверенные магазины на комфортабельном минивэне премиум-класса
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
230115 за всё до 7 чел.
Трансфер Аэропорт-Стамбул с гидом
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
1 час
95 отзывов
Трансфер с гидом в Стамбуле: путешествие с комфортом
Исследуйте Стамбул с первых минут прибытия, наслаждаясь комфортом индивидуального трансфера и знаниями опытного гида
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:30
5449 за всё до 4 чел.
Всё, что нельзя пропустить в Стамбуле
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Стамбул за один день: история и культура
Погрузитесь в магию Стамбула: откройте для себя его легендарные достопримечательности и тайны в увлекательной прогулке
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:30
189171 за всё до 7 чел.
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
На яхте по Босфору
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Круиз
3.5 часа
373 отзыва
Вечерний круиз по Босфору: шоу, ужин и танцы в Стамбуле
Проведите волшебный вечер на Босфоре, наслаждаясь ужином и традиционными турецкими танцами
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
5438 за человека
Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
🚶 Пешая
скидка
35%
Индивидуальная
6 часов
72 отзыва
Главные музеи и дворцы Стамбула: путешествие в историю
Откройте для себя великолепие Стамбула: эксклюзивный тур с гидом-историком по знаковым местам города
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300195 за всё до 10 чел.
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
Завтра в 08:00
8 июля в 15:00
150135 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 июля 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    Чудесная прогулка! Внимательные ребята! Фрукты, чай, сладости. Все было чудесно! Спасибо
  • м
    мария
    4 июля 2024
    Групповой мастер-класс по созданию турецких мозаичных светильников
    все просто здорово встретили, проводили до места, показали, рассказали об истории создания, и самое захватывающее: это сам процесс. конечно можно воспользоваться
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    готовыми трафаретами, но можно и самому создавать свой дизайн, 3 часа пролетают как миг, затем оказывается еще и вручается сертификат. рекомендую для посещения, не пожалеете

    все просто здорововсе просто здорово
  • Е
    Елена
    4 июля 2024
    По крышам и трущобам Стамбула
    Мы побывали в таких местах, в которые самому попасть просто невозможно, при этрм эти места потрясаюше красивы и аутентичны. Я однозначно рекомендую. Гид очень приятная и рассказала много об истории Стамбула.
    Мы побывали в таких местах, в которые самому попасть просто невозможно, при этрм эти места потрясаюше красивы и аутентичны. Я однозначно рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    4 июля 2024
    По Стамбулу на автомобиле
    Экскурсия с Назгуль нам очень понравилась. Так классно, что можно изучить достопримечательности с русскоговорящими гидом! Посетили интересные и нетривиальные места,
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    между локациями передвигались на комфортабельном авто (и даже на пароме). Общение было легким и непринужденным. Однозначно рекомендую данную экскурсию, организатора и экскурсовода.

  • Л
    Любовь
    3 июля 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Никогда не думала, что прогулка может быть такой интересной! Спасибо огромное, Керим! Мы успели столько всего посмотреть и кайфануть -
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    только благодаря вам! Честно сказать - такого красивого человека я лично встречаю впервые!! Наверное это ваше призвание - общение с людьми. По крайней мере нам так показалось и мы очень рады что открыли для себя Стамбул именно с вами! Искренне рекомендуем, спасибо!!

  • К
    Катя
    3 июля 2024
    Большая обзорная экскурсия-бестселлер по Стамбулу
    Здравствуйте! Хочу поделиться впечатлением от экскурсии по Стамбулу с гидом Керимом. Для нас с мужем важно какой человек а не только
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    как он рассказывает. Керим очень внимательный и организованный, понимает всё с полуслова, очень отзывчивый и с красивым голосом. И какой красивый, мы столько фото с ним сделали - когда встретились с ним то подумали что он звезда. Спасибо большое, нам так было интересно мы уже к вам отправили сына с девушкой - они проездом будут в Стамбуле.

  • В
    Виктория
    3 июля 2024
    «Тысяча и один рассказ» - автомобильная экскурсия по Стамбулу
    Очень интересная, познавательная и увлекательная экскурсия! Благодарим Дмитрия!
  • Н
    Наталья
    3 июля 2024
    Прогулка по Стамбулу: Старый город + Босфор
    Огромное спасибо Джевхеру за увлекательную экскурсию! Рассказ о Стамбуле был подан интересно, познавательно и с юморком.
    Огромное спасибо Джевхеру за увлекательную экскурсию! Рассказ о Стамбуле был подан интересно, познавательно и с юморкомОгромное спасибо Джевхеру за увлекательную экскурсию! Рассказ о Стамбуле был подан интересно, познавательно и с юморкомОгромное спасибо Джевхеру за увлекательную экскурсию! Рассказ о Стамбуле был подан интересно, познавательно и с юморком
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    Danil
    3 июля 2024
    Главные музеи и дворцы Стамбула с гидом-историком
    Хорошо продуманный маршрут. Сунай - очень интересный собеседник. Подсказывал отличные ракурсы для фото на память. В летнее время лучше начинать по-раньше.
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    людмила
    3 июля 2024
    Чарующий Стамбул
    отличная эксурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Со скидкой»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Дворец Топкапы
  4. Площадь Ипподром
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Истикляль
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