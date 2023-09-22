Погулять по старинным районам Эминёню и Каракёй, погружаясь в разные периоды жизни города
Громкие выкрики уличных торговцев, едва ли не самые красивые мечети города, пекарня 17 века, руины невольничьего базара — всё это ждёт вас на экскурсии.
Как старый друг я проведу вас по любимым районам и поделюсь связанными с ними нетривиальными историями.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Великолепные мечети
В Новой мечети я расскажу, как простая девушка из Винницкой области стала хозяйкой могучей страны. А в мечети Рустема-паши вы услышите о зяте султана Сулеймана, полюбуетесь голубыми изразцами и расшифруете, как понимают рай в исламском мире. Кроме того, мы посетим мечеть Кылыч Али-паши, построенную в 16 веке Сервантесом. Я раскрою, при каких обстоятельствах будущий автор «Дон-Кихота» оказался в Стамбуле.
Тайные места: исторические и гастрономические
Вы погуляете по руинам невольничьего мужского базара. Увидите здание, где торговали русские купцы, и одну из трёх православных церквей города. А также раскроете некоторые гастрономические секреты Стамбула. Узнаете, где попробовать вкуснейший балык-экмек, «мокрый гамбургер» и пахлаву. По желанию посетите пекарню, двери которой открылись в 1603 году. По сей день в ней готовят отличный пиде — турецкий вариант пиццы.
Занимательные истории
Что общего между турецкими грузчиками и самым знаменитым сортом пива Английской империи, покорившем весь мир. Как появилось название «бридж» для карточной игры и кто надоумил немецкого автора Распе написать сказку о бароне Мюнхгаузене. Как Константинополь был завоеван рыцарями Крестового похода в 1204 году и откуда отправлялся Восточный экспресс сто лет назад. Всё это вы узнаете на экскурсии!
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Владимир очень позитивный, интересный человек. 3 часа экскурсии пролетели на одном дыхании
Рекомендуем! 👍👍👍