Эминёню и Каракёй положили начало истории Стамбула. Прогулка по ним словно на ковре-самолете перенесёт вас в прошлое. Громкие выкрики уличных торговцев, едва ли не самые красивые мечети города, пекарня 17 века, руины невольничьего базара — всё это ждёт вас на экскурсии. Как старый друг я проведу вас по любимым районам и поделюсь связанными с ними нетривиальными историями.

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Описание

Что вас ожидает

Великолепные мечети

В Новой мечети я расскажу, как простая девушка из Винницкой области стала хозяйкой могучей страны. А в мечети Рустема-паши вы услышите о зяте султана Сулеймана, полюбуетесь голубыми изразцами и расшифруете, как понимают рай в исламском мире. Кроме того, мы посетим мечеть Кылыч Али-паши, построенную в 16 веке Сервантесом. Я раскрою, при каких обстоятельствах будущий автор «Дон-Кихота» оказался в Стамбуле.

Тайные места: исторические и гастрономические

Вы погуляете по руинам невольничьего мужского базара. Увидите здание, где торговали русские купцы, и одну из трёх православных церквей города. А также раскроете некоторые гастрономические секреты Стамбула. Узнаете, где попробовать вкуснейший балык-экмек, «мокрый гамбургер» и пахлаву. По желанию посетите пекарню, двери которой открылись в 1603 году. По сей день в ней готовят отличный пиде — турецкий вариант пиццы.

Занимательные истории

Что общего между турецкими грузчиками и самым знаменитым сортом пива Английской империи, покорившем весь мир. Как появилось название «бридж» для карточной игры и кто надоумил немецкого автора Распе написать сказку о бароне Мюнхгаузене. Как Константинополь был завоеван рыцарями Крестового похода в 1204 году и откуда отправлялся Восточный экспресс сто лет назад. Всё это вы узнаете на экскурсии!

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.