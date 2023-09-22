Стамбул сквозь эпохи

Погулять по старинным районам Эминёню и Каракёй, погружаясь в разные периоды жизни города

5
4 отзыва
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Эминёню и Каракёй положили начало истории Стамбула. Прогулка по ним словно на ковре-самолете перенесёт вас в прошлое.

Громкие выкрики уличных торговцев, едва ли не самые красивые мечети города, пекарня 17 века, руины невольничьего базара — всё это ждёт вас на экскурсии.

Как старый друг я проведу вас по любимым районам и поделюсь связанными с ними нетривиальными историями.
Стамбул сквозь эпохи
Стамбул сквозь эпохи
Стамбул сквозь эпохи
Стамбул сквозь эпохи
Стамбул сквозь эпохи
Стамбул сквозь эпохи
Стамбул сквозь эпохи
Стамбул сквозь эпохи
Стамбул сквозь эпохи
Стамбул сквозь эпохи
Стамбул сквозь эпохи
Стамбул сквозь эпохи
Стамбул сквозь эпохи
Стамбул сквозь эпохи
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Описание

Что вас ожидает

Великолепные мечети

В Новой мечети я расскажу, как простая девушка из Винницкой области стала хозяйкой могучей страны. А в мечети Рустема-паши вы услышите о зяте султана Сулеймана, полюбуетесь голубыми изразцами и расшифруете, как понимают рай в исламском мире. Кроме того, мы посетим мечеть Кылыч Али-паши, построенную в 16 веке Сервантесом. Я раскрою, при каких обстоятельствах будущий автор «Дон-Кихота» оказался в Стамбуле.

Тайные места: исторические и гастрономические

Вы погуляете по руинам невольничьего мужского базара. Увидите здание, где торговали русские купцы, и одну из трёх православных церквей города. А также раскроете некоторые гастрономические секреты Стамбула. Узнаете, где попробовать вкуснейший балык-экмек, «мокрый гамбургер» и пахлаву. По желанию посетите пекарню, двери которой открылись в 1603 году. По сей день в ней готовят отличный пиде — турецкий вариант пиццы.

Занимательные истории

Что общего между турецкими грузчиками и самым знаменитым сортом пива Английской империи, покорившем весь мир. Как появилось название «бридж» для карточной игры и кто надоумил немецкого автора Распе написать сказку о бароне Мюнхгаузене. Как Константинополь был завоеван рыцарями Крестового похода в 1204 году и откуда отправлялся Восточный экспресс сто лет назад. Всё это вы узнаете на экскурсии!

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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2
1
Е
22 сен 2023
Нам понравилась экскурсия с Владимиром, видно как он любит этот город и делится знаниями как из истории, так и из простой жизни, время прогулки пролетело незаметно! Благодарим! 😊
И
7 сен 2023
Огромное спасибо Владимиру за интересную и познавательную экскурсию! Стамбул в моем СЕРДЦЕ!!!
Anastasia
26 авг 2023
Спасибо Владимиру за такую прекрасную прогулку по нескольким районам Стамбула. Владимир великолепный рассказчик, с которым время летит незаметно. 3 часа пролетели как мгновение. Однозначно рекомендуем и сами обязательно вернувшись в Стамбул назначим свидание Владимиру:) А Владимиру желаем крепкого здоровья, вдохновения и открытия новых маршрутов! До новых встреч!
Спасибо Владимиру за такую прекрасную прогулку по нескольким районам Стамбула. Владимир великолепный рассказчик, с которым время
а
17 авг 2023
Брали экскурсию у Владимира. Очень познавательная,содержательная подача информации. Интересный маршрут.
Владимир очень позитивный, интересный человек. 3 часа экскурсии пролетели на одном дыхании

Рекомендуем! 👍👍👍

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