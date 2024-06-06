Галатский мост

Найдено 23 экскурсии в категории «Галатский мост» в Стамбуле, цены от €33, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Османские реликвии вечернего Стамбула
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
22 отзыва
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
40 за человека
Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
83 отзыва
Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом
Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней
Начало: В районе начала экскурсии
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12890 за всё до 3 чел.
Мультикультурный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
8%
Групповая
3 часа
17 отзывов
Мультикультурный Стамбул
Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории
Начало: На площади Таксим
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
11 июня в 17:00
3633 за человека
Сложить мозаику Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
93 отзыва
Сложить мозаику Стамбула: история, архитектура, кулинария
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, узнавая его историю, архитектуру и кулинарные традиции в одной экскурсии
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
150 за всё до 2 чел.
Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом
Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом
Начало: у вашего отеля
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
100 за всё до 10 чел.
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Стамбул сквозь эпохи
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Стамбул сквозь эпохи: путешествие по Эминёню и Каракёй
Ваш личный гид по историческим районам Стамбула. Захватывающие истории и скрытые сокровища ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
150135 за всё до 4 чел.
Прогулка по европейской части Стамбула
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
6458 за всё до 5 чел.
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
На яхте по Босфору
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Увидеть Стамбул с воды и впечатлиться роскошными интерьерами для султанов
Начало: У Музея Долмабахче
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
77 отзывов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8976 за человека
Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
39 отзывов
Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам
Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 5 чел.
Между двумя континентами
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Между двумя континентами
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 10 чел.
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
103 за всё до 5 чел.
Романтическое свидание на яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Романтическое свидание на яхте
Начало: Договорная (Еминйону раон)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 5 чел.
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
9 отзывов
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
70 за человека
Таинственная Галата
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Таинственная Галата
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: В 08:30-09:00 вас заберет трансфер из отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75 за человека
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
Начало: О встрече можно договориться в районе Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
450 за всё до 10 чел.
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам
Начало: Возле Морского музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
142 за всё до 5 чел.
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Индивидуальная
4 часа
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Прогуляться по старинным районам города, чтобы понять его особый путь развития
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Стамбул: город воспоминаний
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: город воспоминаний
Раскрыть поэтичную красоту Босфора, колоритных кварталов и чудом сохранившихся древних улочек
Начало: по месту вашего проживания
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
12090 за всё до 4 чел.
Гастрономический тур в Стамбуле
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Гастрономический тур в Стамбуле
Начало: Стамбул
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
120 за человека
Белый Стамбул: места русской эмиграции 1920-х годов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Белый Стамбул: места русской эмиграции 1920-х годов
Увидеть, где жили Вертинский и Тэффи, и узнать, как зарабатывали приезжие
Начало: У Галатского моста
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
69 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
    В Стамбуле наша семья была впервые. Город прекрасен. Любовь с первого взгляда и на всю жизнь! Нам очень повезло, провести
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    день с Еленой. Для нас эта экскурсия, оказалась просто идеальной. Такое чувство, что приехал в гости к другу, которого давно не видел и с которым можно говорить обо всем на свете. Общаться легко, просто и интересно. Елена удивительный человек: тактичный, очень грамотный, веселый и обаятельный! Благодаря ей, мы смогли увидеть город изнутри, а не только пройти по его парадным улицам. Никуда не бежали, а наслаждались: гуляли, смотрели, ездили, пробовали. Прокатились на всех видах транспорта. Познакомились с национальной кухней. Побывали в удивительно красивых местах и мечетях. А еще - Елена отличный фотограф! Теперь у нас есть красивые фото, всей семьей, в прекрасном городе! Спасибо большое за чудесный день, за Вашу любовь к своему городу!

    В Стамбуле наша семья была впервые. Город прекрасен. Любовь с первого взгляда и на всю жизнь!В Стамбуле наша семья была впервые. Город прекрасен. Любовь с первого взгляда и на всю жизнь!В Стамбуле наша семья была впервые. Город прекрасен. Любовь с первого взгляда и на всю жизнь!В Стамбуле наша семья была впервые. Город прекрасен. Любовь с первого взгляда и на всю жизнь!
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
    Экскурсия понравилась. Успели посмотреть несколько разных районов, в т. ч. те, куда сами бы не добрались. Спасибо Елене за приятный день!
  • Р
    Руслан
    3 июня 2024
    Прогулка по европейской части Стамбула
    Забирают прямо из отеля. Гид Нина, свободно говорит на русском, она из России. Очень легко и доступно всё рассказывает и
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    показывает. Привела в уютное кафе, в котором любят сидеть местные и замечательный вид на Босфор и Галатскую башню. Не нужно стоять в очереди, что-бы на неё попасть. Всё супер)

  • Л
    Люба
    28 мая 2024
    Прогулка по европейской части Стамбула
    Точно рекомендую эту экскурсию и в случае если вы в Стамбуле впервые и если ранее были в нем, но хотите
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    узнать город глубже. Моим гидом была Назгуль, забрала меня из отеля и мы отправились изучать европейскую часть Стамбула, попутно гид рассказала о всех частях города - их особенностях и как в них добраться. Объяснила как из моей гостиницы можно на транспорте добраться до интересных мне мест. За 2 часа я много узнала об исторической и культурной жизни в Стамбуле, мы заходили на аутентичные улочки и перекусили в местном стрит фуде. Я получила много полезных знаний на весь мой срок пребывания в Стамбуле и полюбила город

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
    Для нас прогулка с Еленой оказалась очень комфортной. Мы познакомились со Стамбулом, в котором есть не только туристы, увидели город
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    с разных сторон в прямом и переносном смысле. Было интересно, много полезной информации, после экскурсии Елена прислала ссылки на локации, которые стоит посетить. Мы стали гораздо легче ориентироваться в городе, а многими советами воспользовались - и не пожалели об этом. Эта экскурсия может понравиться туристам, которым недостаточно пакетного обслуживания, вне зависимости от возраста и спортивной подготовки. Наши полдня в Стамбуле прошли удачно.

  • А
    Александр
    24 мая 2024
    Нетуристический Стамбул: Экспедиция по современным районам (Европа+Азия)
    Вероника прекрасный гид, любящий город. Нам всё понравилось! Было интересно.
  • А
    Алина
    20 мая 2024
    Османские реликвии вечернего Стамбула
    Были на экскурсии с Рашидом 20.05.2024. Огромное спасибо Рашиду за интересную, захватывающую и познавательную экскурсию! Знания гида просто поражают: на любой наш вопрос давал подробный и развернутый ответ. Мы остались под огромным впечатлением!
    Были на экскурсии с Рашидом 20.05.2024. Огромное спасибо Рашиду за интересную, захватывающую и познавательную экскурсию! ЗнанияБыли на экскурсии с Рашидом 20.05.2024. Огромное спасибо Рашиду за интересную, захватывающую и познавательную экскурсию! ЗнанияБыли на экскурсии с Рашидом 20.05.2024. Огромное спасибо Рашиду за интересную, захватывающую и познавательную экскурсию! Знания
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
    17.05 2024г мы были на экскурсии Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге. Мы посетили знаменитые достопримечательности с экскурсоводом. Цистерна
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    Базилика — уникальнейшее водохранилище IV века, чем-то напоминающее дворцовый комплекс. Мы посетили её без очереди! Прошлись по улицам Балат — старейший район Стамбула. Побывали на Холме Пьер Лоти и прокатились канатной дороге, можно много описывать наше знакомство со Стамбулом. Но самое главное что бы рядом был интересный экскурсовод Нам очень повезло, что у нас гидом был Али! Али обладает огромным «багажом» знаний. Али рассказывал обо всем интересно и доступно, на любой вопрос с нашей стороны получали развернутый ответ. Али шутил и был очень внимателен. Видно, что Али любит свою работу и людей с которыми он проводит экскурсии. Нам на столько понравилось Желаем вам только приятных моментов!!

  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Прогулка по европейской части Стамбула
    Были на экскурсии «Прогулка по европейской части Стамбула» с Ниной 19.05.2024. Все очень понравилось. Гид подстраивается под темп и пожелания
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    группы, при необходимости корректирует маршрут, интересно рассказывает, эрудирована, много знает про город и страну. Порекомендовала хорошие рестораны и места для посещения. Большое спасибо Нине! Все остались очень довольны!

  • П
    Павел
    18 мая 2024
    Османские реликвии вечернего Стамбула
    Посетили много мест, узнали немало культурных подробностей. Больше, чем экскурсия предполагала. Ведущий знает историю глубоко и рассказывает занятно. 5 звёзд

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Галатский мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Османские реликвии вечернего Стамбула
  2. Европа и Азия: взболтать, но не смешивать
  3. Мультикультурный Стамбул
  4. Сложить мозаику Стамбула
  5. Стамбул атмосферный: районы Таксим и Бейоглу
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Галатский мост" можно забронировать 23 экскурсии от 33 до 600 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 459 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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