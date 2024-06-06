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день с Еленой. Для нас эта экскурсия, оказалась просто идеальной. Такое чувство, что приехал в гости к другу, которого давно не видел и с которым можно говорить обо всем на свете. Общаться легко, просто и интересно. Елена удивительный человек: тактичный, очень грамотный, веселый и обаятельный! Благодаря ей, мы смогли увидеть город изнутри, а не только пройти по его парадным улицам. Никуда не бежали, а наслаждались: гуляли, смотрели, ездили, пробовали. Прокатились на всех видах транспорта. Познакомились с национальной кухней. Побывали в удивительно красивых местах и мечетях. А еще - Елена отличный фотограф! Теперь у нас есть красивые фото, всей семьей, в прекрасном городе! Спасибо большое за чудесный день, за Вашу любовь к своему городу!