1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Османские реликвии вечернего Стамбула
Прогуляйтесь по вечернему Стамбулу и откройте для себя его величественные османские реликвии. Узнайте историю Голубой мечети, Айя-Софии и Галатской башни
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
€40 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом
Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней
Начало: В районе начала экскурсии
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
128€90 за всё до 3 чел.
скидка
8%
Групповая
3 часа
Мультикультурный Стамбул
Изучить район Бейоглу как сплав разных культур: их архитектуры, быта и истории
Начало: На площади Таксим
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
11 июня в 17:00
36€33 за человека
Индивидуальная
4 часа
Сложить мозаику Стамбула: история, архитектура, кулинария
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, узнавая его историю, архитектуру и кулинарные традиции в одной экскурсии
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: живописные Таксим и Бейоглу с гидом
Откройте для себя душу Стамбула, пройдя по историческим районам Таксим и Бейоглу с персональным гидом
Начало: у вашего отеля
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
К живописным смотровым Стамбула на автомобиле с личным гидом
Мечети Суйлемание и Чамлыджа, Египетский базар, площадь Таксим, храм Святой Троицы и район Ортакёй
Начало: В вашем отеле
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Стамбул сквозь эпохи: путешествие по Эминёню и Каракёй
Ваш личный гид по историческим районам Стамбула. Захватывающие истории и скрытые сокровища ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
150€135 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по европейской части Стамбула
Увидеть и узнать всё самое главное за 1,5 часа
Начало: У вашего отеля в центре Стамбула
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
64€58 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Босфору и по дворцу Долмабахче
Увидеть Стамбул с воды и впечатлиться роскошными интерьерами для султанов
Начало: У Музея Долмабахче
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89€76 за человека
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Стамбул: Путешествие по двум континентам
Забудьте о шаблонных маршрутах и присоединитесь к нам в путешествии по живописным районам Стамбула
Начало: Уточняется при бронировании экскурсии
Расписание: Ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Между двумя континентами
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€103 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическое свидание на яхте
Начало: Договорная (Еминйону раон)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€600 за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Охватить все самое лучшее за один раз: исторический центр, Цистерна Базилика и подъём на смотровую
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€70 за человека
Групповая
6 часов
Таинственная Галата
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: В 08:30-09:00 вас заберет трансфер из отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Роскошный девичник на яхте в Стамбуле
Начало: О встрече можно договориться в районе Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам
Начало: Возле Морского музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€142 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Золотое яблоко Мира» - Стамбул
Прогуляться по старинным районам города, чтобы понять его особый путь развития
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: город воспоминаний
Раскрыть поэтичную красоту Босфора, колоритных кварталов и чудом сохранившихся древних улочек
Начало: по месту вашего проживания
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
120€90 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Гастрономический тур в Стамбуле
Начало: Стамбул
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€120 за человека
Индивидуальная
3 часа
Белый Стамбул: места русской эмиграции 1920-х годов
Увидеть, где жили Вертинский и Тэффи, и узнать, как зарабатывали приезжие
Начало: У Галатского моста
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€69 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения6 июня 2024В Стамбуле наша семья была впервые. Город прекрасен. Любовь с первого взгляда и на всю жизнь! Нам очень повезло, провести
- ННаталья4 июня 2024Экскурсия понравилась. Успели посмотреть несколько разных районов, в т. ч. те, куда сами бы не добрались. Спасибо Елене за приятный день!
- РРуслан3 июня 2024Забирают прямо из отеля. Гид Нина, свободно говорит на русском, она из России. Очень легко и доступно всё рассказывает и
- ЛЛюба28 мая 2024Точно рекомендую эту экскурсию и в случае если вы в Стамбуле впервые и если ранее были в нем, но хотите
- ААнна28 мая 2024Для нас прогулка с Еленой оказалась очень комфортной. Мы познакомились со Стамбулом, в котором есть не только туристы, увидели город
- ААлександр24 мая 2024Вероника прекрасный гид, любящий город. Нам всё понравилось! Было интересно.
- ААлина20 мая 2024Были на экскурсии с Рашидом 20.05.2024. Огромное спасибо Рашиду за интересную, захватывающую и познавательную экскурсию! Знания гида просто поражают: на любой наш вопрос давал подробный и развернутый ответ. Мы остались под огромным впечатлением!
- ААнна19 мая 202417.05 2024г мы были на экскурсии Панорамный Стамбул: обзорная экскурсия с поездкой по канатной дороге. Мы посетили знаменитые достопримечательности с экскурсоводом. Цистерна
- ТТатьяна19 мая 2024Были на экскурсии «Прогулка по европейской части Стамбула» с Ниной 19.05.2024. Все очень понравилось. Гид подстраивается под темп и пожелания
- ППавел18 мая 2024Посетили много мест, узнали немало культурных подробностей. Больше, чем экскурсия предполагала. Ведущий знает историю глубоко и рассказывает занятно. 5 звёзд
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Галатский мост»
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