36 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Жизнь великого султана

Путешествие в Великолепный век Стамбула мы начнём с мечети Шехзаде, которую султан Сулейман построил в память о сыне. Вы удивитесь архитектурным решениям, подчеркивающим любовь и привязанность к сыну. Поговорим и о других детях султана: я расскажу, почему их жизнь нельзя было назвать великолепной. Затем мы сделаем остановку и попробуем напиток, благодаря которому янычары завоевывали новые территории. Такого вы еще не пробовали!

Понять архитектуру Великолепного века

Далее мы посетим самую большую историческую мечеть Стамбула — Сулеймание. Это не просто храм, а целый комплекс, в котором таится множество архитектурных хитростей, которые вам предстоит разгадать. На примере мечети Сулеймание мы разберем особенности исламской архитектуры. А после обязательно заглянем в усыпальницы Сулеймана и его единственной жены Роксоланы, где вы услышите трогательную истории 📖 их любви. Почему одни называли султаншу Роксоланой, а другие — Хюррем и за какие заслуги Сулейман вошел в историю, как Великолепный?

Быт простых жителей в эпоху Сулеймана

По выходе из гробниц мы сделаем остановку на турецкий кофе в местечке с панорамным видом на город 🏙️. Я расскажу как в период правления Сулеймана этот напиток не без приключений вошел в турецкую культуру, вспомню о зяте правителя и открою, что случилось с единственной дочерью падишаха. А панорамный вид, который о кроется перед нами сам за себя ответит на вопрос, почему великий султан выбрал именно это места для строительства грандиозной мечети. В завершение прогулки мы посетим рынок специй, где вы полюбуетесь ассортиментом пряностей и вкусностей восточного базара и узнаете правила выгодных покупок на стамбульских рынках.

Кому подойдет экскурсия

Этот маршрут подойдет путешественникам, которые в легкой форме хотят прикоснуться к плодам правления знаменитого султана и самого яркого отрезка в истории Османской империи.

Организационные детали

Прогулка будет достаточно длительной, предстоит много ходить, поэтому рекомендуем одеться по сезону и выбрать для экскурсии 🧭 удобную обувь без каблуков.