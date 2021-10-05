36 отзывов оставили туристы

Великолепный век Стамбула: султан, Роксолана и Мимар Синан
Прикоснуться к прекрасной эпохе Сулеймана и расцвета Османской империи
Эта прогулка перенесёт вас в Стамбул 16 века — эпоху, когда империей правил самый могущественный султан империи — Сулейман. Вы услышите неизвестные факты о султане Сулеймане и Хюррем. Узнаете о роли женщины в империи. Раскроете секреты архитектуры Великолепного века и прогуляетесь по старинным районам. Вас ждут мечети, усыпальницы, старинный рынок и настоящие восточные вкусы.
Мы начнём с мечети Шехзаде, которую Сулейман построил в память о сыне. Поговорим о судьбах детей султана и это не пересказ сериала, а то, что нам не показали. Вы попробуете напиток, который, по преданию, помогал янычарам в походах.
Архитектура Великолепного века
Затем отправимся в Сулеймание — самую интересную мечеть Стамбула. Здесь мы разберём архитектурные хитрости комплекса и посетим усыпальницы Сулеймана и Хюррем. Так же здесь вы увидите Стамбул с одной из лучших смотровых.
Быт и традиции
Сделаем остановку на кофе в местечке с панорамным видом на город. Я расскажу, как напиток вошёл в турецкую культуру и почему Сулейман его запретил. В завершение прогуляемся по базару: вы рассмотрите пряности и вкусности восточного рынка и узнаете правила выгодных покупок.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает платных билетов. Входы во все локации бесплатны.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро Vezneciler
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 601 туриста
Провожу авторские экскурсии и руковожу собственным агентством по приёму гостей в Турции.
За моими плечами сотни экскурсий, включая VIP- и корпоративные группы. Лицензированный гид и туроператор по всей Турции.
Гуляем в удовольствие: красивый Стамбул, атмосфера, вкусные паузы и живые истории. Рассказываю легко, но так, что Стамбул открывается с неожиданной стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Ольга
На момент экскурсии были в Стамбуле уже не первый день и успели посмотреть все основные достопримечательности, но Ксения смогла удивить и показать абсолютно другой город, перенести на столетия назад и читать дальшеуменьшить
познакомить с местами, которых нет ни в одном путеводителе. Если хочется увидеть что-то помимо храма Святой Софии и дворца Топкапы, то однозначно стоит выбрать эту экскурсию, потому что, как бы вы не готовились к поездке, таких мест, которые в ходе экскурсии показывает Ксения, не найдёте. К тому же Ксения ответила просто на все наши тысячу вопросов и об истории города, и о его современной жизни, и о культуре, и о гастрономии. И отдельное спасибо хочется сказать за фотосессию, наши лучшие кадры в Стамбуле получились именно на этом маршруте))
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Петр
Безумно понравился подход и помощь по всем вопросам. Мы были всегда на связи и все вопросы решались очень быстро. Экскурсия была очень подробная и достаточно длинная. За день до экскурсии мы читать дальшеуменьшить
совместно сдвинули время на час пораньше, специально, чтобы избежать дождя. Хотя даже не большой дождь не доставил проблем. Увидели и услышали за 4.5 часа очень многое. Получили классные фотографии совместные, попробовали местные вкусняхи. В общем, если вы думаете брать или не брать - ответ только один: ДА. Всем, кто любит Великолепный век, точно понравится и таким, как я (которые его не смотрели) тоже. Брал экскурсию ради девушки и в итоге мы оба довольны.
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Ж
Жанна
Замечательная экскурсия! Ходили всей семьёй с детьми 12 и 14 лет. Неисхоженные тропы, потрясающие виды на город, интересный рассказ Ксении о мусульманских религиозных традициях и о Сулеймане великолепном. Посетили две читать дальшеуменьшить
мечети, связанные с этой эпохой. Сначала немного нервничали, поскольку попали сразу после пятничной службы, когда толпы мусульман выходили из мечети. Но все были спокойны и доброжелательно настроены. Внутри нам даже подарили Коран на русском языке. Время экскурсии пролетело незаметно и мы совсем не устали. Очень грамотно составлен маршрут с остановками. Ксения замечательно рассказывает, вдобавок было интересно послушать о жизни в Стамбуле. Она также сделала нам очень красивые фотографии с удачными видами Стамбула. Всем рекомендую.
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О
Ольга
Экскурсия прошла на "ура". Это был наш первый день пребывания в Стамбуле. Весь маршрут был построен по центральному району Султанахмет, можно было не только знакомиться с основной частью экскурсии, но читать дальшеуменьшить
и задавать вопросы по локациям, проезду и так далее. Оговорюсь, что компания у нас была разношерстная: меня и подругу интересовала история правления Сулеймана Великого, наших парней - нет. Но в итоге все остались довольные. Ксения завела нас на очень живописные обзорные площадки. Причем перед отъездом в Стамбул много читала, что выходы на крыши безвозвратно закрыты. Ан нет, нашли ходы и выходы, подъем не сложный, виды потрясающие. Посидели в историческом кафе, где в большинстве своем обитают местные, попробовали фасоль, мимо которой точно прошли бы мимо, если бы не Ксения. И отдельное спасибо хотим сказать гиду за настоящую фотосессию - осталось множество обалденных фото.
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т
татьяна
Спасибо большое Ксении за экскурсию "Великолепную Век". На экскурсии были 27.03, и после первых 30 минут общения с Ксенией было впечатление, что давно знаем друг друга! Посетили кучу интересных мест, читать дальшеуменьшить
начиная с узких улочек Стамбула, Гранд Базара, Египетского Базара, мечети Сулеймана, Мечети Мехмета, ремесленных мастерских, антикафе и прочего. Везде где было нужно останавливались, купили самого вкусного кофе, сыра и оливок. А сколько классных фотографий Ксения нам сделала! (а были мы вдвоем и сами просто не смогли бы). И я абсолютно не согласна с отзывом Татьяны от 2.03.2018г, видать за что боролись, на то и напоролись), а рыбный хлеб на набережной нам Ксения сама порекомендовала и отвела нас туда, посоветовала историческое место с котлетками возле остановки Султанахмет. (Были там на следующий день - очень вкусно!). Объяснила как добраться до интересующих нас мест и даже заказала нам трансфер в аэропорт, который оказался на 30% дешевле, чем в отеле. Ксения спасибо большое, обязательно буду вас рекомендовать друзьям!
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И
Инна
Доброго времени суток! Были на экскурсии 11.03.2018. Состав: 2-ве семейные пары возрастом 35-38 лет, любители нестандартных экскурсий и интересных мест:). Экскурсия понравилась. Было интересно. Все проходило в дружественной атмосфере, без читать дальшеуменьшить
спешки, с множеством остановок на «посмотреть», «пофоткаться», «попробовать», «пощупать» и «поесть»:). Все достаточно атмосферно:). Экскурсия не академическая, скорее это прогулка по интересным, клевым местам:). Послушали о быте и устоях турков сегодняшнего времени и времени Османской империи. Прошлись там, где, кроме нас особо никто не ходил:) дворики, крыши, караван сараи. Были и в известнейших мечетях, постояли босиком на мягусеньких коврах. Сюда нужно ходить, если основные достопримечательности Вами уже увидены ранее, так как это альтернативная экскурсия. Экскурсию рекомендуем. Хорошего Вам путешествия!
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