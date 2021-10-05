36 отзывов оставили туристы

Эта прогулка перенесёт вас в Стамбул 16 века — эпоху, когда империей правил самый могущественный султан империи — Сулейман. Вы услышите неизвестные факты о султане Сулеймане и Хюррем. Узнаете о роли женщины в империи. Раскроете секреты архитектуры Великолепного века и прогуляетесь по старинным районам. Вас ждут мечети, усыпальницы, старинный рынок и настоящие восточные вкусы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Жизнь великого султана

Мы начнём с мечети Шехзаде, которую Сулейман построил в память о сыне. Поговорим о судьбах детей султана и это не пересказ сериала, а то, что нам не показали. Вы попробуете напиток, который, по преданию, помогал янычарам в походах.

Архитектура Великолепного века

Затем отправимся в Сулеймание — самую интересную мечеть Стамбула. Здесь мы разберём архитектурные хитрости комплекса и посетим усыпальницы Сулеймана и Хюррем. Так же здесь вы увидите Стамбул с одной из лучших смотровых.

Быт и традиции

Сделаем остановку на кофе в местечке с панорамным видом на город. Я расскажу, как напиток вошёл в турецкую культуру и почему Сулейман его запретил. В завершение прогуляемся по базару: вы рассмотрите пряности и вкусности восточного рынка и узнаете правила выгодных покупок.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает платных билетов. Входы во все локации бесплатны.