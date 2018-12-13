36 отзывов оставили туристы

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Великолепный век Стамбула

Прикоснуться к прекрасной эпохе султана Сулеймана и расцвета Османской империи

4.9
36 отзывов
Xeniya
Xeniya – Гид из Стамбула
Вы погрузитесь в Стамбул 16 века, в эпоху правления Сулеймана Великолепного — самого могущественного султана Османской империи — и узнаете интересные детали о жизни падишаха и его приближенных.

В том числе о его бесконечной любви к наложнице, изменившей ход истории 📖.

Вам откроются секреты архитектуры Мимара Синана и главные особенности быта того времени, а по пути нам встретятся грандиозные достопримечательности 🏛️ и старинные ремесленные лавки с декором в османском стиле.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €125 за экскурсию

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Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула

Что вас ожидает

Жизнь великого султана
Путешествие в Великолепный век Стамбула мы начнём с мечети Шехзаде, которую султан Сулейман построил в память о сыне. Вы удивитесь архитектурным решениям, подчеркивающим любовь и привязанность к сыну. Поговорим и о других детях султана: я расскажу, почему их жизнь нельзя было назвать великолепной. Затем мы сделаем остановку и попробуем напиток, благодаря которому янычары завоевывали новые территории. Такого вы еще не пробовали!

Понять архитектуру Великолепного века
Далее мы посетим самую большую историческую мечеть Стамбула — Сулеймание. Это не просто храм, а целый комплекс, в котором таится множество архитектурных хитростей, которые вам предстоит разгадать. На примере мечети Сулеймание мы разберем особенности исламской архитектуры. А после обязательно заглянем в усыпальницы Сулеймана и его единственной жены Роксоланы, где вы услышите трогательную истории 📖 их любви. Почему одни называли султаншу Роксоланой, а другие — Хюррем и за какие заслуги Сулейман вошел в историю, как Великолепный?

Быт простых жителей в эпоху Сулеймана
По выходе из гробниц мы сделаем остановку на турецкий кофе в местечке с панорамным видом на город 🏙️. Я расскажу как в период правления Сулеймана этот напиток не без приключений вошел в турецкую культуру, вспомню о зяте правителя и открою, что случилось с единственной дочерью падишаха. А панорамный вид, который о кроется перед нами сам за себя ответит на вопрос, почему великий султан выбрал именно это места для строительства грандиозной мечети. В завершение прогулки мы посетим рынок специй, где вы полюбуетесь ассортиментом пряностей и вкусностей восточного базара и узнаете правила выгодных покупок на стамбульских рынках.

Кому подойдет экскурсия

Этот маршрут подойдет путешественникам, которые в легкой форме хотят прикоснуться к плодам правления знаменитого султана и самого яркого отрезка в истории Османской империи.

Организационные детали

Прогулка будет достаточно длительной, предстоит много ходить, поэтому рекомендуем одеться по сезону и выбрать для экскурсии 🧭 удобную обувь без каблуков.

Начало и место завершения
🚩 Исторический центр. В районе станции метро Vezneciler
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула
Великолепный век Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Xeniya
Xeniya
Привет! Меня зовут Ксения, мне 28 лет. Я знаток истории Османской Империи. Друзья прозвали меня «стамбульский следопыт», ведь мне известны места, о которых не знают даже местные аксакалы. Будучи здешним жителем, изучила культуру, традиции, кухню и негласные правила, по которым живут современные потомки османов. Со Стамбулом мы друзья, но если честно, влюблена я в него по уши! Пою ему оды, сочиняю в его честь стихи, а он делится со мной своими маленькими секретами, а иногда и великими тайнами...
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36 отзывов оставили туристы

13 декабря 2018
Были на экскурсии компанией в конце октября. Все прошло отлично -повезло с погодой, с гидом (очень внимательная и веселая девушка Ксения). Поскольку это не одна экскурсия, которую мы посетили в Стамбуле мне немного показалось, что Ксения еще в начале гид-пути, но это очень отзывчивый человек и на любой вопрос у нее есть ответ. Кстати, когда мы расставались мне показалось, что Ксения готова еще провести с нами не один час :) Спасибо огромное. Берите не пожалеете
26 ноября 2018
Экскурсия с Ксенией была замечательной. Она провела нас по интересным местам, в которые мы сами никогда бы не попали. Ксения прекрасный рассказчик! Почти 6 часов экскурсии прошли на одном дыхании. Рекомендую!
19 ноября 2018
Экскурсия понравилась мне и детям. Посмотрели много того, что не нашли бы сами. Экскурсия прошла в удобном темпе с учётом наших пожеланий. Экскурсовод дала много полезных рекомендаций на будущее (что посмотреть и где поесть)
5 ноября 2018
Мы в Стамбуле уже не первый раз. Решили воспользоваться услугами гида Ксении. Экскурсия нам очень понравилась. Ксения показала нам другой Стамбул, которого мы не видили. Мы попробовали напиток янычар, посмотрели на Стамбул с крыш караван-сарая, посетили уникальную галерею. Виды Стамбула просто захватывающие. Спасибо Ксении за незабываемые впечатления. Очень рекомендуем посетить эту экскурсию.
27 октября 2018
Заказывала экскурсию родителям. Остались довольны. Поводила Ксения их по таким местам, о кот не пишут блоггеры. Много информации в арсенале Ксении. Кроме того, помогает по личным вопросам много. Спасибо, что уделили время и посвятили себя моим родителям.
19 октября 2018
Ксения, ооооочень понравилась!!!!!!!! мы приехали 9 и 10 уже были на экскурсии, Ксения нас познакомила с первым Стамбулом))) показала места, куда конечно мы бы без нее не дошли) а потом уже сами возвращались) по ходу экскурсии останавливались на обед) это было потрясающе) дружелюбная и гостеприимная обстановка) отдельное конечно Ксении спасибо!!!!!!!!
11 октября 2018
Друзья, искренне рекомендую данную экскурсию. Окунулись в историю Великолепного века, узнали много интересных и новых фактов того времени! Ксения-наш гид, очень душевный, тёплый человек, увлеченный историей, которого слушаешь с удовольствием! Если вы не любитель скушных музейных экскурсий, а предпочитаете живое и интересное общение, где можно узнать много любопытных деталей и тонкостей, то выбирайте смело эту экскурсию! Ксении ещё раз огромное спасибо за приятное и познавательное времяпровождение и до новых встреч! 😄
23 сентября 2018
Отлично, все прошло на одном дыхании, не заметили, как пролетело время, спасибо Ксении
Svetlana
21 августа 2018
Рекомендую Ксению! Экскурсия прошла увлекательно и оставила очень много ярких впечатлений. Нам удалось даже попасть на кормление чаек на крыше одного из дома, где находится арт-мастерская. Виды оттуда чудесные, фотографии получились великолепные. Ксения также отличный фотограф!:)
14 августа 2018
Спасибо за прекрасную экскурсию! За доброжелательность и тепло Ксении!!! За базар, на котором мы купили самый вкусный лукум! И еще, было приятно наблюдать, как Ксения сама радовалась, видя наши положительные эмоции))
14 августа 2018
Большое спасибо Ксении за проведенную экскурсию! Очень интересно и познавательно. Жаль, что у нас было не так много времени, но это повод еще раз вернуться в Стамбул).
21 июля 2018
Экскурсия очень понравилась. Время пролетело незаметно. Ксения замечательный рассказчик. Мы побывали в разных интересных местах, куда не каждый турист забредет.
9 июля 2018
Очень понравилась экскурсия, побывали в таких местах, куда сами просто не догадались бы зайти. А ещё Ксения отличный фотограф, все наши фото с правильных ракурсов и очень художественные )) на все наши вопросы мы получили более чем исчерпывающие ответы. Ксения, спасибо ещё раз за прекрасный день, вкусный обед и интересный рассказ!
Екатерина
8 июня 2018
Очень понравилась прогулка с Ксенией и ее живой увлекательный рассказ. До сих пор помню практически все услышанные истории, а их за 5 часов было немало! Понравились манера общения гида, маршрут, да всё понравилось! Прогулка проходит без спешки, с остановками в кафе (Ксения показала очень интересное кафе с напитками, а также чудесную столовую, в которые мы сами вряд ли бы догадались зайти). Эта экскурсия - одно из самых ярких воспоминаний о Стамбуле.
24 мая 2018
Спасибо очаровательной Ксении за интересный рассказ о временах величия и роскоши Османской империи. Этот удивительный город открылся для нас с неожиданного ракурса. Рекомендуем
Ещё 21 отзыв

Xeniya проводит ещё 1 экскурсию

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