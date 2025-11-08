А Алексей Спасибо Рушену за интересные факты и впечатляющие локации. Открыли для себя новый Стамбул!!! Клиентоориентированный экскурсовод, учел наши пожелания. Отдельная благодарность за наше перемещение от гостиницы и обратно- получилось как начало знакомства с городом. Удачи и процветания Вам, Рушен!!!

Е Елена Были на экскурсии во второй половине дня,экскурсия понравилась,много интересной информации,которая нас удивила. Мы увидели совсем другой Стамбул. Рушен-профессиональный гид с хорошей речью. Маршрут составлен интересно. Этот район Стамбула существенно отличается от исторического центра. Рекомендуем этот маршрут любителям городских прогулок.

Юлия Брали экскурсию 30 октября у Рушена. Все прошло замечательно! Рушен показал нам те достопримечательности, которые мы бы сами не нашли, ответил на все наши вопросы, рассказал историю становления Турции как республики. Посетили много православных и католических храмов, мечети и даже зашли в еврейскую синагогу!

Очень позитивно и душевно прошла наша экскурсия 😊

Рекомендую!

М Маргита Экскурсию проводил Рушен, было интересно.

Sergei Я был только вдвоём с мамой и мы не спеша прогулялись, выпили чаю, поговорили и время быстро пролетело и даже больше чем должно быть. Спасибо Рушан

Анастасия Спасибо Рушану за хорошую экскурсию. Было очень познавательно и интересно 👍 Рушан показал и рассказал про "скрытые" уголки, которые, если гулять самостоятельно, можно пройти мимо и очень пожалеть. Отдельная благодарность за советы, особенно за рыбу в лаваше - было не реально вкусно 😋

Ю Юлия Хорошая насыщенная экскурсия с эрудированным гидом Рушаном. Он открыл для нас город с новой, аутентичной стороны, поделившись интереснейшими деталями истории и дав массу полезных советов (где вкусно поесть, что посмотреть).

О Ольга читать дальше атмосферу этих мест… В цветочном пассаже буквально 3-5 мин, а лучше бы остановку сделали на чаепитие, к примеру. Лестницу Камондо просто пролетели, спустились вниз и всё. Правда в храмах и церквях Рушан давал немного времени на осмотр. На улицах очень шумно, с наушниками было бы намного лучше. Рушан помогал с фото, подсказал места где вкусно поесть, прогуляться еще - за это отдельное спасибо! Экскурсия насыщенная, гид Рушан рассказывал интересные детали из истории, узнала много нового. Темп экскурсии достаточно быстрый -видимо Рушан хотел успеть показать нам по максимуму) Но из-за этого не успеваешь прочувствовать

М Михаил Привычный стамбульский маршрут с классными добавлениями. Спасибо Рушану за познавательную пешую прогулку

Г Герман Спасибо Рушену, ответил на все вопросы. Видно, что он влюблен в Стамбул, пытается найти ответы на самые острые вопросы истории османов. Все прошло очень душевно!

a annutka_05@mail.ru Отличная интересная прогулка

В Валентина Экскурсия очень понравилась. Интересный маршрут для любителей пеших прогулок. Гиду Рушану спасибо!

А Анастасия Доброго времени суток!

Экскурсией остались довольны 😊

Рушан очень образованный и талантливый экскурсовод!

Встретил нас у нашего отеля,что было очень приятно,так как мы буквально с самолёта и были растеряны в первые минуты пребывания в Стамбуле)

Пунктуальный,весёлый,камфорный молодой человек! Сразу с первых часов «окунул» нас в местный колорит города,познакомив с одними из топовых мест чудесного Стамбула!

Рекомендуем к посещению данной экскурсии с Рушаном! 🙂

Надежда Очень интересная экскурсия. Замечательно провели время. Много раз были на Истекляль и Таксим, но до экскурсии даже не подозревали, насколько на самом деле интересны эти места. Большое спасибо Рушену за фантастическую экскурсию. Обратимся к нему за другими экскурсиями, если еще раз приедем в Стамбул.