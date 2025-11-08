В этой экскурсии дух османской старины встречается с современным ритмом Стамбула. Площадь Таксим, улица Истикляль и Галатская башня - лишь часть маршрута.
Туристы увидят лестницу Камондо и набережную Галатапорта, где новые здания взаимодействуют с историческими. Этот маршрут - идеальный способ познакомиться с визитными карточками города и его скрытыми уголками
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Площадь Таксим - сердце Стамбула
- 🚋 Улица Истикляль - пешеходная артерия города
- 🏰 Галатская башня - панорамы Босфора
- 🎨 Галатапорт - сочетание истории и современности
- 🏛️ Исторические и культурные памятники
Что можно увидеть
- Площадь Таксим
- Улица Истикляль
- Галатская башня
- Лестница Камондо
- Галатапорт
Описание экскурсии
Площадь Таксим. Наш день начнётся с прогулки в сердце города. Увидим:
- монумент Республики — символ нового Турецкого государства
- ретротрамвай — связующее звено между прошлым и настоящим
Улица Истикляль — самая известная пешеходная улица города. Рассмотрим:
- Цветочный пассаж — исторический торговый центр с уникальной архитектурой
- Галатасарайский лицей — престижное учебное заведение с вековыми традициями
- Сирийский пассаж и Европейский пассаж — архитектурные шедевры с витражами и арками
- Церковь Святого Антония Падуанского — величественный католический храм
Скрытые уголки и переулки. Окунёмся в атмосферу старого Стамбула и посетим:
- лестницу Камондо с французским шармом и удивительным видом на город
- улицу Войвода — центр османского финансового мира с колоритными историческими зданиями
- Галатскую башню — с её вершины откроется захватывающие панорамы Стамбула и Босфора
Галатапорт и набережная. Увидим:
- потрясающие виды Босфорского пролива и Старого города
- здание Пакет-Пост — старинную таможню, превращенную в культурный центр
- современные рестораны, магазины и арт-галереи, которые органично сочетаются с историческим наследием района
Организационные детали
- Для проезда вам понадобится Istanbul Card с балансом 100 турецких лир на человека. Одной картой могут пользоваться до 5 человек
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 16:00, в четверг в 16:00 и 17:00, в воскресенье в 16:15
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€53
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 16:00, в четверг в 16:00 и 17:00, в воскресенье в 16:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рушен — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 975 туристов
Я работаю в сфере путешествий с 2001 года. За это время приобрёл опыт работы в разных странах и отраслях. Вместе с командой профессиональных гидов я организую индивидуальные, групповые и VIP-экскурсии по Стамбулу и другим регионам Турции. Мы всегда стараемся сделать каждую экскурсию уникальной, чтобы вы получили максимум впечатлений и знаний о нашей культуре и истории.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Алексей
8 ноя 2025
Спасибо Рушену за интересные факты и впечатляющие локации. Открыли для себя новый Стамбул!!! Клиентоориентированный экскурсовод, учел наши пожелания. Отдельная благодарность за наше перемещение от гостиницы и обратно- получилось как начало знакомства с городом. Удачи и процветания Вам, Рушен!!!
Е
Елена
3 ноя 2025
Были на экскурсии во второй половине дня,экскурсия понравилась,много интересной информации,которая нас удивила. Мы увидели совсем другой Стамбул. Рушен-профессиональный гид с хорошей речью. Маршрут составлен интересно. Этот район Стамбула существенно отличается от исторического центра. Рекомендуем этот маршрут любителям городских прогулок.
Юлия
31 окт 2025
Брали экскурсию 30 октября у Рушена. Все прошло замечательно! Рушен показал нам те достопримечательности, которые мы бы сами не нашли, ответил на все наши вопросы, рассказал историю становления Турции как республики. Посетили много православных и католических храмов, мечети и даже зашли в еврейскую синагогу!
М
Маргита
10 окт 2025
Экскурсию проводил Рушен, было интересно.
Sergei
20 сен 2025
Я был только вдвоём с мамой и мы не спеша прогулялись, выпили чаю, поговорили и время быстро пролетело и даже больше чем должно быть. Спасибо Рушан
Анастасия
10 сен 2025
Спасибо Рушану за хорошую экскурсию. Было очень познавательно и интересно 👍 Рушан показал и рассказал про "скрытые" уголки, которые, если гулять самостоятельно, можно пройти мимо и очень пожалеть. Отдельная благодарность за советы, особенно за рыбу в лаваше - было не реально вкусно 😋
Ю
Юлия
10 сен 2025
Хорошая насыщенная экскурсия с эрудированным гидом Рушаном. Он открыл для нас город с новой, аутентичной стороны, поделившись интереснейшими деталями истории и дав массу полезных советов (где вкусно поесть, что посмотреть).
О
Ольга
8 сен 2025
Экскурсия насыщенная, гид Рушан рассказывал интересные детали из истории, узнала много нового. Темп экскурсии достаточно быстрый -видимо Рушан хотел успеть показать нам по максимуму) Но из-за этого не успеваешь прочувствовать
М
Михаил
2 сен 2025
Привычный стамбульский маршрут с классными добавлениями. Спасибо Рушану за познавательную пешую прогулку
Г
Герман
30 авг 2025
Спасибо Рушену, ответил на все вопросы. Видно, что он влюблен в Стамбул, пытается найти ответы на самые острые вопросы истории османов. Все прошло очень душевно!
a
annutka_05@mail.ru
21 июл 2025
Отличная интересная прогулка
В
Валентина
21 июн 2025
Экскурсия очень понравилась. Интересный маршрут для любителей пеших прогулок. Гиду Рушану спасибо!
А
Анастасия
21 июн 2025
Доброго времени суток!
Надежда
2 июн 2025
Очень интересная экскурсия. Замечательно провели время. Много раз были на Истекляль и Таксим, но до экскурсии даже не подозревали, насколько на самом деле интересны эти места. Большое спасибо Рушену за фантастическую экскурсию. Обратимся к нему за другими экскурсиями, если еще раз приедем в Стамбул.
М
Майя
27 мая 2025
Спасибо Рушан!! Отличная экскурсия!
