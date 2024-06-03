Есть Бейоглу для толпы туристов, а есть — для вас. Мы отправимся в такие тайные местечки, о которых даже многие турки не знают. Увидим подземелье — призрак колониальной Европы, и множество прекрасных зданий 19 века. Поднимемся на крыши старинных отелей и будем любоваться достопримечательностями с высоты. Оценим местное вино и десерт, который стоит попробовать всем гостям Стамбула.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретимся возле вашего отеля и отправимся в самый многонациональный район Стамбула — Бейоглу, некогда известный как «маленькая Европа».
- Посетим таинственное подземелье — тоннель, обнаруженный совсем недавно при последней реконструкции. Некоторые его части до сих пор остаются замурованными.
- Поднимемся на крышу старинного хана (отеля): полюбуемся панорамами города и взглянем на знаменитые достопримечательности Стамбула с высоты.
- Шаг за шагом погружаясь в историю района и обсуждая архитектуру времён европейской колонизации, мы дойдём до Французского театра, который любили посещать многие султаны.
- Отправимся на территорию греческого дома престарелых, о котором знают только местные.
- Попробуем великолепное вино здешнего производства и поговорим о турецком менталитете.
- Окунёмся в атмосферу роскошного отеля, построенного для пассажиров поезда «Восточный Экспресс» и сохранившего оформление 19 века. Сравним интерьеры комнат для пассажиров разных классов и отдохнём за чашечкой чая на террасе отеля с великолепными видами на Босфор и бухту Золотой рог.
- Увидим таинственный маяк и раскроем его тайны.
- На крыше старинного здания полюбуемся видами на город, Айя-Софию и мечеть Сулеймание. Здесь же насладимся великолепным вкусом испанского десерта — его обязательно стоит попробовать всем гостям города.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- На крышах заведений надо обязательно что-то купить, чтобы нас пустили туда (чай или кофе с десертом).
- Вход гида в платные места также оплачивается вами.
Дополнительные расходы
- Еда, напитки и общественный транспорт не входит стоимость экскурсии.
- Вход в подземелье — 50 лир за человека.
- Вход на крышу старого хана — 50 лир за человека.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 19180 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я много лет жил в Стамбуле и собрал команду влюблённых в свой город гидов. Сейчас я живу на Пхукете и организовываю экскурсии и здесь! Я хорошо говорю по-русски и вместе со своей командой гидов с радостью покажу вам самые удивительные места и раскрою о них любопытные факты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
3 июня 2024
Экскурсия 🔥 гид Ангелина 💚💚💚
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