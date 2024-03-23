Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море

Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Увидеть Стамбул во всей красе и прочувствовать атмосферу города на шумном Египетском рынке? Или проплыть по Мраморному морю на корабле? Или провести незабываемый отпуск в Каппадокии, любуясь инопланетными пейзажами, исследуя подземные города и древние святыни? А может, махнуть в Памуккале за эффектными кадрами, и оттуда — сразу к Средиземному морю? Зачем выбирать что-то одно — предлагаем совместить всё и сразу! Приглашаем в большое путешествие по Турции, в которым вы увидите и горные озёра, и долины с «каменными грибами», и бескрайние морские просторы, и глубокие каньоны.
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Ближайшие даты:
23
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.

Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Стамбулу: мечеть Айя-София и Голубая мечеть

Встретим вас в одном из аэропортов Стамбула и отвезём в отель. Заселимся и отправимся на экскурсию по городу. Посетим площадь Таксим. Прогуляемся по улице Истикляль и увидим церковь Святого Антония Падуанского — католическую базилику, кусочек Италии на улочках Стамбула.

Пообедаем в ресторане, а затем поднимемся на Галатскую башню, с вершины которой нам откроется головокружительный вид на город. По Галатскому мосту перейдём в старинную часть Стамбула, чтобы посетить знаменитые мусульманские святыни. Вы увидите Большую мечеть Айя-София 6 века — памятник византийского зодчества. Когда-то это был крупнейший православный собор в мире!

Напротив стоит другая знаменитая мечеть — Голубая. Она считается первой по значению в Стамбуле и символом города.

Экскурсия по Стамбулу: мечеть Айя-София и Голубая мечетьЭкскурсия по Стамбулу: мечеть Айя-София и Голубая мечетьЭкскурсия по Стамбулу: мечеть Айя-София и Голубая мечетьЭкскурсия по Стамбулу: мечеть Айя-София и Голубая мечеть
2 день

Дворец Топкапы и круиз по Принцевым островам

Сегодня посетим дворец Топкапы — некогда одну из главных резиденций османских султанов! Дворцовый комплекс построен на мысе Сарайбурну, поэтому виды отсюда открываются сказочные: панорама Босфора и Мраморного моря.

Затем отправимся в место с романтичным названием — Принцевы острова. Правда история этого топонима не столь сказочная: когда-то здесь держали в заточении сыновей византийских императоров. Сегодня острова славятся живописными песчаными пляжами и уютными городками.

Займём места на корабле и отправимся в часовое путешествие по Мраморному морю. Первую остановку сделаем на самом зелёном из Принцевых островов. Вдоволь нафотографируемся, пересядем на другой корабль и поплывём к самому большому острову. Вы узнаете его историю, а затем у вас будет время для прогулки и обеда в ресторане с большим выбором морепродуктов.

Во второй половине дня вернёмся в Стамбул. Вы сможете пройтись по местным рынкам и закупиться деликатесами и сувенирами.

Дворец Топкапы и круиз по Принцевым островамДворец Топкапы и круиз по Принцевым островамДворец Топкапы и круиз по Принцевым островамДворец Топкапы и круиз по Принцевым островам
3 день

Египетский рынок, дворец Долмабахче и перелёт в Каппадокию

Утром прогуляемся по Египетскому рынку. Ароматы здесь завораживают: отовсюду разносятся аппетитные запахи вяленой колбасы, свежих овощей и множества специй. Устоять и не попробовать местные вкусности — невозможно.

Посетим роскошную мечеть Сулеймание 16 века. Следующая локация — роскошный дворец Долмабахче на Босфоре, который занимает 110 тысяч квадратных метров! Посетим внутренние покои султана и увидим, сколь сильна была когда-то мощь Османской Империи.

Вечером вылетим в Каппадокию и заселимся в отель.

Египетский рынок, дворец Долмабахче и перелёт в КаппадокиюЕгипетский рынок, дворец Долмабахче и перелёт в КаппадокиюЕгипетский рынок, дворец Долмабахче и перелёт в КаппадокиюЕгипетский рынок, дворец Долмабахче и перелёт в КаппадокиюЕгипетский рынок, дворец Долмабахче и перелёт в Каппадокию
4 день

Долина голубей, гончарная мастерская и инопланетные пейзажи Гёреме

Отправимся в Долину голубей, где вы увидите множество домиков для птиц, вырубленных прямо в скалах и выкрашенных в белый цвет. Голубей здесь очень ценят, а их помёт используют в качестве удобрения. Прогулка по живописной долине займёт около часа.

Поднимемся на вершину самой высокой в Каппадокии крепости, откуда нам откроется головокружительный вид. Наделаем фото- и видеоконтента и поедем дальше. Желающие смогут продегустировать вино на одной из главных в регионе виноделен.

Побываем в городке, где находится много гончарных мастерских. Умельцы создают невероятные сувениры на любой вкус: от посуды до шахмат! Заглянем в магазинчик при мастерской, чтобы полюбоваться произведениями искусства и закупиться подарками на память, а затем посетим этнографический музей в старинном османском особняке.

Пообедаем в ресторане, где подают самые разные супы. Как насчёт бульона из потрохов или с бараньими мозгами?

Мы позаботились о том, чтобы из путешествия вы вернулись с качественным контентом для всех соцсетей. Поэтому после трапезы побываем на лучших смотровых площадках Каппадокии, откуда открывается вид на невероятные скальные пейзажи.

Вечером вас ждёт несложная прогулка (2-3 часа) в окрестностях Гёреме и встреча заката с видом на долину.

Долина голубей, гончарная мастерская и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей, гончарная мастерская и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей, гончарная мастерская и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей, гончарная мастерская и инопланетные пейзажи Гёреме
5 день

Долина Пашабаг, Долина любви и закат

После завтрака поедем в долину Пашабаг, чтобы увидеть «дымоходы фей» — уникальные скальные образования, напоминающие огромные грибы. Погуляем по пещерному городу, где в прошлом располагалась одна из крупнейших в Каппадокии общин. Рассмотрим мечеть, высеченную в пещере, полюбуемся архитектурными шедеврами и фресками.

Пообедаем в ресторане каппадокийской кухни. Желающие смогут попробовать местное вино.

Следующая локация — Долина любви. Здесь будем много фотографироваться и наслаждаться инопланетными пейзажами. Ближе к вечеру снова прогуляемся по долинам, увидим раннехристианские церкви и причудливые скальные образования.

Вечером проводим ещё один сказочный закат с видом на Гёреме.

Долина Пашабаг, Долина любви и закатДолина Пашабаг, Долина любви и закатДолина Пашабаг, Долина любви и закатДолина Пашабаг, Долина любви и закатДолина Пашабаг, Долина любви и закатДолина Пашабаг, Долина любви и закат
6 день

Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь

Сегодня нас ждёт необычная локация — отправляемся в подземные города, которых в регионе целых 36! Мы побываем в самом глубоком пещерном городе, состоящем из 8 этажей. Для посещения доступны только 4.

Дальше поедем к каньону Ихлара, образованному рекой Мелендзер. Его глубина около 100 метров! Прогуляемся среди виноградников, фисташковых деревьев и тополей, слушая шум воды и наслаждаясь уединением с природой.

Пообедаем в ресторане на воде и посетим старинный монастырь, где раньше находилась епархия Каппадокии. Вечером не будем нарушать традиции — снова пойдём провожать уходящее за горизонт солнце.

Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь
7 день

Край озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция Ыспарта

Отправляемся в край озёр. Переедем в городок Силле, основанный греками в окружении живописных гор. Побываем на озере Бейшехир, сфотографируем отражающиеся в его глади хребты и полюбуемся старинной резной мечетью. Затем заедем на скальное святилище хеттов эпохи бронзы, расположенное на подземных источниках. Здесь вы увидите вырезанные прямо в скале изображения божеств.

Сделаем фотографии на лучших смотровых площадках, откуда открывается панорама озера, а затем поднимемся на перевал национального парка «Красная гора» и спустимся с другой стороны.

Остановимся у необычного озера Эгирдир — его цвет меняется в зависимости от времени суток. Интересно, какой оттенок увидим мы? Прогуляемся по берегу водоёма, окружённого яблоневыми и персиковыми садами, и пообедаем в ресторане. Советуем попробовать здесь озёрного окуня или местный вариант кебаба.

Ночевать будем в провинции Ыспарта.

Край озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция ЫспартаКрай озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция ЫспартаКрай озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция Ыспарта
8 день

«Турецкие Мальдивы» и Памуккале

После завтрака поедем в античный город в горах, откуда открывается невероятный вид на окрестности. Дальше отправимся на «турецкие Мальдивы» — кратерное озеро с белоснежными берегами и лазурной водой. Фотографии здесь получаются очень эффектные!

Пообедаем в ресторане самообслуживания на пляже и поедем в Памуккале. Мы окажемся у кипенных террас с тёплой минеральной водой. Считается, что купание в источниках способствует омоложению и оздоровлению организма. Необычное место называют «хлопковым замком».

Желающие смогут понежиться в термальных ваннах. Закат встретим с видом на травертины, а затем пройдём через руины древнего города Иераполис и поедем в отель неподалёку от Памуккале.

«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале«Турецкие Мальдивы» и Памуккале
9 день

Прогулка по Анталье и отъезд

Позавтракаем и поедем к Средиземному морю. Дорога займёт около 3 часов. Затем вас ждёт прогулка по старинному району Калеичи в Анталье: пройдёмся по паркам, рассмотрим древнюю крепость и порт. После обеда отправимся к впечатляющему водопаду, струи которого с грохотом летят прямо в море.

После доставим вас в аэропорт города Анталья.

Прогулка по Анталье и отъездПрогулка по Анталье и отъездПрогулка по Анталье и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
Завершение: Аэропорт города Анталья, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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