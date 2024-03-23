Увидеть Стамбул во всей красе и прочувствовать атмосферу города на шумном Египетском рынке? Или проплыть по Мраморному морю на корабле? Или провести незабываемый отпуск в Каппадокии, любуясь инопланетными пейзажами, исследуя подземные города и древние святыни? А может, махнуть в Памуккале за эффектными кадрами, и оттуда — сразу к Средиземному морю? Зачем выбирать что-то одно — предлагаем совместить всё и сразу! Приглашаем в большое путешествие по Турции, в которым вы увидите и горные озёра, и долины с «каменными грибами», и бескрайние морские просторы, и глубокие каньоны.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.

Условия отмены:

100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.

50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).

Без возврата — за 3 дня до начала тура.

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах