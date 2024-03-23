Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
мар
Описание
Организационные детали
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.
Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.
С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.
Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах
Программа тура по дням
Экскурсия по Стамбулу: мечеть Айя-София и Голубая мечеть
Встретим вас в одном из аэропортов Стамбула и отвезём в отель. Заселимся и отправимся на экскурсию по городу. Посетим площадь Таксим. Прогуляемся по улице Истикляль и увидим церковь Святого Антония Падуанского — католическую базилику, кусочек Италии на улочках Стамбула.
Пообедаем в ресторане, а затем поднимемся на Галатскую башню, с вершины которой нам откроется головокружительный вид на город. По Галатскому мосту перейдём в старинную часть Стамбула, чтобы посетить знаменитые мусульманские святыни. Вы увидите Большую мечеть Айя-София 6 века — памятник византийского зодчества. Когда-то это был крупнейший православный собор в мире!
Напротив стоит другая знаменитая мечеть — Голубая. Она считается первой по значению в Стамбуле и символом города.
Дворец Топкапы и круиз по Принцевым островам
Сегодня посетим дворец Топкапы — некогда одну из главных резиденций османских султанов! Дворцовый комплекс построен на мысе Сарайбурну, поэтому виды отсюда открываются сказочные: панорама Босфора и Мраморного моря.
Затем отправимся в место с романтичным названием — Принцевы острова. Правда история этого топонима не столь сказочная: когда-то здесь держали в заточении сыновей византийских императоров. Сегодня острова славятся живописными песчаными пляжами и уютными городками.
Займём места на корабле и отправимся в часовое путешествие по Мраморному морю. Первую остановку сделаем на самом зелёном из Принцевых островов. Вдоволь нафотографируемся, пересядем на другой корабль и поплывём к самому большому острову. Вы узнаете его историю, а затем у вас будет время для прогулки и обеда в ресторане с большим выбором морепродуктов.
Во второй половине дня вернёмся в Стамбул. Вы сможете пройтись по местным рынкам и закупиться деликатесами и сувенирами.
Египетский рынок, дворец Долмабахче и перелёт в Каппадокию
Утром прогуляемся по Египетскому рынку. Ароматы здесь завораживают: отовсюду разносятся аппетитные запахи вяленой колбасы, свежих овощей и множества специй. Устоять и не попробовать местные вкусности — невозможно.
Посетим роскошную мечеть Сулеймание 16 века. Следующая локация — роскошный дворец Долмабахче на Босфоре, который занимает 110 тысяч квадратных метров! Посетим внутренние покои султана и увидим, сколь сильна была когда-то мощь Османской Империи.
Вечером вылетим в Каппадокию и заселимся в отель.
Долина голубей, гончарная мастерская и инопланетные пейзажи Гёреме
Отправимся в Долину голубей, где вы увидите множество домиков для птиц, вырубленных прямо в скалах и выкрашенных в белый цвет. Голубей здесь очень ценят, а их помёт используют в качестве удобрения. Прогулка по живописной долине займёт около часа.
Поднимемся на вершину самой высокой в Каппадокии крепости, откуда нам откроется головокружительный вид. Наделаем фото- и видеоконтента и поедем дальше. Желающие смогут продегустировать вино на одной из главных в регионе виноделен.
Побываем в городке, где находится много гончарных мастерских. Умельцы создают невероятные сувениры на любой вкус: от посуды до шахмат! Заглянем в магазинчик при мастерской, чтобы полюбоваться произведениями искусства и закупиться подарками на память, а затем посетим этнографический музей в старинном османском особняке.
Пообедаем в ресторане, где подают самые разные супы. Как насчёт бульона из потрохов или с бараньими мозгами?
Мы позаботились о том, чтобы из путешествия вы вернулись с качественным контентом для всех соцсетей. Поэтому после трапезы побываем на лучших смотровых площадках Каппадокии, откуда открывается вид на невероятные скальные пейзажи.
Вечером вас ждёт несложная прогулка (2-3 часа) в окрестностях Гёреме и встреча заката с видом на долину.
Долина Пашабаг, Долина любви и закат
После завтрака поедем в долину Пашабаг, чтобы увидеть «дымоходы фей» — уникальные скальные образования, напоминающие огромные грибы. Погуляем по пещерному городу, где в прошлом располагалась одна из крупнейших в Каппадокии общин. Рассмотрим мечеть, высеченную в пещере, полюбуемся архитектурными шедеврами и фресками.
Пообедаем в ресторане каппадокийской кухни. Желающие смогут попробовать местное вино.
Следующая локация — Долина любви. Здесь будем много фотографироваться и наслаждаться инопланетными пейзажами. Ближе к вечеру снова прогуляемся по долинам, увидим раннехристианские церкви и причудливые скальные образования.
Вечером проводим ещё один сказочный закат с видом на Гёреме.
Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь
Сегодня нас ждёт необычная локация — отправляемся в подземные города, которых в регионе целых 36! Мы побываем в самом глубоком пещерном городе, состоящем из 8 этажей. Для посещения доступны только 4.
Дальше поедем к каньону Ихлара, образованному рекой Мелендзер. Его глубина около 100 метров! Прогуляемся среди виноградников, фисташковых деревьев и тополей, слушая шум воды и наслаждаясь уединением с природой.
Пообедаем в ресторане на воде и посетим старинный монастырь, где раньше находилась епархия Каппадокии. Вечером не будем нарушать традиции — снова пойдём провожать уходящее за горизонт солнце.
Край озёр: Бейшехир, Эгирдир и провинция Ыспарта
Отправляемся в край озёр. Переедем в городок Силле, основанный греками в окружении живописных гор. Побываем на озере Бейшехир, сфотографируем отражающиеся в его глади хребты и полюбуемся старинной резной мечетью. Затем заедем на скальное святилище хеттов эпохи бронзы, расположенное на подземных источниках. Здесь вы увидите вырезанные прямо в скале изображения божеств.
Сделаем фотографии на лучших смотровых площадках, откуда открывается панорама озера, а затем поднимемся на перевал национального парка «Красная гора» и спустимся с другой стороны.
Остановимся у необычного озера Эгирдир — его цвет меняется в зависимости от времени суток. Интересно, какой оттенок увидим мы? Прогуляемся по берегу водоёма, окружённого яблоневыми и персиковыми садами, и пообедаем в ресторане. Советуем попробовать здесь озёрного окуня или местный вариант кебаба.
Ночевать будем в провинции Ыспарта.
«Турецкие Мальдивы» и Памуккале
После завтрака поедем в античный город в горах, откуда открывается невероятный вид на окрестности. Дальше отправимся на «турецкие Мальдивы» — кратерное озеро с белоснежными берегами и лазурной водой. Фотографии здесь получаются очень эффектные!
Пообедаем в ресторане самообслуживания на пляже и поедем в Памуккале. Мы окажемся у кипенных террас с тёплой минеральной водой. Считается, что купание в источниках способствует омоложению и оздоровлению организма. Необычное место называют «хлопковым замком».
Желающие смогут понежиться в термальных ваннах. Закат встретим с видом на травертины, а затем пройдём через руины древнего города Иераполис и поедем в отель неподалёку от Памуккале.
Прогулка по Анталье и отъезд
Позавтракаем и поедем к Средиземному морю. Дорога займёт около 3 часов. Затем вас ждёт прогулка по старинному району Калеичи в Анталье: пройдёмся по паркам, рассмотрим древнюю крепость и порт. После обеда отправимся к впечатляющему водопаду, струи которого с грохотом летят прямо в море.
После доставим вас в аэропорт города Анталья.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Стамбула, утроЗавершение: Аэропорт города Анталья, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.