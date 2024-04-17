Полет на воздушном шаре над Каппадокией на двухдневном туре из Стамбула
Приглашаем Вас отправиться в путешествие по одной из самых необычных провинций Турции — Каппадокии.
Насыщенный маршрут проведет Вас по инопланетным долинам и уникальным архитектурным памятникам Северной и Южной части: подземным городам, пещерным крепостям и монастырям, музеям, расположенным прямо под открытым небом.
А если хотите получить не только приятные воспоминания, но и яркие эмоции, то можете прокатиться на квадроциклах или взмыть над Каппадокией на воздушном шаре!
Насыщенный маршрут проведет Вас по инопланетным долинам и уникальным архитектурным памятникам Северной и Южной части: подземным городам, пещерным крепостям и монастырям, музеям, расположенным прямо под открытым небом.
А если хотите получить не только приятные воспоминания, но и яркие эмоции, то можете прокатиться на квадроциклах или взмыть над Каппадокией на воздушном шаре!
Ближайшие даты:
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
Ещё
даты
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Два тура: Южная и Северная Каппадокия
|€359.10
|Тур по Южной Каппадокии + квадроциклы (АТВ)
|€378
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Подземный город Деринкую
- Долина Ихлара
- Монастырь Селиме
- Голубиная долина
- Розовая долина
- Красная долина
- Женский монастырь
- Долина мечей
- Деревня Каувуш
- Долина любви
- Подземный город Каймаклы
- Крепость Учхисар и смотровая площадка
- Зельве - музей под открытым небом
- Пашабаг - музей под открытым небом
- Дервент - долина воображения
Описание
Каппадокия - мистическое место, которое вы не найдете на географической карте. Название, со времен античности закрепившееся за этой провинцией, является лишь данью истории. Почти 60 миллионов лет назад, благодаря лаве извергающихся вулканов и природным процессам, здесь возник причудливый, инопланетный пейзаж из тысячи каменных грибов и скульптур уникальных цветов и размеров, недаром, согласно приданиям местных жителей считалось, что здесь живут феи. Каждая долина - это уникальный музей под открытым небом. Также Каппадокия известна как центр раннего христианства. Здесь сохранились в первозданном виде пещеры, в которых жили первые христиане, оставившие после себя наскальные рисунки с изображением библейских событий Лучший способ познакомится с Каппадокией это пролететь над ее ландшафтами на воздушном шаре. Эта местность известна как одна из лучших мест для полетов на воздушном шаре. Вы будете скользить над фруктовыми садами, между высокими скалами и над глубокими обрывами 1 день. Вас заберут из вашего отеля в Стамбуле на персональном трансфере в аэропорт. По прибытии в аэропорт Каппадокии Вас встретят и отвезут в ваш отель. У Вас будет свободное время отдохнуть. После за вами приедет гид и вас доставят в 2х часовой тур на квадроциклах. Катание на квадроцикле в Каппадокии подарит интересные и незабываемые впечатления. Вы изучите уникальный вулканический ландшафт Каппадокии, катаясь на квадроцикле по долинам (Меча, Любви и Розы). После окончания экскурсии вас привезут обратно в отель, где у вас будет свободное время. Ночь в отеле 2 день. По желанию вы можете взять дополнительную экскурсию полет на воздушном шаре по живописной Каппадокии за дополнительную плату. Рано утром трансфер заберет вас из вашего отеля около 5:00 утра, полет на воздушном шаре длится примерно в течение 60 минут. Если вы заинтересованы в этой экскурсии, пожалуйста, запросите информацию о наличие свободных мест во время бронирования тура, и мы сможем предпринять все необходимые меры от вашего имени! 09:40– 09:55 Встреча в отеле с вашим гидом Экскурсия на весь день по Южной части Каппадокии В конце экскурсии у вас будет свободное время до того, как ваш трансфер доставит вас в аэропорт Каппадокии для вечернего вылета в Стамбул. По прибытии в Стамбул вас встретят в аэропорту и доставят из аэропорта в ваш отель в Стамбуле. Вы также можете заказать эту экскурсию со стартом в Каппадокии здесь
ежедневно в 07:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город Деринкую
- Долина Ихлара
- Монастырь Селиме
- Голубиная долина
- Розовая долина
- Красная долина
- Женский монастырь
- Долина мечей
- Деревня Каувуш
- Долина любви
- Подземный город Каймаклы
- Крепость Учхисар и смотровая площадка
- Зельве - музей под открытым небом
- Пашабаг - музей под открытым небом
- Дервент - долина воображения
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Этот тур доступен круглый год
- Программа может быть изменена в соответствии с вашими пожеланиями
- При бронировании вы обязательно должны предоставить ваши паспортные данные
- Бронирование считается завершенным после внесения предоплаты в размере 50 или 100%
- Для оплаты российскими банковскими картами - оплата вносится на сайте
- Для оплаты не российскими банковскими картами или наличными - операторам тура напрямую по ссылке или наличными представителю. Наличные принимаются в лирах, долларах и евро
- Так как экскурсия подразумевает заказ авиабилетов, необходимо за 48 часов внести предоплату в офисе оператора, на сайте, по ссылке оператора, или представитель подъедет к вам в отель
- После покупки авиабилетов, предоплата оплаченная на сайте не возвращается
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 88 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
17 апр 2024
Летали в Каппадокию на 2 дня и 2 ночи. Мне понравилось всё: и то, как отработала менеджер Ольга, и трансферы, и экскурсии по Северной и Южной Каппадокии. Экскурсоводы Екатерина и Вера очень доброжелательные, рассказывали интересно, на вопросы отвечали подробно. Если есть возможность, оставайтесь в Каппадокии ещё на ночь или две: после экскурсий захочется прогуляться по долинам самостоятельно.
А
Анна
3 апр 2024
Все очень понравилось) насыщенная программа) жаль в первый день как вареная колбаса после утреннего перелета)
гид Лена вообще супер!!! отлично все рассказывает, слушали ее с интересом. и сама приятный человек)) экскурсию прям советую) экспрессом увидите все самое интересное)
гид Лена вообще супер!!! отлично все рассказывает, слушали ее с интересом. и сама приятный человек)) экскурсию прям советую) экспрессом увидите все самое интересное)
К
Ксения
12 окт 2023
Хочу сказать огромное спасибо, за тур, т. к. все оказанные услуги соответствовали описанию. Одной из составляющих была пунктуальность. Все этапы тура проводились строго в указанное время. Работники гостиницы, трансфера очень вежливые и внимательные люди. Экскурсию проводила Елена-профессионал своего дела. Спасибо. Будем рекомендовать.
A
Aleksandra
13 сен 2023
Все супер! Однозначно стоит своих денег! Эмоций целый чемодан и маленькая тележка. Мне очень понравилось.
А
Андрей
10 сен 2023
Потрясающий по красоте и насыщенности тур!
М
Муха
12 авг 2023
Замечательный тур, ездили вдвоём с мужем, очень понравилось. Трансфер до отеля просто шикарный, отдельно нас отвозили. В Каппадокии встретили с табличкой у аэропорта, потеряться просто невозможно. Менеджер на связи практически все время, за что отдельное спасибо. Забыли кофту в автобусе, менеджер связалась с водителем, кофту вернули.
Первый день была поездка на квадроциклах, второй-экскурсия по южной Каппадокии. Гид хороший, было интересно послушать и посмотреть. Рекомендуем)
Первый день была поездка на квадроциклах, второй-экскурсия по южной Каппадокии. Гид хороший, было интересно послушать и посмотреть. Рекомендуем)
М
Мария
29 июля 2023
В мире не существует мест, похожих на Каппадокию.
За два дня я покаталась по скалам на квадроцикле, проводила закат с потрясающим видом, увидела море воздушных шаров и поднялась в небо на одном из них, спустилась под землю на десятки этажей в один из подземных городов, увидела фантастические пейзажи в заброшенных скальных церквях.
Трансфер, перелет, коммуникация с турфирмой, экскурсовод Екатерина просто самый высший класс! Спасибо вам за такие эмоции! Эта экскурсия запомниться навсегда!!!!
За два дня я покаталась по скалам на квадроцикле, проводила закат с потрясающим видом, увидела море воздушных шаров и поднялась в небо на одном из них, спустилась под землю на десятки этажей в один из подземных городов, увидела фантастические пейзажи в заброшенных скальных церквях.
Трансфер, перелет, коммуникация с турфирмой, экскурсовод Екатерина просто самый высший класс! Спасибо вам за такие эмоции! Эта экскурсия запомниться навсегда!!!!
О
Ольга
25 июля 2023
Путешествие было организовано замечательно!!!! Трансфер,отель,гид всё на высшем уровне! Я осталась очень довольна! Рекомендую!
h
hi+79118
19 июля 2023
Мне очень понравилась экскурсия Каппадокия. Обалденная экскурсия по Каппадокии. Долина голубей,монастырь,подземный город Каймаклы,прекраснейшая прогулка по Каньону и гид Арзу самая лучшая,огромное ей спасибо. Приезжайте в сказочную Каппадокию!!!
А
Анжелика
9 июля 2023
Спасибо вам за великолепную Каппадокию, не ожидали что нам так понравится, покупли пакетный тур на 2 дня, надо было брать дня на 4, все супер, масса впечатлений, приедем еще.
В
Вика
22 июня 2023
Хотим порекомпендовать это онлайн агенство, у нас не было возможности заехать в офис, менеджер все выслала нам онлайн, и все дни тоже была с нами. Поддержка на каждом шагу, трансфер во время приезжал, гид был очень клёвый. Спасибо большое.
Н
Никита
21 июня 2023
Спасибо Салли тур за прекраную Каппадлкию, ездили что бы кататься на воздушных шарах, получили не забываемые ощущения, всем рекомендуем!
S
Sergei.shvab1981
21 июня 2023
Отличная организация по ходу всего тура. Все трансферы и включённые в тур экскурсии были чётко по расписанию. Очень отзывчивые менеджеры помогали по любым вопросам и отвечали буквально в течение нескольких минут. Спасибо Салли Тур за организацию отдыха и возможность не задумываться об организационных вопросах! Можно смело рекомендовать данное турагентство!
Ф
Фаузия
19 июня 2023
O
Olga
16 июня 2023
Путешествовала с Салли Тур по Стамбулу, и в конце оставались свободные дни, решилась на Каппадокию, не пожалела, ребята все рассказали, показали, Салих менеджер чудесный человек, пошагово мне все ваучеры распечатал, исторический гид это отдельный восторг, мега крутой, эрудированный, в следующий раз планирую еще раз съездить в Каппадокию, уже на 4-5 дней, 2 дня конечно маловато. Советую это агенство для планирования своего путешествия!
Тур входит в следующие категории Стамбула
Похожие туры из Стамбула
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
420€378 за человека
Авторский тур
2 дня
Космическая Каппадокия из Стамбула
Турция, Невшехир, Невшехир Меркез, Балджин
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
€65 за человека
Авторский тур
2 дня
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
€500 за человека