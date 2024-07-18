Туры в Памуккале из Стамбула

Найдено 3 тура в категории «Памуккале» в Стамбуле, цены от $580. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
1 отзыв
10 дней
Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
Побывать в мечетях и дворцах Стамбула, погулять по Каппадокии и Памуккале и увидеть античные города
Начало: Стамбул, аэропорт, день или вечер
23 авг в 10:00
13 сен в 08:00
$1 295 за человека
Эфес и Памуккале из Стамбула (на английском языке)
2 дня
Эфес и Памуккале из Стамбула (на английском языке)
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 04:00
21 июля в 04:00
580 за человека
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
На машине
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
7 мар в 08:00
$1 350 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    18 июля 2024
    Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
    Замечательный тур, замечательная организация, турция открылась совершенно по-новому, рекомендую выбирать именно такой такой отдых - это невероятные впечатления от природы, каньоны, пещеры, озера, горы, моря, комфортный способ передвижения и почти индивидуальный подход к пожеланиям). Тур - просто круть!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Памуккале»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
  2. Эфес и Памуккале из Стамбула (на английском языке)
  3. Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Босфор
  2. Истикляль
  3. Сулеймание
  4. Голубая мечеть
  5. Айя-София
  6. Галатская башня
  7. Цистерна Базилика
  8. Дворец Топкапы
  9. Памуккале
  10. Гранд базар
Сколько стоит тур в Стамбуле в июле 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Памуккале" можно забронировать 3 тура от 580 до 1 350. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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