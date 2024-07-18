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10 дней
Турецкая квинтэссенция: большое путешествие по главным местам страны
Побывать в мечетях и дворцах Стамбула, погулять по Каппадокии и Памуккале и увидеть античные города
Начало: Стамбул, аэропорт, день или вечер
23 авг в 10:00
13 сен в 08:00
$1 295 за человека
2 дня
Эфес и Памуккале из Стамбула (на английском языке)
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 04:00
21 июля в 04:00
€580 за человека
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
7 мар в 08:00
$1 350 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария18 июля 2024Замечательный тур, замечательная организация, турция открылась совершенно по-новому, рекомендую выбирать именно такой такой отдых - это невероятные впечатления от природы, каньоны, пещеры, озера, горы, моря, комфортный способ передвижения и почти индивидуальный подход к пожеланиям). Тур - просто круть!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Памуккале»
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