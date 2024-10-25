Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых

Изучить топовые локации бывшей столицы Византии и насладиться шармом курортных городов
Не можем устоять перед турецким колоритом и приглашаем вас разделить этот восторг! Отправляемся в путешествие, которое подарит возможность прикоснуться к истории Стамбула, а также откроет жемчужины курортных районов. Вас ждут
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главные мечети и соборы, яркие районы, вкуснейшая баклава и кофе. Вторую часть тура посвятим отдыху в Фетхие и Каше.

За дополнительную плату вы сможете прогуляться на яхте по живописным бухтам, а также порелаксировать на частных пляжах.

5
4 отзыва
Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых
Ближайшие даты:
1
июл5
окт
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. Двухместное размещение в бутик-отелях в Стамбуле, Каше и Фетхие. Возможно одноместное размещение за дополнительную плату.

Питание. В стоимость входят только завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Не нужна.

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Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Стамбул

Встретим вас в аэропорту (желательно прилетать до 15:00) и направимся на заселение в отель. Будем жить в колоритном районе азиатской части Стамбула — Кадыкёй. Разместившись, отправимся на прогулку и поужинаем.

Прибытие в СтамбулПрибытие в СтамбулПрибытие в СтамбулПрибытие в Стамбул
2 день

Айя-София, Голубая мечеть и Сулеймание

Начнём день с чашечки бодрящего кофе в одной из лучших местных кофеен. Затем погрузимся на паром и отправимся в европейскую часть Стамбула. Мы посетим собор Святой Софии. Изначально Айя-София была христианским храмом, затем стала мечетью, а сегодня функционирует как музей. Это уникальное сооружение сочетает в себе элементы византийской и османской архитектуры. Внутри собора можно увидеть великолепные мозаики, фрески и мраморные колонны, которые создают неповторимую атмосферу.

Зайдём в Голубую мечеть, которая была построена в начале XVII века по приказу султана Ахмета I и является выдающимся образцом исламской архитектуры. Мечеть получила своё название благодаря обилию голубых керамических изразцов, которые украшают её интерьер. Заглянем на Ипподром: он служил местом проведения различных мероприятий, таких как гонки на колесницах, спортивные состязания и даже политические собрания.

Пообедаем в ресторане с видом на Босфор и Мраморное море, а после — забежим на Египетский рынок и пройдёмся до знаменитой мечети Сулеймание, где находится гробница султана Сулеймана и его жены Роксоланы.

Ужин состоится в рыбном ресторане.

Айя-София, Голубая мечеть и СулейманиеАйя-София, Голубая мечеть и СулейманиеАйя-София, Голубая мечеть и СулейманиеАйя-София, Голубая мечеть и Сулеймание
3 день

Районы Таксим и Каракёй, улица Истикляль

Сегодня первым делом посетим Таксим — один из самых оживлённых и популярных районов Стамбула, расположенный в европейской части города. Одной из главных достопримечательностей Таксима является площадь Таксим, которая является центром района и местом проведения различных мероприятий. Побываем на улице Истикляль, где прокатимся на красном трамвайчике.

Затем направимся в район Каракёй, чтобы попробовать лучшую баклаву в городе. Закат встретим на корабле, рассекающем просторы Босфора. За ужином насладимся бокалом турецкого вина.

Районы Таксим и Каракёй, улица ИстикляльРайоны Таксим и Каракёй, улица ИстикляльРайоны Таксим и Каракёй, улица ИстикляльРайоны Таксим и Каракёй, улица ИстикляльРайоны Таксим и Каракёй, улица ИстикляльРайоны Таксим и Каракёй, улица ИстикляльРайоны Таксим и Каракёй, улица Истикляль
4 день

Перелёт в Каш

Встаём рано, ведь впереди нас ждёт перелёт в городок Каш. По прибытии в аэропорт Даламана стартуем в отель. Дорога будет долгой, но живописной. Заселимся и отправимся отдыхать на пляж с бирюзовой водой. Пообедаем, наслаждаясь шумом волн. Далее прогуляемся по городу и закупимся сувенирами. Поужинать сможем в одном из местных кафе или ресторанов.

Перелёт в КашПерелёт в КашПерелёт в КашПерелёт в Каш
5 день

Отдых в Каше / Прогулка на яхте

После завтрака на террасе отеля мы сможем взять в прокат яхту (за дополнительную плату) и отправиться в круиз по маленьким бухтам. Во время путешествия пообедаем на борту.

По возвращении прогуляемся до амфитеатра.

Отдых в Каше / Прогулка на яхтеОтдых в Каше / Прогулка на яхтеОтдых в Каше / Прогулка на яхтеОтдых в Каше / Прогулка на яхте
6 день

Из Каша в Фетхие: пляж Капуташ

Завтракаем, покидаем отель и выезжаем в Фетхие. По пути сделаем остановку на пляже Капуташ, чтобы искупаться и сделать фотографии, ведь этот пляж считается одним из самых красивых в Турции.

По прибытии разместимся в отеле и пойдём гулять по городу. Заглянем на ужин в рыбный ресторан.

Из Каша в Фетхие: пляж КапуташИз Каша в Фетхие: пляж КапуташИз Каша в Фетхие: пляж КапуташИз Каша в Фетхие: пляж КапуташИз Каша в Фетхие: пляж Капуташ
7 день

Олюдениз

Позавтракав, направимся в Олюдениз — живописный курортный посёлок на юго-западе Турции, расположенный у подножия гор и окружённый бирюзовыми водами Эгейского моря. Одной из главных достопримечательностей Олюдениза является одноимённая лагуна, которая находится среди гор и сосновых лесов. Это место известно своими кристально чистыми водами и пляжами с белым песком. Желающим добавить экстрима в путешествие рекомендуем пробовать параглайдинг (оплачивается дополнительно). Вы получите массу незабываемых впечатлений. Другие участники смогут порелаксировать на пляже.

После обеда вернёмся в Фетхие.

ОлюденизОлюденизОлюденизОлюдениз
8 день

Пляжный релакс, прогулка по Старому городу

Сегодня вновь отправимся на частный пляж (за доплату). А после — прогуляемся по Старому городу и посетим памятник Ликийской цивилизации, сооружённый в 350 году до нашей эры. Устроим шопинг и завершим день ужином в ресторане у моря.

Пляжный релакс, прогулка по Старому городуПляжный релакс, прогулка по Старому городуПляжный релакс, прогулка по Старому городуПляжный релакс, прогулка по Старому городу
9 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Вы сможете самостоятельно добраться до аэропорта Даламана.

До новых встреч в Турции!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет109 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта
  • Экскурсии
  • Услуги гида
  • Трансфер по маршруту, включая внутренний перелёт до Даламана
Что не входит в цену
  • Перелёт до Стамбула и обратно из Фетхие
  • Обеды, ужины
  • Трансфер до аэропорта
  • Медицинская страховка
  • Одноместное размещение
  • Дополнительные активности: параглайдинг, прогулка на яхте, посещение частных пляжей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
Завершение: Фетхие, время зависит от времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
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1
Алексей
25 окт 2024
Когда мы с супругой задумались о первой в жизни поездке в Турцию, идея поехать в мега-отель "всё включено" показалась как-то недостаточно интересной:"10-12-14 дней в круге "номер - ресторан - бассейн/пляж
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- номер"? - как-то однообразно… Еда без ограничений? - да мы столько не съедим… Анимация у бассейна, концерты и дискач по вечерам? - да не любители мы шумных празднеств…" Кроме того, вариант путешествия "прилёт (абстрактно) в Анталию - автобус - город-отель, одиноко стоящий на берегу - автобус - вылет из Анталии" казался скучным. Хотелось, например, на Стамбул посмотреть. А самостоятельный прилёт уже делает тур непакетным и ставит вопрос о дальнейших самостоятельных перемещениях. В общем, идея пакетного тура зачахла и отвалилась. Хотелось экшена: и Стамбул посмотреть, и в море покупаться (очень нам нравится Средиземное море).
И вот пока все эти недооформленные мысли бродили в голове, естественно, отражаясь в истории поисковых запросов, контекстная реклама (хвала небесам за её существование!:о)) нашла нам Екатерину с туром "Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых". И мысль оформилась:"Стамбул и море - это же то, что нужно! Едем!"
(Добавлю, что море предлагалось то самое (Каш - Олюдениз, пляжи и бухточки вокруг), в водах которого рассматривался, как вариант, круиз на яхте. Но опасения морской болезни не пустили…:о)) В общем, предложение было признано оптимальным. Поехали!

И вот мы вернулись из тура "Турецкое изобилие: достопримечательности Стамбула и пляжный отдых". Ну, что сказать - это было круто! Всё, как хотелось - интересно, познавательно, много Стамбула, много моря, много движа и позитива.
2,5 дня в Стамбуле (мы прилетели утром - у нас было 3 дня, персональный трансфер и полдня, до приезда остальной группы, Екатерина была только нашей - познакомилась, прогуляла по району, по набережной, показала местные достопримечательности, покормила в хорошем кафе - спасибо ей за это:о)) - в общем, прилетайте в Стамбул утром - аэропорт полупустой, пробок нет, 40 минут до отеля, весь день впереди:о).
Так вот, 2,5 дня в Стамбуле: интересно, познавательно и вкусно. Жили в маленьком миленьком бутик-отеле на узенькой старенькой улице в районе Кадыкёй, в двух шагах от местного рынка на другой старенькой узенькой улочке, от маленьких кофеен и кафешек там же, все сплошь "Since 1807" с вкуснейшим кофе по-турецки, с фантастическими десертами ("трилече" восхитителен, остальные тоже восхитительны, но кто ж их запомнит-то все:о)) и в двух шагах от пристани паромов в европейскую часть Стамбула на набережной Мраморного моря. В отеле лифт, нормальные завтраки, антикварные светильники у зеркал в холле и уборщик-перфекционист - такой порядок на нашем столике у зеркала не наводили ни в одном отеле до этого:о) В общем, чистый милый отель с лучшим соотношением "цена-качество" (в это верится, потому что качество хорошее, а тур недорог).
В первый день мы на пароме переплыли на "Исторический полуостров" и заглянули на вокзал, на который прибывал (и иногда ещё прибывает)"Восточный экспресс", прошлись по парку Гюльхане, видели дворец Топкапы, осмотрели Собор Святой Софии снаружи и изнутри, спустились в Цистерна Базилика, прошли по Гранд-базару, осмотрели мечеть Сулеймание с кладбищем и гробницами, прошли по Египетскому базару. Для этого экскурса в историю у нас был специальный гид:о). Кстати, тоже Екатерина, что создавало условия для постоянного загадывания желаний:о). Её высшее историческое образование и специализация на гида позволили нам узнать, кто такие Святая Ирина и Святая София (это шутка, если что:о)), кто и как строил Святую Софию, какую интересную жизнь прожила императрица Зоя, кто похоронен в усыпальницах мечети Сулеймание и как курение кальяна и приём алкоголя способствовали созданию этого архитектурного шедевра. А также почему в Цистерне Базилике колонны разные, а в основании двух (или трёх?) вообще лежат чьи-то головы.
По результатам экскурсии я, конечно, не назову точные даты жизни султана Сулеймана и кто лежит рядом с ним в усыпальнице, но цель была увидеть и составить представление - поверьте: увидели и составили. Это бесценно. А для всего остального есть Google:о).
А ещё… А ещё мы пили чай со сладостями в кафе с прекрасным видом на мечети "исторического полуострова" и Мраморное море, ощутили атмосферу восточного базара, посмотрели на Стамбул, Галатский мост и залив Золотой Рог со смотровой площадки, поужинали в ресторане с ещё более прекрасным видом на Стамбул и вернулись в отель на пароме под живую гитарную музыку. И это только первый день!:о)
А на следующийдень мы гуляли по, по-видимому, наименее турецкому и наиболее европейскому району старого Стамбула - району генуэзцев, итальянцев, французов, евреев… - Каракёю. Снова паром в двух шагах от гостиницы - и вот мы уже гуляем по узеньким улочкам, доходим до Галатской башни, делаем открыточные фото, заглядываем в сувенирные лавочки… А дальше мы гуляли по широким улицам и узеньким улочкам, видели старенький красный трамвайчик начала 20-го века и мороженщика-эквилибриста - мем начала 20-х годов 21-го века:о), спустились в порт на первой ветке метро Стамбула (на самом деле - фуникулёре, но он действительно подземный и первый - реально, метро), ели замечательную пахлаву в знаменитой, исторической кондитерской, уже 200 лет специализирующейся на пахлаве, Karakoy Gulluoglu. А ещё мы открыли для себя уличную еду в виде рыбы в лаваше (это очень вкусно), погуляли по набережной, поужинали в ресторане с очередным фантастическим видом на море и вечерний Стамбул и вновь вернулись в отель на пароме под живую гитарную музыку.
А на следующий день мы на Пегасе ("Pegasus Airlines":о)) за час перелетели в Даламан и… - дальше было море! Был маленький уютный Каш с узенькими живописными улочками и древнегреческим амфитеатром с ежевечерним шоу "Волшебный закат Солнца" (публика в финале аплодирует:о)). Был такой южно-курортный Олюдениз, точнее, его часть, что у моря, с парапланеристами в небе, большим пляжем, морем и шумной вечерней жизнью с дискотеками с участием турецкого "Майкла Джексона" и с файер-шоу на стойках баров. Была Фетхие с корабликом через залив и фантастическим видом на закат с террасы ресторана в последний вечер… И, главное, было много моря: тёплого (24-26 градусов С в середине октября), фантастически красивого изумрудно-сапфирового моря. На отличных бесплатных пляжах, на очень красивых и комфортабельных частных пляжах, на кораблике в бухточках близ Каша. А ещё в море было много интересных рыб! (Люди,"сноркавшие" в Красном море или в Индийском океане, наверное, имеют право снисходительно улыбнуться, но на нас контраст с Чёрным морем, конечно, произвёл впечатление:о)). Ах, море!. :о)

Подытожу: это отличный тур!
Мы жили в уютных, комфортабельных, чистых отелях, очень удобно расположенных и с лучшим соотношением "цена-качество".
Мы посетили наиболее известные, интересные, знаковые места городов, в которых побывали. Мы делали отличные,"открыточные" фото с лучших точек съёмки. Мы созерцали фантастические виды с лучших смотровых площадок. Мы провожали заходящее Солнце с лучших видовых террас ресторанов (ну, и с греческого амфитеатра, видевшего ещё Александра Македонского, конечно).
Мы пили кофе, обедали и ужинали в лучших кофейнях, пахлав… ичных(?), кафе, ресторанах - с лучшим соотношением "цена-качество":о).
Наконец, мы стремительно перемещались в пространстве: трансфер всегда приезжал вовремя и ехал быстро:о)

Для кого этот тур?
Если вы хотите тихого, спокойного, безмятежного отдыха, chill'а и relax'a, так сказать, то, наверное, вам не сюда. Если вы хотите много узнать, увидеть, услышать и почувствовать о Турции, чтобы по количеству впечатлений день шёл за два, и отпуск показался бы в 2 раза длиннее, если вы хотите движа и позитива - это отличный тур для вас! Очень высока вероятность, что вам понравится:о).

Ну, и в заключение нельзя не рассказать о Екатерине - нашем проводнике по Турции ("гид" - это проводник в переводе с французского). Всё, что написано выше - это, конечно, её несомненная заслуга: тур очень интересно задуман и отлично организован. Но, отдав должное её организаторским талантам, невозможно не отметить, что она - высокая, стройная, очень симпатичная девушка с роскошной косой и хорошей улыбкой, позитивная, приветливая и лёгкая в общении. Конечно, она сама является, как минимум, одним из украшений этого тура:о).
И, вы знаете, это важно: с таким гидом в группе время подачи трансфера уменьшается на 30%, скорость движения увеличивается на 20%, а в ресторане вашу группу на лучшие места террасы будет рассаживать лично сын владельца ресторана:о)
Кстати, про скорости трансфера - это не совсем шутка, проверено на себе: для трансфера группы с Екатериной приезжали лихие красавцы-"лётчики". В день же разъезда мы с супругой выезжали из отеля позже Екатерины - сила волшебства ослабла и нас вёз лохматый расслабленный таксист, тщательно соблюдающий все ограничения скорости в 50 км/ч и "спящий" на каждом втором зелёном сигнале светофора. Нас не обгоняли только мопеды. Так мы узнали, что трансфер в Турции может осуществляться с разной скоростью:о)

В общем, отличный тур! Рекомендуем!:о)

О
20 окт 2024
Огромная благодарность Екатерине за уникальную возможность насладиться красивыми местами такой разной и многообразной Турции, отдохнуть и получить эмоциональный заряд! Очень приятно, что в наше непростое время есть люди, которые делают очень важное и нужное дело! Катюша, Желаю дальнейшего процветания и успехов! Было интересно, комфортно, весело и очень красиво! Супер идея- Стамбул +море) до новых встреч!
Огромная благодарность Екатерине за уникальную возможность насладиться красивыми местами такой разной и многообразной Турции, отдохнуть иОгромная благодарность Екатерине за уникальную возможность насладиться красивыми местами такой разной и многообразной Турции, отдохнуть иОгромная благодарность Екатерине за уникальную возможность насладиться красивыми местами такой разной и многообразной Турции, отдохнуть и
О
5 июл 2024
Катя, огромное спасибо за эти волшебные 9 дней! Было здорово! Идея совместить Стамбул и море оказалась замечательной. В Стамбуле я была в третий раз. В этот приезд Стамбул открылся для
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меня с гастрономической стороны. Мы вкусно ели и много гуляли. Я влюбилась в Азиатскую сторону Стамбула. Поскольку я небольшой любитель пляжного отдыха, я переживала за вторую часть нашего тура. Как оказалось совершенно напрасно. Всё было замечательно, маршрут был выстроен мастерски: уютный Каш с прогулкой по лазурному морю, Олюдениз с горой Бабадаг и десятками планеристов, Фетхие с его потрясающей набережной и закатами. Было действительно здорово! Наше путешествие запомнится надолго. Надеюсь на дальнейшую дружбу и совместные поездки. Катя замечательный человек, любящий свою работу. Видно, что ей это в кайф. Каждому из нас она уделяла максимум внимания, с ней было спокойно и комфортно. А её общение с турками - это просто песня! Ей действительно никто не мог отказать. Катя - ты супер! Желаю тебе дальнейшего процветания. Задумывай, планируй, воплощай в жизнь! Зови с собой. Поеду с удовольствием!

В
28 июн 2024
Вот и закончился наш прекрасный тур Стамбул и Море, хотелось бы оставить отзыв об этом незабываемом путешествии. Катя, благодарю тебя от всего сердца за столь насыщенный тур, за подход к
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каждому участнику, за подборку таких чудесных мест, о которых, между прочим, даже местные турки не в курсе 😉
Было очень - очень вкусно ❤
За короткий период мы побывали в многих и в самых главных местах. Каждый день был уникальным, непохожим на другой. Отдохнули душой и телом. Как важно, чтобы гид был таким замечательным, открытым человеком! Обязательно поеду в твои туры еще и буду советовать всем своим близким. Успехов тебе,Катя! Твои туры должны быть самыми востребованными авторскими турами! (я уверенна, так и будет)
С благодарностью твой покорный турист ❤

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