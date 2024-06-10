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В новой стране вы словно посетитель ресторана, который понятия не имеет, что происходит на кухне. Я заведу вас туда и расскажу о скрытой стороне жизни в Турции. Мы поиграем в местных и исследуем Ускюдар. Дойдём до Девичьей башни и улицы Кузгунджук. По желанию заглянем во дворец Бейлербейи. На прогулке также поделюсь историческими фактами.