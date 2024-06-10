В новой стране вы словно посетитель ресторана, который понятия не имеет, что происходит на кухне. Я заведу вас туда и расскажу о скрытой стороне жизни в Турции. Мы поиграем в местных и исследуем Ускюдар. Дойдём до Девичьей башни и улицы Кузгунджук. По желанию заглянем во дворец Бейлербейи. На прогулке также поделюсь историческими фактами.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Площадь Ускюдар.
- Мечети Михримах-султан и Шемси Ахмед-паши.
- Библиотеку Невмекан Сахиль.
- Девичью башню.
- Дворец Бейлербейи.
- Музей исламских цивилизаций.
- Шестиминаретную мечеть Чамлыджа.
- Телебашню со смотровой площадкой.
Я расскажу:
- Какие странные (в понимании иностранцев) тут законы.
- Почему ваш телефон заблокируют через 4 месяца.
- Сколько налогов и за что нужно платить государству.
- Каково здесь русскоязычным мигрантам.
- И многое другое.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Mitsubishi Attrage.
- В подарок вам я сделаю памятное видео с нашей прогулки.
- Дополнительно оплачиваются (по желанию) билеты во дворец — 350 лир/чел. и билеты на смотровую площадку — 600 лир/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Стамбуле
Меня зовут Яна, я духовный исследователь, учитель, ченнелер, автор метакарт Нового времени. Мастер по отношениям с миром, в паре и с собой. Уже 9 лет служу людям на пути их духовного и личностного роста. Помогаю отстраниться от привычных знаний о себе и открываю путь для нового. Будет интересно, ценно и полезно.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
скидка
30%
Мини-группа
5 часов
Влюбляя в Стамбул: прогулка с местной жительницей
Откройте для себя богемный Джихангир, старинный Арнавуткёй и атмосферный Кузгунджук в Стамбуле
Начало: На площади Таксим
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
50€35 за человека
Мини-группа
4 часа
Ускюдар - путешествие по азиатской стороне Стамбула с посещением дворца и мечети
Погрузитесь в атмосферу азиатской части Стамбула: от паромной прогулки до исторических сокровищ Ускюдара
Начало: На вокзале Сиркеджи
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
18 июня в 09:00
€58 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Множество ярких кварталов Стамбула остаются неизвестными туристам. Погрузитесь в атмосферу азиатской части города с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250€213 за всё до 3 чел.