🛥 На яхте На яхте по Босфору 13% скидка Аудиогид 2 часа 228 отзывов Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях Начало: На причале Каракёй Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00 45 € 39 за человека

Индивидуальная 4 часа 65 отзывов Неподражаемый Стамбул Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии Начало: Пристань Эминёню € 157 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 32 отзыва Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма Начало: По договорённости € 135 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 4 часа 339 отзывов Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй 150 € 128 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 311 отзывов Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность € 220 за всё до 4 чел.

На яхте по Босфору Индивидуальная 2.5 часа 29 отзывов Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара Начало: В районе старого города € 70 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 29 отзывов Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района Начало: На пристани Ускюдар € 125 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 301 отзыв Стамбул без покрывала, или Как потеряться в городе Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам € 125 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 3.5 часа 252 отзыва Азиатский Стамбул: путешествие через историю и вкусы Исследуйте скрытые сокровища Стамбула: от древних мечетей до аутентичных блюд в уютных кафе Начало: В районе проведения, в азиатской части города. Пож... 128 € 116 за всё до 2 чел.

На яхте по Босфору Индивидуальная 3.5 часа 28 отзывов Колоритный Кадыкей и легенды Босфора Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü € 135 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Такой разный Стамбул Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани Начало: В районе Этилер 350 € 298 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 5 часов 131 отзыв Живой повседневный Стамбул Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика» 205 € 154 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 149 отзывов Стамбул: от старого города в Кузгунджук Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30 € 45 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа Колоритный маршрут, крепость и великие завоевания, панорамные виды и турецкий стрит-фуд Начало: В районе Хисар 278 € 237 за всё до 3 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Круиз 2.5 часа 23 отзыва По Босфору на частной яхте Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю Начало: Пристань Бебек € 1 550 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 4 часа 125 отзывов Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике Начало: У вашего отеля 102 € 77 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Мини-группа 5 часов 166 отзывов Азиатский Стамбул: уникальное погружение в атмосферу Ускюдара Погрузитесь в жизнь настоящего Стамбула с экскурсией по Ускюдару. Откройте для себя колоритные улицы, исторические места и уютные кафе Начало: В районе Сиркеджи Расписание: во вторник в 10:00, в пятницу в 09:00 43 € 37 за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 3 часа 18 отзывов Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 20:30 € 38 за человека

На яхте по Босфору 10% скидка Групповая 3 часа 18 отзывов Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 18:00 20 € 18 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 111 отзывов Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города Начало: Пристань Эмионю € 123 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору 15% скидка Аудиогид 2 часа 166 отзывов Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками Начало: Каракой Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 от 46 € 39 за человека

🚢 На пароме 20% скидка Аудиогид 2.5 часа 236 отзывов Экскурсия с аудиогидом по Босфору: морское путешествие в Стамбуле Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальной морской прогулки по Босфору с профессиональным аудиогидом Начало: Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ Расписание: Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45 15 € 12 за человека

На яхте по Босфору 9% скидка Групповая 3 часа 26 отзывов Прогулка по Босфору с обедом Начало: В вашем отеле Расписание: Каждый день в 12.30 35 € 32 за человека

Индивидуальная 4 часа 142 отзыва Азиатский Стамбул от рассвета до заката Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя Начало: Пристань Эминоню € 134 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Наедине с Босфором Добраться до Девичьей башни, открыть легенды Стамбула и почувствовать себя местным Начало: В районе Eminonu 125 € 113 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 25 отзывов Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие Начало: У метро Ускюдар 265 € 226 за всё до 4 чел.

11% скидка Круиз 3 часа 67 отзывов Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином Начало: По договоренности Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30 от 38 € 34 за человека

На яхте по Босфору ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 14 отзывов Морская прогулка по Босфору с завтраком Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 09:30 € 25 за человека

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Романтическое свидание на яхте в Стамбуле Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню) € 600 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва «В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест Начало: На пристани Эминеню € 180 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 10 отзывов Из Стамбула - на озеро Сапанджа Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками Начало: С вашего отеля € 315 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Первая встреча со Стамбулом Обзорная экскурсия: увидеть город вблизи, с воды и с высоты птичьего полета Начало: В районе Бешикташ € 380 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚢 На пароме 20% скидка Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста... 221 € 177 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Между двумя континентами Начало: Ваш отель € 400 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 12 отзывов Стамбул по-настоящему Посетить Европу и Азию, полюбоваться цветными домиками и увидеть город с разных ракурсов Начало: В холле вашего отеля € 400 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 13 отзывов На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула Начало: По договоренности € 230 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Истории старого Ускюдара Погулять по старейшему азиатскому району Стамбула и увидеть его улочки и мечети € 250 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Многоликий Стамбул Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии € 175 за всё до 2 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Фотопрогулка 2 часа 10 отзывов Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu Начало: Karaköy prier Расписание: По договоренности от € 600 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5.5 часов 8 отзывов Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки Пройти через лабиринт Гранд-базара, полюбоваться видом с крыши Валиде хан и узнать историю города € 175 за всё до 2 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 1.5 часа 53 отзыва Прогулка по Босфору «All inclusive!» Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое Начало: У вашего отеля € 103 за всё до 5 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Романтическое свидание на яхте Начало: Договорная (Еминйону раон) € 600 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь» Кафе Кемаля и Нихан, дома любимых персонажей - и живописные виды города Начало: Ваш отель € 410 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте На яхте по Босфору Мини-группа 2 часа 67 отзывов Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок) Начало: По договоренности (Еминйону район) € 300 за человека