1 чел.
По популярности
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Завтра в 14:00
9 июня в 12:00
45€39 за человека
Индивидуальная
4 часа
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Начало: Пристань Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
€157 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€135 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями
Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй
9 июня в 08:00
11 июня в 15:30
150€128 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
Начало: В районе старого города
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€70 за всё до 7 чел.
Квест
3 часа
Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест
Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района
Начало: На пристани Ускюдар
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул без покрывала, или Как потеряться в городе
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€125 за всё до 2 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
Азиатский Стамбул: путешествие через историю и вкусы
Исследуйте скрытые сокровища Стамбула: от древних мечетей до аутентичных блюд в уютных кафе
Начало: В районе проведения, в азиатской части города. Пож...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
128€116 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
€135 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Такой разный Стамбул
Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани
Начало: В районе Этилер
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
350€298 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205€154 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
€45 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Колоритный маршрут, крепость и великие завоевания, панорамные виды и турецкий стрит-фуд
Начало: В районе Хисар
Завтра в 10:30
9 июня в 08:30
278€237 за всё до 3 чел.
Круиз
2.5 часа
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€1 550 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента
Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
102€77 за всё до 5 чел.
скидка
14%
Мини-группа
5 часов
Азиатский Стамбул: уникальное погружение в атмосферу Ускюдара
Погрузитесь в жизнь настоящего Стамбула с экскурсией по Ускюдару. Откройте для себя колоритные улицы, исторические места и уютные кафе
Начало: В районе Сиркеджи
Расписание: во вторник в 10:00, в пятницу в 09:00
11 июня в 10:00
14 июня в 09:00
43€37 за человека
Групповая
3 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
€38 за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
20€18 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов
Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города
Начало: Пристань Эмионю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€123 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 46€39 за человека
скидка
20%
Аудиогид
2.5 часа
Экскурсия с аудиогидом по Босфору: морское путешествие в Стамбуле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальной морской прогулки по Босфору с профессиональным аудиогидом
Начало: Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ
Расписание: Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
15€12 за человека
скидка
9%
Групповая
3 часа
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
35€32 за человека
Индивидуальная
4 часа
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Начало: Пристань Эминоню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€134 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Наедине с Босфором
Добраться до Девичьей башни, открыть легенды Стамбула и почувствовать себя местным
Начало: В районе Eminonu
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
125€113 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие
Начало: У метро Ускюдар
9 июня в 11:00
10 июня в 10:00
265€226 за всё до 4 чел.
скидка
11%
Круиз
3 часа
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 38€34 за человека
Групповая
3 часа
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест
Начало: На пристани Эминеню
20 июня в 10:00
25 июня в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
€315 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча со Стамбулом
Обзорная экскурсия: увидеть город вблизи, с воды и с высоты птичьего полета
Начало: В районе Бешикташ
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
€380 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула
Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки
Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста...
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
221€177 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Между двумя континентами
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул по-настоящему
Посетить Европу и Азию, полюбоваться цветными домиками и увидеть город с разных ракурсов
Начало: В холле вашего отеля
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€230 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Истории старого Ускюдара
Погулять по старейшему азиатскому району Стамбула и увидеть его улочки и мечети
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Многоликий Стамбул
Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
€175 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от €600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Пройти через лабиринт Гранд-базара, полюбоваться видом с крыши Валиде хан и узнать историю города
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€175 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
€103 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическое свидание на яхте
Начало: Договорная (Еминйону раон)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€600 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Кафе Кемаля и Нихан, дома любимых персонажей - и живописные виды города
Начало: Ваш отель
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€410 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
Начало: По договоренности (Еминйону район)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€300 за человека
Индивидуальная
2 часа
Стамбульский парус любви
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€350 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 июня 2024Спасибо большое Кристи за прекрасную прогулку ❤️ Очень приятная и милая девушка, все расскажет, ответит на любые вопросы, помимо самой экскурсии) Все очень понравилось, обязательно вернемся на другие прогулки и экскурсии именно к Вам! 💋
- ээлина6 июня 2024OZI на прогулке мининруппы вчера в 19.00 был очень профессионален, приятен и общителен
- ААлиса6 июня 2024Всё отлично, найти на пристани их легко или они сами Вас найдут). Инструкции высылают на What’sApp после оплаты. Остаток оплаты
- ААртем6 июня 2024Мы в восторге! В первый день мы заказали услуги другого гида и были огорчены выбором. На следующий, я выбрал Омера,
- ММари6 июня 2024Омер, пишу запоздало, но вы меня просите! Я каждый день вспоминаю о Стамбуле, о нашей семейной экскурсии с вами, вы замечательный
- ММария6 июня 2024Замечательная прогулка на замечательной яхте! Ребята старались изо всех сил: фрукты, выпечка, орешки, пледы, постоянно спрашивали хотим ли мы чай.
- ВВиктория6 июня 2024Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥Оооочень рекомендую 👉экскурсовод Мона знающий гид и обворожительный человек 💚💚💚Вообще рекомендую этого организатора Сабри-всё чётко и на высшем уровне 💚💚💚
- ГГалина4 июня 2024Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам восточной части Стамбула. Алёна еще до встречи была на связи и давала полезные советы по поездке
- ДДмитрий4 июня 2024Омер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которые мы самостоятельно бы никогда не нашли. И ваши познания в истории просто нас поразили. Это были лучшие 3 часа.
- ЯЯна3 июня 2024В целом,всё понравилось. Но… Экскурсию бронировали заранее,и она была заявлена как автомобильная. Изучили отзывы,везде написано,что передвигались между локациями на минивэне.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Девичья башня»
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