Экскурсии к Девичьей башне

Найдено 58 экскурсий в категории «Девичья башня» в Стамбуле, цены от €12, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
13%
Аудиогид
2 часа
228 отзывов
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: На причале Каракёй
Расписание: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00
Завтра в 14:00
9 июня в 12:00
4539 за человека
Неподражаемый Стамбул
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Неподражаемый Стамбул
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Начало: Пристань Эминёню
Завтра в 09:00
9 июня в 13:00
157 за всё до 4 чел.
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
32 отзыва
Огород Кузгунджук Бостани - путешествие в Стамбул 19 века
Открыть историю самобытного, ажурного и толерантного квартала, где все еще жив дух романтизма
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
135 за всё до 3 чел.
Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
339 отзывов
Скрытые жемчужины Стамбула: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Загляните в уникальный Стамбул: Кадыкёй и Ускюдар ждут вас с их узкими улочками и историческими мечетями
Начало: На пристани Эминёню, причал Кадыкёй
9 июня в 08:00
11 июня в 15:30
150128 за всё до 5 чел.
Ваш идеальный день в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
311 отзывов
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
Начало: В районе старого города
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
70 за всё до 7 чел.
Ускюдар и Кузгунджук: квест-экскурсия по двум мирам Стамбула
🚶 Пешая
Квест
3 часа
29 отзывов
Ускюдар и Кузгунджук: погружение в два мира Стамбула через квест
Загадки истории и красочные улицы ждут вас в квесте по азиатской части Стамбула. Откройте для себя два уникальных района
Начало: На пристани Ускюдар
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
125 за всё до 3 чел.
Стамбул без покрывала, или Как потеряться в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
301 отзыв
Стамбул без покрывала, или Как потеряться в городе
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
125 за всё до 2 чел.
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
252 отзыва
Азиатский Стамбул: путешествие через историю и вкусы
Исследуйте скрытые сокровища Стамбула: от древних мечетей до аутентичных блюд в уютных кафе
Начало: В районе проведения, в азиатской части города. Пож...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
128116 за всё до 2 чел.
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
На яхте по Босфору
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Начало: Kadıköy iskelesi, Eminönü
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
135 за всё до 3 чел.
Такой разный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Такой разный Стамбул
Переплыть Босфор, побывать в европейской и азиатской части города и рассмотреть все его грани
Начало: В районе Этилер
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
350298 за всё до 3 чел.
Живой повседневный Стамбул
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
131 отзыв
Живой повседневный Стамбул
Вечерняя прогулка по Старому городу, пестрым улочкам Бейоглу и набережной Ортакёй
Начало: Площадь Таксим, у монумента «Республика»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
149 отзывов
Стамбул: от старого города в Кузгунджук
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
Начало: Локация места встречи в Сиркеджи/Станция
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 15:30
11 июня в 15:30
12 июня в 15:30
45 за человека
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Как появился Стамбул: открыть город за 3 часа
Колоритный маршрут, крепость и великие завоевания, панорамные виды и турецкий стрит-фуд
Начало: В районе Хисар
Завтра в 10:30
9 июня в 08:30
278237 за всё до 3 чел.
По Босфору на частной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Круиз
2.5 часа
23 отзыва
По Босфору на частной яхте
Насладиться живописным круизом, наблюдая город с нового ракурса и узнавая его историю
Начало: Пристань Бебек
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
1 550 за всё до 8 чел.
Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
125 отзывов
Стамбул пешком - уникальное путешествие через два континента
Проведите 4,5 часа, исследуя уникальные районы Стамбула: от стильного Галатапорта до креативного Кузгунджука, пересекая Босфор на кораблике
Начало: У вашего отеля
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
10277 за всё до 5 чел.
Азиатский Стамбул: полное погружение
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
5 часов
166 отзывов
Азиатский Стамбул: уникальное погружение в атмосферу Ускюдара
Погрузитесь в жизнь настоящего Стамбула с экскурсией по Ускюдару. Откройте для себя колоритные улицы, исторические места и уютные кафе
Начало: В районе Сиркеджи
Расписание: во вторник в 10:00, в пятницу в 09:00
11 июня в 10:00
14 июня в 09:00
4337 за человека
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
18 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе с ужином и шоу-программой
Полюбоваться Стамбулом с воды, попробовать турецкий ужин и оценить фольклорное шоу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 20:30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
38 за человека
Закат на Босфоре на корабле
На яхте по Босфору
скидка
10%
Групповая
3 часа
18 отзывов
Путешествие на закате по Босфору: красота Стамбула с корабля
Откройте для себя волшебство Стамбула в самое красивое время дня. Плавание по Босфору на закате - это не просто экскурсия, это погружение в историю
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
2018 за человека
Все грани Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
111 отзывов
Путешествие по Стамбулу: От древних мечетей до современных кварталов
Загляните в самое сердце Стамбула, познакомьтесь с его историей и культурой, насладитесь красотой и атмосферой города
Начало: Пристань Эмионю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
123 за всё до 4 чел.
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
15%
Аудиогид
2 часа
166 отзывов
Босфор: Закат или Дневной тур на роскошной яхте с аудиогидом и закусками
Начало: Каракой
Расписание: каждый день в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 4639 за человека
Must-visit: экскурсия по великому Босфору на пароме с аудиогидом
🚢 На пароме
скидка
20%
Аудиогид
2.5 часа
236 отзывов
Экскурсия с аудиогидом по Босфору: морское путешествие в Стамбуле
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с уникальной морской прогулки по Босфору с профессиональным аудиогидом
Начало: Hocapaşa mahallesi, Ebusuud Caddesi, No 14 Fatih İ
Расписание: Каждый день в 12:15, 15:45, 17:45
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1512 за человека
Прогулка по Босфору с обедом
На яхте по Босфору
скидка
9%
Групповая
3 часа
26 отзывов
Прогулка по Босфору с обедом
Начало: В вашем отеле
Расписание: Каждый день в 12.30
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
3532 за человека
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Азиатский Стамбул от рассвета до заката
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Начало: Пристань Эминоню
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
134 за всё до 3 чел.
Наедине с Босфором
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Наедине с Босфором
Добраться до Девичьей башни, открыть легенды Стамбула и почувствовать себя местным
Начало: В районе Eminonu
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
125113 за всё до 2 чел.
Необычный Стамбул
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Тайны Стамбула: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящего Стамбула, открыв для себя его скрытые уголки и культурное многообразие
Начало: У метро Ускюдар
9 июня в 11:00
10 июня в 10:00
265226 за всё до 4 чел.
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
скидка
11%
Круиз
3 часа
67 отзывов
Круиз по Босфору на роскошном корабле с ужином
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 19.30 и 20:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
от 3834 за человека
Морская прогулка по Босфору с завтраком
На яхте по Босфору
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
14 отзывов
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
25 за человека
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Романтическое свидание на яхте в Стамбуле
Начало: Обсуждается с организатором (район Эминеню)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 5 чел.
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
«В нём город черпает силы»: азиатский Стамбул + Босфор
Проникнуться колоритным османским наследием вдали от туристических мест
Начало: На пристани Эминеню
20 июня в 10:00
25 июня в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Из Стамбула - на озеро Сапанджа
Посетить одно из самых живописных мест Турции и насладиться лесами и горными реками
Начало: С вашего отеля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
315 за всё до 7 чел.
Первая встреча со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Первая встреча со Стамбулом
Обзорная экскурсия: увидеть город вблизи, с воды и с высоты птичьего полета
Начало: В районе Бешикташ
Завтра в 10:00
9 июня в 09:30
380 за всё до 4 чел.
Азиатский Стамбул: экскурсия по району Ускюдар
🚶 Пешая
🚢 На пароме
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Ускюдар: Путешествие по азиатской стороне Стамбула
Исследуйте уникальный азиатский район Стамбула, открывая исторические мечети, дворцы и живописные уголки
Начало: Около причала Üsküdar возле станции трамвая т1 ста...
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
221177 за всё до 4 чел.
Между двумя континентами
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Между двумя континентами
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
400 за всё до 10 чел.
Стамбул по-настоящему
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Стамбул по-настоящему
Посетить Европу и Азию, полюбоваться цветными домиками и увидеть город с разных ракурсов
Начало: В холле вашего отеля
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
400 за всё до 4 чел.
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
На берегу Босфора - прогулка по колоритным местам Стамбула
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
230 за всё до 7 чел.
Истории старого Ускюдара
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Истории старого Ускюдара
Погулять по старейшему азиатскому району Стамбула и увидеть его улочки и мечети
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
250 за всё до 6 чел.
Многоликий Стамбул
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Многоликий Стамбул
Европейская и азиатская части города на насыщенной и душевной экскурсии
10 июня в 10:30
15 июня в 10:30
175 за всё до 2 чел.
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Фотопрогулка
2 часа
10 отзывов
Fotoğraf çekimi ile lüks bir yatta Boğaz Turu
Начало: Karaköy prier
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
от 600 за всё до 3 чел.
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Стамбульские истории: султаны, палачи и чайки
Пройти через лабиринт Гранд-базара, полюбоваться видом с крыши Валиде хан и узнать историю города
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
175 за всё до 2 чел.
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Прогулка по Босфору «All inclusive!»
Полюбоваться символами города с воды и перенестись в его прошлое
Начало: У вашего отеля
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
103 за всё до 5 чел.
Романтическое свидание на яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Романтическое свидание на яхте
Начало: Договорная (Еминйону раон)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
600 за всё до 5 чел.
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Стамбул по местам съемок сериала «Чёрная любовь»
Кафе Кемаля и Нихан, дома любимых персонажей - и живописные виды города
Начало: Ваш отель
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
410 за всё до 4 чел.
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Морская прогулка на яхте по Босфору (фуршет в подарок)
Начало: По договоренности (Еминйону район)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
300 за человека
Стамбульский парус любви
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Стамбульский парус любви
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
350 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
    Спасибо большое Кристи за прекрасную прогулку ❤️ Очень приятная и милая девушка, все расскажет, ответит на любые вопросы, помимо самой экскурсии) Все очень понравилось, обязательно вернемся на другие прогулки и экскурсии именно к Вам! 💋
  • э
    элина
    6 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    OZI на прогулке мининруппы вчера в 19.00 был очень профессионален, приятен и общителен
  • А
    Алиса
    6 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    Всё отлично, найти на пристани их легко или они сами Вас найдут). Инструкции высылают на What’sApp после оплаты. Остаток оплаты
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    берут наличными на берегу перед отправкой в евро. Встретили, покатали, доброжелательные ребята. Сервис на хорошем уровне. Закуски и фрукты свежие, выпивку можно взять с собой на борт. Все вежливые и позитивные. Само путешествие комфортное, яхта удобная. Сесть можно на носу, на корме, на верхней палубе или внутри. Всем места хватило. Спасательные жилеты не выдают. Движение на Босфоре интенсивное. Закат красивый.

  • А
    Артем
    6 июня 2024
    Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
    Мы в восторге! В первый день мы заказали услуги другого гида и были огорчены выбором. На следующий, я выбрал Омера,
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    в надежде узнать Стамбул с лучшей стороны. Тактично, со вкусом, безумно интересно (мне 39, сыну 12 и дедушке за 60) и главное Омер погрузил нас в прекрасную атмосферу и непринужденный рассказ, провел по идеальному маршруту, с удобным трансфером. Тонко чувствующий рассказчик и собеседник, словно в компании старого друга! Спасибо!

    Мы в восторге! В первый день мы заказали услуги другого гида и были огорчены выбором. На
  • М
    Мари
    6 июня 2024
    Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
    Омер, пишу запоздало, но вы меня просите! Я каждый день вспоминаю о Стамбуле, о нашей семейной экскурсии с вами, вы замечательный
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    человек, было комфортно, легко, познавательно, даже дочка пять лет была нереально спокойна и заинтересована нашей экскурсией!!! Маршрут был неистоптанный, красивый и очень душевный! Я благодарю вас от всего сердца! Ни чуть не пожалели!!! А за фото и видео отдельное огромное спасибо! Обязательно вернемся в Стамбул и обязательно встретимся с вами!!!

    Омер, пишу запоздало, но вы меня просите!
  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Прогулка по Босфору днём или на закате - на яхте и в мини-группе
    Замечательная прогулка на замечательной яхте! Ребята старались изо всех сил: фрукты, выпечка, орешки, пледы, постоянно спрашивали хотим ли мы чай.
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    Замечательный сервис, красивые виды. Я бы доработала аудиогид, чтобы был живой голос в записи, а не гугловский роботизированный. Но даже и без аудиогида можно замечательно релакснуть

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Стамбул пешком - с двух сторон Босфора
    Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥Оооочень рекомендую 👉экскурсовод Мона знающий гид и обворожительный человек 💚💚💚Вообще рекомендую этого организатора Сабри-всё чётко и на высшем уровне 💚💚💚
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Ваш идеальный день в Стамбуле
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам восточной части Стамбула. Алёна еще до встречи была на связи и давала полезные советы по поездке
    Все прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкамВсе прошло отлично, с Аленой очень комфортно, очень много узнали об истории города, прогулялись по улочкам
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Восточный Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар и Кузгунджук
    Омер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которые мы самостоятельно бы никогда не нашли. И ваши познания в истории просто нас поразили. Это были лучшие 3 часа.
    Омер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которыеОмер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которыеОмер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которыеОмер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которыеОмер, спасибо вам большое за экскурсию. Вы нам показали замечательные места в восточной части Стамбула, которые
  • Я
    Яна
    3 июня 2024
    Азиатский Стамбул: полное погружение
    В целом,всё понравилось. Но… Экскурсию бронировали заранее,и она была заявлена как автомобильная. Изучили отзывы,везде написано,что передвигались между локациями на минивэне.
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    Нас это устраивало. Поэтому оказалось полной неожиданностью то,что пришлось везде пользоваться общественным транспортом,что крайне неудобно и утомительно. Возможно,мы виноваты сами,увлеклись чтением отзывов,а сейчас экскурсия заявлена как пешеходная.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Девичья башня»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
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