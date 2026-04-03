Как насчёт того, чтобы выбраться из заколдованного круга достопримечательностей европейского Стамбула? Отправляемся в азиатскую часть — за небанальными видами и аутентичной атмосферой! Мы познакомим вас с районом, где нет привычных туристических мест. Будем гулять вдоль Босфора, пробовать десерты и наблюдать за жизнью на обоих берегах со смотровых площадок.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка на пароме. На набережной Эминеню вы подышите морским воздухом и полюбуетесь панорамой Босфорского пролива. А затем с воды увидите, как на берегу выстроились в ряд дворцы османских султанов, мечети и резиденция президента.

Аутентичная Азия. Мы погуляем по одному из прибрежных районов. Деревянные дома, уютные магазины и кофейни — из этих ярких деталей сложится самобытный образ Стамбула. А с одной из смотровых площадок вы полюбуетесь местной достопримечательностью — Девичьей башней.

Турецкий стрит-фуд. Мы покажем вам неочевидные и очень вкусные места. Прижелании вы попробуете мидии с рисом, лахмаджун и кебаб, местные десерты и настоящий турецкий чай. Они помогут вам по-новому раскрыть турецкую кухню.

Организационные детали