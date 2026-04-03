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Азиатский Стамбул за 2,5 часа

Перебраться через Босфор, разрушить стереотипы и почувствовать себя местным
Как насчёт того, чтобы выбраться из заколдованного круга достопримечательностей европейского Стамбула? Отправляемся в азиатскую часть — за небанальными видами и аутентичной атмосферой! Мы познакомим вас с районом, где нет привычных туристических мест.

Будем гулять вдоль Босфора, пробовать десерты и наблюдать за жизнью на обоих берегах со смотровых площадок.
4.9
19 отзывов
Азиатский Стамбул за 2,5 часа
Азиатский Стамбул за 2,5 часа
Азиатский Стамбул за 2,5 часа

Описание экскурсии

Прогулка на пароме. На набережной Эминеню вы подышите морским воздухом и полюбуетесь панорамой Босфорского пролива. А затем с воды увидите, как на берегу выстроились в ряд дворцы османских султанов, мечети и резиденция президента.

Аутентичная Азия. Мы погуляем по одному из прибрежных районов. Деревянные дома, уютные магазины и кофейни — из этих ярких деталей сложится самобытный образ Стамбула. А с одной из смотровых площадок вы полюбуетесь местной достопримечательностью — Девичьей башней.

Турецкий стрит-фуд. Мы покажем вам неочевидные и очень вкусные места. Прижелании вы попробуете мидии с рисом, лахмаджун и кебаб, местные десерты и настоящий турецкий чай. Они помогут вам по-новому раскрыть турецкую кухню.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Программа подходит для тех, кто уже посмотрел основные достопримечательности Стамбула
  • Транспорт (паромная переправа — 60 турецких лир в одну сторону), еда и напитки не входят в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 33914 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
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увидеть не только популярные достопримечательности, но и настоящую жизнь страны. Каждый гид нашей команды живёт в своей стране, знает её особенности, традиции и места, которые редко попадают в путеводители. Поэтому наши экскурсии — это не набор заученных фактов, а живые истории, красивые локации, местные секреты и дружеская атмосфера. Мы покажем вам страну глазами человека, который знает её изнутри: проведём по скрытым улочкам, поделимся полезными советами, расскажем о местной жизни и поможем почувствовать себя не туристом, а желанным гостем.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Огромное спасибо Розе за потрясающую экскурсию по азиатской части Стамбула! Было очень интересно, информативно и комфортно. Роза — настоящий профессионал, с ней время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!
Огромное спасибо Розе за потрясающую экскурсию по азиатской части Стамбула! Было очень интересно, информативно и комфортно.
Огромное спасибо Розе за потрясающую экскурсию по азиатской части Стамбула! Было очень интересно, информативно и комфортно.
Огромное спасибо Розе за потрясающую экскурсию по азиатской части Стамбула! Было очень интересно, информативно и комфортно.
Огромное спасибо Розе за потрясающую экскурсию по азиатской части Стамбула! Было очень интересно, информативно и комфортно.
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Liliya
в день экскурсии шел дождь, но не помешало на ладиться прогулкой.
в день экскурсии шел дождь, но не помешало на ладиться прогулкой.
в день экскурсии шел дождь, но не помешало на ладиться прогулкой.
в день экскурсии шел дождь, но не помешало на ладиться прогулкой.
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Полина
отличная экскурсия! нашим гидом была Баяна, и нам очень повезло!!! Баяна- молодая, грамотная, активная. время пролетело незаметно! очень благодарна за нашу экскурсию ❤️❤️❤️
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С
Благодарю организатора Сабри и девушку гида Аружан за потрясающую экскурсию в Азиатский Стамбул! Понравилось, что были учтены мои пожелания по поводу маршрута и времени экскурсии! За это прям огромное спасибо!
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Аружан очень начитанная девушка, знала ответы на все вопросы о Стамбуле, что для меня было очень важно. Видно, что Аружан любит свою работу и делает всё, чтобы гости Стамбула узнали, увидели и попробовали как можно больше за время пребывания в этом незабываемом городе!

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Е
Очень приятная девушка гид Аруджан провела с нами незабываемую экскурсию! Впечатления останутся с нами на всю жизнь.
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M
Нашим экскурсоводом была Назгуль. Если вы собираетесь в Стамбул и вашим экскурсоводом станет Назгуль, то вы точно полюбите этот город. Вся экскурсия пролетела на одном дыхании. Информации было много. Назгуль
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начала рассказ о Стамбуле и он не прерывался на протяжении всей прогулки. Весь ее рассказ был очень здорово подобран и подан, легко и понятно. На экскурсии были с дочерью 8 лет. Ей тоже очень понравилось. И конечно же Назгуль знает и с удовольствием советует места где и что посмотреть вне экскурсии, а так же что из еды попробовать, что привезти в качестве сувениров. Азиатская часть Стамбула очень понравилась. Свой неповторимый колорит.

Нашим экскурсоводом была Назгуль. Если вы собираетесь в Стамбул и вашим экскурсоводом станет Назгуль, то вы
Нашим экскурсоводом была Назгуль. Если вы собираетесь в Стамбул и вашим экскурсоводом станет Назгуль, то вы
Нашим экскурсоводом была Назгуль. Если вы собираетесь в Стамбул и вашим экскурсоводом станет Назгуль, то вы
Нашим экскурсоводом была Назгуль. Если вы собираетесь в Стамбул и вашим экскурсоводом станет Назгуль, то вы
Нашим экскурсоводом была Назгуль. Если вы собираетесь в Стамбул и вашим экскурсоводом станет Назгуль, то вы
Нашим экскурсоводом была Назгуль. Если вы собираетесь в Стамбул и вашим экскурсоводом станет Назгуль, то вы
Нашим экскурсоводом была Назгуль. Если вы собираетесь в Стамбул и вашим экскурсоводом станет Назгуль, то вы
Нашим экскурсоводом была Назгуль. Если вы собираетесь в Стамбул и вашим экскурсоводом станет Назгуль, то вы+1
Нашим экскурсоводом была Назгуль. Если вы собираетесь в Стамбул и вашим экскурсоводом станет Назгуль, то вы
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Входит в следующие категории Стамбула

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