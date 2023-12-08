Как насчёт того, чтобы выбраться из заколдованного круга достопримечательностей европейского Стамбула? Отправляемся в азиатскую часть — за небанальными видами и аутентичной атмосферой! Мы познакомим вас с районом, где нет привычных туристических мест. Будем гулять вдоль Босфора, пробовать турецкие десерты и наблюдать за жизнью на обоих берегах со смотровых площадок.

Описание

Что вас ожидает

Прогулка на пароме. На набережной Эминеню вы подышите морским воздухом и полюбуетесь самыми дорогими особняками Босфорского пролива. А затем с воды увидите, как на берегу выстроились в ряд дворцы османских султанов, мечети и резиденция президента.

Аутентичная Азия. Мы погуляем по одному из прибрежных районов. Уютные кофейни, деревянные дома, антикварные лавки — из этих ярких деталей сложится самобытный образ Стамбула.

Турецкий стрит-фуд. Я покажу вам неочевидные и очень вкусные места. Вы попробуете мидии с рисом, лахмаджун, восхитительный кебаб, местные десерты и настоящий турецкий чай. Они помогут вам по-новому раскрыть турецкую кухню.

Организационные детали