Перебраться через Босфор, разрушить стереотипы и почувствовать себя местным
Как насчёт того, чтобы выбраться из заколдованного круга достопримечательностей европейского Стамбула? Отправляемся в азиатскую часть — за небанальными видами и аутентичной атмосферой! Мы познакомим вас с районом, где нет привычных туристических мест.
Будем гулять вдоль Босфора, пробовать турецкие десерты и наблюдать за жизнью на обоих берегах со смотровых площадок.
Будем гулять вдоль Босфора, пробовать турецкие десерты и наблюдать за жизнью на обоих берегах со смотровых площадок.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка на пароме. На набережной Эминеню вы подышите морским воздухом и полюбуетесь самыми дорогими особняками Босфорского пролива. А затем с воды увидите, как на берегу выстроились в ряд дворцы османских султанов, мечети и резиденция президента.
Аутентичная Азия. Мы погуляем по одному из прибрежных районов. Уютные кофейни, деревянные дома, антикварные лавки — из этих ярких деталей сложится самобытный образ Стамбула.
Турецкий стрит-фуд. Я покажу вам неочевидные и очень вкусные места. Вы попробуете мидии с рисом, лахмаджун, восхитительный кебаб, местные десерты и настоящий турецкий чай. Они помогут вам по-новому раскрыть турецкую кухню.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Программа подходит для тех, кто уже посмотрел основные достопримечательности Стамбула
- Транспорт (паромная переправа – 30 турецких лир в одну сторону), еда и напитки не входят в стоимость экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Sabri — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 16104 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Также жил на побережье, организую экскурсии и прогулки в Мармарисе. Собрал команду таких же влюблённых в свои города гидов — мы с радостью покажем вам их самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!
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