Как насчёт того, чтобы выбраться из заколдованного круга достопримечательностей европейского Стамбула? Отправляемся в азиатскую часть — за небанальными видами и аутентичной атмосферой! Мы познакомим вас с районом, где нет привычных туристических мест.
Будем гулять вдоль Босфора, пробовать десерты и наблюдать за жизнью на обоих берегах со смотровых площадок.
Будем гулять вдоль Босфора, пробовать десерты и наблюдать за жизнью на обоих берегах со смотровых площадок.
Описание экскурсии
Прогулка на пароме. На набережной Эминеню вы подышите морским воздухом и полюбуетесь панорамой Босфорского пролива. А затем с воды увидите, как на берегу выстроились в ряд дворцы османских султанов, мечети и резиденция президента.
Аутентичная Азия. Мы погуляем по одному из прибрежных районов. Деревянные дома, уютные магазины и кофейни — из этих ярких деталей сложится самобытный образ Стамбула. А с одной из смотровых площадок вы полюбуетесь местной достопримечательностью — Девичьей башней.
Турецкий стрит-фуд. Мы покажем вам неочевидные и очень вкусные места. Прижелании вы попробуете мидии с рисом, лахмаджун и кебаб, местные десерты и настоящий турецкий чай. Они помогут вам по-новому раскрыть турецкую кухню.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Программа подходит для тех, кто уже посмотрел основные достопримечательности Стамбула
- Транспорт (паромная переправа — 60 турецких лир в одну сторону), еда и напитки не входят в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 33914 туристов
Мы международная команда гидов и путешественников. Уже много лет мы живём, работаем и исследуем разные уголки мира. Сегодня наши гиды проводят экскурсии в Турции, Таиланде, Вьетнаме и в Индонезии, помогая путешественникам
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Огромное спасибо Розе за потрясающую экскурсию по азиатской части Стамбула! Было очень интересно, информативно и комфортно. Роза — настоящий профессионал, с ней время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем!
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в день экскурсии шел дождь, но не помешало на ладиться прогулкой.
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отличная экскурсия! нашим гидом была Баяна, и нам очень повезло!!! Баяна- молодая, грамотная, активная. время пролетело незаметно! очень благодарна за нашу экскурсию ❤️❤️❤️
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С
Благодарю организатора Сабри и девушку гида Аружан за потрясающую экскурсию в Азиатский Стамбул! Понравилось, что были учтены мои пожелания по поводу маршрута и времени экскурсии! За это прям огромное спасибо!
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Е
Очень приятная девушка гид Аруджан провела с нами незабываемую экскурсию! Впечатления останутся с нами на всю жизнь.
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M
Нашим экскурсоводом была Назгуль. Если вы собираетесь в Стамбул и вашим экскурсоводом станет Назгуль, то вы точно полюбите этот город. Вся экскурсия пролетела на одном дыхании. Информации было много. Назгуль
+1
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