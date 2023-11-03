Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой

Исследовать в дружеском формате аутентичные места азиатской стороны на авто-пешеходной экскурсии

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В Стамбуле множество ярких кварталов, о которых не пишут в путеводителях — но их знают и любят местные жители.

С радостью стану вашим проводником по ним! Мы отправимся на комфортабельном авто в колоритную азиатскую часть города.

Зайдём в волшебную мечеть Михримах, погуляем по красочному району Кузгунджук, побываем во дворце Бейлербейи. И это далеко не всё!
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мечеть Михримах. Мы посетим мечеть, посвящённую любимой дочери султана Сулеймана и Хюррем. По легенде, известный архитектор Синан влюбился в принцессу, увидев её лишь однажды, — и возвёл в её честь целый архитектурный ансамбль. Вы полюбуетесь интерьерами мечети и услышите историю удивительной жизни Михримах. По желанию мы также заглянем в расположенное неподалёку кафе с прекрасными видами на Босфор и вкуснейшим чизкейком Сан Себастьян.

Яркий район Кузгунджук. Вы погуляете по колоритному району с антикварными лавками, старинными аптеками и мастерскими. Понаблюдаете за местными жителями, выкупающими здесь грядки: они выращивают своими руками овощи, фрукты, зелень и тут же продают. И всё это на мощёных улочках с цветными домами! Любителям сериала «Постучись в мою дверь» я покажу цветочный магазин тётушки Эды. По желанию мы зайдём в уютное кафе при нём и оценим турецкое блюдо искандер-кебаб, за которым часто выстраивается очередь.

Дворец Бейлербейи. Это летняя резиденция султанов, не уступающая по красоте знаменитым Долмабахче и Топкапы. Вы оцените великолепное убранство дворца, прилегающий к нему прекрасный сад и чарующие виды на Босфор. И всё это — без толп туристов.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. В машине нельзя курить.
  • Билеты во дворец Бейлербейи не входят в стоимость — около 6$ с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсия может занять больше 4 часов (зависит от темпа и количества остановок для фото). Если у вас есть ограничение по времени — пожалуйста, предупредите меня заранее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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