Исследовать в дружеском формате аутентичные места азиатской стороны на авто-пешеходной экскурсии
С радостью стану вашим проводником по ним! Мы отправимся на комфортабельном авто в колоритную азиатскую часть города.
Зайдём в волшебную мечеть Михримах, погуляем по красочному району Кузгунджук, побываем во дворце Бейлербейи. И это далеко не всё!
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Описание
Что вас ожидает
Мечеть Михримах. Мы посетим мечеть, посвящённую любимой дочери султана Сулеймана и Хюррем. По легенде, известный архитектор Синан влюбился в принцессу, увидев её лишь однажды, — и возвёл в её честь целый архитектурный ансамбль. Вы полюбуетесь интерьерами мечети и услышите историю удивительной жизни Михримах. По желанию мы также заглянем в расположенное неподалёку кафе с прекрасными видами на Босфор и вкуснейшим чизкейком Сан Себастьян.
Яркий район Кузгунджук. Вы погуляете по колоритному району с антикварными лавками, старинными аптеками и мастерскими. Понаблюдаете за местными жителями, выкупающими здесь грядки: они выращивают своими руками овощи, фрукты, зелень и тут же продают. И всё это на мощёных улочках с цветными домами! Любителям сериала «Постучись в мою дверь» я покажу цветочный магазин тётушки Эды. По желанию мы зайдём в уютное кафе при нём и оценим турецкое блюдо искандер-кебаб, за которым часто выстраивается очередь.
Дворец Бейлербейи. Это летняя резиденция султанов, не уступающая по красоте знаменитым Долмабахче и Топкапы. Вы оцените великолепное убранство дворца, прилегающий к нему прекрасный сад и чарующие виды на Босфор. И всё это — без толп туристов.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. В машине нельзя курить.
- Билеты во дворец Бейлербейи не входят в стоимость — около 6$ с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсия может занять больше 4 часов (зависит от темпа и количества остановок для фото). Если у вас есть ограничение по времени — пожалуйста, предупредите меня заранее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.