В Стамбуле множество ярких кварталов, о которых не пишут в путеводителях — но их знают и любят местные жители. С радостью стану вашим проводником по ним! Мы отправимся на комфортабельном авто в колоритную азиатскую часть города. Зайдём в волшебную мечеть Михримах, погуляем по красочному району Кузгунджук, побываем во дворце Бейлербейи. И это далеко не всё!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мечеть Михримах. Мы посетим мечеть, посвящённую любимой дочери султана Сулеймана и Хюррем. По легенде, известный архитектор Синан влюбился в принцессу, увидев её лишь однажды, — и возвёл в её честь целый архитектурный ансамбль. Вы полюбуетесь интерьерами мечети и услышите историю удивительной жизни Михримах. По желанию мы также заглянем в расположенное неподалёку кафе с прекрасными видами на Босфор и вкуснейшим чизкейком Сан Себастьян.

Яркий район Кузгунджук. Вы погуляете по колоритному району с антикварными лавками, старинными аптеками и мастерскими. Понаблюдаете за местными жителями, выкупающими здесь грядки: они выращивают своими руками овощи, фрукты, зелень и тут же продают. И всё это на мощёных улочках с цветными домами! Любителям сериала «Постучись в мою дверь» я покажу цветочный магазин тётушки Эды. По желанию мы зайдём в уютное кафе при нём и оценим турецкое блюдо искандер-кебаб, за которым часто выстраивается очередь.

Дворец Бейлербейи. Это летняя резиденция султанов, не уступающая по красоте знаменитым Долмабахче и Топкапы. Вы оцените великолепное убранство дворца, прилегающий к нему прекрасный сад и чарующие виды на Босфор. И всё это — без толп туристов.

Организационные детали