Мечеть Михримах. Мы посетим мечеть, посвящённую любимой дочери султана Сулеймана и Хюррем. По легенде, известный архитектор Синан влюбился в принцессу, увидев её лишь однажды, — и возвёл в её честь целый архитектурный ансамбль. Вы полюбуетесь интерьерами мечети и услышите историю удивительной жизни Михримах. По желанию мы также заглянем в расположенное неподалёку кафе с прекрасными видами на Босфор и вкуснейшим чизкейком Сан Себастьян.
Яркий район Кузгунджук. Вы погуляете по колоритному району с антикварными лавками, старинными аптеками и мастерскими. Понаблюдаете за местными жителями, выкупающими здесь грядки: они выращивают своими руками овощи, фрукты, зелень и тут же продают. И всё это на мощёных улочках с цветными домами! Любителям сериала «Постучись в мою дверь» я покажу цветочный магазин тётушки Эды. По желанию мы зайдём в уютное кафе при нём и оценим турецкое блюдо искандер-кебаб, за которым часто выстраивается очередь.
Дворец Бейлербейи. Это летняя резиденция султанов, не уступающая по красоте знаменитым Долмабахче и Топкапы. Вы оцените великолепное убранство дворца, прилегающий к нему прекрасный сад и чарующие виды на Босфор. И всё это — без толп туристов.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость. В машине нельзя курить.
Билеты во дворец Бейлербейи не входят в стоимость — 600 лир с чел.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсия может занять больше 4 часов (зависит от темпа и количества остановок для фото). Если у вас есть ограничение по времени — пожалуйста, предупредите меня заранее
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 449 туристов
Наша команда лицензированных гидов проводит авторские экскурсии по Стамбулу — показываем его противоречивым, ярким, волшебным. С радостью откроем вам самые красивые нетривиальные места города, которые сложно найти самостоятельно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
спасибо огромное за невероятно интересную экскурсию. Знание исторических событий и фактов, начитанности и увлекательного рассказа. в восторге!
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Татьяна
Добрый день! Экскурсия понравилась. Я выбирала именно автомобильно-пешеходную экскурсию. Легкая прогулка с рассказом о местах посещения, менталитете местных жителей, исторических фактах. Отдельно хочу поблагодарить Алину за организацию поздравления с днем рождения дочери! Спасибо!
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Мария
Это не историческая экскурсия, но однозначно очень колоритная и с огоньком! Алина приятный собеседник, время пролетает незаметно, посетили разные интересные места куда сам и не зайдешь, вкусно покушали, красивого насмотрелись. Поездка прошла комфортно, остались положительные эмоции и впечатления
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Константин
Замечательная экскурсия с эрудированным гидом. Легкое и интересное общение! 👍👍👍
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Сергей
Алина умничка. Встретила, покатала по Стамбулу, всё рассказала и показала доходчивым языком, не грузила датами и числами. После экскурсии вернула на место сбора. Время пролетело не заметно. Рекомендую Алину как гида и хорошего человека.
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Е
Евгения
Хочу поблагодарить Алину за умение подстроиться под клиента и подготовить программу под запрос клиента. Все понравилось, все на высшем уровне.
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