Три грани Азиатского Стамбула

Светский Кадыкёй, консервативный Ускюдар и контрастный Кузгунджук за 1 день
Приглашаю погулять по трём самобытным кварталам Азиатского Стамбула. Кадыкёй удивит вас стильными кафе, граффити и модными людьми. Ускюдар — великолепными мечетями архитектора Синана. Кузгунджук — разноцветными деревянными домами, антикварными лавками и храмами разных религий. Обещаю, что город откроется вам по-новому!
5
6 отзывов
Три грани Азиатского Стамбула
Три грани Азиатского Стамбула
Три грани Азиатского Стамбула
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Светский Кадыкёй. Вы погуляете по творческому району со стильными бутиками и модными кафе. Я расскажу, как он развивался, и покажу его главный символ — статую Быка.

Консервативный Ускюдар. Это более традиционный мусульманский квартал. Вы осмотрите две мечети, созданные великим архитектором Синаном: Михримах Султан и Шемси Паша.

Контрастный Кузгунджук. Вы полюбуетесь открыточными деревянными домами ярких цветов и осмотрите храмы разных конфессий.

Организационные детали

Мы встретимся на пристани Эминёню и вместе доберемся до Азиатского Стамбула на пароме. Для проезда необходима Istanbul Card с балансом 150 лир на человека.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пристани Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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3
2
1
Алина
3 июня 2024
Ислам, спасибо за открытие таких прекрасных районов, экскурсия очень понравилась. Информативно, без лишней воды и очень интересно. Гид прекрасно говорит на русском, что является огромным плюсом. Спасибо 🙏🏼
Э
23 мая 2024
У нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуем всем своим друзьям!
У нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуемУ нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуемУ нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуемУ нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуемУ нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуемУ нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуемУ нас сегодня был прекрасный гид Ислам! очень рекомендуем. Настолько умный,чуткий,воспитанный и порядочный человек! Смело рекомендуем
Мария
13 мая 2024
Нам понравился гид Ислам. Экскурсия живая, интересная, сами бы таких локаций не собрали. И человек приятный и экскурсия познавательная, без лишней нудной информации👍
А
23 апр 2024
Мы провели день в приятной компании. Рассказ о Стамбуле начался ещё на пароме на пути к Кадыкей. Очень приятно было, что были остановки на кофе по-турецки в одной из старых
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кофеен города и на обед с навкуснейшим искандер-кебабом.
Экскурсия была очень подробной от самого основания Стамбула. Ислам -настоящий эксперт, делился с нами очень интересными и редкими фактами.
Из минусов отмечу только одно- мало времени и зон для фотосессий.

А
12 апр 2024
Спасибо большое Исламу за маленькое путешествие по городу Истанбул.
Мы побывали в невероятной атмосфере красок и колорита азиатской стороны города. Было очень увлекательно и интересно.
Ислам прекрасно владеет русским языком, очень приветливый
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и великолепно знает историю! Профессионал своего дела! Наш путь начался с чудесной кофейни, где Ислам угостил нас самым вкусным турецким кофе. А закончили мы свой маршрут великолепным десертом, добавив в этот тур немного гастрономических изысков. С удовольствием снова встретимся с ним на экскурсии.

Svetlana
23 мар 2024
Спасибо Исламу за отличную экскурсию. Нам с мужем всё очень понравилось, и даже наши дети 9 и 16 лет слушали с интересом и ни разу не пожаловались на долгую прогулку.
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Ислам идеально владеет русским языком, является умным, образованным и эрудированным рассказчиком, и ещё он просто интеллигентный, доброжелательный и очень приятный в общении человек. Он познакомил нас с Азиатской частью Стамбула, много и интересно говорил об истории города, традициях и культуре, и развернуто отвечал на наши вопросы. Ещё раз огромное спасибо! Ислам- прекрасный гид. Рекомендую с чистым сердцем!

Спасибо Исламу за отличную экскурсию. Нам с мужем всё очень понравилось, и даже наши дети 9Спасибо Исламу за отличную экскурсию. Нам с мужем всё очень понравилось, и даже наши дети 9Спасибо Исламу за отличную экскурсию. Нам с мужем всё очень понравилось, и даже наши дети 9Спасибо Исламу за отличную экскурсию. Нам с мужем всё очень понравилось, и даже наши дети 9Спасибо Исламу за отличную экскурсию. Нам с мужем всё очень понравилось, и даже наши дети 9Спасибо Исламу за отличную экскурсию. Нам с мужем всё очень понравилось, и даже наши дети 9

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