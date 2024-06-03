Приглашаю погулять по трём самобытным кварталам Азиатского Стамбула. Кадыкёй удивит вас стильными кафе, граффити и модными людьми. Ускюдар — великолепными мечетями архитектора Синана. Кузгунджук — разноцветными деревянными домами, антикварными лавками и храмами разных религий. Обещаю, что город откроется вам по-новому!

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Светский Кадыкёй. Вы погуляете по творческому району со стильными бутиками и модными кафе. Я расскажу, как он развивался, и покажу его главный символ — статую Быка.

Консервативный Ускюдар. Это более традиционный мусульманский квартал. Вы осмотрите две мечети, созданные великим архитектором Синаном: Михримах Султан и Шемси Паша.

Контрастный Кузгунджук. Вы полюбуетесь открыточными деревянными домами ярких цветов и осмотрите храмы разных конфессий.

Организационные детали

Мы встретимся на пристани Эминёню и вместе доберемся до Азиатского Стамбула на пароме. Для проезда необходима Istanbul Card с балансом 150 лир на человека.