Каппадокия — удивительный уголок Турции, сюрреалистические пейзажи которого напоминают кадры фантастического фильма.
За два дня вашего индивидуального путешествия вы побываете в живописных долинах, полюбуетесь рельефными ландшафтами, посетите подземные города и древние монастыри, рассмотрите необычные скалы с высоты птичьего полета на воздушном шаре.
За два дня вашего индивидуального путешествия вы побываете в живописных долинах, полюбуетесь рельефными ландшафтами, посетите подземные города и древние монастыри, рассмотрите необычные скалы с высоты птичьего полета на воздушном шаре.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Невшехир
- Гереме
- Долины Воображения, Любви и Монахов
- Аванос
- Чавушин
- Учхисар
- Селиме
- Деринкую
Описание тура
Двухдневное путешествие по космическим пейзажам Лунные пейзажи волшебной Каппадокии привлекают путешественников со всего мира, ведь это — уникальный ландшафт, созданный самой природой, колоритные пещерные города, залитые лучами солнца долины, и, конечно, — сотни разноцветных воздушных шаров в синем небе. Индивидуальный тур из Стамбула в Каппадокию — возможность устроить познавательную экскурсии по древним городам и живописным долинам, полетать на воздушном шаре и все это с комфортом и без спешки. В Невшехир вы отправитесь на автомобиле или самолет, и в первый же день тура посетите огромный музей под открытым небом Гереме, с древними монастырями и вырубленных в скалах пещерами. Вы увидите знаменитые долины Воображения, Монахов и Любви, полюбуетесь уникальными ландшафтами и монументальными скалами в форме грибов, прогуляетесь по древним городкам Аванос, Чавушин и Учхисар. В перерывах Вас ожидают дегустации традиционных блюд турецкой кухни, а вечером — поездка на винодельню. Второй день экскурсии «в Каппадокию из Стамбула» будет невероятно эмоциональным. После посещения самого высокого монастыря Селиме и подземного города Деринкую, вы совершите незабываемый полет на воздушном шаре и увидите всю красоту живописных пейзажей в лучах заходящего солнца. Организационные детали Программу можно скорректировать исходя из ваших пожеланий.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невшехир
- Гереме
- Долины Воображения, Любви и Монахов
- Аванос
- Чавушин
- Учхисар
- Селиме
- Деринкую
Что включено
- ✓ Трансфер из/в отель
- ✓ Русскоговорящий гид
- ✓ Угощения во время трансфера (чай, сладости и т. д.)
- ✓ Входные билеты
- ✓ Страховка
Что не входит в цену
- ✓ Обеды
- ✓ Личные расходы
- ✓ Авиабилеты
- ✓ Экскурсия на воздушном шаре
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- После вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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