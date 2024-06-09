Описание тура

Двухдневное путешествие по космическим пейзажам Лунные пейзажи волшебной Каппадокии привлекают путешественников со всего мира, ведь это — уникальный ландшафт, созданный самой природой, колоритные пещерные города, залитые лучами солнца долины, и, конечно, — сотни разноцветных воздушных шаров в синем небе. Индивидуальный тур из Стамбула в Каппадокию — возможность устроить познавательную экскурсии по древним городам и живописным долинам, полетать на воздушном шаре и все это с комфортом и без спешки. В Невшехир вы отправитесь на автомобиле или самолет, и в первый же день тура посетите огромный музей под открытым небом Гереме, с древними монастырями и вырубленных в скалах пещерами. Вы увидите знаменитые долины Воображения, Монахов и Любви, полюбуетесь уникальными ландшафтами и монументальными скалами в форме грибов, прогуляетесь по древним городкам Аванос, Чавушин и Учхисар. В перерывах Вас ожидают дегустации традиционных блюд турецкой кухни, а вечером — поездка на винодельню. Второй день экскурсии «в Каппадокию из Стамбула» будет невероятно эмоциональным. После посещения самого высокого монастыря Селиме и подземного города Деринкую, вы совершите незабываемый полет на воздушном шаре и увидите всю красоту живописных пейзажей в лучах заходящего солнца. Организационные детали Программу можно скорректировать исходя из ваших пожеланий.