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Авторский тур
2 дня
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 451€329 за человека
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
$1 295 за человека
Авторский тур
7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
23 авг в 08:00
4 окт в 08:00
$1 100 за человека
Авторский тур
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
$680 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктор23 апреля 2024Тур прошёл хорошо. Комфортный трансфер, интересные экскурсии с русскоязычными гидами, плотные обеды (но почему-то в платными напитками)… Минусом являлась только
- ММаргарита17 апреля 2024Летали в Каппадокию на 2 дня и 2 ночи. Мне понравилось всё: и то, как отработала менеджер Ольга, и трансферы,
- ФФилимонов12 марта 2023Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группеДобрый день. Взяли тур в каппадокию на машине. Думали что пожалеем, дорога дальняя. Но даже не почувствовали как доехали. Комфортная машина. В группе было 9 человек. Маршрут хорошо продуман. Благодарим
- ННикифоров11 марта 2023Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группеРаньше этот тур делали с англоязычным гидом, хотели ранее поехать, но не владеем языком. Теперь увидела на сайте, что русскоговорящий гид и не раздумывая взяли. Гид профессионал своего дела. Весело провели 2 дня.
- ССоколов10 марта 2023Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группеДобрый вечер. Это очень хорошо что мини группа. И удобный минивен. В группе было около 10 человек. В дороге нас
- DDgudvin5 сентября 2022Тур в в Каппадокию с англоязычным гидомПонравилось все. Питание как на убой. Отель гораздо лучше чем мы ожидали
- ГГузель27 августа 2022Тур в в Каппадокию с англоязычным гидомЯ провела 2 дня а Каподокье. Тур нашла в интернете. Мне дали контакты туристического агентства, где я и связалась с
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «История и архитектура»
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