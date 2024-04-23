Туры Стамбула об истории и архитектуре

Найдено 4 тура в категории «История и архитектура» в Стамбуле, цены от €329, скидки до 27%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
🛫 Полеты на самолетах
скидка
27%
Авторский тур
2 дня
89 отзывов
Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 451329 за человека
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
$1 295 за человека
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
23 авг в 08:00
4 окт в 08:00
$1 100 за человека
По Стамбулу с историком
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
$680 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктор
    23 апреля 2024
    Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
    Тур прошёл хорошо. Комфортный трансфер, интересные экскурсии с русскоязычными гидами, плотные обеды (но почему-то в платными напитками)… Минусом являлась только
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    гостиница, несмотря на приветливость и отзывчивость персонала, и красивый вид с террасы кафе: - завтраки очень лёгкие (больше похожи на перекус) - в номере было холодно, кондиционер не работал, отсутствовали полки в душевой, некоторые лампочки в номере были перегоревшими и т. д. - сам участок отеля и интерьер номера напоминал простенький домик в деревне. - от Cave только название.

  • М
    Маргарита
    17 апреля 2024
    Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
    Летали в Каппадокию на 2 дня и 2 ночи. Мне понравилось всё: и то, как отработала менеджер Ольга, и трансферы,
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    и экскурсии по Северной и Южной Каппадокии. Экскурсоводы Екатерина и Вера очень доброжелательные, рассказывали интересно, на вопросы отвечали подробно. Если есть возможность, оставайтесь в Каппадокии ещё на ночь или две: после экскурсий захочется прогуляться по долинам самостоятельно.

  • Ф
    Филимонов
    12 марта 2023
    Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группе
    Добрый день. Взяли тур в каппадокию на машине. Думали что пожалеем, дорога дальняя. Но даже не почувствовали как доехали. Комфортная машина. В группе было 9 человек. Маршрут хорошо продуман. Благодарим
  • Н
    Никифоров
    11 марта 2023
    Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группе
    Раньше этот тур делали с англоязычным гидом, хотели ранее поехать, но не владеем языком. Теперь увидела на сайте, что русскоговорящий гид и не раздумывая взяли. Гид профессионал своего дела. Весело провели 2 дня.
  • С
    Соколов
    10 марта 2023
    Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группе
    Добрый вечер. Это очень хорошо что мини группа. И удобный минивен. В группе было около 10 человек. В дороге нас
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    угощали перекусами и напитками, приятный бонус. Посетили прекрасную каппадокию и по пути заезжали на лаванду. Море фотографий и позитива. Спасибо за организацию

  • D
    Dgudvin
    5 сентября 2022
    Тур в в Каппадокию с англоязычным гидом
    Понравилось все. Питание как на убой. Отель гораздо лучше чем мы ожидали
  • Г
    Гузель
    27 августа 2022
    Тур в в Каппадокию с англоязычным гидом
    Я провела 2 дня а Каподокье. Тур нашла в интернете. Мне дали контакты туристического агентства, где я и связалась с
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    Вероникой. Вероника - гид, но именно она организовала эту поездку для меня вместе со своими коллегами. Я осталась очень довольна туром…. Добралась на автобусе, конечно, дорога 10-12 часов, но т. к. ехать ночью можно поспать. Этот тур стоит 149 евро, что не очень напрягает кошелёк…. Номер в отеле отличный, завтрак почти как обед…. Гиды очень доброжелательны. Молодцы!!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «История и архитектура»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
  2. Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
  3. Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
  4. По Стамбулу с историком
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
Сколько стоит тур в Стамбуле в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 тура от 329 до 1 295 со скидкой до 27%. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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