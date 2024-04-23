читать дальше

Вероникой. Вероника - гид, но именно она организовала эту поездку для меня вместе со своими коллегами. Я осталась очень довольна туром…. Добралась на автобусе, конечно, дорога 10-12 часов, но т. к. ехать ночью можно поспать. Этот тур стоит 149 евро, что не очень напрягает кошелёк…. Номер в отеле отличный, завтрак почти как обед…. Гиды очень доброжелательны. Молодцы!!