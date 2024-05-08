Познавательные туры на природе в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Стамбуле, цены от 1 050 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
Посетить места съёмок сериала, прогуляться по дворцу и садам султана и заглянуть на рынки
Начало: Международный аэропорт Стамбул (новый аэропорт), 1...
«Стамбул идеален для длительных прогулок по садам, аутентичным улицам, набережной — особенно в весенне-летний период»
11 июня в 08:00
13 окт в 15:00
46 500 за человека
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🏎 На кабриолете
Авторский тур
7 дней
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом
Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30
«Затем изучим южную часть Каппадокии: подземный город Деринкую, вулканический каньон Ихлара и пещерный монастырь Селиме»
24 сен в 15:30
$1 050 за человека
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
🚗 На машине
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и поучаствовать в майндфулнесс сессии
Начало: Аэропорт Даламана, 14:00
«Отправляемся в Каш, чтобы за 6 дней успеть заняться лёгким треккингом, искупаться в открытом море, побывать в самом греческом городке Турции, вдоволь наесться свежих фруктов и побыть наедине с собой, природой и спокойствием»
29 сен в 08:00
$1 825 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
    Тур понравился! Огромное спасибо организатору Виктории и её сестре Алёне, программа насыщенная, места интересные. Стамбул великолепен. Группа у нас была
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    замечательная, огромное спасибо всем участникам, за интересное общение и хорошую компания) осталось много положительных воспоминаний и эмоций! Сначала переживала что лечу одна, но когда все встретились и познакомились, стало понятно, что скучать не придётся) отдельное спасибо Виктории, что дополнительно организовала поездку на Принцевы острова, так как я очень хотела там побывать, а программой это не было предусмотрено!

  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
    Замечательный тур и гид. Очень большое спасибо, гиду Виктории. Она нам показала, как туристический Стамбул, так и не туристический. Очень
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    классно организовала группу и экскурсии. Отдых был шикарный. Группа подобралась вне конкурса. Разъезжаться не хотелось. Девочки спасибо огромное. Рекомендуем этот тур и лично гида Викторию.

  • И
    Ирина
    12 сентября 2023
    Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местам
    очень понравился круиз. автобус был вовремя
  • М
    Муха
    12 августа 2023
    2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)
    Замечательный тур, ездили вдвоём с мужем, очень понравилось. Трансфер до отеля просто шикарный, отдельно нас отвозили. В Каппадокии встретили с
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    табличкой у аэропорта, потеряться просто невозможно. Менеджер на связи практически все время, за что отдельное спасибо. Забыли кофту в автобусе, менеджер связалась с водителем, кофту вернули. Первый день была поездка на квадроциклах, второй-экскурсия по южной Каппадокии. Гид хороший, было интересно послушать и посмотреть. Рекомендуем)

  • А
    Андрей
    29 июля 2023
    Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местам
    Маршрут хороший. Трафик очень большой и очень медленный. У меня была комбинированная поездка на автобусе и лодке, последняя того стоит.
  • М
    Мария
    29 июля 2023
    2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)
    В мире не существует мест, похожих на Каппадокию. За два дня я покаталась по скалам на квадроцикле, проводила закат с потрясающим
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    видом, увидела море воздушных шаров и поднялась в небо на одном из них, спустилась под землю на десятки этажей в один из подземных городов, увидела фантастические пейзажи в заброшенных скальных церквях. Трансфер, перелет, коммуникация с турфирмой, экскурсовод Екатерина просто самый высший класс! Спасибо вам за такие эмоции! Эта экскурсия запомниться навсегда!!!!

  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)
    Путешествие было организовано замечательно!!!! Трансфер,отель,гид всё на высшем уровне! Я осталась очень довольна! Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
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  3. Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Сулеймание
  4. Площадь Ипподром
  5. Дворец Топкапы
  6. Айя-София
  7. Галатская башня
Сколько стоит тур в Стамбуле в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 1 050 до 46 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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