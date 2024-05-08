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Авторский тур
5 дней
Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
Посетить места съёмок сериала, прогуляться по дворцу и садам султана и заглянуть на рынки
Начало: Международный аэропорт Стамбул (новый аэропорт), 1...
«Стамбул идеален для длительных прогулок по садам, аутентичным улицам, набережной — особенно в весенне-летний период»
11 июня в 08:00
13 окт в 15:00
46 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом
Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30
«Затем изучим южную часть Каппадокии: подземный город Деринкую, вулканический каньон Ихлара и пещерный монастырь Селиме»
24 сен в 15:30
$1 050 за человека
Авторский тур
6 дней
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и поучаствовать в майндфулнесс сессии
Начало: Аэропорт Даламана, 14:00
«Отправляемся в Каш, чтобы за 6 дней успеть заняться лёгким треккингом, искупаться в открытом море, побывать в самом греческом городке Турции, вдоволь наесться свежих фруктов и побыть наедине с собой, природой и спокойствием»
29 сен в 08:00
$1 825 за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга8 мая 2024Тур понравился! Огромное спасибо организатору Виктории и её сестре Алёне, программа насыщенная, места интересные. Стамбул великолепен. Группа у нас была
- ЕЕлена19 апреля 2024Замечательный тур и гид. Очень большое спасибо, гиду Виктории. Она нам показала, как туристический Стамбул, так и не туристический. Очень
- ИИрина12 сентября 2023Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местамочень понравился круиз. автобус был вовремя
- ММуха12 августа 20232-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)Замечательный тур, ездили вдвоём с мужем, очень понравилось. Трансфер до отеля просто шикарный, отдельно нас отвозили. В Каппадокии встретили с
- ААндрей29 июля 2023Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местамМаршрут хороший. Трафик очень большой и очень медленный. У меня была комбинированная поездка на автобусе и лодке, последняя того стоит.
- ММария29 июля 20232-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)В мире не существует мест, похожих на Каппадокию. За два дня я покаталась по скалам на квадроцикле, проводила закат с потрясающим
- ООльга25 июля 20232-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)Путешествие было организовано замечательно!!!! Трансфер,отель,гид всё на высшем уровне! Я осталась очень довольна! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Природа и пейзажи»
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