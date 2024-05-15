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Авторский тур
2 дня
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 451€329 за человека
Авторский тур
2 дня
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
€420 за человека
Авторский тур
2 дня
Космическая Каппадокия из Стамбула
Начало: Турция, Невшехир, Невшехир Меркез, Балджин
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
€65 за человека
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
$1 295 за человека
Авторский тур
7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
23 авг в 08:00
4 окт в 08:00
$1 100 за человека
Авторский тур
2 дня
Полет на воздушном шаре в Каппадокии из Стамбула
Начало: Стамбул
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €270 за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальная экскурсия в Каппадокию из Стамбула
Начало: Стамбул
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€500 за человека
Последние отзывы на туры
- MMarina15 мая 2024Вся поездка отлично отработана, тайминг, трасферы все четко. На красном и на зеленом туре гидом была Елена, очень заинтересованно, не для галочки проводит экскурсии + Елена еще и фотограф, делает гостям красивые фото
- ООльга28 апреля 2024Каппадокия была моей мечтой) очень хотела туда попасть. И вот, прилетев в Стамбул на несколько дней, решила что мечта должна
- ВВиктор23 апреля 2024Тур прошёл хорошо. Комфортный трансфер, интересные экскурсии с русскоязычными гидами, плотные обеды (но почему-то в платными напитками)… Минусом являлась только
- ММаргарита17 апреля 2024Летали в Каппадокию на 2 дня и 2 ночи. Мне понравилось всё: и то, как отработала менеджер Ольга, и трансферы,
- ИИрина15 апреля 2024Редко пишу отзывы, но сейчас очень хочется поделиться впечатлением. Мечта была побывать в Каппадокии, но мне не смогли найти билеты.
- MMalova2909029 октября 2023Все очень понравилось, безумно красивые локации, отличный гид, но, к огромному сожалению, проживание было не в скале, как заявлено, а
- ММуха12 августа 20232-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)Замечательный тур, ездили вдвоём с мужем, очень понравилось. Трансфер до отеля просто шикарный, отдельно нас отвозили. В Каппадокии встретили с
- ММария29 июля 20232-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)В мире не существует мест, похожих на Каппадокию. За два дня я покаталась по скалам на квадроцикле, проводила закат с потрясающим
- ООльга25 июля 20232-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)Путешествие было организовано замечательно!!!! Трансфер,отель,гид всё на высшем уровне! Я осталась очень довольна! Рекомендую!
- SSergei5 апреля 2023Из Стамбула в Каппадокию на самолетеЕсли вы оказались в Турции, Каппадокию надо посетить непременно. Из Стамбула лучше самолётом, полтора часа лету. Это удивительный памятник природы
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Каппадокия»
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Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Стамбула, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в тур поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную тур, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта