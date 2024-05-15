Выездные туры из Стамбула

Найдено 7 туров в категории «Выездные» в Стамбуле, цены от €65, скидки до 27%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
🛫 Полеты на самолетах
скидка
27%
Авторский тур
2 дня
89 отзывов
Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 451329 за человека
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
🛫 Полеты на самолетах
Авторский тур
2 дня
42 отзыва
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
420 за человека
Космическая Каппадокия из Стамбула
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
8 отзывов
Космическая Каппадокия из Стамбула
Начало: Турция, Невшехир, Невшехир Меркез, Балджин
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
65 за человека
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
$1 295 за человека
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
23 авг в 08:00
4 окт в 08:00
$1 100 за человека
Полет на воздушном шаре в Каппадокии из Стамбула
🎈 На воздушном шаре
Авторский тур
2 дня
Полет на воздушном шаре в Каппадокии из Стамбула
Начало: Стамбул
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 270 за человека
Индивидуальная экскурсия в Каппадокию из Стамбула
Авторский тур
2 дня
Индивидуальная экскурсия в Каппадокию из Стамбула
Начало: Стамбул
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
500 за человека

Последние отзывы на туры

  • M
    Marina
    15 мая 2024
    2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
    Вся поездка отлично отработана, тайминг, трасферы все четко. На красном и на зеленом туре гидом была Елена, очень заинтересованно, не для галочки проводит экскурсии + Елена еще и фотограф, делает гостям красивые фото
  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
    Каппадокия была моей мечтой) очень хотела туда попасть. И вот, прилетев в Стамбул на несколько дней, решила что мечта должна
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    осуществиться)) Спасибо большое Насте за организацию поездки, она составила подробную программу, оперативно купила билеты, организовала трансферы, забронировала отель (очень классный кстати) К сожалению, я не смогла полетать на шаре(из-за погоды шары не поднимались в небо, но каппадокия это очень красивый край. В тур входили две экскурсии, обе интересные А сам город Гёреме необыкновенно уютный Рекомендую всем посетить лично

  • В
    Виктор
    23 апреля 2024
    Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
    Тур прошёл хорошо. Комфортный трансфер, интересные экскурсии с русскоязычными гидами, плотные обеды (но почему-то в платными напитками)… Минусом являлась только
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    гостиница, несмотря на приветливость и отзывчивость персонала, и красивый вид с террасы кафе: - завтраки очень лёгкие (больше похожи на перекус) - в номере было холодно, кондиционер не работал, отсутствовали полки в душевой, некоторые лампочки в номере были перегоревшими и т. д. - сам участок отеля и интерьер номера напоминал простенький домик в деревне. - от Cave только название.

  • М
    Маргарита
    17 апреля 2024
    Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
    Летали в Каппадокию на 2 дня и 2 ночи. Мне понравилось всё: и то, как отработала менеджер Ольга, и трансферы,
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    и экскурсии по Северной и Южной Каппадокии. Экскурсоводы Екатерина и Вера очень доброжелательные, рассказывали интересно, на вопросы отвечали подробно. Если есть возможность, оставайтесь в Каппадокии ещё на ночь или две: после экскурсий захочется прогуляться по долинам самостоятельно.

  • И
    Ирина
    15 апреля 2024
    2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
    Редко пишу отзывы, но сейчас очень хочется поделиться впечатлением. Мечта была побывать в Каппадокии, но мне не смогли найти билеты.
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    Решила еще раз попытать счастье, и о чудо, Анастасия организовала мне поездку! Была со мной на связи всегда, организация на высшем уровне. Мне расписали программу на 2 дня, от того, как забирали из отеля в Стамбуле и вернули обратно. Все было с точностью до минут 🫶🏻 На шарах не удалось полетать из за погоды, но и так впечатление от экскурсий вау, экскурсовод Екатерина ❤️ Благодарна от души Вам и всем рекомендую!

  • M
    Malova290902
    9 октября 2023
    Космическая Каппадокия из Стамбула
    Все очень понравилось, безумно красивые локации, отличный гид, но, к огромному сожалению, проживание было не в скале, как заявлено, а
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    в обыкновенном отеле, откуда за доп стоимость отправились на панораму. Еще неприятно было узнать, что остальная часть группы, которых, к слову, забрали с отеля с разных городов, заплатила 50$ с человека. а у нас 65€ + автобус 1800£. а ведь название тура «Каппадокия из Стамбула»

  • М
    Муха
    12 августа 2023
    2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)
    Замечательный тур, ездили вдвоём с мужем, очень понравилось. Трансфер до отеля просто шикарный, отдельно нас отвозили. В Каппадокии встретили с
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    табличкой у аэропорта, потеряться просто невозможно. Менеджер на связи практически все время, за что отдельное спасибо. Забыли кофту в автобусе, менеджер связалась с водителем, кофту вернули. Первый день была поездка на квадроциклах, второй-экскурсия по южной Каппадокии. Гид хороший, было интересно послушать и посмотреть. Рекомендуем)

  • М
    Мария
    29 июля 2023
    2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)
    В мире не существует мест, похожих на Каппадокию. За два дня я покаталась по скалам на квадроцикле, проводила закат с потрясающим
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    видом, увидела море воздушных шаров и поднялась в небо на одном из них, спустилась под землю на десятки этажей в один из подземных городов, увидела фантастические пейзажи в заброшенных скальных церквях. Трансфер, перелет, коммуникация с турфирмой, экскурсовод Екатерина просто самый высший класс! Спасибо вам за такие эмоции! Эта экскурсия запомниться навсегда!!!!

  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)
    Путешествие было организовано замечательно!!!! Трансфер,отель,гид всё на высшем уровне! Я осталась очень довольна! Рекомендую!
  • S
    Sergei
    5 апреля 2023
    Из Стамбула в Каппадокию на самолете
    Если вы оказались в Турции, Каппадокию надо посетить непременно. Из Стамбула лучше самолётом, полтора часа лету. Это удивительный памятник природы
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    и человека, созданный миллионами лет. Подземные города, древние храмы, созданные ранними христианами, необычные скальные конусообразные и грибовидные образования. Пейзажи просто потрясают воображение. Полет на воздушном шаре очень зависит от погоды. Мне не повезло, сильный ветер.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Выездные»

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  4. Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
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Сколько стоит тур в Стамбуле в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Выездные" можно забронировать 7 авторских туров от 65 до 1 295 со скидкой до 27%. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Туры по окрестностям Стамбула и местам Турции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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