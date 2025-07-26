Описание тура
Откройте мир с нами!
Почувствуйте вкус настоящей Турции!
Познакомьтесь с Великим Городом, в нашем эксклюзивном, культурно-познавательном Авторском туре Многогранный Стамбул! Где сливаются воедино Европа и Азия, христианство и ислам, древняя история и современные развлечения, который никого не оставляет равнодушным и заставляет вернуться вновь!
Чарующий и манящий Стамбул, с его невероятными улочками, настенными граффити, дворцами, площадями, башнями, соборами, мечетями и холмами. Город контрастов и впечатлений. Город, обволакивающий ароматами кофе и турецких сладостей, заставляющий замирать, когда повсюду раздаётся призыв к молитве. Как и много веков тому назад, здесь пьют чай из стеклянных стаканчиков, в форме тюльпана, жарят скумбрию на пристанях, курят кальяны и играют в нарды. Этот город ни даёт ни одного шанса не влюбиться! Ежегодно, миллионы туристов приезжают сюда и оставляют свои сердца здесь навсегда!
Путешествия наполняют жизнь людей смыслом, поскольку каждое из них, это познание чего-то нового! Мы составили комфортную программу максимум, чтобы за несколько дней поездки, Вы смогли получить весь спектр эмоций и впечатлений, и эти яркие образы надолго сохранились в вашем сердце!
Благодаря индивидуальному, нестандартному подходу и продуманной насыщенной и увлекательной программе - Вы проведёте свой отпуск активно и интересно!
Осталось только собрать хорошую компанию:
-для ценителей истории и древности;
-для тех, кто хочет почувствовать город творческий, атмосферный, волнующий, сильный и немыслимо притягательный;
для гурманов, любителей нетуристических маршрутов, секретных мест, красивых видов и незабываемых впечатлений;
Программа тура по дням
День Первый / Приветственный
Мерхаба Стамбул!!! Вы мечтали об этой встрече?
Мечта сбылась! С этой минуты, Вы не просто туристы, Вы - наши друзья!
Приключения начинаются!
Прибытие в Стамбул. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, для прилетающих рекомендованными рейсами.
Организатор тура встречает гостей в отеле. Заселение в номера. Мы будем проживать в старой части города, рядом с основными достопримечательностями. Сбор в холле отеля. Знакомство с гидом. Вечерняя пешеходная прогулка по Стамбулу, первое знакомство с городом, уверены, уже в этот момент Вы оцените, насколько он прекрасен!
Начнём с площади Султанахмет, узнаем - кто подарил Немецкий фонтан Султану Абдул Хамиду Ii?
Что раньше происходило на Ипподроме, помимо скачек?
Чем известна Змеиная колонна?
Насколько короче стали два Обелиска, расположенные здесь?
Мечеть Султанахмет
Узнаем об особенностях Голубой мечети . Один из самых великолепных, по красоте и величию архитектурных памятников Стамбула 17 века, построенный учеником великого архитектора Синана - Седефкяром Мехмет Ага. Молодой османский правитель - Султан Ахмет заказал возведение этого истинного произведения искусства. Позднее, жители европейских стран дали религиозной святыне другое название - Голубая мечеть и сегодня, у всех на устах оно даже больше, чем основное название.
Пройдёмся по дворцовому саду Гюльхане, наслаждаясь пестротой листвы и красотой аллей, до исторического вокзала Сиркеджи, куда прибывал легендарный Восточный экспресс. Увидим знаменитый мост через залив Золотой Рог, где собираются сотни рыбаков. Ужин в ресторане, с видом на пролив Босфор и Мраморное море. Знакомство с группой,обсуждение программы, маршрута, решение организационных вопросов. Возвращение в отель, свободное время.
День Второй / Сердце Стамбула
Завтрак в отеле.
Сбор в холле отеля, встреча с гидом и отправление на экскурсию в Султанахмет. Познакомимся с историей мечети Айя София, увидим всю мощь и величие её сводов. Всемирно известный памятник византийского зодчества, символ Золотого Века Византии -
Св. София является первым типичным образцом византийской архитектуры и считается архитектурным чудом. Открыт для посещения второй этаж -галерея, где и находятся основные мозаики 10-13 веков. Далее Вы погрузитесь в историю Великолепного Века.
Узнаете о взлёте и падении Османской Империи, приоткроете тайны султанов и представите жизнь гарема в знаменитом Султанском Дворце Топкапы .
Дворец Топкапы, является крупнейшим и старейшим дворцом в мире, сохранившимся до наших дней. Дворец расположен на месте первого поселения в Стамбуле, откуда открывается великолепный вид на залив Золотой Рог, пролив Босфор и Мраморное море. Дворцовый комплекс окружен 6 км стен и занимает площадь в 700 тыс. кв м, на вершине исторического полуострова и на протяжении 400 лет был политическим центром и Дворцом Султанов Османской Империи. Во дворце посещаем 1 -4 двор, Диван - гос. парламент Османской Империи, Кухню, Гарем, Сокровищницу, Комнату Реликвий, Павильоны, церковь Св. Ирина и др.
Во время отдыха - попробуем турецкий кофе на террасе, с видом на Святую Софию, покормим чаек, сделаем великолепные фотографии.
Цистерна - Подземное Водохранилище
Строительство цистерны было начато в Iv веке, во время правления императора Константина I и закончено в Iv веке, при императоре Юстиниане.
Кулинарный мастер класс, в ресторане Оттоманской Кухни.
Во время мастер класса, шеф повар Великолепного Века - Неджати, рассказывает, показывает и готовит вместе с нами - три любимых блюда Султана. Блюда, каждый раз разные, но всегда неповторимо вкусные и необычные. Абсолютный хит - сладкая дыня, фаршированная телятиной, миндалём и смородиной, к слову, одно из самых любимых блюд Султана Сулеймана!
Ужин в Мишленовском ресторане - Дералийе.
Возвращение в отель, свободное время.
День Третий / Контрастный Стамбул
Завтрак в отеле.
Сбор в холле отеля, встреча с гидом и отправление на экскурсию.
Мечеть Шехзаде Мехмета, акведук Валенса, район Вефа - продегустируем уникальный гастрономический специалитет - напиток боза, в стамбульском кафе, работающем непрерывно, с 19 века!
Поклонники сериала Великолепный Век - следующая локация для вас! Ведь мы посетим мечеть Сулеймание. Мечеть сооружена, по приказу султана Сулеймана Великолепного - архитектором Синаном, в 1550 - 1557 годах. Мечеть, хамам, медресе, библиотека, трапезная и больница - образуют социальный комплекс, по размерам сопоставимый с городским кварталом. Во дворе мечети, находится кладбище, здесь в двух соседних мавзолеях покоится сам Сулейман и его любимая жена Хюррем (Роксолана), с их дочерью Михримах.
Далее, идём в Церковь Ключей или Церковь Первого Дня - загадывать желания.
Секретные уголки Фенер и Балат - одни, из самых старинных и притягательных районов Стамбула, с пряничными, разноцветными домиками, винтажными магазинчиками и антикварными лавками. В Балате, мы насладимся секретными уголками увядающей старины, в которых непременно отразится дух прошлого. Здесь у нас будет время отдохнуть в кафешке с котиками и заглянуть на смотровые площадки - роскошное место для фотосессий.
Стамбульский православный Храм Святого Стефана
Эту святыню также именуют - железной, за то, что обитель полностью сконструирована из металла. Церковь имеет большую историческую значимость. Известно, что здесь, болгарский Экзарх Анфим, весной 1872, года провёл первое богослужение на болгарском языке.
Прогулка на корабле, по вечернему Босфору, с фольклорной программой Турецкая ночь, больше, чем просто ужин..
Потрясающая иллюминация двух мостов, соединяющих Европу с Азией, сияние огней набережных и памятников архитектуры - всё это останется в ваших воспоминаниях, как один, из прекрасных моментов в жизни. Апочему бы, при этом, не поужинать с близкими или в компании приятных людей? Вы будете очарованы зажигательной фольклорной программой, различными представлениями, подготовленными танцевальной группой.
Возвращение в отель, свободное время.
День Четвертый / Босфор - два континента
Завтрак в отеле.
Сбор в холле отеля, встреча с гидом и отправление на экскурсию.
Далее, у нас по программе, воздушно-ажурная, да ещё и недавно отреставрированная мечеть Ортакёй, которая стоит, прямо на берегу, у знаменитого моста, через пролив Босфор.
Крепость Румелихисар
Возведённая на живописном берегу Босфора, недалеко от второго моста, имени СултанаМехмеда Фатиха. Румелихисар соорудили в 1452 г., по приказу султана Махмеда Ii, напротив крепости Анадолухисар, расположенной на Азиатской стороне. Две крепости, совместно контролировали, заходящие, в пролив Босфор корабли и тем самым - отрезали Константинополь от Чёрного моря (остановка, для фото с берега).
Парк Эмиргян
Парк Эмирган - один, из самых известных и популярных парков Стамбула, наряду с парком Гюльхане, в котором весной, проходит Фестиваль Тюльпанов. Парк отличается большой ухоженной и зелёной территорией, великолепным цветением тюльпанов и является отличным местом для прогулок (посещение, только во время Фкстиваля Тюльпанов - март-апрель-май).
Далее, мы посвятим наш день знакомству с Азиатской частью Стамбула
Дворец Бейлербей
Шедевром барокканского архитектурного стиля называют Дворцовый комплекс Бейлербей, расположенный, в Азиатской части Стамбула. Мраморный дворец, окружён шикарным цветущим садом, над которым возвышается воздушный пешеходный мост. В зелени парка, утопает бассейн, огромных размеров. Территорию украшают изящные скульптуры невероятной красоты. Дворец строился, по приказу султана Абдулазиза, чтобы стать его летней резиденцией. В интерьере угадываются как истинно восточные, так и европейские черты.
Холм Чамлыджа и огромная, одноименная, современная Мечеть Чамлыджа, откуда открывается фантастический вид. Это не просто мечеть, это целый архитектурный комплекс, получивший статус самого крупного в мире, среди аналогичных сооружений.
Телебашня Стамбула
Смотровая площадка, захватывающий вид на город - 360 градусов
Район Кузунджук - богемная и нетуристическая часть города.
Колоритные районы Кадыкей и Ускюдар - сосредоточение молодёжных мест, тусовок, баров и ресторанов.
Девичья Башня
В точке, где соединяются Босфор и Золотой Рог - возвышается уникальная башня, которая давно стала одной, из визитных карточек Стамбула и свидетелем многолетней истории становления города (остановка для фото с берега).
Возвращение в отель, свободное время.
День Пятый / Ренессанс Стамбула
Завтрак в отеле. Сбор в холле отеля, встреча с гидом и отправление на экскурсию.
Начнём наш день с роскошного Дворца Долмабахче, последней резиденции султанов. Этот дворец и его прилегающая территория никого не оставляет равнодушными. История Дворца Долмабахче началась с того, что султан Абдульмеджид I пожелал построить дворец, своим роскошным убранством, превосходящий все известные дворцы европейских правителей. Строительство Долмабахче поручили архитекторам Карапету и Никосу Бальян. Его потолки и стены покрыты золотом, комнаты и залы обставлены старинной французской мебелью. Посетители дворца также могут осмотреть обширные коллекции часов, картин, ковров, богемского хрусталя, подсвечников и ваз. Территория дворца составляет 45 тыс. квадратных метров, на ней располагаются 265 комнат, 46 больших залов, 68 туалетных комнат и шесть бань. Вы получите удовольствие, от прогулки по парковой зоне и от великолепия самого дворца. Далее мы с вами отправимся на Площадь Таксим. В центре площади, с 1928 г., водружён Монумент Республики, высотой 12 метров. На постаменте изображены многочисленные фигуры героев - освободителей, среди которых - маршалы Ататюрк, Чакмак, Инёню и простые люди. Советский Союз сыграл важную роль, в борьбе Турции за независимость, оказав военную и финансовую помощь. В благодарность за это, Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился по левую руку от своей фигуры - увековечить Климента Ворошилова и Семёна Аралова, которого часто принимают за Михаила Фрунзе.
Вы увидите легендарный красный ретро трамвайчик и сможете сделать яркие фотографии.
Мы покажем Вам самую живую улицу - Истикляль, где царит шумная атмосфера. Истикляль - никогда не спит. Это просто рай для шопоголиков, так как здесь расположено множество брендовых бутиков, сетевых магазинов и тематических лавок, а также рестораны, бары, здания посольств и церквей. Подъём на смотровую площадку, самого романтичного символа города - Галатскую Башню, построенную генуэзцами, в середине Xiv века. Несмотря на преклонный возраст - в башне имеется современный лифт. Прогуляемся по окрестностям Галаты, прокатимся по историческому тоннелю - второе, в мире метро, 1875 года и пройдёмся по Мосту Галата в Каракёй и Галата Порт. Возвращение в отель, свободное время.
День Шестой / Завершающий
Завтрак в отеле.
Это наше последнее утро в Стамбуле.
После завтрака - начнём собирать вещи, готовиться к отлёту и загадывать желания!
Ведь добрые мечты, загаданные в волшебных местах, имеют свойство сбываться.
А Стамбул, без сомнения - одно из таких мест!
К положенному часу, комфортабельный трансфер заберёт Вас от отеля и привезёт в
аэропорт вылета. Приезжайте снова! Или, как говорят турки йине беклериз!
До новых встреч!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Что включено
- Проживание: 6 дней/ 5 ночей с завтраком, при 1, 2 или 3х местном размещении, в комфортных номерах отеля, в центре города
- Индивидуальный трансфер, для прилетающих рекомендованными рейсами, на комфортабельном транспорте - аэропорт/отель/аэропорт
- Транспортные карты и весь транспорт по экскурсионному маршруту
- Сопровождение организатором тура
- Уникальные авторские маршруты и прогулки по неизведанному Стамбулу
- Пять экскурсий с профессиональным, лицензированным, русскоговорящим гидом, с опытом работы более 20 лет
- Все входные билеты по программе
- Круиз по Босфору на корабле
- Питание: 5 завтраков (в отеле шведский стол) 3 ужина: приветственный ужин в первый день тура - в видовом ресторане шоу в стиле Турецкой Ночи и ужин в ресторане на корабле Мастер - класс по Оттоманской кухне и ужин в Мишленовском ресторане Deraliye
- Дегустация традиционного кисломолочного напитка Боза - в семейном магазине
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно
- Доплата, за проживание в одноместном номере - 250 евро, за весь период
- Питание, вне программы
- Все напитки
- Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
- Личные расходы
- (по желанию) Чаевые для водителей и гидов
Пожелания к путешественнику
Мы рады видеть всех позитивных, активных и душевных людей в нашей компании! У нас достаточно насыщенная программа, мы много ходим пешком, по этому важна хорошая физическая форма и стабильное состояние здоровья. Мы не стремимся к глобальному совпадению интересов у всех участников тура, нам лишь важно Ваше желание общаться, взаимоуважение и дружелюбие.