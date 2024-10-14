Авторские туры на 6 дней в Стамбул

Найдено 3 тура в категории «6-дневные туры» в Стамбуле, цены от 1 825 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Великолепный Стамбул. По местам султанов и героев турецких сериалов
6 дней
Великолепный Стамбул. По местам султанов и героев турецких сериалов
Послушать интересные рассказы гида-историка, увидеть усыпальницу Роксоланы и прокатиться по Босфору
Начало: Стамбул, новый аэропорт, до 15:00
14 окт в 15:00
52 900 за человека
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
На машине
На яхте
SUP-прогулки
6 дней
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и поучаствовать в майндфулнесс сессии
Начало: Аэропорт Даламана, 14:00
29 сен в 08:00
$1 825 за человека
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
6 дней
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Отправиться в круиз по Босфору, покататься на старинном трамвайчике и насладиться турецкой кухней
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
15 сен в 10:00
85 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «6-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Великолепный Стамбул. По местам султанов и героев турецких сериалов
  2. Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
  3. Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Сулеймание
  4. Истикляль
  5. Цистерна Базилика
  6. Айя-София
  7. Дворец Топкапы
  8. Галатская башня
  9. Гранд базар
  10. Площадь Ипподром
Сколько стоит тур в Стамбуле в августе 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "6-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 1 825 до 85 000.
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