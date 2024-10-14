6 дней
Великолепный Стамбул. По местам султанов и героев турецких сериалов
Послушать интересные рассказы гида-историка, увидеть усыпальницу Роксоланы и прокатиться по Босфору
Начало: Стамбул, новый аэропорт, до 15:00
14 окт в 15:00
52 900₽ за человека
6 дней
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и поучаствовать в майндфулнесс сессии
Начало: Аэропорт Даламана, 14:00
29 сен в 08:00
$1 825 за человека
6 дней
Открывая Стамбул: главные мечети, колоритные районы и Босфор
Отправиться в круиз по Босфору, покататься на старинном трамвайчике и насладиться турецкой кухней
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
15 сен в 10:00
85 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «6-дневные туры»
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