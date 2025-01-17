История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра

Побывать там, где отдыхал Ричард Львиное Сердце, увидеть башню Отелло и место, где покоится Сулейман
Приглашаем в путешествие по следам Османской империи и других периодов истории. Вас ждут великолепные дворцы и мечети Стамбула и древние архитектурные сооружения Северного Кипра.

Вы узнаете много интересного о происходившем в
читать дальше

прошлом и сможете увидеть то, что сохранилось до наших дней. Мы прокатимся на корабле по Босфору под танцевальные номера фольклорной программы. Побываем в столице одновременно двух государств.

Осмотрим аббатство Беллапаис, античный город Саламис и город-крепость Фамагуста, где увидим замок, вдохновивший Уильяма Шекспира на создание драмы «Отелло».

А ещё вас ждёт поездка на почти нетронутый полуостров Карпаз и отдых на его лучшем пляже с золотистым песком.

5
2 отзыва
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
Ближайшие даты:
8
апр8
мая8
июн9
авг
Время начала: 18:00

Описание тура

Организационные детали

Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.
Путешественникам, приехавшим в Турцию, виза для посещения Северного Кипра не нужна. Отметка ставится в специальный вкладыш.
Путешественников, въехавших в Северный Кипр из Турции, на территорию Южного Кипра не пускают. Если визовая отметка будет поставлена в паспорт, а не во вкладыш, потом могут появиться проблемы с получением шенгенской визы, въездом в Грецию и на Южный Кипр.

Проживание. В Стамбуле в отеле Askoc Hotel/Barın Hotel/Zagreb Hotel;
на Северном Кипре в отеле Olive Tree Hotel/Oscar Resort Hotel, размещение 2-местное. Возможно 1-местное проживание за доплату.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в Стамбуле, завтраки, обеды и ужины на Северном Кипре. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером Toyota Coaster на 17-19 мест.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, пешеходная экскурсия по Стамбулу

Встречаемся, размещаемся в отеле и в сопровождении гида отправляемся на пешеходную экскурсию по историческому центру Стамбула.

Побываем на площади Султанахмет, где находятся древние памятники: колонны Египетская, Змеевидная и Константина, дворец Ибрагима Паши, Немецкий фонтан. Увидим великолепную мечеть Султанахмет 17 века, которой жители европейских стран дали другое название — «Голубая мечеть».

Пройдёмся по парку Гюльхане, любуясь пестротой листвы и ухоженными аллеями. Дойдём до исторического вокзала Сиркеджи, куда прибывал легендарный «Восточный экспресс». Посмотрим на мост через пролив Золотой Рог, где собираются сотни рыбаков.

За ужином обсудим дальнейшую программу и детали путешествия.

Встреча, размещение в отеле, пешеходная экскурсия по СтамбулуВстреча, размещение в отеле, пешеходная экскурсия по СтамбулуВстреча, размещение в отеле, пешеходная экскурсия по СтамбулуВстреча, размещение в отеле, пешеходная экскурсия по СтамбулуВстреча, размещение в отеле, пешеходная экскурсия по СтамбулуВстреча, размещение в отеле, пешеходная экскурсия по СтамбулуВстреча, размещение в отеле, пешеходная экскурсия по СтамбулуВстреча, размещение в отеле, пешеходная экскурсия по Стамбулу
2 день

Дворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по Босфору с фольклорной программой

После завтрака в отеле продолжим знакомство с бывшим Константинополем. Посетим крупнейший дворец Топкапы, расположенный на месте первого поселения в Стамбуле, откуда открывается чарующий вид на залив Золотой Рог, пролив Босфор и Мраморное море. На протяжении 400 лет он был политическим центром и дворцом султанов Османской империи.

Посмотрим на собор Святой Софии, памятник византийского зодчества и символ «Золотого века» Византии (вход внутрь за доплату). Заглянем в цистерну Базилика, строительство которой было начато ещё греками (за доплату).

Во второй половине дня вас ждёт прогулка по Босфору на корабле с фольклорной программой «Турецкая ночь». Вы полюбуетесь иллюминацией мостов, соединяющих Европу и Азию, и сиянием огней на набережных и памятниках архитектуры. Увидите Стамбул с другого ракурса, пройдёте мимо старинных дворцов, крепости Румелихисар, мечети Ортакёй и Девичьей башни.

А пока вы будете наслаждаться видами и морским воздухом, на ваш вкус будут представлены изысканные угощения турецкой кухни и зажигательная программа с танцевальными номерами. При желании, вы сможете сами поучаствовать и потанцевать. Затем вернёмся в отель.

Дворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по Босфору с фольклорной программойДворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по Босфору с фольклорной программойДворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по Босфору с фольклорной программойДворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по Босфору с фольклорной программойДворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по Босфору с фольклорной программойДворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по Босфору с фольклорной программойДворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по Босфору с фольклорной программой
3 день

Продолжение знакомства со Стамбулом

В этот день снова отправимся на экскурсию по Стамбулу. Увидим мечеть Шехзаде, акведук Валенса и погуляем по району Вефа. В кафе, непрерывно работающем с 19 века, вы продегустируете гастрономический специалитет — напиток боза.

Побываем в мечети Сулеймание, возведённой по приказу султана Сулеймана Великолепного. Мечеть, хаммам, медресе, библиотека, трапезная и больница образуют комплекс, по размерам сопоставимый с городским кварталом. Во дворе находится кладбище: здесь, в двух соседних мавзолеях, покоится сам султан Сулейман и его любимая жена Хюррем (Роксолана) с их дочерью Михримах.

Пройдёмся по районам Фенер и Балат с разноцветными домиками, винтажными магазинчиками и антикварными лавками. Будет время отдохнуть в кафешке и заглянуть на смотровые площадки, где получаются красивые фотографии. Посмотрим на православный храм святого Стефана, полностью сконструированный из металла, и вы узнаете его увлекательную историю.

Вас также ждут такие достопримечательности, как: одна из самых больших и красивых в мире современная мечеть Чамлыджа; телебашня со смотровой площадкой, откуда открывается панорама города на 360° (посещение за доплату); дворец Бейлербейи из белого мрамора; районы Кузгунджук, Ускюдар, где находится мечеть Михримах, и Кадыкёй — место сосредоточения молодёжных тусовок, баров и ресторанов.

Вечером — ужин, возвращение в отель, свободное время.

Продолжение знакомства со СтамбуломПродолжение знакомства со СтамбуломПродолжение знакомства со СтамбуломПродолжение знакомства со СтамбуломПродолжение знакомства со СтамбуломПродолжение знакомства со Стамбулом
4 день

Перелёт в Лефкошу, экскурсия по городу

Утром едем в аэропорт, чтобы совершить перелёт на Северный Кипр, в город Лефкоша-Никосия. Это столица одновременно двух государств. Северная (турецкая) часть города называется Лефкоша, а южная (греческая) — Никосия.

По прибытии отправимся на экскурсию. Посмотрим на Киренийские ворота, архитектора которых вдохновили огромные городские ворота Пекина, и он решил создать их уменьшенную копию. Увидим гранитную Венецианскую колонну — мы расскажем вам, почему её часто ошибочно приписывают венецианцам. Прогуляемся вдоль границы — по «зелёной зоне» между двух государств.

Посетим классическую османскую гостиницу Кумарджылар, построенную в конце 17 века, где останавливались торговцы. Осмотрим постоялый двор Буйюк хан в центре традиционного рынка — одно из самых важных архитектурных сооружений периода Османской империи.

Также побываем в роскошном соборе Бедестен (церковь Св. Николая), и вы узнаете о его прошлом и настоящем. Вечером разместимся в отеле, далее — ужин и свободное время.

Перелёт в Лефкошу, экскурсия по городуПерелёт в Лефкошу, экскурсия по городуПерелёт в Лефкошу, экскурсия по городуПерелёт в Лефкошу, экскурсия по городуПерелёт в Лефкошу, экскурсия по городуПерелёт в Лефкошу, экскурсия по городу
5 день

Замок Св. Иллариона, аббатство Беллапаис, Киренийские крепость и гавань

Позавтракав, продолжим изучать достопримечательности Северного Кипра. Посетим замок Св. Иллариона, который был построен для наблюдения и своевременного предупреждения о приближении пиратов, совершавших постоянные нападения на Кипр и побережье Анатолии, а позже стал местом отдыха лизиньянской знати.

Побываем в аббатстве Беллапаис, также известном под названиями «Аббатство прекрасного мира» и «Белое аббатство» — монахи, жившие здесь, носили белые одеяния, спасавшие их от жаркого кипрского солнца.

После обеда в ресторане осмотрим Киренийскую крепость: заглянем в Музей античных кораблей и спустимся в Лузиньянские подземелья, где можно посмотреть, в каких условиях содержали и пытали узников в Средневековье. История самого замка насчитывает много столетий, в разное время здесь проживали король Англии Ричард Львиное Сердце и аристократическая династия Лузиньянов, а в период Османской империи он служил как военное укрепление.

Далее прогуляемся по небольшой старинной Киренийской гавани (Харбор), окружённой каменными домами венецианского и оттоманского периодов. Сейчас это уютные кафе и ресторанчики, а также небольшие гостиницы в английском стиле. Прямо у террас ресторанов качаются на волнах яхты и рыбацкие баркасы.

Вечером вернёмся в отель.

Замок Св. Иллариона, аббатство Беллапаис, Киренийские крепость и гаваньЗамок Св. Иллариона, аббатство Беллапаис, Киренийские крепость и гаваньЗамок Св. Иллариона, аббатство Беллапаис, Киренийские крепость и гаваньЗамок Св. Иллариона, аббатство Беллапаис, Киренийские крепость и гавань
6 день

Поездка на полуостров Карпаз

Сегодня вас ждёт знакомство с полуостровом Карпаз, где тёмно-синие воды Средиземного моря встречаются с зелёными, царит спокойствие и по нетронутым просторам бегают ослики. Начнём с посещения старинной и современной оливковых фабрик, на которых производится лучшее оливковое масло марки «Карпаз».

Затем побываем в церкви Св. Фирса с часовней и целебным источником, расположенным в пещере. По преданию, водой из этого источника святой лечил людей от кожных заболеваний.

После обеда в рыбном ресторане на берегу моря погуляем по национальному парку, в котором обитают дикие ослы. Затем отправимся в монастырь апостола Андрея. По легенде, это место посетил Андрей Первозванный, после молитв которого из скалы забил источник с исцеляющей водой, существующий и по сей день.

Настало время отдохнуть телом и душой — мы побываем на уединённом Золотом пляже, который считается здесь одним из самых красивых. Вы сможете искупаться в чистейшем море, понежиться на золотистом песочке и, если повезёт, понаблюдать за редкими видами черепах, которые облюбовали эти места.

Поездка на полуостров КарпазПоездка на полуостров КарпазПоездка на полуостров КарпазПоездка на полуостров Карпаз
7 день

Античный город Саламис, город-крепость Фамагуста и другие достопримечательности

В этот день первым посетим монастырь апостола Варнавы, где заглянем в Музей икон и археологический музей, чью коллекцию составляют артефакты, найденные на территории Северного Кипра.

Затем отправимся в античный город Саламиc и осмотрим статуи, исторические колонны, руины театра и бани, сохранившиеся до наших дней.

После побываем в городе-крепости Фамагуста. Увидим колоссальную крепостную стену, окружающую историческую часть города, и главную достопримечательность — средневековый замок Кастелло. Он вдохновил Уильяма Шекспира на создание драмы «Отелло», а модель обороны нарисовал Микеланджело. Венецианские дворцы, где останавливалась королевская семья, сокровища, которые ещё не были найдены, раскопанные гробницы с чудесными откровениями и многое другое сделало Фамагусту жемчужиной Севера. Мы также посмотрим на башню Отелло и пройдёмся по старинным улочкам.

После обеда вас ждут ещё несколько достопримечательностей: кафедральный собор Святого Николая, Венецианский дворец губернатора, католическая церковь Св. Георгия, церковь Петра и Павла (мечеть Синан-Паша), где сейчас располагаются городской архив и публичная библиотека. Вечером вернёмся в отель.

Античный город Саламис, город-крепость Фамагуста и другие достопримечательностиАнтичный город Саламис, город-крепость Фамагуста и другие достопримечательностиАнтичный город Саламис, город-крепость Фамагуста и другие достопримечательностиАнтичный город Саламис, город-крепость Фамагуста и другие достопримечательности
8 день

Отъезд

После завтрака соберём вещи и поедем в аэропорт, откуда совершим обратный перелёт в Стамбул, где и завершится наш тур.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1270
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы на комфортабельном транспорте: аэропорт - отель - аэропорт
  • Перелёт Стамбул - Северный Кипр - Стамбул
  • Все переезды по маршруту
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Профессиональный русскоязычный гид с лицензией
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно
  • Питание вне программы, все напитки
  • Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
  • Входные билеты к некоторым достопримечательностям
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Личные расходы
  • 1-местное проживание - €210
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: Стамбул, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
17 янв 2025
Только что вернулись из поездки в Стамбул. Надо честно признаться, понравилось! Что именно? Да буквально, с первых минут общения с Лютфи. Учтиво, доброжелательно и с вниманием выслушал наши вопросы и
читать дальше

пожелания по организации тура по Стамбулу. А вопросов поверьте, было немало… Начну по порядку. Ведь всё состоит из деталей. И бывает одна деталь, всё может испортить. Трансфер. Чётко в назначенное время водитель уже ждал нас. В пути, а это 5-6 часов в зависимости от прохождения границы, водитель предлагал остановки для перекуса, туалета, угощал кофе. В комфортной машине была для нас минеральная вода. В Стамбуле Лютфи нас встретил и помог с оформлением в отель. Маршруты экскурсий были продуманы очень грамотно. Увлечённо рассказывал много интересной информации, успевал снимать фото с шикарных ракурсов и немного видео. Не успевали мы прийти в отель вечером, а Лютфи уже присылал на смартфон материалы. Что интересно, во второй половине дня к нам присоединялась обаятельная Лена и уже вдвоём окружали нас заботой и информацией. Сразу чувствовалось, что туризм и работа гидом, это их призвание! Время пролетало просто незаметно! А какие турецкие вкусности и десерты мы успели с ними попробовать, отдельная песня… Кстати, персональная им благодарность за ангельское терпение, ну невозможно было устоять перед Египетским базаром восточных сладостей)) В один из дней жена почувствовала лёгкое недомогание. И Лютфи с Еленой быстро помогли найти аптеку и купить необходимое лекарство. Кратчайшим путём доставили в отель и в течение вечера проявляли заботу, предлагая различные варианты помощи. Такое внимание дорогого стоит… Подводя итог поездке, отмечу короткими штрихами: ярко, интересно, заботливо и внимательно! Работе Лютфи и Елены - аплодирую стоя!

А
11 дек 2024
Мы очень благодарны Лютфи. Он не просто замечательный и профессиональный гид, а также очень отзывчивый и хороший человек. Наш тур прошел на одном дыхании. Мы просто влюбились в Стамбул. Это
читать дальше

круто, а особенно и с русскоговорящим профессиональным гидом. Очень комфортно ездить на автомобиле и знакомиться с достопримечательностями и тайнами города. В общем всем рекомендую! Вы останетесь довольны знакомством с Лютфи и пребываением в этом замечательном городе.

Похожие туры из Стамбула

Билет на башню Камлика с аудиогидом
1 отзыв
1 день
Билеты
Билет на башню Камлика с аудиогидом
Начало: 2388+JCR Ускюдар, Стамбул, Турция
Расписание: ежедневно, 10:00 - 17:30
Завтра в 10:00
16 фев в 10:00
35 за билет
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
На машине
4 отзыва
7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
7 мар в 08:00
21 мар в 08:00
$1000 за человека
Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула и Принцевым островам
1 отзыв
5 дней
Голос Византии: путешествие по знаковым локациям Стамбула и Принцевым островам
Насладиться видами на город с Босфора и полюбоваться архитектурой острова Бююкада
Начало: Аэропорт Стамбула, до 15:00
1 мая в 15:00
7 мая в 15:00
76 750 за человека