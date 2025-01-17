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Описание тура
Организационные детали
Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.
Путешественникам, приехавшим в Турцию, виза для посещения Северного Кипра не нужна. Отметка ставится в специальный вкладыш.
Путешественников, въехавших в Северный Кипр из Турции, на территорию Южного Кипра не пускают. Если визовая отметка будет поставлена в паспорт, а не во вкладыш, потом могут появиться проблемы с получением шенгенской визы, въездом в Грецию и на Южный Кипр.
Проживание. В Стамбуле в отеле Askoc Hotel/Barın Hotel/Zagreb Hotel;
на Северном Кипре в отеле Olive Tree Hotel/Oscar Resort Hotel, размещение 2-местное. Возможно 1-местное проживание за доплату.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины в Стамбуле, завтраки, обеды и ужины на Северном Кипре. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером Toyota Coaster на 17-19 мест.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, пешеходная экскурсия по Стамбулу
Встречаемся, размещаемся в отеле и в сопровождении гида отправляемся на пешеходную экскурсию по историческому центру Стамбула.
Побываем на площади Султанахмет, где находятся древние памятники: колонны Египетская, Змеевидная и Константина, дворец Ибрагима Паши, Немецкий фонтан. Увидим великолепную мечеть Султанахмет 17 века, которой жители европейских стран дали другое название — «Голубая мечеть».
Пройдёмся по парку Гюльхане, любуясь пестротой листвы и ухоженными аллеями. Дойдём до исторического вокзала Сиркеджи, куда прибывал легендарный «Восточный экспресс». Посмотрим на мост через пролив Золотой Рог, где собираются сотни рыбаков.
За ужином обсудим дальнейшую программу и детали путешествия.
Дворец Топкапы, собор Святой Софии, прогулка по Босфору с фольклорной программой
После завтрака в отеле продолжим знакомство с бывшим Константинополем. Посетим крупнейший дворец Топкапы, расположенный на месте первого поселения в Стамбуле, откуда открывается чарующий вид на залив Золотой Рог, пролив Босфор и Мраморное море. На протяжении 400 лет он был политическим центром и дворцом султанов Османской империи.
Посмотрим на собор Святой Софии, памятник византийского зодчества и символ «Золотого века» Византии (вход внутрь за доплату). Заглянем в цистерну Базилика, строительство которой было начато ещё греками (за доплату).
Во второй половине дня вас ждёт прогулка по Босфору на корабле с фольклорной программой «Турецкая ночь». Вы полюбуетесь иллюминацией мостов, соединяющих Европу и Азию, и сиянием огней на набережных и памятниках архитектуры. Увидите Стамбул с другого ракурса, пройдёте мимо старинных дворцов, крепости Румелихисар, мечети Ортакёй и Девичьей башни.
А пока вы будете наслаждаться видами и морским воздухом, на ваш вкус будут представлены изысканные угощения турецкой кухни и зажигательная программа с танцевальными номерами. При желании, вы сможете сами поучаствовать и потанцевать. Затем вернёмся в отель.
Продолжение знакомства со Стамбулом
В этот день снова отправимся на экскурсию по Стамбулу. Увидим мечеть Шехзаде, акведук Валенса и погуляем по району Вефа. В кафе, непрерывно работающем с 19 века, вы продегустируете гастрономический специалитет — напиток боза.
Побываем в мечети Сулеймание, возведённой по приказу султана Сулеймана Великолепного. Мечеть, хаммам, медресе, библиотека, трапезная и больница образуют комплекс, по размерам сопоставимый с городским кварталом. Во дворе находится кладбище: здесь, в двух соседних мавзолеях, покоится сам султан Сулейман и его любимая жена Хюррем (Роксолана) с их дочерью Михримах.
Пройдёмся по районам Фенер и Балат с разноцветными домиками, винтажными магазинчиками и антикварными лавками. Будет время отдохнуть в кафешке и заглянуть на смотровые площадки, где получаются красивые фотографии. Посмотрим на православный храм святого Стефана, полностью сконструированный из металла, и вы узнаете его увлекательную историю.
Вас также ждут такие достопримечательности, как: одна из самых больших и красивых в мире современная мечеть Чамлыджа; телебашня со смотровой площадкой, откуда открывается панорама города на 360° (посещение за доплату); дворец Бейлербейи из белого мрамора; районы Кузгунджук, Ускюдар, где находится мечеть Михримах, и Кадыкёй — место сосредоточения молодёжных тусовок, баров и ресторанов.
Вечером — ужин, возвращение в отель, свободное время.
Перелёт в Лефкошу, экскурсия по городу
Утром едем в аэропорт, чтобы совершить перелёт на Северный Кипр, в город Лефкоша-Никосия. Это столица одновременно двух государств. Северная (турецкая) часть города называется Лефкоша, а южная (греческая) — Никосия.
По прибытии отправимся на экскурсию. Посмотрим на Киренийские ворота, архитектора которых вдохновили огромные городские ворота Пекина, и он решил создать их уменьшенную копию. Увидим гранитную Венецианскую колонну — мы расскажем вам, почему её часто ошибочно приписывают венецианцам. Прогуляемся вдоль границы — по «зелёной зоне» между двух государств.
Посетим классическую османскую гостиницу Кумарджылар, построенную в конце 17 века, где останавливались торговцы. Осмотрим постоялый двор Буйюк хан в центре традиционного рынка — одно из самых важных архитектурных сооружений периода Османской империи.
Также побываем в роскошном соборе Бедестен (церковь Св. Николая), и вы узнаете о его прошлом и настоящем. Вечером разместимся в отеле, далее — ужин и свободное время.
Замок Св. Иллариона, аббатство Беллапаис, Киренийские крепость и гавань
Позавтракав, продолжим изучать достопримечательности Северного Кипра. Посетим замок Св. Иллариона, который был построен для наблюдения и своевременного предупреждения о приближении пиратов, совершавших постоянные нападения на Кипр и побережье Анатолии, а позже стал местом отдыха лизиньянской знати.
Побываем в аббатстве Беллапаис, также известном под названиями «Аббатство прекрасного мира» и «Белое аббатство» — монахи, жившие здесь, носили белые одеяния, спасавшие их от жаркого кипрского солнца.
После обеда в ресторане осмотрим Киренийскую крепость: заглянем в Музей античных кораблей и спустимся в Лузиньянские подземелья, где можно посмотреть, в каких условиях содержали и пытали узников в Средневековье. История самого замка насчитывает много столетий, в разное время здесь проживали король Англии Ричард Львиное Сердце и аристократическая династия Лузиньянов, а в период Османской империи он служил как военное укрепление.
Далее прогуляемся по небольшой старинной Киренийской гавани (Харбор), окружённой каменными домами венецианского и оттоманского периодов. Сейчас это уютные кафе и ресторанчики, а также небольшие гостиницы в английском стиле. Прямо у террас ресторанов качаются на волнах яхты и рыбацкие баркасы.
Вечером вернёмся в отель.
Поездка на полуостров Карпаз
Сегодня вас ждёт знакомство с полуостровом Карпаз, где тёмно-синие воды Средиземного моря встречаются с зелёными, царит спокойствие и по нетронутым просторам бегают ослики. Начнём с посещения старинной и современной оливковых фабрик, на которых производится лучшее оливковое масло марки «Карпаз».
Затем побываем в церкви Св. Фирса с часовней и целебным источником, расположенным в пещере. По преданию, водой из этого источника святой лечил людей от кожных заболеваний.
После обеда в рыбном ресторане на берегу моря погуляем по национальному парку, в котором обитают дикие ослы. Затем отправимся в монастырь апостола Андрея. По легенде, это место посетил Андрей Первозванный, после молитв которого из скалы забил источник с исцеляющей водой, существующий и по сей день.
Настало время отдохнуть телом и душой — мы побываем на уединённом Золотом пляже, который считается здесь одним из самых красивых. Вы сможете искупаться в чистейшем море, понежиться на золотистом песочке и, если повезёт, понаблюдать за редкими видами черепах, которые облюбовали эти места.
Античный город Саламис, город-крепость Фамагуста и другие достопримечательности
В этот день первым посетим монастырь апостола Варнавы, где заглянем в Музей икон и археологический музей, чью коллекцию составляют артефакты, найденные на территории Северного Кипра.
Затем отправимся в античный город Саламиc и осмотрим статуи, исторические колонны, руины театра и бани, сохранившиеся до наших дней.
После побываем в городе-крепости Фамагуста. Увидим колоссальную крепостную стену, окружающую историческую часть города, и главную достопримечательность — средневековый замок Кастелло. Он вдохновил Уильяма Шекспира на создание драмы «Отелло», а модель обороны нарисовал Микеланджело. Венецианские дворцы, где останавливалась королевская семья, сокровища, которые ещё не были найдены, раскопанные гробницы с чудесными откровениями и многое другое сделало Фамагусту жемчужиной Севера. Мы также посмотрим на башню Отелло и пройдёмся по старинным улочкам.
После обеда вас ждут ещё несколько достопримечательностей: кафедральный собор Святого Николая, Венецианский дворец губернатора, католическая церковь Св. Георгия, церковь Петра и Павла (мечеть Синан-Паша), где сейчас располагаются городской архив и публичная библиотека. Вечером вернёмся в отель.
Отъезд
После завтрака соберём вещи и поедем в аэропорт, откуда совершим обратный перелёт в Стамбул, где и завершится наш тур.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1270
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансферы на комфортабельном транспорте: аэропорт - отель - аэропорт
- Перелёт Стамбул - Северный Кипр - Стамбул
- Все переезды по маршруту
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Профессиональный русскоязычный гид с лицензией
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно
- Питание вне программы, все напитки
- Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
- Входные билеты к некоторым достопримечательностям
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Личные расходы
- 1-местное проживание - €210