Описание тура
Организационные детали
Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.
Проживание. 2-местное размещение в бутик-отелях и отелях 3*, 4*:
- В Стамбуле — Askoc Hotel/Barın Hotel/Zagreb Hotel/Albatros Hotel
- В Газиантепе — Kule Hotel
- В Шанлыурфе — Harran Hotel
- В Мардине — Artuklu Kervansaray Hotel
- В Каппадокии — Hotel Tassaray Urgup
*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и ostrovok.ru
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях (7 ночей с завтраком в Стамбуле и в Месопотамии) и завтраки и ужины в Каппадокии. Остальные ужины и обеды оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером: Mercedes Vito — до 6 мест,
Mercedes Sprinter — до 19 мест.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Виза. Для граждан РФ не нужна.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, экскурсия по историческому центру Стамбула
Встречаемся, размещаемся в отеле и в сопровождении гида отправляемся на пешеходную экскурсию по историческому центру Стамбула.
Побываем на площади Султанахмет, где находятся древние памятники: колонны Египетская, Змеевидная и Константина, дворец Ибрагима Паши, Немецкий фонтан. Увидим великолепную мечеть Султанахмет 17 века, которой жители европейских стран дали другое название — «Голубая мечеть».
За ужином подробно обсудим программу путешествия. После возвращения в отель — свободное время.
Перелёт в Мардин, знакомство с достопримечательностями
После завтрака едем в аэропорт, откуда совершим перелёт в Мардин. По прибытии отправимся на пешеходную экскурсию по городу, который тысячелетиями был важным торговым центром Верхней Месопотамии — здесь находили укрытие караваны, следовавшие по Великому шёлковому пути. А в 1960 году город взяло под охрану ЮНЕСКО. До Мардина такой чести была удостоена только Венеция!
Увидим медресе Касымие 13-14 века — исламскую школу, проработавшую почти 500 лет, вплоть до 1924 года. Здесь же осмотрим Суфийский фонтан, символизирующий течение человеческой жизни от рождения до смерти и после, а также дверной проём с удивительно сложной каменной резьбой.
Побываем у медресе Зинджирие, мечети Мардин-Улу — символа Мардина с резными куполом и минаретом, церкви Кирклар середины 6 века. Посетим семейный дом Шатана — красивейший образец гражданской архитектуры города, который последние 70 лет используется как университетский отель.
Затем — свободное время и отдых в отеле.
Экскурсия по Мидьяту
Позавтракав, переедем в Мидьят (180 км). Побываем в монастыре Шафран, знаменитом пещерами в скалах, вырубленными монахами. Посетим древний заброшенный город Дара, основанный всего через 30 лет, после падения Древнего Рима. Осмотрим монастырь Мор-Габриэль, который непрерывно работает с 397 года, ежегодно принимая до 20 000 паломников.
Прогуляемся по исторической части Мидьята и полюбуемся восточной архитектурой, где над высокими стенами возвышаются величественные золотые дома с резными окнами и дверями. Заглянем в каменный особняк Конук, гостевой дом губернатора в самой высокой точке города, в котором проходили съёмки многих известных турецких сериалов. Затем — размещение в отеле, свободное время.
Шанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город Харран
В этот день отправимся в Шанлыурфу (190 км). Благодаря местным археологическим находкам была получена важная информация об истории человечества, а поселения в центре города датируются периодом с 9500 года до н. э. Некоторые учёные даже полагают, что где-то неподалёку жили Адам и Ева, а согласно еврейским и мусульманским традициям, Урфа считается местом рождения пророка Авраама.
Побываем в древнейшем храмовом комплексе Гёбекли-Тепе, возведённом 12 000 лет назад, который называют «нулевой точкой цивилизации» и «Турецким Стоунхенджем», хотя комплекс старше на целых 7000 лет. Посетим археологический музей, где выставлены артефакты и скульптуры из Гёбекли-Тепе. Увидим священный пруд с рыбами Балыклы-Гёль и пещеру пророка Авраама.
Осмотрим древний город Харран, бывший важным торговым и культурным центром Месопотамии и известный своими глиняными домиками-ульями. Харран — один из старейших городов мира, где происходили библейские события. Здесь жил Авраам, получил призвание от Бога и в возрасте 75 лет отправился на землю Ханаанскую (Палестину). Местное население по сей день живёт в домах-ульях, архитектура которых сохранилась на протяжении 3000 лет. Вечером — размещение в отеле.
Переезд в Газиантеп, экскурсия по городу
Сегодня едем в Газиантеп (160 км). По прибытии отправимся на экскурсию по городу, который находится на пересечении Месопотамии и Средиземного моря и является местом, где встречаются различные цивилизации, культуры и религии, а также мировой столицей кулинарии.
Побываем в Музее мозаики. Осмотрим экспонаты Римской эпохи и главный символ музея — фрагмент одной из мозаик «Цыганка». Заглянем на рынок Бакырджилар, входящий в пятёрку крупнейших исторических базаров Турции, и полюбуемся изделиями мастеров по меди. Следующим посетим рынок Алмаджы, старейший в Газиантепе. Тут продают специи, местные продукты и сувениры.
В завершении в историческом кафе, открытом с 1635 года, вы сможете попробовать знаменитый кофе «Мененгич». После разместимся в отеле и отдохнём.
Долины Каппадокии
После завтрака выезжаем в Каппадокию (380 км). По прибытии исследуем примечательные места со сказочными и неповторимыми пейзажами.
Полюбуемся завораживающими видами в долине Любви, получившей такое название благодаря фаллической форме каменных образований. Сделаем остановку с видом на долину Голубей — мы расскажем вам, как тут оказалось так много голубятен. Побываем в долине Деврент, известной как долина Воображения. Рассмотрим необычные скальные формирования, многие из которых напоминают животных.
Вечером желающие (за доплату) смогут посмотреть на церемониальный танец кружащихся дервишей, в котором каждое движение имеет особый тайный смысл.
Гёреме, подземный город, Аванос
В этот день, если вы давно мечтали полетать на воздушном шаре, у вас будет такая возможность! Часовой полёт (за доплату) позволит насладиться панорамами сказочных долин с высоты и увидеть места, недоступные для пеших прогулок.
После завтрака продолжим исследовать примечательные места Каппадокии. Посетим посёлок Гёреме и одноимённую долину — национальный парк-музей с ансамблем церквей со старинными настенными росписями, скальными жилищами и монастырями (вход за доплату).
Побываем в подземном городе, где во времена Римской империи жили, скрываясь от гонений, ранние последователи Исуса Xриста. Заглянем в керамическую мастерскую в Аваносе — городе гончаров. У вас будет возможность поработать на гончарном круге. А так же ознакомится и с другими ремёслами региона.
Затем — возвращение в отель, свободное время. По желанию, за доплату, будет возможность поучаствовать в фольклорной программе «Турецкая ночь» с зажигательными выступлениями профессиональных артистов и мастеров восточного танца.
Перелёт в Стамбул, завершение тура
После завтрака отправляемся в аэропорт Кайсери и вылетаем обратно в Стамбул. По прилёте — завершение тура. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1275
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Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Внутренние перелёты Стамбул - Мардин и Кайсери - Стамбул
- Трансферы от аэропорта и обратно в аэропорт
- Все переезды по маршруту
- Все входные билеты и посещения по программе
- Профессиональный лицензированный русскоязычный гид
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно
- Обеды, ужины вне программы, напитки
- Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
- 1-местное проживание - €210 с человека за тур
- Экскурсии и входные билеты вне программы
- Личные расходы
- Экскурсии по запросу:
- Полёт на воздушном шаре - €250-300 с человека
- Танец дервишей - €25 с человека
- «Турецкая ночь» - €45 с человека