Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.

Проживание. 2-местное размещение в бутик-отелях и отелях 3*, 4*:

В Стамбуле — Askoc Hotel/Barın Hotel/Zagreb Hotel/Albatros Hotel

В Газиантепе — Kule Hotel

В Шанлыурфе — Harran Hotel

В Мардине — Artuklu Kervansaray Hotel

В Каппадокии — Hotel Tassaray Urgup

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и ostrovok.ru

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях (7 ночей с завтраком в Стамбуле и в Месопотамии) и завтраки и ужины в Каппадокии. Остальные ужины и обеды оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером: Mercedes Vito — до 6 мест,

Mercedes Sprinter — до 19 мест.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Виза. Для граждан РФ не нужна.