Погружение в древность: Месопотамия, Каппадокия и Стамбул

Рассмотреть архитектуру, которой тысячи лет, и побывать в «нулевой точкой цивилизации»
Турция имеет богатую историю и множество объектов, внесённых в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Приглашаем познакомиться с культурным наследием междуречья Тигра и Евфрата и Центральной Анатолии. Мы побываем в Газиантепе и
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Шанлыурфе, Мардине и Мидьяте.

Два дня проведём в Каппадокии, где вы осмотрите долины с причудливыми скальными образованиями, заглянете в керамическую мастерскую и древний подземный город.

Погуляем по историческому центру Стамбула и сможем ощутить связь времён на аутентичных базарах, действующих веками.

5
2 отзыва
Погружение в древность: Месопотамия, Каппадокия и Стамбул
Погружение в древность: Месопотамия, Каппадокия и Стамбул
Погружение в древность: Месопотамия, Каппадокия и Стамбул
Ближайшие даты:
24
апр24
июн
Время начала: 18:00

Описание тура

Организационные детали

Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.

Проживание. 2-местное размещение в бутик-отелях и отелях 3*, 4*:

  • В Стамбуле — Askoc Hotel/Barın Hotel/Zagreb Hotel/Albatros Hotel
  • В Газиантепе — Kule Hotel
  • В Шанлыурфе — Harran Hotel
  • В Мардине — Artuklu Kervansaray Hotel
  • В Каппадокии — Hotel Tassaray Urgup

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и ostrovok.ru

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях (7 ночей с завтраком в Стамбуле и в Месопотамии) и завтраки и ужины в Каппадокии. Остальные ужины и обеды оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером: Mercedes Vito — до 6 мест,
Mercedes Sprinter — до 19 мест.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Виза. Для граждан РФ не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, экскурсия по историческому центру Стамбула

Встречаемся, размещаемся в отеле и в сопровождении гида отправляемся на пешеходную экскурсию по историческому центру Стамбула.

Побываем на площади Султанахмет, где находятся древние памятники: колонны Египетская, Змеевидная и Константина, дворец Ибрагима Паши, Немецкий фонтан. Увидим великолепную мечеть Султанахмет 17 века, которой жители европейских стран дали другое название — «Голубая мечеть».

За ужином подробно обсудим программу путешествия. После возвращения в отель — свободное время.

Встреча, размещение в отеле, экскурсия по историческому центру СтамбулаВстреча, размещение в отеле, экскурсия по историческому центру СтамбулаВстреча, размещение в отеле, экскурсия по историческому центру СтамбулаВстреча, размещение в отеле, экскурсия по историческому центру Стамбула
2 день

Перелёт в Мардин, знакомство с достопримечательностями

После завтрака едем в аэропорт, откуда совершим перелёт в Мардин. По прибытии отправимся на пешеходную экскурсию по городу, который тысячелетиями был важным торговым центром Верхней Месопотамии — здесь находили укрытие караваны, следовавшие по Великому шёлковому пути. А в 1960 году город взяло под охрану ЮНЕСКО. До Мардина такой чести была удостоена только Венеция!

Увидим медресе Касымие 13-14 века — исламскую школу, проработавшую почти 500 лет, вплоть до 1924 года. Здесь же осмотрим Суфийский фонтан, символизирующий течение человеческой жизни от рождения до смерти и после, а также дверной проём с удивительно сложной каменной резьбой.

Побываем у медресе Зинджирие, мечети Мардин-Улу — символа Мардина с резными куполом и минаретом, церкви Кирклар середины 6 века. Посетим семейный дом Шатана — красивейший образец гражданской архитектуры города, который последние 70 лет используется как университетский отель.

Затем — свободное время и отдых в отеле.

Перелёт в Мардин, знакомство с достопримечательностямиПерелёт в Мардин, знакомство с достопримечательностямиПерелёт в Мардин, знакомство с достопримечательностямиПерелёт в Мардин, знакомство с достопримечательностями
3 день

Экскурсия по Мидьяту

Позавтракав, переедем в Мидьят (180 км). Побываем в монастыре Шафран, знаменитом пещерами в скалах, вырубленными монахами. Посетим древний заброшенный город Дара, основанный всего через 30 лет, после падения Древнего Рима. Осмотрим монастырь Мор-Габриэль, который непрерывно работает с 397 года, ежегодно принимая до 20 000 паломников.

Прогуляемся по исторической части Мидьята и полюбуемся восточной архитектурой, где над высокими стенами возвышаются величественные золотые дома с резными окнами и дверями. Заглянем в каменный особняк Конук, гостевой дом губернатора в самой высокой точке города, в котором проходили съёмки многих известных турецких сериалов. Затем — размещение в отеле, свободное время.

Экскурсия по МидьятуЭкскурсия по МидьятуЭкскурсия по МидьятуЭкскурсия по Мидьяту
4 день

Шанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город Харран

В этот день отправимся в Шанлыурфу (190 км). Благодаря местным археологическим находкам была получена важная информация об истории человечества, а поселения в центре города датируются периодом с 9500 года до н. э. Некоторые учёные даже полагают, что где-то неподалёку жили Адам и Ева, а согласно еврейским и мусульманским традициям, Урфа считается местом рождения пророка Авраама.

Побываем в древнейшем храмовом комплексе Гёбекли-Тепе, возведённом 12 000 лет назад, который называют «нулевой точкой цивилизации» и «Турецким Стоунхенджем», хотя комплекс старше на целых 7000 лет. Посетим археологический музей, где выставлены артефакты и скульптуры из Гёбекли-Тепе. Увидим священный пруд с рыбами Балыклы-Гёль и пещеру пророка Авраама.

Осмотрим древний город Харран, бывший важным торговым и культурным центром Месопотамии и известный своими глиняными домиками-ульями. Харран — один из старейших городов мира, где происходили библейские события. Здесь жил Авраам, получил призвание от Бога и в возрасте 75 лет отправился на землю Ханаанскую (Палестину). Местное население по сей день живёт в домах-ульях, архитектура которых сохранилась на протяжении 3000 лет. Вечером — размещение в отеле.

Шанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город ХарранШанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город ХарранШанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город ХарранШанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город Харран
5 день

Переезд в Газиантеп, экскурсия по городу

Сегодня едем в Газиантеп (160 км). По прибытии отправимся на экскурсию по городу, который находится на пересечении Месопотамии и Средиземного моря и является местом, где встречаются различные цивилизации, культуры и религии, а также мировой столицей кулинарии.

Побываем в Музее мозаики. Осмотрим экспонаты Римской эпохи и главный символ музея — фрагмент одной из мозаик «Цыганка». Заглянем на рынок Бакырджилар, входящий в пятёрку крупнейших исторических базаров Турции, и полюбуемся изделиями мастеров по меди. Следующим посетим рынок Алмаджы, старейший в Газиантепе. Тут продают специи, местные продукты и сувениры.

В завершении в историческом кафе, открытом с 1635 года, вы сможете попробовать знаменитый кофе «Мененгич». После разместимся в отеле и отдохнём.

Переезд в Газиантеп, экскурсия по городуПереезд в Газиантеп, экскурсия по городуПереезд в Газиантеп, экскурсия по городуПереезд в Газиантеп, экскурсия по городу
6 день

Долины Каппадокии

После завтрака выезжаем в Каппадокию (380 км). По прибытии исследуем примечательные места со сказочными и неповторимыми пейзажами.

Полюбуемся завораживающими видами в долине Любви, получившей такое название благодаря фаллической форме каменных образований. Сделаем остановку с видом на долину Голубей — мы расскажем вам, как тут оказалось так много голубятен. Побываем в долине Деврент, известной как долина Воображения. Рассмотрим необычные скальные формирования, многие из которых напоминают животных.

Вечером желающие (за доплату) смогут посмотреть на церемониальный танец кружащихся дервишей, в котором каждое движение имеет особый тайный смысл.

Долины КаппадокииДолины КаппадокииДолины КаппадокииДолины Каппадокии
7 день

Гёреме, подземный город, Аванос

В этот день, если вы давно мечтали полетать на воздушном шаре, у вас будет такая возможность! Часовой полёт (за доплату) позволит насладиться панорамами сказочных долин с высоты и увидеть места, недоступные для пеших прогулок.

После завтрака продолжим исследовать примечательные места Каппадокии. Посетим посёлок Гёреме и одноимённую долину — национальный парк-музей с ансамблем церквей со старинными настенными росписями, скальными жилищами и монастырями (вход за доплату).

Побываем в подземном городе, где во времена Римской империи жили, скрываясь от гонений, ранние последователи Исуса Xриста. Заглянем в керамическую мастерскую в Аваносе — городе гончаров. У вас будет возможность поработать на гончарном круге. А так же ознакомится и с другими ремёслами региона.

Затем — возвращение в отель, свободное время. По желанию, за доплату, будет возможность поучаствовать в фольклорной программе «Турецкая ночь» с зажигательными выступлениями профессиональных артистов и мастеров восточного танца.

Гёреме, подземный город, АваносГёреме, подземный город, АваносГёреме, подземный город, АваносГёреме, подземный город, АваносГёреме, подземный город, Аванос
8 день

Перелёт в Стамбул, завершение тура

После завтрака отправляемся в аэропорт Кайсери и вылетаем обратно в Стамбул. По прилёте — завершение тура. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1275
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Внутренние перелёты Стамбул - Мардин и Кайсери - Стамбул
  • Трансферы от аэропорта и обратно в аэропорт
  • Все переезды по маршруту
  • Все входные билеты и посещения по программе
  • Профессиональный лицензированный русскоязычный гид
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно
  • Обеды, ужины вне программы, напитки
  • Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
  • 1-местное проживание - €210 с человека за тур
  • Экскурсии и входные билеты вне программы
  • Личные расходы
  • Экскурсии по запросу:
  • Полёт на воздушном шаре - €250-300 с человека
  • Танец дервишей - €25 с человека
  • «Турецкая ночь» - €45 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: Стамбул, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
17 янв 2025
замечательная поездка, Елена и Лютфи великолепные профессионалы своего дела! Все организовано, продумано и исполнено наилучшим образом! Лютфи прекрасный знаток истории Турции различных исторических периодов. Каждая экскурсия для меня была просто открытием. Елена отличный организатор и очень доброжелательный тревел-эксперт. Советую путешественникам этот тур.
А
11 дек 2024
Тур закончился, а восторг не проходит. Благодаря потрясающим гидам это было очень интересно, комфортно, увлекательно, огромное им спасибо за организацию этого тура. Это одни из лучших гидов с которыми мне приходилось встречаться, замечательные знатоки истории Турции и не только. Кроме того, гиды очень приятные люди с которыми легко общаться. Рекомендую любителям путешествий этот тур!

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