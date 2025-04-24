Города турецкой Месопотамии и день в Стамбуле

Побывать в «колыбели цивилизации», прокатиться по Евфрату и подняться на легендарную гору Немрут
Северную Месопотамию на юго-востоке Турции учёные называют колыбелью цивилизации: здесь появилась письменность, первые города и государства. Считается, что тут сошли на землю Адам и Ева и родился пророк Авраам.

Приглашаем познакомиться
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с ценным наследием, рассмотреть древнейшую архитектуру и погрузиться в неизведанный мир Востока. Мы побываем в Газиантепе и Адыямане, Шанлыурфе, Мардине и Мидьяте.

Вы увидите один из старейших мостов мира, исполинские статуи на горе Немрут, необычные дома-ульи, в которых до сих пор живут местные, и многое другое. А один день проведём в Стамбуле и прогуляемся по историческому центру бывшего Константинополя.

Города турецкой Месопотамии и день в Стамбуле
Города турецкой Месопотамии и день в Стамбуле
Города турецкой Месопотамии и день в Стамбуле
Ближайшие даты:
24
апр24
июн
Время начала: 18:00

Описание тура

Организационные детали

Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.

Проживание. 2-местное размещение в бутик-отелях и отелях 3*, 4*:

  • В Стамбуле — Askoc Hotel/Barın Hotel/Zagreb Hotel/Albatros Hotel
  • В Газиантепе — Kule Hotel
  • В Шанлыурфе — Harran Hotel
  • В Адыямане — Euphrates Hotel
  • В Мардине — Artuklu Kervansaray Hotel

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и ostrovok.ru

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером: Mercedes Vito — до 6 мест,
Mercedes Sprinter — до 19 мест.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Виза. Для граждан РФ не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, экскурсия по историческому центру Стамбула

Встречаемся, размещаемся в отеле и в сопровождении гида отправляемся на пешеходную экскурсию по историческому центру Стамбула.

Побываем на площади Султанахмет, где находятся древние памятники: колонны Египетская, Змеевидная и Константина, дворец Ибрагима Паши, Немецкий фонтан. Увидим великолепную мечеть Султанахмет 17 века, которой жители европейских стран дали другое название — «Голубая мечеть».

После возвращения в отель — свободное время.

Встреча, размещение в отеле, экскурсия по историческому центру СтамбулаВстреча, размещение в отеле, экскурсия по историческому центру СтамбулаВстреча, размещение в отеле, экскурсия по историческому центру СтамбулаВстреча, размещение в отеле, экскурсия по историческому центру Стамбула
2 день

Перелёт в Газиантеп, экскурсия по городу

После завтрака едем в аэропорт, откуда совершим 1,5-часовой перелёт в Газиантеп. По прибытии отправимся на экскурсию по городу, который находится на пересечении Месопотамии и Средиземного моря и является местом, где встречаются различные цивилизации, культуры и религии.

Побываем в Музее мозаики. Осмотрим экспонаты Римской эпохи и главный символ музея — фрагмент одной из мозаик «Цыганка». Заглянем на рынок Бакырджилар, входящий в пятёрку крупнейших исторических базаров Турции, и полюбуемся изделиями мастеров по меди. Следующим посетим рынок Алмаджы, старейший в Газиантепе. Тут продают специи, местные продукты и сувениры.

В завершении в историческом кафе, открытом с 1635 года, вы сможете попробовать знаменитый кофе «Мененгич». После разместимся в отеле и отдохнём.

Перелёт в Газиантеп, экскурсия по городуПерелёт в Газиантеп, экскурсия по городуПерелёт в Газиантеп, экскурсия по городуПерелёт в Газиантеп, экскурсия по городуПерелёт в Газиантеп, экскурсия по городу
3 день

Адыяман: водная прогулка по Евфрату, гора Немрут

Утром отправимся в Адыяман (240 км). По прибытии вас ждёт 1,5-часовая прогулка на кораблике по реке Евфрат. Вы увидите современный затонувший город Халфети: под водой здесь дома, школы, мечеть. Осмотрим хорошо сохранившуюся римскую крепость Румкале и арочный мост Чендере, известный как один из старейших мостов в мире, который используется до сих пор.

Затем поднимемся на легендарную гору Немрут, на высоту 2150 метров над уровнем моря. Рассмотрим расположенные на ней исполинские статуи, стоящие на страже гробницы царя Антиоха — правителя древнего царства Комагена. После — размещение в отеле, отдых.

Адыяман: водная прогулка по Евфрату, гора НемрутАдыяман: водная прогулка по Евфрату, гора НемрутАдыяман: водная прогулка по Евфрату, гора НемрутАдыяман: водная прогулка по Евфрату, гора Немрут
4 день

Шанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город Харран

Сегодня переедем в Шанлыурфу (215 км) с богатой историей: некоторые учёные даже полагают, что где-то неподалёку жили Адам и Ева, а согласно еврейским и мусульманским традициям, Урфа считается местом рождения пророка Авраама.

Побываем в древнейшем храмовом комплексе Гёбекли-Тепе, возведённом 12 000 лет назад, который называют «нулевой точкой цивилизации» и «Турецким Стоунхенджем», хотя комплекс старше на целых 7000 лет. Посетим археологический музей, где выставлены артефакты и скульптуры из Гёбекли-Тепе. Увидим священный пруд с рыбами Балыклы-Гёль и пещеру пророка Авраама.

Осмотрим древний город Харран, бывший важным торговым и культурным центром Месопотамии и известный своими глиняными домиками-ульями. Харран — один из старейших городов мира, где происходили библейские события. Здесь жил Авраам, получил призвание от Бога и в возрасте 75 лет отправился на землю Ханаанскую (Палестину). Местное население по сей день живёт в домах-ульях, архитектура которых сохранилась на протяжении 3000 лет. Вечером — размещение в отеле.

Шанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город ХарранШанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город ХарранШанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город ХарранШанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город Харран
5 день

Мардин и его достопримечательности

В этот день едем в Мардин (190 км). По прибытии отправимся на пешеходную экскурсию по городу, который тысячелетиями был важным торговым центром Верхней Месопотамии — здесь находили укрытие караваны, следовавшие по Великому шёлковому пути. А в 1960 году город взяло под охрану ЮНЕСКО. До Мардина такой чести была удостоена только Венеция!

Увидим медресе Касымие 13-14 века — исламскую школу, проработавшую почти 500 лет, вплоть до 1924 года. Здесь же осмотрим Суфийский фонтан, символизирующий течение человеческой жизни от рождения до смерти и после, а также дверной проём с удивительно сложной каменной резьбой.

Побываем у медресе Зинджирие, мечети Мардин-Улу — символа Мардина с резными куполом и минаретом, церкви Кирклар середины 6 века. Посетим семейный дом Шатана — красивейший образец гражданской архитектуры города, который последние 70 лет используется как университетский отель.

Затем — свободное время и отдых в отеле.

Мардин и его достопримечательностиМардин и его достопримечательностиМардин и его достопримечательностиМардин и его достопримечательности
6 день

Экскурсия по Мидьяту

Позавтракав, переедем в Мидьят (250 км). Побываем в монастыре Шафран, знаменитом пещерами в скалах, вырубленными монахами. Посетим древний заброшенный город Дара, основанный всего через 30 лет, после падения Древнего Рима. Осмотрим монастырь Мор-Габриэль, который непрерывно работает с 397 года, ежегодно принимая до 20 000 паломников.

Прогуляемся по исторической части Мидьята и полюбуемся восточной архитектурой, где над высокими стенами возвышаются величественные золотые дома с резными окнами и дверями. Заглянем в каменный особняк Конук, гостевой дом губернатора в самой высокой точке города, в котором проходили съёмки многих известных турецких сериалов. Затем — размещение в отеле, свободное время.

Экскурсия по МидьятуЭкскурсия по МидьятуЭкскурсия по МидьятуЭкскурсия по МидьятуЭкскурсия по Мидьяту
7 день

Перелёт в Стамбул, завершение тура

После завтрака отправляемся в аэропорт и вылетаем обратно в Стамбул. По прилёте — завершение тура. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1150
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт
  • Внутренние перелёты: Стамбул - Газиантеп, Мардин - Стамбул
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • Все экскурсии и входные билеты, указанные в программе
  • Профессиональный лицензированный русскоязычный гид
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно
  • Обеды, ужины, напитки
  • Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
  • 1-местное проживание - €180 с человека за тур
  • Экскурсии и входные билеты вне программы
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: Стамбул, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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