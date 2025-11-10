Встречаемся, размещаемся в отеле в историческом центре города и в сопровождении гида отправляемся на пешеходную экскурсию по вечернему Стамбулу.

Начнём с площади Султанахмет, где перед нами откроются самые древние памятники города: Египетский обелиск, воздвигнутый ещё фараоном Тутмосом III, Змеевидная колонна, созданная в честь победы греков над персами, и колонна Константина, напоминающая о былом величии Византии. Увидим элегантный Немецкий фонтан, подаренный городу кайзером Вильгельмом II, и прогуляемся по Гюльхане-парку — бывшему дворцовому саду султанов.

А главным украшением вечера станет мечеть Султанахмет, известная всему миру как Голубая мечеть. Её стройные минареты, гармоничные купола и неповторимые изразцы ручной работы поражают воображение. Мы пройдёмся по живописной набережной у Золотого Рога, полюбуемся подсветкой города и насладимся ужином в панорамном ресторане с видом на Босфор. Завершим день уютными посиделками и обсуждением программы предстоящих дней.