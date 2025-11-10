Вы узнаете много интересного о происходившем в прошлом и сможете изучить то, что сохранилось до наших дней.
Описание тура
Организационные детали
Мы рады видеть всех позитивных, активных и душевных людей в нашей компании! Важна лишь хорошая физическая форма и стабильное состояние здоровья для пеших прогулок по городу. Мы не стремимся к глобальному совпадению интересов у всех участников тура, нам лишь важно ваше желание общаться, взаимоуважение и дружелюбие.
Программа тура по дням
Встреча, прогулка по историческому центру Стамбула
Встречаемся, размещаемся в отеле в историческом центре города и в сопровождении гида отправляемся на пешеходную экскурсию по вечернему Стамбулу.
Начнём с площади Султанахмет, где перед нами откроются самые древние памятники города: Египетский обелиск, воздвигнутый ещё фараоном Тутмосом III, Змеевидная колонна, созданная в честь победы греков над персами, и колонна Константина, напоминающая о былом величии Византии. Увидим элегантный Немецкий фонтан, подаренный городу кайзером Вильгельмом II, и прогуляемся по Гюльхане-парку — бывшему дворцовому саду султанов.
А главным украшением вечера станет мечеть Султанахмет, известная всему миру как Голубая мечеть. Её стройные минареты, гармоничные купола и неповторимые изразцы ручной работы поражают воображение. Мы пройдёмся по живописной набережной у Золотого Рога, полюбуемся подсветкой города и насладимся ужином в панорамном ресторане с видом на Босфор. Завершим день уютными посиделками и обсуждением программы предстоящих дней.
Сердце древнего Стамбула
После завтрака продолжим знакомство с бывшим Константинополем. Посмотрим на собор Святой Софии — памятник византийского зодчества и символ «Золотого века» Византии (вход внутрь за доплату). Увидим мозаику, сохранившуюся с 10-13 веков, и вы узнаете, почему этот храм до сих пор остаётся одним из самых знаковых мест мира.
Продолжим экскурсией во дворец Топкапы, который на протяжении 4 веков был центром власти Османской империи. Заглянем в парадные залы, покои султанов, сокровищницу, гарем, прогуляемся по внутренним дворам и полюбуемся потрясающими видами на Босфор.
После небольшого отдыха, во время которого можно выпить чашечку настоящего турецкого кофе с видом на Айя-Софию, отправимся в цистерну Базилика, строительство которой было начато ещё греками (за доплату). Этот грандиозный подземный водоём, построенный при императоре Константине, напоминает подземный дворец с сотнями колонн, скрытых в полумраке.
Свободный вечер и ночь в отеле.
Мечети, дворцы, атмосферные районы и круиз по Босфору
Этот день посвящён исследованию менее посещаемых, но не менее впечатляющих уголков Стамбула. Начнём с мечети Шехзаде Мехмета, построенной по приказу Сулеймана Великолепного в честь его рано ушедшего сына. Увидим акведук Валенса, снабжавший город водой ещё со времён Римской империи, и попробуем бозу — традиционный напиток из ферментированных злаков, который готовят по старинным рецептам.
Продолжим маршрут в мечети Сулеймание, где похоронены сам султан Сулейман и его легендарная жена Хюррем, а со двора открывается завораживающий вид на Золотой Рог. Затем отправимся в районы Фенер и Балат с яркими домами, антикварными лавками и уютными кафе. Сделаем остановку у церкви Святого Стефана, построенной из металлических конструкций.
Вечером вас ждёт незабываемый круиз по Босфору с ужином и фольклорной программой «Турецкая ночь».
Два континента в один день
Сегодня исследуем обе стороны Стамбула: европейскую и азиатскую. Начнём с мечети Ортакёй, расположенной на берегу Босфора. Затем сделаем остановку у крепости Румелихисар, построенной султаном Мехмедом Завоевателем в 1452 году.
Переправимся в азиатскую часть Стамбула и поднимемся на холм Чамлыджа, откуда открывается потрясающий вид на город. Посетим самую большую мечеть Турции, которая впечатляет не только своими размерами, но и утончённой архитектурой. По желанию можно подняться на телебашню Чамлыджа и насладиться панорамным видом на 360 градусов.
Завершим день прогулкой по Кадыкёй и Ускюдару — молодёжным и богемным кварталам азиатской части. Увидим Девичью башню, одну из визитных карточек города, и вернёмся в отель.
Принцевы острова - отдых от городской суеты
В этот день отправимся на Принцевы острова — живописный архипелаг в Мраморном море. Путешествие начнётся с прогулки на пароме, во время которой мы будем наслаждаться свежим бризом. Высадимся на острове Бююкада, где когда-то жили знатные семьи Османской империи.
Здесь запрещён моторный транспорт, поэтому передвигаться будем на велосипедах или электромобилях. Посетим православный монастырь Святого Георгия, откуда открывается впечатляющий вид на весь архипелаг, и отдохнём в одном из уютных кафе на побережье. Вечером вернёмся в Стамбул.
История и роскошь Османской империи
Начнём день с посещения дворца Долмабахче — роскошной резиденции султанов 19 века. Здесь, среди позолоты, мрамора и хрусталя, вы сможете ощутить величие последнего периода Османской империи.
Затем отправимся на площадь Таксим, символ современной Турции, и пройдёмся по главной улице города — Истикляль, которая никогда не спит. Сделаем остановку у Галатской башни (по желанию, за доплату), одного из самых романтичных мест Стамбула.
Свободное время, отъезд
После завтрака у вас будет немного времени на последние покупки и прогулки. Затем — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€890
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 6 завтраков в отеле (шведский стол), приветственный ужин в видовом ресторане, ужин на корабле с программой
- Индивидуальный трансфер для прилетающих рекомендованными рейсами аэропорт - отель - аэропорт
- Транспортные карты и весь транспорт (включая топливо) по маршруту
- Сопровождение организатором тура
- 6 экскурсий в сопровождении профессионального лицензированного гида на русском языке
- Все входные билеты по программе
- Дегустация традиционного кисломолочного напитка боза
- Вечерний круиз по Босфору
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно
- Питание и напитки вне программы
- 1-местное размещение - €50 за ночь с человека
- Входные билеты в музеи вне программы и обозначенные в программе «за доплату»
- Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
- Личные расходы
- Чаевые для водителей и гидов (по желанию, €5 с человека в день)