Город-музей - великий Стамбул: история и современность

Прокатиться по Босфору, погулять по Принцевым островам, погрузиться в атмосферу «Великолепного века»
Вас ждут грандиозные дворцы и мечети Стамбула, где восточная роскошь переплетается с европейской элегантностью.

Вы узнаете много интересного о происходившем в прошлом и сможете изучить то, что сохранилось до наших дней.
Мы прокатимся на корабле по Босфору под танцевальные номера фольклорной программы.

Увидим величественную Айя-Софию, разгадаем тайны султанского дворца Топкапы, побываем в мечети Сулеймание, где похоронены сам султан Сулейман и его легендарная жена Хюррем.

В лабиринтах старых кварталов Балат и Фенер осмотрим яркие домики, антикварные лавки и уютные кафе, а в современной части города — площадь Таксим и главную улицу — Истикляль.

С холма Чамлыджа мы полюбуемся чарующей панорамой и проведём день в тишине и умиротворении на Принцевых островах.

Время начала: 18:00

Описание тура

Организационные детали

Мы рады видеть всех позитивных, активных и душевных людей в нашей компании! Важна лишь хорошая физическая форма и стабильное состояние здоровья для пеших прогулок по городу. Мы не стремимся к глобальному совпадению интересов у всех участников тура, нам лишь важно ваше желание общаться, взаимоуважение и дружелюбие.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прогулка по историческому центру Стамбула

Встречаемся, размещаемся в отеле в историческом центре города и в сопровождении гида отправляемся на пешеходную экскурсию по вечернему Стамбулу.

Начнём с площади Султанахмет, где перед нами откроются самые древние памятники города: Египетский обелиск, воздвигнутый ещё фараоном Тутмосом III, Змеевидная колонна, созданная в честь победы греков над персами, и колонна Константина, напоминающая о былом величии Византии. Увидим элегантный Немецкий фонтан, подаренный городу кайзером Вильгельмом II, и прогуляемся по Гюльхане-парку — бывшему дворцовому саду султанов.

А главным украшением вечера станет мечеть Султанахмет, известная всему миру как Голубая мечеть. Её стройные минареты, гармоничные купола и неповторимые изразцы ручной работы поражают воображение. Мы пройдёмся по живописной набережной у Золотого Рога, полюбуемся подсветкой города и насладимся ужином в панорамном ресторане с видом на Босфор. Завершим день уютными посиделками и обсуждением программы предстоящих дней.

2 день

Сердце древнего Стамбула

После завтрака продолжим знакомство с бывшим Константинополем. Посмотрим на собор Святой Софии — памятник византийского зодчества и символ «Золотого века» Византии (вход внутрь за доплату). Увидим мозаику, сохранившуюся с 10-13 веков, и вы узнаете, почему этот храм до сих пор остаётся одним из самых знаковых мест мира.

Продолжим экскурсией во дворец Топкапы, который на протяжении 4 веков был центром власти Османской империи. Заглянем в парадные залы, покои султанов, сокровищницу, гарем, прогуляемся по внутренним дворам и полюбуемся потрясающими видами на Босфор.

После небольшого отдыха, во время которого можно выпить чашечку настоящего турецкого кофе с видом на Айя-Софию, отправимся в цистерну Базилика, строительство которой было начато ещё греками (за доплату). Этот грандиозный подземный водоём, построенный при императоре Константине, напоминает подземный дворец с сотнями колонн, скрытых в полумраке.

Свободный вечер и ночь в отеле.

3 день

Мечети, дворцы, атмосферные районы и круиз по Босфору

Этот день посвящён исследованию менее посещаемых, но не менее впечатляющих уголков Стамбула. Начнём с мечети Шехзаде Мехмета, построенной по приказу Сулеймана Великолепного в честь его рано ушедшего сына. Увидим акведук Валенса, снабжавший город водой ещё со времён Римской империи, и попробуем бозу — традиционный напиток из ферментированных злаков, который готовят по старинным рецептам.

Продолжим маршрут в мечети Сулеймание, где похоронены сам султан Сулейман и его легендарная жена Хюррем, а со двора открывается завораживающий вид на Золотой Рог. Затем отправимся в районы Фенер и Балат с яркими домами, антикварными лавками и уютными кафе. Сделаем остановку у церкви Святого Стефана, построенной из металлических конструкций.

Вечером вас ждёт незабываемый круиз по Босфору с ужином и фольклорной программой «Турецкая ночь».

4 день

Два континента в один день

Сегодня исследуем обе стороны Стамбула: европейскую и азиатскую. Начнём с мечети Ортакёй, расположенной на берегу Босфора. Затем сделаем остановку у крепости Румелихисар, построенной султаном Мехмедом Завоевателем в 1452 году.

Переправимся в азиатскую часть Стамбула и поднимемся на холм Чамлыджа, откуда открывается потрясающий вид на город. Посетим самую большую мечеть Турции, которая впечатляет не только своими размерами, но и утончённой архитектурой. По желанию можно подняться на телебашню Чамлыджа и насладиться панорамным видом на 360 градусов.

Завершим день прогулкой по Кадыкёй и Ускюдару — молодёжным и богемным кварталам азиатской части. Увидим Девичью башню, одну из визитных карточек города, и вернёмся в отель.

5 день

Принцевы острова - отдых от городской суеты

В этот день отправимся на Принцевы острова — живописный архипелаг в Мраморном море. Путешествие начнётся с прогулки на пароме, во время которой мы будем наслаждаться свежим бризом. Высадимся на острове Бююкада, где когда-то жили знатные семьи Османской империи.

Здесь запрещён моторный транспорт, поэтому передвигаться будем на велосипедах или электромобилях. Посетим православный монастырь Святого Георгия, откуда открывается впечатляющий вид на весь архипелаг, и отдохнём в одном из уютных кафе на побережье. Вечером вернёмся в Стамбул.

6 день

История и роскошь Османской империи

Начнём день с посещения дворца Долмабахче — роскошной резиденции султанов 19 века. Здесь, среди позолоты, мрамора и хрусталя, вы сможете ощутить величие последнего периода Османской империи.

Затем отправимся на площадь Таксим, символ современной Турции, и пройдёмся по главной улице города — Истикляль, которая никогда не спит. Сделаем остановку у Галатской башни (по желанию, за доплату), одного из самых романтичных мест Стамбула.

7 день

Свободное время, отъезд

После завтрака у вас будет немного времени на последние покупки и прогулки. Затем — трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€890
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 6 завтраков в отеле (шведский стол), приветственный ужин в видовом ресторане, ужин на корабле с программой
  • Индивидуальный трансфер для прилетающих рекомендованными рейсами аэропорт - отель - аэропорт
  • Транспортные карты и весь транспорт (включая топливо) по маршруту
  • Сопровождение организатором тура
  • 6 экскурсий в сопровождении профессионального лицензированного гида на русском языке
  • Все входные билеты по программе
  • Дегустация традиционного кисломолочного напитка боза
  • Вечерний круиз по Босфору
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно
  • Питание и напитки вне программы
  • 1-местное размещение - €50 за ночь с человека
  • Входные билеты в музеи вне программы и обозначенные в программе «за доплату»
  • Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
  • Личные расходы
  • Чаевые для водителей и гидов (по желанию, €5 с человека в день)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, до 18:00
Завершение: Стамбул, аэропорт, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Лютфи
Елена и Лютфи — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 26 туристов
Всем привет! Нас зовут Елена и Лютфи, рады знакомству! Мы семейная пара, живём в Турции. Работаем в туризме более 25 лет. Путешествия для нас — стиль жизни, повод посмотреть на мир
читать дальше

немного иначе, поймать вдохновение и смело взглянуть за горизонт. Турция — это наша особая любовь, вдохновение и зона глубокой экспертизы. С радостью познакомим вас с нашей удивительной страной, раскроем её богатую историю и современную жизнь. Все привыкли к Турции, как к одному из курортных направлений. Мы же хотим расширить границы этих познаний и открыть для вас другую Турцию — величайшую страну-музей под открытым небом, богатую археологическими памятниками древних цивилизаций. Все наши туры составлены с учётом максимального удобства для наших гостей и проводятся профессиональными лицензированными гидами. Откройте мир с нами, получайте удовольствие от путешествий, ждём только вас!

