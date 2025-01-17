Описание тура
Организационные детали
Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.
Проживание. В отелях 3*, 4*, 5* размещение 2-местное:
- В Стамбуле — Barın Hotel/Zagreb Hotel/Askoc Hotel
- В Чанаккале — Hotel Helen/MD Barbaros Hotel
- В Измире — Marla Hotel/İsmira Hotel
- В Кушадасы — Martı Prime Beach Hotel
- В Памуккале — Lycus River Thermal Hotel
- В Анталье — Dream World Hill/Dream Hill Ноtel
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включено 3-разовое питание в Анталье и завтраки и ужины в остальных городах. Обеды вне программы оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером: Mercedes Vito — до 6 мест,
Mercedes Sprinter — до 19 мест.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Виза. Для граждан РФ не нужна.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, прогулка по историческому центру Стамбула
Добро пожаловать в Стамбул, настоящий музей под открытым небом, колорит которого составляет сочетание богатой истории и памятников архитектуры с высоким темпом современной жизни.
После встречи в аэропорту и заселения в отель вы познакомитесь с гидом и отправитесь на пешеходную экскурсию по центру векового города. Вечером соберёмся за ужином и обсудим дальнейшую программу.
Дворец Топкапы, собор Святой Софии, Голубая мечеть, площадь Султанахмет
После завтрака продолжим знакомство с достопримечательностями города. Посетим крупнейший дворец Топкапы, расположенный на месте первого поселения в Стамбуле, откуда открывается чарующий вид на залив Золотой Рог, пролив Босфор и Мраморное море. На протяжении 400 лет он был политическим центром и дворцом султанов Османской империи.
Посмотрим на собор Святой Софии, памятник византийского зодчества и символ «Золотого века» Византии (вход внутрь за доплату). Побываем на площади Султанахмет, где находятся древние памятники: колонны Египетская, Змеевидная и Константина, дворец Ибрагима Паши, Немецкий фонтан. Увидим великолепную мечеть Султанахмет 17 века, которой жители европейских стран дали другое название — «Голубая мечеть».
Затем — возвращение в отель, ужин, свободное время.
Примечательные места Чанаккале
В этот день отправимся в Чанаккале — стратегически важный пункт, обеспечивающий контроль над проливом Дарданеллы, соединяющий Эгейское и Мраморное моря. По прибытии побываем у памятника Гелиболу — военного мемориала, построенного в память о солдатах, погибших в Галлиполийском сражении Первой мировой войны, во время которого было приостановлено вражеское наступление.
Посмотрим на подвесной мост, известный как мост Дарданеллы, в провинции Чанаккале на северо-западе Турции. В центре города увидим внушительных размеров фигуру коня, созданную для фильма «Троя». Она немало «попутешествовала» по миру и нашла своё пристанище в Турции, став популярной достопримечательностью.
Вечером разместимся в отеле, затем — ужин и свободное время.
Города Троя и Пергам, ночь в Измире
Утром выселяемся из отеля и направляемся в Измир. По пути посетим мифический город Троя на севере Эгейского побережья, на берегу пролива Дарданеллы. Именно здесь происходили события Троянской войны, описанные в поэме Гомера «Илиада».
Заедем в античный город Пергам. Осмотрим акрополь, расположенный на высоте 300 метров, развалины храмов и Пергамской библиотеки, второй по величине после Александрийской, насчитывавшей в своё время 200 000 книг. Увидим самый отвесный в мире театр и фундамент знаменитого алтаря Зевса. Желающие посетят древнюю больницу (за доплату).
По приезде в Измир разместимся в отеле, затем — ужин и свободное время.
Эфес, дом Девы Марии, церковь Св. Иоанна, ночь в Кушадасы
Сегодня направимся в Кушадасы, осматривая по дороге знаковые достопримечательности. Посетим мраморный город Эфес, где сохранился храм Артемиды — одно из семи чудес света древнего мира. Город также знаменит тем, что был последним местом пребывания Девы Марии и апостола Иоанна. Увидим скульптуры, античные храмы и огромные амфитеатры, свидетельствующие о былом величии. О былом величие свидетельствуют скульптуры, античные храмы, поражающие воображение громадные амфитеатры.
Также побываем в доме Девы Марии, где каждый сможет загадать заветные желания, и в церкви Св. Иоанна. По прибытии в Кушадасы — размещение в отеле, ужин, свободное время.
Памуккале: античный Иераполис и белоснежные травертины
После завтрака едем в Памуккале. По прибытии заглянем в текстильный центр, а после посетим античный город Иераполис, бывший важным центром во времена Римской и Византийской империй. Вы увидите крепостные стены города, центральные улицы, прекрасно сохранившийся театр, ворота императора Домициана и римские бани, где сейчас располагается археологический музей.
Затем пойдём любоваться белоснежными травертинами, которые образовались благодаря термальным источникам, богатым кальцием и оставляющим при испарении осадок в виде белых каскадов. Это настоящее чудо природы!
После желающие смогут искупаться в бассейне Клеопатры с термальной водой (за доплату). Кстати, здесь снимали часть фильма Кончаловского «Одиссей». Также вас ждёт дегустация вин.
Вечером — размещение в отеле, ужин, свободное время.
Афродизиас, ночь в Анталье
Выезжаем в Анталью с посещением по пути античного Афродизиаса, города Афродиты, самого живописного из древних карийских городов. Осмотрим тетрапилон — монументальные тройные ворота, стадион, храм и театр, вместимостью 10 000 зрителей.
По прибытии в Анталью — размещение в отеле, ужин, свободное время.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Этот день вы можете провести по своему усмотрению. Можно остаться в отеле и отдохнуть, самостоятельно прогуляться по городу и пляжу. Для желающих, за доплату, предлагаем дополнительную экскурсию по древним городам Перге, Аспендосу и Сиде с посещением водопада Манавгат и 1,5-часовой водной прогулкой на яхте.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Сегодня снова свободный день. Мы предлагаем дополнительную экскурсию в древний город Мира, где сохранились скальные гробницы эпохи ликийского союза и греко-римский театр. В этом городе Св. Николай Мироликийский, известный многим как Чудотворец и Угодник, проповедовал христианство и захоронен здесь же, на территории церкви, в которой служил архиепископом.
Отъезд
После завтрака соберём вещи и поедем в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1480
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансферы на комфортабельном транспорте: аэропорт - отель - аэропорт
- Транспортные карты и весь транспорт по маршруту
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Профессиональный русскоязычный гид с лицензией
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно из Антальи
- Питание вне программы (обеды), напитки
- Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
- 1-местное проживание - €270 с человека за тур
- Экскурсии по запросу:
- Полёт на воздушном шаре - €190-250 с человека
- Купание в Памуккале в термальном бассейне - €10 с человека
- Танец дервишей «Сема» - €25 с человека
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Это второй мой экскурсионный маршрут в компании Елены и Лютфи. Я очень рада нашему знакомству и им благодарна за комфорт и дружескую атмосферу во время путешествия, за профессионализм Лютфи. Жду новых встреч и новый ярких впечатлений!