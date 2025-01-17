Достопримечательности Стамбула и Измира, Антальи и Чанаккале и день в Памуккале

Увидеть храм Артемиды в Эфесе, полюбоваться травертинами и античными городами и побывать в Трое
Приглашаем в путешествие, которое изменит стереотипный взгляд на Турцию, как курортную страну. Вы увидите, какое огромное количество здесь исторических, архитектурных и природных шедевров. Два дня мы проведём в Стамбуле, где
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вы познакомитесь с главными достопримечательностями города.

Побываем в Чанаккале и посмотрим на мост Дарданеллы и огромную фигуру коня, созданную для фильма «Троя». Посетим античные города: Пергам и Трою, Эфес, Иераполис и Афродизиас.

А ещё на два дня задержимся в Анталье, где вы сможете провести время по своему усмотрению или отправиться на дополнительные экскурсии.

5
2 отзыва
Достопримечательности Стамбула и Измира, Антальи и Чанаккале и день в Памуккале
Достопримечательности Стамбула и Измира, Антальи и Чанаккале и день в Памуккале
Достопримечательности Стамбула и Измира, Антальи и Чанаккале и день в Памуккале
Ближайшие даты:
22
мар22
мая1
июл23
авг
Время начала: 18:00

Описание тура

Организационные детали

Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.

Проживание. В отелях 3*, 4*, 5* размещение 2-местное:

  • В Стамбуле — Barın Hotel/Zagreb Hotel/Askoc Hotel
  • В Чанаккале — Hotel Helen/MD Barbaros Hotel
  • В Измире — Marla Hotel/İsmira Hotel
  • В Кушадасы — Martı Prime Beach Hotel
  • В Памуккале — Lycus River Thermal Hotel
  • В Анталье — Dream World Hill/Dream Hill Ноtel

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включено 3-разовое питание в Анталье и завтраки и ужины в остальных городах. Обеды вне программы оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус с кондиционером: Mercedes Vito — до 6 мест,
Mercedes Sprinter — до 19 мест.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Виза. Для граждан РФ не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка по историческому центру Стамбула

Добро пожаловать в Стамбул, настоящий музей под открытым небом, колорит которого составляет сочетание богатой истории и памятников архитектуры с высоким темпом современной жизни.

После встречи в аэропорту и заселения в отель вы познакомитесь с гидом и отправитесь на пешеходную экскурсию по центру векового города. Вечером соберёмся за ужином и обсудим дальнейшую программу.

Встреча, размещение в отеле, прогулка по историческому центру СтамбулаВстреча, размещение в отеле, прогулка по историческому центру СтамбулаВстреча, размещение в отеле, прогулка по историческому центру СтамбулаВстреча, размещение в отеле, прогулка по историческому центру СтамбулаВстреча, размещение в отеле, прогулка по историческому центру СтамбулаВстреча, размещение в отеле, прогулка по историческому центру СтамбулаВстреча, размещение в отеле, прогулка по историческому центру СтамбулаВстреча, размещение в отеле, прогулка по историческому центру Стамбула
2 день

Дворец Топкапы, собор Святой Софии, Голубая мечеть, площадь Султанахмет

После завтрака продолжим знакомство с достопримечательностями города. Посетим крупнейший дворец Топкапы, расположенный на месте первого поселения в Стамбуле, откуда открывается чарующий вид на залив Золотой Рог, пролив Босфор и Мраморное море. На протяжении 400 лет он был политическим центром и дворцом султанов Османской империи.

Посмотрим на собор Святой Софии, памятник византийского зодчества и символ «Золотого века» Византии (вход внутрь за доплату). Побываем на площади Султанахмет, где находятся древние памятники: колонны Египетская, Змеевидная и Константина, дворец Ибрагима Паши, Немецкий фонтан. Увидим великолепную мечеть Султанахмет 17 века, которой жители европейских стран дали другое название — «Голубая мечеть».

Затем — возвращение в отель, ужин, свободное время.

Дворец Топкапы, собор Святой Софии, Голубая мечеть, площадь СултанахметДворец Топкапы, собор Святой Софии, Голубая мечеть, площадь СултанахметДворец Топкапы, собор Святой Софии, Голубая мечеть, площадь СултанахметДворец Топкапы, собор Святой Софии, Голубая мечеть, площадь СултанахметДворец Топкапы, собор Святой Софии, Голубая мечеть, площадь Султанахмет
3 день

Примечательные места Чанаккале

В этот день отправимся в Чанаккале — стратегически важный пункт, обеспечивающий контроль над проливом Дарданеллы, соединяющий Эгейское и Мраморное моря. По прибытии побываем у памятника Гелиболу — военного мемориала, построенного в память о солдатах, погибших в Галлиполийском сражении Первой мировой войны, во время которого было приостановлено вражеское наступление.

Посмотрим на подвесной мост, известный как мост Дарданеллы, в провинции Чанаккале на северо-западе Турции. В центре города увидим внушительных размеров фигуру коня, созданную для фильма «Троя». Она немало «попутешествовала» по миру и нашла своё пристанище в Турции, став популярной достопримечательностью.

Вечером разместимся в отеле, затем — ужин и свободное время.

Примечательные места ЧанаккалеПримечательные места ЧанаккалеПримечательные места ЧанаккалеПримечательные места ЧанаккалеПримечательные места ЧанаккалеПримечательные места Чанаккале
4 день

Города Троя и Пергам, ночь в Измире

Утром выселяемся из отеля и направляемся в Измир. По пути посетим мифический город Троя на севере Эгейского побережья, на берегу пролива Дарданеллы. Именно здесь происходили события Троянской войны, описанные в поэме Гомера «Илиада».

Заедем в античный город Пергам. Осмотрим акрополь, расположенный на высоте 300 метров, развалины храмов и Пергамской библиотеки, второй по величине после Александрийской, насчитывавшей в своё время 200 000 книг. Увидим самый отвесный в мире театр и фундамент знаменитого алтаря Зевса. Желающие посетят древнюю больницу (за доплату).

По приезде в Измир разместимся в отеле, затем — ужин и свободное время.

Города Троя и Пергам, ночь в ИзмиреГорода Троя и Пергам, ночь в ИзмиреГорода Троя и Пергам, ночь в ИзмиреГорода Троя и Пергам, ночь в ИзмиреГорода Троя и Пергам, ночь в ИзмиреГорода Троя и Пергам, ночь в Измире
5 день

Эфес, дом Девы Марии, церковь Св. Иоанна, ночь в Кушадасы

Сегодня направимся в Кушадасы, осматривая по дороге знаковые достопримечательности. Посетим мраморный город Эфес, где сохранился храм Артемиды — одно из семи чудес света древнего мира. Город также знаменит тем, что был последним местом пребывания Девы Марии и апостола Иоанна. Увидим скульптуры, античные храмы и огромные амфитеатры, свидетельствующие о былом величии. О былом величие свидетельствуют скульптуры, античные храмы, поражающие воображение громадные амфитеатры.

Также побываем в доме Девы Марии, где каждый сможет загадать заветные желания, и в церкви Св. Иоанна. По прибытии в Кушадасы — размещение в отеле, ужин, свободное время.

Эфес, дом Девы Марии, церковь Св. Иоанна, ночь в КушадасыЭфес, дом Девы Марии, церковь Св. Иоанна, ночь в КушадасыЭфес, дом Девы Марии, церковь Св. Иоанна, ночь в КушадасыЭфес, дом Девы Марии, церковь Св. Иоанна, ночь в КушадасыЭфес, дом Девы Марии, церковь Св. Иоанна, ночь в Кушадасы
6 день

Памуккале: античный Иераполис и белоснежные травертины

После завтрака едем в Памуккале. По прибытии заглянем в текстильный центр, а после посетим античный город Иераполис, бывший важным центром во времена Римской и Византийской империй. Вы увидите крепостные стены города, центральные улицы, прекрасно сохранившийся театр, ворота императора Домициана и римские бани, где сейчас располагается археологический музей.

Затем пойдём любоваться белоснежными травертинами, которые образовались благодаря термальным источникам, богатым кальцием и оставляющим при испарении осадок в виде белых каскадов. Это настоящее чудо природы!

После желающие смогут искупаться в бассейне Клеопатры с термальной водой (за доплату). Кстати, здесь снимали часть фильма Кончаловского «Одиссей». Также вас ждёт дегустация вин.

Вечером — размещение в отеле, ужин, свободное время.

Памуккале: античный Иераполис и белоснежные травертиныПамуккале: античный Иераполис и белоснежные травертиныПамуккале: античный Иераполис и белоснежные травертиныПамуккале: античный Иераполис и белоснежные травертиныПамуккале: античный Иераполис и белоснежные травертины
7 день

Афродизиас, ночь в Анталье

Выезжаем в Анталью с посещением по пути античного Афродизиаса, города Афродиты, самого живописного из древних карийских городов. Осмотрим тетрапилон — монументальные тройные ворота, стадион, храм и театр, вместимостью 10 000 зрителей.

По прибытии в Анталью — размещение в отеле, ужин, свободное время.

Афродизиас, ночь в АнтальеАфродизиас, ночь в АнтальеАфродизиас, ночь в АнтальеАфродизиас, ночь в АнтальеАфродизиас, ночь в АнтальеАфродизиас, ночь в Анталье
8 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Этот день вы можете провести по своему усмотрению. Можно остаться в отеле и отдохнуть, самостоятельно прогуляться по городу и пляжу. Для желающих, за доплату, предлагаем дополнительную экскурсию по древним городам Перге, Аспендосу и Сиде с посещением водопада Манавгат и 1,5-часовой водной прогулкой на яхте.

Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия
9 день

Свободный день или дополнительная экскурсия

Сегодня снова свободный день. Мы предлагаем дополнительную экскурсию в древний город Мира, где сохранились скальные гробницы эпохи ликийского союза и греко-римский театр. В этом городе Св. Николай Мироликийский, известный многим как Чудотворец и Угодник, проповедовал христианство и захоронен здесь же, на территории церкви, в которой служил архиепископом.

Свободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсияСвободный день или дополнительная экскурсия
10 день

Отъезд

После завтрака соберём вещи и поедем в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1480
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы на комфортабельном транспорте: аэропорт - отель - аэропорт
  • Транспортные карты и весь транспорт по маршруту
  • Экскурсии и входные билеты по программе
  • Профессиональный русскоязычный гид с лицензией
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно из Антальи
  • Питание вне программы (обеды), напитки
  • Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
  • 1-местное проживание - €270 с человека за тур
  • Экскурсии по запросу:
  • Полёт на воздушном шаре - €190-250 с человека
  • Купание в Памуккале в термальном бассейне - €10 с человека
  • Танец дервишей «Сема» - €25 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: Анталья, аэропорт, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Л
17 янв 2025
Путешествие получилось незабываемым! Одно из самых лучших наших совместных путешествий. У нас уже сложившаяся команда единомышленников: мы любим открывать новые места, знакомиться с местными обычаями и кухней. Очень любим историю
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во всех ее проявлениях. И наши гиды - Елена и Лютфи так органично вписались, как будто мы путешествовали вместе всегда. Исторические сведения были поданы так профессионально и интересно, что вся группа прониклась. Мы задавали огромное количество дополнительных вопросов и всегда получали очень профессиональные и компетентные ответы. Эта часть тура на недосягаемой высоте. Еще хотелось отметить отличную организацию. Программа спланирована очень грамотно, с временными зазорами, с возможностью гибко что-то добавлять или удалять в зависимости от обстоятельств или желания группы. Питание было организовано супер! Главное было вовремя остановиться! Транспорт тоже на высшем уровне. Турция страна большая, расстояния мы преодолевали немалые, но все было с очень высокой степенью комфортности. И самое главное – такого интересного тура я больше не встречала. У Елены и Лютфи есть еще очень интересные задумки. Будем ждать их новых туров и постараемся присоединиться к ним. И всем рекомендую испытать такие же чувства: восторг, умиротворение, радость открытий и встреч! Спасибо огромное!!!!!

Е
11 дек 2024
Замечательное путешествие! Переплетение истории, религий, красота природы, гастрономические восторги, мастера сохраняющие древние ремесла своих предков – все в этом туре.
Это второй мой экскурсионный маршрут в компании Елены и Лютфи. Я очень рада нашему знакомству и им благодарна за комфорт и дружескую атмосферу во время путешествия, за профессионализм Лютфи. Жду новых встреч и новый ярких впечатлений!

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