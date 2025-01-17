После завтрака продолжим знакомство с достопримечательностями города. Посетим крупнейший дворец Топкапы, расположенный на месте первого поселения в Стамбуле, откуда открывается чарующий вид на залив Золотой Рог, пролив Босфор и Мраморное море. На протяжении 400 лет он был политическим центром и дворцом султанов Османской империи.

Посмотрим на собор Святой Софии, памятник византийского зодчества и символ «Золотого века» Византии (вход внутрь за доплату). Побываем на площади Султанахмет, где находятся древние памятники: колонны Египетская, Змеевидная и Константина, дворец Ибрагима Паши, Немецкий фонтан. Увидим великолепную мечеть Султанахмет 17 века, которой жители европейских стран дали другое название — «Голубая мечеть».

Затем — возвращение в отель, ужин, свободное время.