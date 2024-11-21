4 дня
По Стамбулу с местной жительницей: программа максимум
Познакомиться с главными достопримечательностями, побывать в «секретных» местах и послушать истории
Начало: Стамбул, аэропорт IST, 14:00
21 ноя в 14:00
23 ноя в 14:00
€500 за человека
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
6 янв в 08:00
€520 за человека
4 дня
Попробовать Стамбул на вкус: гастрономическое путешествие по главным достопримечательностям
Узнать, что такое «ракы-балык», полакомиться кофе на углях и побывать в одной из старейших кальянных
Начало: Аэропорт Стамбула, не позднее 14:00
22 окт в 14:00
$815 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «4-дневные туры»
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