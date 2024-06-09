Описание тура

Край чудес Каппадокия с невообразимыми ландшафтами и волшебными лунными пейзажами – одно из самых мистических мест на планете. Древние пещерные города, причудливой формы скалы, вытесанные в склонах гор монастыри – это огромный музей под открытым небом, внесенный в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Полет на воздушном шаре – наиболее быстрый и романтический способ ознакомиться с живописными долинами и полюбоваться ими в лучах солнца. Как проходит полет на воздушном шаре? Из Стамбула до Каппадокии удобнее и быстрее добраться на самолете. Сам полет на воздушном шаре абсолютно безопасен, перед каждым вылетом проводится краткое обучение и инструктаж. После увлекательного путешествия над живописными долинами вы сможете исследовать окрестности, где в каждом городке и поселке остались следы древних пещерных городов. Ургюп, гончарный центр Аванос, Учхисар — обязательные к посещению места, которые произведут на вас неизгладимое впечатление.