Полет на воздушном шаре в Каппадокии из Стамбула

Каппадокия славится своими инопланетными пейзажами, пещерными храмами и древними городами.

Этот край — настоящий музей под открытым небом! Мы предлагаем вам открыть для себя другую Турцию: причудливую, фантастическую, выходящую за грань реальности. Прогулка на воздушном шаре — прекрасный вариант, чтобы насладиться видами уникального региона.
Полет на воздушном шаре в Каппадокии из Стамбула
Полет на воздушном шаре в Каппадокии из Стамбула
Полет на воздушном шаре в Каппадокии из Стамбула
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Край чудес Каппадокия с невообразимыми ландшафтами и волшебными лунными пейзажами – одно из самых мистических мест на планете. Древние пещерные города, причудливой формы скалы, вытесанные в склонах гор монастыри – это огромный музей под открытым небом, внесенный в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Полет на воздушном шаре – наиболее быстрый и романтический способ ознакомиться с живописными долинами и полюбоваться ими в лучах солнца. Как проходит полет на воздушном шаре? Из Стамбула до Каппадокии удобнее и быстрее добраться на самолете. Сам полет на воздушном шаре абсолютно безопасен, перед каждым вылетом проводится краткое обучение и инструктаж. После увлекательного путешествия над живописными долинами вы сможете исследовать окрестности, где в каждом городке и поселке остались следы древних пещерных городов. Ургюп, гончарный центр Аванос, Учхисар — обязательные к посещению места, которые произведут на вас неизгладимое впечатление.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Страховка
  • Полет на воздушном шаре
  • Сертификат полета
  • Шампанское
Что не входит в цену
  • Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Трансфер из отеля
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • После вашего бронирования мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

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