Каппадокия - мистическое место, которое вы не найдете на географической карте. Название, со времен античности закрепившееся за этой провинцией, является лишь данью истории. Почти 60 миллионов лет назад, благодаря лаве извергающихся вулканов и природным процессам, здесь возник причудливый, инопланетный пейзаж из тысячи каменных грибов и скульптур уникальных цветов и размеров, недаром, согласно приданиям местных жителей считалось, что здесь живут феи. Каждая долина - это уникальный музей под открытым небом.

Также Каппадокия известна как центр раннего христианства. Здесь сохранились в первозданном виде пещеры, в которых жили первые христиане, оставившие после себя наскальные рисунки с изображением библейских событий

Лучший способ познакомится с Каппадокией это пролететь над ее ландшафтами на воздушном шаре. Эта местность известна как одна из лучших мест для полетов на воздушном шаре. Вы будете скользить над фруктовыми садами, между высокими скалами и над глубокими обрывами:

1 день.

Вас заберут из вашего отеля в Стамбуле на персональном трансфере в аэропорт. По прибытии в аэропорт Каппадокии Вас встретят и отвезут в ваш отель. У Вас будет свободное время отдохнуть. После за вами приедет гид и вас доставят в 2х часовой тур на квадроциклах. Катание на квадроцикле в Каппадокии подарит интересные и незабываемые впечатления. Вы изучите уникальный вулканический ландшафт Каппадокии, катаясь на квадроцикле по долинам (Меча, Любви и Розы). После окончания экскурсии вас привезут обратно в отель, где у вас будет свободное время. Ночь в отеле:

2 день.

По желанию вы можете взять дополнительную экскурсию полет на воздушном шаре по живописной Каппадокии за дополнительную плату. Рано утром трансфер заберет вас из вашего отеля около 5:00 утра, полет на воздушном шаре длится примерно в течение 60 минут. Если вы заинтересованы в этой экскурсии, пожалуйста, запросите информацию о наличие свободных мест во время бронирования тура, и мы сможем предпринять все необходимые меры от вашего имени!

09:40– 09:55 Встреча в отеле с вашим гидом

Экскурсия на весь день по Южной части Каппадокии

В конце экскурсии у вас будет свободное время до того, как ваш трансфер доставит вас в аэропорт Каппадокии для вечернего вылета в Стамбул. По прибытии в Стамбул вас встретят в аэропорту и доставят из аэропорта в ваш отель в Стамбуле.

Вы также можете заказать эту экскурсию со стартом в Каппадокии здесь