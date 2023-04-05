Каппадокия – мистическое место, прославившееся на весь мир своими завораживающими ландшафтами и парящими над горами воздушными шарами.
Предлагаем вам посетить это невероятное место, осмотреть Северную и Южную Каппадокию с земли, переночевать в пещерном отеле, а при желании – подняться в небо на одном из десятков шаров.
Предлагаем вам посетить это невероятное место, осмотреть Северную и Южную Каппадокию с земли, переночевать в пещерном отеле, а при желании – подняться в небо на одном из десятков шаров.
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Что вас ожидает:
- Подземный город Деринкую
- Долина Ихлара
- Монастырь Селиме
- Голубиная долина
- Розовая долина
- Красная долина
- Женский монастырь
- Долина мечей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Каппадокия - мистическое место, которое вы не найдете на географической карте. Название, со времен античности закрепившееся за этой провинцией, является лишь данью истории. Почти 60 миллионов лет назад, благодаря лаве извергающихся вулканов и природным процессам, здесь возник причудливый, инопланетный пейзаж из тысячи каменных грибов и скульптур уникальных цветов и размеров, недаром, согласно приданиям местных жителей считалось, что здесь живут феи. Каждая долина - это уникальный музей под открытым небом.
Также Каппадокия известна как центр раннего христианства. Здесь сохранились в первозданном виде пещеры, в которых жили первые христиане, оставившие после себя наскальные рисунки с изображением библейских событий
Лучший способ познакомится с Каппадокией это пролететь над ее ландшафтами на воздушном шаре. Эта местность известна как одна из лучших мест для полетов на воздушном шаре. Вы будете скользить над фруктовыми садами, между высокими скалами и над глубокими обрывами:
1 день.
Вас заберут из вашего отеля в Стамбуле на персональном трансфере в аэропорт. По прибытии в аэропорт Каппадокии Вас встретят и отвезут в ваш отель. У Вас будет свободное время отдохнуть. После за вами приедет гид и вас доставят в 2х часовой тур на квадроциклах. Катание на квадроцикле в Каппадокии подарит интересные и незабываемые впечатления. Вы изучите уникальный вулканический ландшафт Каппадокии, катаясь на квадроцикле по долинам (Меча, Любви и Розы). После окончания экскурсии вас привезут обратно в отель, где у вас будет свободное время. Ночь в отеле:
2 день.
По желанию вы можете взять дополнительную экскурсию полет на воздушном шаре по живописной Каппадокии за дополнительную плату. Рано утром трансфер заберет вас из вашего отеля около 5:00 утра, полет на воздушном шаре длится примерно в течение 60 минут. Если вы заинтересованы в этой экскурсии, пожалуйста, запросите информацию о наличие свободных мест во время бронирования тура, и мы сможем предпринять все необходимые меры от вашего имени!
09:40– 09:55 Встреча в отеле с вашим гидом
Экскурсия на весь день по Южной части Каппадокии
В конце экскурсии у вас будет свободное время до того, как ваш трансфер доставит вас в аэропорт Каппадокии для вечернего вылета в Стамбул. По прибытии в Стамбул вас встретят в аэропорту и доставят из аэропорта в ваш отель в Стамбуле.
Вы также можете заказать эту экскурсию со стартом в Каппадокии здесь
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Этот тур доступен круглый год.
- Программа может быть изменена в соответствии с вашими пожеланиями
- При бронировании вы обязательно должны предоставить ваши паспортные данные
- Бронирование считается завершенным после внесения предоплаты в размере 50 или 100%
- Для оплаты российскими банковскими картами - оплата вносится на сайте
- Для оплаты не российскими банковскими картами или наличными - операторам тура напрямую по ссылке или наличными представителю. Наличные принимаются в лирах, долларах и евро.
- Так как экскурсия подразумевает заказ авиабилетов, необходимо за 48 часов внести предоплату в офисе оператора, на сайте, по ссылке оператора, или представитель подъедет к вам в отель.
- После покупки авиабилетов, предоплата оплаченная на сайте не возвращается!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 31 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Sergei
5 апр 2023
Если вы оказались в Турции, Каппадокию надо посетить непременно. Из Стамбула лучше самолётом, полтора часа лету. Это удивительный памятник природы и человека, созданный миллионами лет. Подземные города, древние храмы, созданные ранними христианами, необычные скальные конусообразные и грибовидные образования. Пейзажи просто потрясают воображение. Полет на воздушном шаре очень зависит от погоды. Мне не повезло, сильный ветер.
В
Величко
29 мар 2023
Отличная организация тура! Бронировали в России, по приезде в Стамбул оплатили тур, агентство находится в центре, очень удобно. Вся информация о трансферах, билетах, приходила вовремя, с фото и подробной инструкцией. Гиды очень душевные. Экскурсии по Каппадокии необычные и интересные. Погода только подкачала, шары не летали, но деньги без всяких проволочек вернули. Рекомендую!
А
Аселя
22 мар 2023
Y
Yohanan
14 ноя 2022
Отличная экскурсия и хороший гид - очень интересно и весело подает информацию. Очень советую не полениться и встать встречать рассвет с запуском воздушных шаров - вид просто космический.
Есть замечание по поводу организации. На сайте написано, что экскурсия индивидуальная(до 5 человек), в по факту мы ходили в группе из 12 человек. Никто не предупреждал заранее к сожалению.
Есть замечание по поводу организации. На сайте написано, что экскурсия индивидуальная(до 5 человек), в по факту мы ходили в группе из 12 человек. Никто не предупреждал заранее к сожалению.
o
oleg
4 сен 2022
Н
Никита
11 авг 2022
Забронировал, внёс предоплату, но мест на экскурсию не оказалось.
Л
Лариса
9 авг 2022
Л
Лариса
9 авг 2022
Было все замечательно
О
Оксана
25 мая 2022
Отдельный респект шикарному гиду-юмористу Гекхану!
Посетили красивые места Каппадокии. Красный и зелёный тур - это две разные планеты. Абсолютно не похожий ландшафт и климат.
Рекомендую
Посетили красивые места Каппадокии. Красный и зелёный тур - это две разные планеты. Абсолютно не похожий ландшафт и климат.
Рекомендую
А
Асель
1 мая 2022
А
Анна
12 апр 2022
Г
Галина
11 апр 2022
Экскурсия очень понравилась! Посещение е Каппадокии было мечтаю,а с помощью вашего турагенства мечта осуществила!!!
В
Вадим
10 янв 2022
Экскурсия сама по себе отличная. Каппадокию, её красоты не может испортить ничто. Это обязательно стоит испытать. Вы не пожалеете. Уезжать не хотелось. Фотографировать можно через каждые 10 метров…
К
Катя
19 ноя 2021
Очень красивый заповедник. Потрясающая природа и виды. Была в начале мая, туристов почти не было. Рекомендую.
П
Полякова
16 окт 2021
Экскурсия очень понравилась!
Ещё 16 отзывов
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