Групповые туры Стамбула

Найдено 16 туров в категории «Групповые» в Стамбуле, цены от 3 ₽, скидки до 27%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
Посетить места съёмок сериала, прогуляться по дворцу и садам султана и заглянуть на рынки
Начало: Международный аэропорт Стамбул (новый аэропорт), 1...
11 июня в 08:00
13 окт в 15:00
46 500 за человека
Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
🛫 Полеты на самолетах
скидка
27%
Авторский тур
2 дня
89 отзывов
Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 451329 за человека
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
🛫 Полеты на самолетах
Авторский тур
2 дня
42 отзыва
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
420 за человека
Космическая Каппадокия из Стамбула
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
8 отзывов
Космическая Каппадокия из Стамбула
Начало: Турция, Невшехир, Невшехир Меркез, Балджин
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
65 за человека
Смотровая площадка Sapphire и симуляция 4D SkyRide
Авторский тур
1 день
10 отзывов
Смотровая площадка Sapphire и симуляция 4D SkyRide
Расписание: Время работы: 10:00 - 21:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 13.57 за человека
Топовые места Стамбула
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Топовые места Стамбула
Подняться на Галатскую башню, погулять по Принцевым островам и научиться торговаться на Гранд-базаре
Начало: Стамбул, Международный аэропорт (Новый), 14:00
21 июня в 08:00
$350 за человека
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
🚗 На машине
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и поучаствовать в майндфулнесс сессии
Начало: Аэропорт Даламана, 14:00
29 сен в 08:00
$1 825 за человека
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
$1 295 за человека
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
23 авг в 08:00
4 окт в 08:00
$1 100 за человека
По Стамбулу с историком
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
$680 за человека
Полет на воздушном шаре в Каппадокии из Стамбула
🎈 На воздушном шаре
Авторский тур
2 дня
Полет на воздушном шаре в Каппадокии из Стамбула
Начало: Стамбул
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 270 за человека
Индивидуальная экскурсия в Каппадокию из Стамбула
Авторский тур
2 дня
Индивидуальная экскурсия в Каппадокию из Стамбула
Начало: Стамбул
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
500 за человека
В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
Погулять по историческому центру, побывать на Принцевых островах и прокатиться по Босфору
Начало: Стамбул, аэропорт, время зависит от времени вашего...
21 сен в 10:00
23 окт в 10:00
620 за человека
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
520 за человека
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Авторский тур
5 дней
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Отправиться на водную прогулку по Босфору и насладиться атмосферой двух континентов
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего...
12 июня в 10:00
$1 300 за человека
Билет в Стамбульский музей тюльпанов
Билеты
10 дней
Билет в Стамбульский музей тюльпанов
Начало: Emirgan, Koruyolu Cd. No:1, 34467 Sarıyer
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 за билет

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    19 мая 2024
    Топовые места Стамбула
    Были с Еленой на экскурсии в Стамбуле. Мне все понравилось! Очень порадовал выбор мест для приема пищи, вариабельность локаций и мест для посещения. Рекомендую к посещению данного гида
  • M
    Marina
    15 мая 2024
    2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
    Вся поездка отлично отработана, тайминг, трасферы все четко. На красном и на зеленом туре гидом была Елена, очень заинтересованно, не для галочки проводит экскурсии + Елена еще и фотограф, делает гостям красивые фото
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
    Тур понравился! Огромное спасибо организатору Виктории и её сестре Алёне, программа насыщенная, места интересные. Стамбул великолепен. Группа у нас была
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    замечательная, огромное спасибо всем участникам, за интересное общение и хорошую компания) осталось много положительных воспоминаний и эмоций! Сначала переживала что лечу одна, но когда все встретились и познакомились, стало понятно, что скучать не придётся) отдельное спасибо Виктории, что дополнительно организовала поездку на Принцевы острова, так как я очень хотела там побывать, а программой это не было предусмотрено!

  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
    Каппадокия была моей мечтой) очень хотела туда попасть. И вот, прилетев в Стамбул на несколько дней, решила что мечта должна
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    осуществиться)) Спасибо большое Насте за организацию поездки, она составила подробную программу, оперативно купила билеты, организовала трансферы, забронировала отель (очень классный кстати) К сожалению, я не смогла полетать на шаре(из-за погоды шары не поднимались в небо, но каппадокия это очень красивый край. В тур входили две экскурсии, обе интересные А сам город Гёреме необыкновенно уютный Рекомендую всем посетить лично

  • В
    Виктор
    23 апреля 2024
    Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
    Тур прошёл хорошо. Комфортный трансфер, интересные экскурсии с русскоязычными гидами, плотные обеды (но почему-то в платными напитками)… Минусом являлась только
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    гостиница, несмотря на приветливость и отзывчивость персонала, и красивый вид с террасы кафе: - завтраки очень лёгкие (больше похожи на перекус) - в номере было холодно, кондиционер не работал, отсутствовали полки в душевой, некоторые лампочки в номере были перегоревшими и т. д. - сам участок отеля и интерьер номера напоминал простенький домик в деревне. - от Cave только название.

  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
    Замечательный тур и гид. Очень большое спасибо, гиду Виктории. Она нам показала, как туристический Стамбул, так и не туристический. Очень
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    классно организовала группу и экскурсии. Отдых был шикарный. Группа подобралась вне конкурса. Разъезжаться не хотелось. Девочки спасибо огромное. Рекомендуем этот тур и лично гида Викторию.

  • М
    Маргарита
    17 апреля 2024
    Путешествие в Каппадокию на два дня на самолете
    Летали в Каппадокию на 2 дня и 2 ночи. Мне понравилось всё: и то, как отработала менеджер Ольга, и трансферы,
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    и экскурсии по Северной и Южной Каппадокии. Экскурсоводы Екатерина и Вера очень доброжелательные, рассказывали интересно, на вопросы отвечали подробно. Если есть возможность, оставайтесь в Каппадокии ещё на ночь или две: после экскурсий захочется прогуляться по долинам самостоятельно.

  • И
    Ирина
    15 апреля 2024
    2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
    Редко пишу отзывы, но сейчас очень хочется поделиться впечатлением. Мечта была побывать в Каппадокии, но мне не смогли найти билеты.
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    Решила еще раз попытать счастье, и о чудо, Анастасия организовала мне поездку! Была со мной на связи всегда, организация на высшем уровне. Мне расписали программу на 2 дня, от того, как забирали из отеля в Стамбуле и вернули обратно. Все было с точностью до минут 🫶🏻 На шарах не удалось полетать из за погоды, но и так впечатление от экскурсий вау, экскурсовод Екатерина ❤️ Благодарна от души Вам и всем рекомендую!

  • и
    инга
    14 апреля 2024
    Смотровая площадка Sapphire и симуляция 4D SkyRide
    Настоятельно рекомендую, фантастический вид на Стамбул. Обязательно закажите обзорный полет 4D по достопримечательностям. Это был действительно хороший опыт.
  • В
    Вероника
    13 марта 2024
    Смотровая площадка Sapphire и симуляция 4D SkyRide
    Часть башни была закрыта, поэтому нам не удалось получить обзор на 360 градусов. Несмотря на то, что она находится очень далеко от исторического района Стамбула, ее стоит посетить. Моделирование полета вертолета через Стамбул впечатляет.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Групповые»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 16
  1. Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
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  3. 2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
  4. Космическая Каппадокия из Стамбула
  5. Смотровая площадка Sapphire и симуляция 4D SkyRide
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
Сколько стоит тур в Стамбуле в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Групповые" можно забронировать 16 авторских туров от 3 до 46 500 со скидкой до 27%. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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