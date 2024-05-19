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Авторский тур
5 дней
Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
Посетить места съёмок сериала, прогуляться по дворцу и садам султана и заглянуть на рынки
Начало: Международный аэропорт Стамбул (новый аэропорт), 1...
11 июня в 08:00
13 окт в 15:00
46 500₽ за человека
скидка
27%
Авторский тур
2 дня
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от 451€329 за человека
Авторский тур
2 дня
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
€420 за человека
Авторский тур
2 дня
Космическая Каппадокия из Стамбула
Начало: Турция, Невшехир, Невшехир Меркез, Балджин
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
€65 за человека
Авторский тур
1 день
Расписание: Время работы: 10:00 - 21:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €13.57 за человека
Авторский тур
5 дней
Топовые места Стамбула
Подняться на Галатскую башню, погулять по Принцевым островам и научиться торговаться на Гранд-базаре
Начало: Стамбул, Международный аэропорт (Новый), 14:00
21 июня в 08:00
$350 за человека
Авторский тур
6 дней
Релакс-тур для девушек в городе Каш: йога, яхта и море
Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и поучаствовать в майндфулнесс сессии
Начало: Аэропорт Даламана, 14:00
29 сен в 08:00
$1 825 за человека
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
$1 295 за человека
Авторский тур
7 дней
Два сердца Турции: контрасты Стамбула и магия Каппадокии
Узнать тайну Принцевых островов, проплыть по Мраморному морю и влюбиться в долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
23 авг в 08:00
4 окт в 08:00
$1 100 за человека
Авторский тур
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
$680 за человека
Авторский тур
2 дня
Полет на воздушном шаре в Каппадокии из Стамбула
Начало: Стамбул
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €270 за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальная экскурсия в Каппадокию из Стамбула
Начало: Стамбул
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€500 за человека
Авторский тур
5 дней
В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
Погулять по историческому центру, побывать на Принцевых островах и прокатиться по Босфору
Начало: Стамбул, аэропорт, время зависит от времени вашего...
21 сен в 10:00
23 окт в 10:00
€620 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
7 ноя в 10:00
€520 за человека
Авторский тур
5 дней
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Отправиться на водную прогулку по Босфору и насладиться атмосферой двух континентов
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего...
12 июня в 10:00
$1 300 за человека
Билеты
10 дней
Билет в Стамбульский музей тюльпанов
Начало: Emirgan, Koruyolu Cd. No:1, 34467 Sarıyer
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€3 за билет
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия19 мая 2024Были с Еленой на экскурсии в Стамбуле. Мне все понравилось! Очень порадовал выбор мест для приема пищи, вариабельность локаций и мест для посещения. Рекомендую к посещению данного гида
- MMarina15 мая 2024Вся поездка отлично отработана, тайминг, трасферы все четко. На красном и на зеленом туре гидом была Елена, очень заинтересованно, не для галочки проводит экскурсии + Елена еще и фотограф, делает гостям красивые фото
- ООльга8 мая 2024Тур понравился! Огромное спасибо организатору Виктории и её сестре Алёне, программа насыщенная, места интересные. Стамбул великолепен. Группа у нас была
- ООльга28 апреля 2024Каппадокия была моей мечтой) очень хотела туда попасть. И вот, прилетев в Стамбул на несколько дней, решила что мечта должна
- ВВиктор23 апреля 2024Тур прошёл хорошо. Комфортный трансфер, интересные экскурсии с русскоязычными гидами, плотные обеды (но почему-то в платными напитками)… Минусом являлась только
- ЕЕлена19 апреля 2024Замечательный тур и гид. Очень большое спасибо, гиду Виктории. Она нам показала, как туристический Стамбул, так и не туристический. Очень
- ММаргарита17 апреля 2024Летали в Каппадокию на 2 дня и 2 ночи. Мне понравилось всё: и то, как отработала менеджер Ольга, и трансферы,
- ИИрина15 апреля 2024Редко пишу отзывы, но сейчас очень хочется поделиться впечатлением. Мечта была побывать в Каппадокии, но мне не смогли найти билеты.
- иинга14 апреля 2024Настоятельно рекомендую, фантастический вид на Стамбул. Обязательно закажите обзорный полет 4D по достопримечательностям. Это был действительно хороший опыт.
- ВВероника13 марта 2024Часть башни была закрыта, поэтому нам не удалось получить обзор на 360 градусов. Несмотря на то, что она находится очень далеко от исторического района Стамбула, ее стоит посетить. Моделирование полета вертолета через Стамбул впечатляет.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Групповые»
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