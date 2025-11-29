Описание тура
Эксклюзивный тур в Стамбул
Мерхаба, дорогой друг-путешественник! Вы на странице Путешествия Мечты в Стамбул.
Тур, который вы выбрали очень насыщенный, красочный и познавательный!
Каждый день продуман до мелочей, чтобы вам не нужно было ни о чем беспокоиться или волноваться.
Ваша главная задача — отдыхать, наслаждаться городом души и получать удовольствие!
А обо всем остальном позабочусь я!
Стамбул идеален для погружения в реальную жизнь и восточный колорит с головой.
Приглашаю вас вместе почувствовать вкус настоящей Турции.
Программа тура по дням
День прилетов, знакомство с группой
Прилеты
Рекомендую прилетать в Стамбул не позднее 15:00, чтобы не терять день. Я заказываю групповой трансфер для группы обычно на 15:00-15:30.. Если рейсы очень ранние или поздние, то вы получаете максимально подробную инструкцию о том, как добраться до отеля самостоятельно.
После заселения в отель
Прогулка по району, где мы будем жить, знакомство со Стамбулом. Будет сразу очень много впечатлений! Обязательная программа в первый день это - Босфор, чай, симит, вапур, чайки, осознание, что ты где-то между Европой и Азией с ноткой Востока. Колоритно и завораживающе.
Знакомство с группой за ужином в уютном кафе.
Османский
Знакомство с главными достопримечательностями с местным гидом. Пешеходная экскурсия с лицензированным гидом на которой мы увидим
Площадь Ипподром, Голубую мечеть,
Собор Святой Софии, Цистерну (открытую к посещению).
Обед в одном из самых старых ресторанов Стамбула
А затем обязательная к посещению наша первая терраса для кофе по-турецки с потрясающим видом
Погуляем по живописным улочкам и заглянем на Египетский базар (рынок специй), где я научу вас торговаться и первым азам турецкого языка.
Увидим знаменитый мост через золотой рог, где собираются сотни рыбаков.
Вкусно поужинаем в одном из популярных среди местных заведений.
Самобытный
Начнем день с посещения Балата - одного из самых старинных районов Стамбула, до сих пор считается не туристическим, от того и таким притягательным - с пряничными, разноцветными домиками, винтажными магазинчиками, хипстерскими кафешками и классными кофейнями. Сделаем множество красочных фотографий, ведь этот район славится своими инстаграмными локациями.
На обед познакомимся с известным на весь мир турецким стрит фудом (балык экмек, дюрюм, тантуни, кокореч, чии кфте, мидии, жареные каштаны, локум, пахлава, вс что вашей душе угодно! Тут можно перечислять и пробовать бесконечно!)
И отправимся в Тур по Босфору, поверьте, Стамбул откроется вам с совсем другой стороны.
Посетим Мечеть Сулеймание, которая была построена специально для Султана Сулеймана и его жены Роксоланы
А ужинать будем в одном из видовых ресторанов с великолепной панорамой на Босфор
Европейский
Выездной завтрак. Хотя завтраки включены в программу, сегодня вы попробуете нечто совершенно уникальное и впечатляющее: вам принесут 1000 и одну тарелочку вкусностей к завтраку, мы будем пить без остановки чай и делать много фотографий, обещаю!
А потом будем много гулять, ведь окрестности Башни Галата и района Бейоглу с холмами и лестницами нам подходят как нельзя лучше после такого сытного завтрака!
Далее по программе, на мой взгляд, самая красивая мечеть, да ещё и недавно отреставрированная -мечеть Ортакй, которая стоит прямо на берегу у знаменитого моста через Босфор.
Пообедаем в фирменном ортакйском стиле, так сытно и сладко вам ещё никогда не было, поверьте
И отправимся в Таксим, на знаменитую улицу Истикляль - символ турецкой свободы и независимости. Покатаемся на красном трамвайчике и старинном метро!
Ужин будет легким под бокал хорошего турецкого вина!
Азиатский
Целый день мы посвятим знакомству с Азиатской стороной Стамбула, несправедливо недооцененной на мой взгляд. И вы увидите город с совсем другой стороны. Кадыкей - прогрессивный и ещё более европейский, сосредоточие молодежных мест, тусовок, баров и ресторанов. Как раз здесь мы с вами попробуем мишленовкую шаверму!
Доедем до Ускюдара - покормим чаек и полюбуемся Девичьей башней. И догуляем до обожаемого мной района
Кузгунджук- богемная и не туристическая часть города, насладимся настоящим неспешным Стамбулом
Поужинаем в одном из местных кафе
Беззаботный
Свободное время
День вылета
До новых встреч, неповторимый Стамбул!
Программа может незначительно меняться!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместном номере в бутик-отеле (в нетуристической части города). Там, где живут местные
- Завтраки в отеле
- Нельзя не увидеть! Пешеходная экскурсия с лицензированным гидом с посещением Голубой мечети, Собора Святой Софии, Цистерны Базилика
- Тур по Босфору на корабле
- Проезд по городу на общественном транспорте (истанбул карт-проездной). Я вам е покупаю и оформляю на ваше имя с Hes кодом
- Начните утро красиво - как истинный султан! Включённый выездной Турецкий завтрак в атмосферном кафе - это не просто завтрак, а целый ритуал, настоящий пир! И непременно с шикарным видом
- Красивые фотографии в лучших локациях на мой телефон или вашу камеру
- Уникальные авторские маршруты и прогулки по неизведанному Стамбулу
- Мо полное сопровождение, внимание и забота
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города и обратно
- Обеды и ужины (2500-3000/день)
- Входные билеты в музеи (София, Цистерна 5000)
- Шоппинг, сувениры
- Трансферы в аэропорт (автобус 700, такси от 4000)
- Страховка (500-700 руб)
Пожелания к путешественнику
Позитивный настрой))