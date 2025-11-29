Мои заказы

Стамбул без границ

Эксклюзивный тур в Стамбул
Описание тура

Эксклюзивный тур в Стамбул

Мерхаба, дорогой друг-путешественник! Вы на странице Путешествия Мечты в Стамбул.

Тур, который вы выбрали очень насыщенный, красочный и познавательный!

Каждый день продуман до мелочей, чтобы вам не нужно было ни о чем беспокоиться или волноваться.

Ваша главная задача — отдыхать, наслаждаться городом души и получать удовольствие!

А обо всем остальном позабочусь я!

Стамбул идеален для погружения в реальную жизнь и восточный колорит с головой.

Приглашаю вас вместе почувствовать вкус настоящей Турции.

Программа тура по дням

1 день

День прилетов, знакомство с группой

Прилеты

Рекомендую прилетать в Стамбул не позднее 15:00, чтобы не терять день. Я заказываю групповой трансфер для группы обычно на 15:00-15:30.. Если рейсы очень ранние или поздние, то вы получаете максимально подробную инструкцию о том, как добраться до отеля самостоятельно.
После заселения в отель

Прогулка по району, где мы будем жить, знакомство со Стамбулом. Будет сразу очень много впечатлений! Обязательная программа в первый день это - Босфор, чай, симит, вапур, чайки, осознание, что ты где-то между Европой и Азией с ноткой Востока. Колоритно и завораживающе.
Знакомство с группой за ужином в уютном кафе.

2 день

Османский

Знакомство с главными достопримечательностями с местным гидом. Пешеходная экскурсия с лицензированным гидом на которой мы увидим
Площадь Ипподром, Голубую мечеть,
Собор Святой Софии, Цистерну (открытую к посещению).
Обед в одном из самых старых ресторанов Стамбула
А затем обязательная к посещению наша первая терраса для кофе по-турецки с потрясающим видом
Погуляем по живописным улочкам и заглянем на Египетский базар (рынок специй), где я научу вас торговаться и первым азам турецкого языка.
Увидим знаменитый мост через золотой рог, где собираются сотни рыбаков.
Вкусно поужинаем в одном из популярных среди местных заведений.

3 день

Самобытный

Начнем день с посещения Балата - одного из самых старинных районов Стамбула, до сих пор считается не туристическим, от того и таким притягательным - с пряничными, разноцветными домиками, винтажными магазинчиками, хипстерскими кафешками и классными кофейнями. Сделаем множество красочных фотографий, ведь этот район славится своими инстаграмными локациями.
На обед познакомимся с известным на весь мир турецким стрит фудом (балык экмек, дюрюм, тантуни, кокореч, чии кфте, мидии, жареные каштаны, локум, пахлава, вс что вашей душе угодно! Тут можно перечислять и пробовать бесконечно!)
И отправимся в Тур по Босфору, поверьте, Стамбул откроется вам с совсем другой стороны.
Посетим Мечеть Сулеймание, которая была построена специально для Султана Сулеймана и его жены Роксоланы
А ужинать будем в одном из видовых ресторанов с великолепной панорамой на Босфор

4 день

Европейский

Выездной завтрак. Хотя завтраки включены в программу, сегодня вы попробуете нечто совершенно уникальное и впечатляющее: вам принесут 1000 и одну тарелочку вкусностей к завтраку, мы будем пить без остановки чай и делать много фотографий, обещаю!
А потом будем много гулять, ведь окрестности Башни Галата и района Бейоглу с холмами и лестницами нам подходят как нельзя лучше после такого сытного завтрака!
Далее по программе, на мой взгляд, самая красивая мечеть, да ещё и недавно отреставрированная -мечеть Ортакй, которая стоит прямо на берегу у знаменитого моста через Босфор.
Пообедаем в фирменном ортакйском стиле, так сытно и сладко вам ещё никогда не было, поверьте
И отправимся в Таксим, на знаменитую улицу Истикляль - символ турецкой свободы и независимости. Покатаемся на красном трамвайчике и старинном метро!
Ужин будет легким под бокал хорошего турецкого вина!

5 день

Азиатский

Целый день мы посвятим знакомству с Азиатской стороной Стамбула, несправедливо недооцененной на мой взгляд. И вы увидите город с совсем другой стороны. Кадыкей - прогрессивный и ещё более европейский, сосредоточие молодежных мест, тусовок, баров и ресторанов. Как раз здесь мы с вами попробуем мишленовкую шаверму!
Доедем до Ускюдара - покормим чаек и полюбуемся Девичьей башней. И догуляем до обожаемого мной района
Кузгунджук- богемная и не туристическая часть города, насладимся настоящим неспешным Стамбулом
Поужинаем в одном из местных кафе

6 день

Беззаботный

Свободное время
День вылета

До новых встреч, неповторимый Стамбул!

Программа может незначительно меняться!

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном номере в бутик-отеле (в нетуристической части города). Там, где живут местные
  • Завтраки в отеле
  • Нельзя не увидеть! Пешеходная экскурсия с лицензированным гидом с посещением Голубой мечети, Собора Святой Софии, Цистерны Базилика
  • Тур по Босфору на корабле
  • Проезд по городу на общественном транспорте (истанбул карт-проездной). Я вам е покупаю и оформляю на ваше имя с Hes кодом
  • Начните утро красиво - как истинный султан! Включённый выездной Турецкий завтрак в атмосферном кафе - это не просто завтрак, а целый ритуал, настоящий пир! И непременно с шикарным видом
  • Красивые фотографии в лучших локациях на мой телефон или вашу камеру
  • Уникальные авторские маршруты и прогулки по неизведанному Стамбулу
  • Мо полное сопровождение, внимание и забота
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города и обратно
  • Обеды и ужины (2500-3000/день)
  • Входные билеты в музеи (София, Цистерна 5000)
  • Шоппинг, сувениры
  • Трансферы в аэропорт (автобус 700, такси от 4000)
  • Страховка (500-700 руб)
Пожелания к путешественнику

Позитивный настрой))

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Давайте знакомиться СОЗДАТЕЛЬ АВТОРСКИХ ТУРОВ ПО ТУРЦИИ И ИНДИИ Екатерина Вся моя жизнь связана со сферой туризма. Я работала гидом с иностранными туристами в Санкт-Петербурге и тур лидером на круизных кораблях по России
читать дальше

и Европе более 14 лет. После пандемии работа в этой сфере стала невозможной, и я решила, что у меня достаточно опыта для создания своего проекта. В каждое путешествие я вкладываю частичку своей души. Я стараюсь найти уникальные места по программе, провести вас не просто по главным туристическим тропам, но и по местам, которые любят местные. Мы много гуляем и много пробуем на Вкус, изучая города изнутри. Мои туры не про огромный автобус со скучным гидом и информацией которая будет забыта уже на следующий день. Мои туры про любовь ❤ поэтому в группе обычно по 12-14 человек. Каждому из Вас я стараюсь уделять максимум внимания до начала и, конечно, во время тура. А после тура вы почти всегда находите новых друзей или единомышленников! И эта любовь бумерангом возвращается, когда вы приезжаете ко мне уже в третий, четвёртый, а кто-то и в пятый раз! У нас есть закрытый клуб в телеграме, в котором каждый участник получает систему гибких скидок на каждое последующее путешествие, и узнает о новых турах самым первым! Ценю каждого из Вас! Благодарю судьбу за встречу с потрясающими людьми, с которыми я познакомилась благодаря турам, блогу и самым лучшим гидам и партнёрам, которые открывают для всех нас совсем другую Индию и Турцию ❤ В планах новые страны, а также новые направления и коллаборации. Будьте готовы к тому, что туры со мной вызывают привыкание)) Остановиться уже будет невозможно! До встречи в Вашем Путешествии Мечты? Я сделаю всë для того, чтобы Ваша поездка была увлекательной, незабываемой, полной новых впечатлений и открытий!

