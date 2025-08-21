Описание тура
Друзья, приглашаю в захватывающую гастро-прогулку по городу контрастов - Стамбулу всех кто любит вкусно и интересно покушать, а также желающих познакомиться с многоликой столицей трех империй!
За 4 дня активного исследования города мы познакомимся с уникальными блюдами турецкой кухни, посмотрев на Стамбул глазами местного жителя и испробовав его на вкус вдоль и поперек.
Маршрут выстроен так, чтобы количество впечатлений и эмоций в минуту просто зашкаливало. В туре секретные, нетуристические локации и рестораны, а также закрытые - частные террасы (доступные только нашей мини-группе).
Я живу в Стамбуле и моя миссия сделать так, чтобы мои гости прониклись духом волшебного города, действительно открыв его для себя с разных сторон.
Бонус: традиционный турецкий завтрак ручной работы в нашем бутик-отеле и мастер-класс по кофейному ремеслу!
За 4 дня путешествия нас ждут:
2 континента
3 волшебных стамбульских заката
12 аутентичных заведений с потрясающей едой
13 локаций и активностейаутентичный бутик-отель с изюминкой
p.s. Я также провожу обзорный тур по Стамбулу, в котором помимо турецкой кухни мы детально и полно знакомимся с городом, его ритмом жизни, нахаживая десятки тысяч шагов (подробнее в моей карточке, нажав на фото).
Программа тура по дням
Добро пожаловать в сказку! Гастро-разгон
Вот мы и начинаем знакомство с турецкой культурой.
С корабля на бал мы научимся варить кофе по-османски (не буду раскрывать все карты и сюрпризы, процессом вы будете приятно удивлены).
А теперь - знакомимся с городом! Как нельзя лучше для этого подходит набережная Босфора!
Не отходя от кассы приветствуем наше первое легендарное блюдо турецкой кухни в самом лучшем заведении, которое обожают местные.
Мы встретим наш первый стамбульский закат на смотровой с видом на город и Босфор, сделав 100500 фотографий с чайками и мечетями
Сегодня мы узнаем больше о легендарной Айя-Софии, которая таинственно сочетает в себе элементы православной и мусульманской культур. Прогуляемся по туристическому центру и сфотографируемся с главными святынями - Голубой мечетью и Айя Софией. Исследуем главный османский парк.
Первый ужин в традиционном турецком ресторане, где готовят национальные блюда по собственным интересным рецептам.
Господин Босфор - набираем обороты
Сегодня мы совершим морскую прогулку по Босфору! Самые интересные ракурсы выдающихся достопримечательностей откроются нам с воды. Мы посмотрим легендарные старинные особняки на Босфоре - яллы, которые сейчас - одни из самых дорогих в мире, дворцы и крепости европейской и азиатской части, максимально приблизившись к Черному морю, в которое впадает Босфор.
Сделаем остановку, чтобы выпить чашечку кофе среди местных в модной среди молодежи кофейне. Отдохнем от суеты города в нетуристическом парке с видом на Босфор.
Прогуляемся по модному, престижному кварталу а далее попадаем в маленькую Европу в центре Стамбула. Исследуем европейский квартал, увидим, как здесь жили французы итальянцы и греки в 19 веке.
Отсюда поднимаемся к Стамбульскому Арбату - пешеходному бульвару, где мы поймаем красный исторический трамвайчик, созерцаем католические храмы, старинные кафе и лавки, магазины местных дизайнеров. Вы увидите, как это все органично сочетается на главном пешеходном бульваре города. Кто не видел Истикляль - не видел Стамбул!
По курсу зимний напиток и ужин в модном заведении с видом на Галатскую башню!
А закат встретим на секретной террасе, доступ к которой есть только у нашей мини-группы, а значит, вид на Галатскую башню, Стамбул, Босфор и знаменитый мост откроется только для нас!
На стыке Европы и Азии
Сегодня нас сразит своим колоритом азиатский Стамбул, куда мы доберемся через пролив Босфор.
Типичные туристы редко добираются сюда, так как в основном спешат посмотреть главные исторические места европейской стороны. Но обходить стороной эту часть Стамбула считаю преступлением! Ведь это настоящий гастро-рай, если знать закоулочки и места.
Пробуем настоящий традиционный турецкий завтрак (не пугайтесь слова завтрак, такой прием пищи турки выполняют до самого вечера) в невероятно аутентичном заведении среди местной молодежи.
После чего пойдем ловить азиатский трамвайчик на азиатский Истикляль. Нашему взору откроется модный азиатский район, который предпочитают обеспеченные стамбульцы и креативная молодежь. Здесь свой особенный колорит, без которого трудно прочувствовать Стамбул в полной мере.
По маршруту интересный десерт, завезенный из Европы и блюдо, без которого турок не проводит ни дня.
А на ужин мы попадем в модное место с локальными винами, которые производятся исключительно в Турции и не экспортируются! При желании сомелье проведет для нас лекцию обзор турецкого виноделия и покажет уникальные образцы. Но если вы не употребляете алкоголь, есть возможность насладиться уютной обстановкой и вкусными блюдами, которые здесь готовит шеф.
Гёрюшмек узере или до скорых встреч, Стамбул
Так просто я вас не отпущу!
Сегодня мы исследуем богемный и модный квартал в уже полюбившемся стиле типичной Европы, откуда нас ждет потрясающий вид на Босфор и азиатскую часть города. Сейчас здесь мирно уживаются художники, писатели и стильная молодежь, что также придает кварталу шарм и свою неповторимую душу.
Мы поймем, что и сюда добирается лишь малая часть туристов - квартал хоть и находится на глазах, но одновременно скрыт от них.
Я предложу вам гастро-развлечение на выбор - будет ли это десерт, взрывающий медиа пространство уже 3 года или традиционные турецкие тарелочки с секретным ингредиентом? Решать вам!
Отведем немного времени на шоппинг и, насладившись уютными улочками и архитектурой в европейском стиле, выдвигаемся в аэропорт. Для тех, кто решил остаться в Стамбуле есть возможность испробовать еще больше маршрутов, продлив наслаждение.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в бутик-отеле с рейтингом 9+
- Традиционные турецкие завтраки
- Прогулка по Босфору
- 4-дневная гастро-прогулка
- Трансфер из/в аэропорт Ist
- Все входные билеты и проезд
- Вход на секретные террасы
- Сопровождение тур лидером по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Стамбула
- Сувениры и прочие личные расходы
- Обеды, ужины
О чём нужно знать до поездки
Эта поездка для тех, кто:
- первый раз в Стамбуле и мечтает окунуться в его колорит, познакомиться с турецкой кухней и прочувствовать, чем жил город во времена империй и чем живет сейчас
- бывал в Стамбуле, но
- не слышал о нем интересных фактов
- не посещал топ-локаций
- не был в нетуристических местах
- разочаровался в еде / не понял. где вообще здесь перекусить
- не понял город при первом прочтении
Пожелания к путешественнику
Тур довольно активный! Мы будем много гулять по городу, чтобы действительно проникнуться им. Но еще больше мы будем кушать!
Перемещения внутри исторического центра на трамвайчике (Стамбул - город великих пробок и узких улочек, авто здесь - не самый приемлемый вариант)
Приготовьте удобную обувь и гигабайты памяти на устройстве! А также подготовьтесь к празднику живота!
Мы посещаем огромное количество красивых и инстаграмных локаций, если вы не любите фотографировать, просьба проявлять уважение к остальным участникам, которые делают фото (весь тайминг по программе контролируется мной, как организатором тура, просьба довериться, расслабиться и отдыхать):)
Также хочу отметить, что данный тур - не исторический. В нем отсутствует пересказ учебников по истории и изучение точных дат. История преподносится в формате интересных фактов, чтобы действительно прочувствовать город и не утонуть в тоннах ненужной информации.
В туре мы не посещаем музеи и моллы, в этих целях многие остаются на 1-2 дня чтобы закрыть свои моментами по музеям и шоппингу.