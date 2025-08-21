Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Друзья, приглашаю в захватывающую гастро-прогулку по городу контрастов - Стамбулу всех кто любит вкусно и интересно покушать, а также желающих познакомиться с многоликой столицей трех империй!

За 4 дня активного исследования города мы познакомимся с уникальными блюдами турецкой кухни, посмотрев на Стамбул глазами местного жителя и испробовав его на вкус вдоль и поперек.

Маршрут выстроен так, чтобы количество впечатлений и эмоций в минуту просто зашкаливало. В туре секретные, нетуристические локации и рестораны, а также закрытые - частные террасы (доступные только нашей мини-группе).

Я живу в Стамбуле и моя миссия сделать так, чтобы мои гости прониклись духом волшебного города, действительно открыв его для себя с разных сторон.

Бонус: традиционный турецкий завтрак ручной работы в нашем бутик-отеле и мастер-класс по кофейному ремеслу!

За 4 дня путешествия нас ждут:

2 континента

3 волшебных стамбульских заката

12 аутентичных заведений с потрясающей едой

13 локаций и активностейаутентичный бутик-отель с изюминкой

