На берегу Босфорского пролива стоит Стамбул и в гости ждёт гостей. В путешествии вы увидите самые известные локации. Мы прогуляемся по исторической части, районам Султанахмет и Бейоглу.Посетим дворец Топкапы и

мечеть Айя Софию, заглянем на Египетский рынок и полюбуемся панорамой бывшей столицы с высоты Галатской башни. Пройдёмся по знаменитой улице Истикляль и площади Таксим, совершим круиз по Босфору, попробуем уникальную уличную еду. А ещё вы узнаете историю легендарных симитов — ароматных бубликов, щедро посыпанных кунжутом.

Описание тура

Организационные детали

В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий и ваших пожеланий.

Что взять с собой обязательно:

документ, удостоверяющий личность, страховой полис, маски (одноразовые или многоразовая), лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями, тёплую одежду, если вы планируете утренний полёт на воздушном шаре.

Рекомендуем также взять: шляпку, кепку или панамку; удобные и практичные вещи (джинсы, спортивный костюм) из расчёта, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно; удобную закрытую обувь (кеды или кроссовки); деньги на питание и сувениры — из расчёта от 15 € в сутки.

Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.

После оплаты суммы, указанной на сайте, необходимо будет внести около 30% предоплаты.