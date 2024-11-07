Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности

Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
На берегу Босфорского пролива стоит Стамбул и в гости ждёт гостей. В путешествии вы увидите самые известные локации. Мы прогуляемся по исторической части, районам Султанахмет и Бейоглу.

Посетим дворец Топкапы и
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мечеть Айя Софию, заглянем на Египетский рынок и полюбуемся панорамой бывшей столицы с высоты Галатской башни.

Пройдёмся по знаменитой улице Истикляль и площади Таксим, совершим круиз по Босфору, попробуем уникальную уличную еду. А ещё вы узнаете историю легендарных симитов — ароматных бубликов, щедро посыпанных кунжутом.

Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий и ваших пожеланий.
Что взять с собой обязательно:
документ, удостоверяющий личность, страховой полис, маски (одноразовые или многоразовая), лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями, тёплую одежду, если вы планируете утренний полёт на воздушном шаре.
Рекомендуем также взять: шляпку, кепку или панамку; удобные и практичные вещи (джинсы, спортивный костюм) из расчёта, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно; удобную закрытую обувь (кеды или кроссовки); деньги на питание и сувениры — из расчёта от 15 € в сутки.
Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.

После оплаты суммы, указанной на сайте, необходимо будет внести около 30% предоплаты.

Проживание. Будем ночевать в комфортном отеле в историческом центре. Размещение 2-местное.
Примеры отелей: Maywood Hotel, Old City Viva Hotel, Sirkeci Quietness Hotel, Orka Spa Hotel и др.
Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся разместить вас с кем-то из группы (подселение), но не можем это гарантировать. В этом случае необходимо доплатить за одноместное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды во время экскурсий (обычно в кафе-ресторанах) и ужины в городе — за доплату.

Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, будем много ходить по городу. Наденьте удобную обувь и приготовьтесь слушать увлекательные рассказы гида.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение в отеле, отдых

Сегодня вы прилетаете в Стамбул и размещаетесь в отеле. После — свободное время и отдых.
Вечером соберёмся вместе за ужином, познакомимся и обсудим предстоящую программу.

Прилёт, размещение в отеле, отдыхПрилёт, размещение в отеле, отдыхПрилёт, размещение в отеле, отдыхПрилёт, размещение в отеле, отдых
2 день

Айя София и дворец Топкапы, площади Султанахмет и Ипподром, цистерна, парк Гюльхане

После завтрака начнём знакомство с городом: будем гулять по Стамбулу с лицензированным гидом, который расскажет увлекательные истории. Посетим знаковые достопримечательности: Айя Софию — главный православный храм Византии, который сейчас действует как мечеть. (Билет не включён в стоимость, можно отказаться от посещения). Представим себя героями сериала «Великолепный век» во дворце Топкапы, заглянем в гарем и сможем пофантазировать, как здесь жилось наложницам турецких султанов. По желанию, побываем в церкви св. Ирины. Полюбуемся архитектурой Голубой мечети (внешний осмотр).

Пройдёмся по площадям Султанахмет и бывшей территории ипподрома, спустимся в одну из Цистерн. (Если будет возможность сходить в Цистерну Базилика, которая открылась после долгого ремонта, то доплата составит 10 €). А изюминкой дня станет парк Гюльхане, где весной разливается настоящее море из разноцветных тюльпанов — символических цветов страны.

В течение дня сделаем перерыв на обед. Дополнительно можно посетить и другие локации, самостоятельно или в группе, если останется время. Например: Египетский базар и мечеть Сулеймание.

Айя София и дворец Топкапы, площади Султанахмет и Ипподром, цистерна, парк ГюльханеАйя София и дворец Топкапы, площади Султанахмет и Ипподром, цистерна, парк ГюльханеАйя София и дворец Топкапы, площади Султанахмет и Ипподром, цистерна, парк ГюльханеАйя София и дворец Топкапы, площади Султанахмет и Ипподром, цистерна, парк ГюльханеАйя София и дворец Топкапы, площади Султанахмет и Ипподром, цистерна, парк ГюльханеАйя София и дворец Топкапы, площади Султанахмет и Ипподром, цистерна, парк Гюльхане
3 день

Продолжение знакомства со Стамбулом, водная прогулка по Босфору

В этот день продолжим исследовать бывший Константинополь. Побываем у Галатского моста, соединяющего исторический район Фатих с самым фешенебельным и оживлённым районом города — Бейоглу. Посмотрим на вокзал, куда приходил знаменитый «Восточный экспресс». Увидим памятник продавцу симитов, и вы услышите рассказ об истории этих бубликов. Заглянем на Египетский и рыбный рынки — вы сможете попробовать любимое местными уличное лакомство — жареную рыбку в лаваше или хлебе — фаршированных мидий или даже свежих устриц или краба.

Вас также ждут такие достопримечательности, как: Арабская мечеть 14 века, построенная в готическом стиле, и фотогеничная лестница Камондо. Мы поднимемся на Галатскую башню, чтобы с её высоты полюбоваться панорамой города. Осмотрим Галатскую синагогу и посетим отель «Пера-Палас», созданный для приёма гостей «Восточного экспресса». Побываем в номере 101 Ататюрка, где выставлены личные вещи Мустафы Кемаля, или в номере Агаты Кристи.

Пройдёмся по известной улице Истикляль, сделав перерыв на обед, и площади Таксим. Спустимся на фуникулере на набережную Кабаташ, откуда на кораблике отправимся в тур по Босфору! При наличии времени погуляем по парку Эмирган, затем продолжим тур по Босфору. Дополнительно можно самостоятельно посетить дворец Долмбахче.

Планов на сегодня много — можем корректировать их по ходу прогулки и по пожеланиям.

Продолжение знакомства со Стамбулом, водная прогулка по БосфоруПродолжение знакомства со Стамбулом, водная прогулка по БосфоруПродолжение знакомства со Стамбулом, водная прогулка по БосфоруПродолжение знакомства со Стамбулом, водная прогулка по БосфоруПродолжение знакомства со Стамбулом, водная прогулка по Босфору
4 день

Отъезд

Утром, при наличии времени до вылета, можно погулять по городу, выбрать сувениры. Затем — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€520
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-местное проживание в центре города
  • Завтраки
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Работа гида на русском языке
  • Входные билеты в музеи и на достопримечательности
  • Прогулка на корабле по Босфору
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Стамбула и обратно
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт (организуем отдельно каждому, бюджет от ~3 €)
  • Обеды и ужины (показываем проверенные места) ~15-20 € в день
  • Доплата за одноместное размещение - 110 €
  • Если в группе будет более 8 человек, возможно снижение стоимости тура
Место начала и завершения?
Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

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