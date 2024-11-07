Посетим дворец Топкапы и
Описание тура
Организационные детали
В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий и ваших пожеланий.
Что взять с собой обязательно:
документ, удостоверяющий личность, страховой полис, маски (одноразовые или многоразовая), лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями, тёплую одежду, если вы планируете утренний полёт на воздушном шаре.
Рекомендуем также взять: шляпку, кепку или панамку; удобные и практичные вещи (джинсы, спортивный костюм) из расчёта, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно; удобную закрытую обувь (кеды или кроссовки); деньги на питание и сувениры — из расчёта от 15 € в сутки.
Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.
После оплаты суммы, указанной на сайте, необходимо будет внести около 30% предоплаты.
Проживание. Будем ночевать в комфортном отеле в историческом центре. Размещение 2-местное.
Примеры отелей: Maywood Hotel, Old City Viva Hotel, Sirkeci Quietness Hotel, Orka Spa Hotel и др.
Если вы путешествуете один/одна, мы постараемся разместить вас с кем-то из группы (подселение), но не можем это гарантировать. В этом случае необходимо доплатить за одноместное размещение.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды во время экскурсий (обычно в кафе-ресторанах) и ужины в городе — за доплату.
Уровень сложности. Тур для любителей активного отдыха, будем много ходить по городу. Наденьте удобную обувь и приготовьтесь слушать увлекательные рассказы гида.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение в отеле, отдых
Сегодня вы прилетаете в Стамбул и размещаетесь в отеле. После — свободное время и отдых.
Вечером соберёмся вместе за ужином, познакомимся и обсудим предстоящую программу.
Айя София и дворец Топкапы, площади Султанахмет и Ипподром, цистерна, парк Гюльхане
После завтрака начнём знакомство с городом: будем гулять по Стамбулу с лицензированным гидом, который расскажет увлекательные истории. Посетим знаковые достопримечательности: Айя Софию — главный православный храм Византии, который сейчас действует как мечеть. (Билет не включён в стоимость, можно отказаться от посещения). Представим себя героями сериала «Великолепный век» во дворце Топкапы, заглянем в гарем и сможем пофантазировать, как здесь жилось наложницам турецких султанов. По желанию, побываем в церкви св. Ирины. Полюбуемся архитектурой Голубой мечети (внешний осмотр).
Пройдёмся по площадям Султанахмет и бывшей территории ипподрома, спустимся в одну из Цистерн. (Если будет возможность сходить в Цистерну Базилика, которая открылась после долгого ремонта, то доплата составит 10 €). А изюминкой дня станет парк Гюльхане, где весной разливается настоящее море из разноцветных тюльпанов — символических цветов страны.
В течение дня сделаем перерыв на обед. Дополнительно можно посетить и другие локации, самостоятельно или в группе, если останется время. Например: Египетский базар и мечеть Сулеймание.
Продолжение знакомства со Стамбулом, водная прогулка по Босфору
В этот день продолжим исследовать бывший Константинополь. Побываем у Галатского моста, соединяющего исторический район Фатих с самым фешенебельным и оживлённым районом города — Бейоглу. Посмотрим на вокзал, куда приходил знаменитый «Восточный экспресс». Увидим памятник продавцу симитов, и вы услышите рассказ об истории этих бубликов. Заглянем на Египетский и рыбный рынки — вы сможете попробовать любимое местными уличное лакомство — жареную рыбку в лаваше или хлебе — фаршированных мидий или даже свежих устриц или краба.
Вас также ждут такие достопримечательности, как: Арабская мечеть 14 века, построенная в готическом стиле, и фотогеничная лестница Камондо. Мы поднимемся на Галатскую башню, чтобы с её высоты полюбоваться панорамой города. Осмотрим Галатскую синагогу и посетим отель «Пера-Палас», созданный для приёма гостей «Восточного экспресса». Побываем в номере 101 Ататюрка, где выставлены личные вещи Мустафы Кемаля, или в номере Агаты Кристи.
Пройдёмся по известной улице Истикляль, сделав перерыв на обед, и площади Таксим. Спустимся на фуникулере на набережную Кабаташ, откуда на кораблике отправимся в тур по Босфору! При наличии времени погуляем по парку Эмирган, затем продолжим тур по Босфору. Дополнительно можно самостоятельно посетить дворец Долмбахче.
Планов на сегодня много — можем корректировать их по ходу прогулки и по пожеланиям.
Отъезд
Утром, при наличии времени до вылета, можно погулять по городу, выбрать сувениры. Затем — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€520
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-местное проживание в центре города
- Завтраки
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Работа гида на русском языке
- Входные билеты в музеи и на достопримечательности
- Прогулка на корабле по Босфору
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Стамбула и обратно
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт (организуем отдельно каждому, бюджет от ~3 €)
- Обеды и ужины (показываем проверенные места) ~15-20 € в день
- Доплата за одноместное размещение - 110 €
- Если в группе будет более 8 человек, возможно снижение стоимости тура