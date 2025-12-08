Сегодня вам понадобится удобная обувь, так как мы будем много ходить. В течение всего дня я буду делать для вас фотографии в самых живописных уголках Стамбула — я профессиональный фотограф с многолетним опытом.

После завтрака в 8:00 осмотрим мечеть Султанахмет, также известную как Голубая мечеть. Прогуляемся по одноимённой площади и сделаем на ней фотографии. Увидим Айя-Софию, которая на протяжении веков была собором, мечетью и музеем, а сегодня вновь является действующей святыней. Затем остановимся в ресторане Seven Hills, откуда открываются потрясающие виды на Босфор, Голубую мечеть и Айя-Софию.

Осмотрим мечеть Сулеймание, один из шедевров архитектора Синана. Поднимемся на обзорную площадку и зайдём в усыпальницы Султана Сулеймана Великолепного и его супруги Хюррем Султан, которые оставили заметный след в истории Османской империи.

С 12:00–13:00 по желанию группы можно устроить фотосессию на крыше с видом на пролив (локация и съёмка оплачиваются дополнительно).

Пообедаем в рыбном ресторане на берегу Босфора, а далее вас ждёт 2-часовая прогулка по проливу на частной яхте или на кораблике, в зависимости от общего выбора (за доплату). После — свободное время.