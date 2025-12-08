Описание тура
Организационные детали
Тур проводит фотограф.
Мини-группа от 2 до 8 человек.
Тур состоится даже при 1 участнике.
Автор берёт на себя всю организацию — трансферы, отели, билеты.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, приветственный ужин
От аэропорта — трансфер в отель. После размещения в номерах мы отправимся на приветственный ужин в ресторане с панорамным видом на Босфор, придающий городу его уникальное очарование.
Султанахмет, Айя-София, Сулеймание, усыпальницы и прогулка по Босфору
Сегодня вам понадобится удобная обувь, так как мы будем много ходить. В течение всего дня я буду делать для вас фотографии в самых живописных уголках Стамбула — я профессиональный фотограф с многолетним опытом.
После завтрака в 8:00 осмотрим мечеть Султанахмет, также известную как Голубая мечеть. Прогуляемся по одноимённой площади и сделаем на ней фотографии. Увидим Айя-Софию, которая на протяжении веков была собором, мечетью и музеем, а сегодня вновь является действующей святыней. Затем остановимся в ресторане Seven Hills, откуда открываются потрясающие виды на Босфор, Голубую мечеть и Айя-Софию.
Осмотрим мечеть Сулеймание, один из шедевров архитектора Синана. Поднимемся на обзорную площадку и зайдём в усыпальницы Султана Сулеймана Великолепного и его супруги Хюррем Султан, которые оставили заметный след в истории Османской империи.
С 12:00–13:00 по желанию группы можно устроить фотосессию на крыше с видом на пролив (локация и съёмка оплачиваются дополнительно).
Пообедаем в рыбном ресторане на берегу Босфора, а далее вас ждёт 2-часовая прогулка по проливу на частной яхте или на кораблике, в зависимости от общего выбора (за доплату). После — свободное время.
Ортакёй, Галатская башня, улица Истикляль, район Балат
После завтрака с 8:00 до 10:00 устроим фотосессию у мечети Ортакёй, одного из самых узнаваемых храмов на берегу Босфора, а также у Галатской башни — древнего дозорного сооружения, ставшего символом города. Мы сделаем снимки и с культовым красным ретротрамваем на улице Истикляль — главной пешеходной артерии Стамбула.
Позавтракаем в кафе с видом на Галатскую башню, где подают знаменитый чизкейк «Сан-Себастьян», признанный одним из лучших в городе. С 11:00 до 12:30 желающих ждёт фотосессия на крыше с панорамным видом на Босфор (оплачивается отдельно).
В 13:30–14:30 посетим район Балат, известный яркими разноцветными домами и атмосферными улочками. Здесь же пообедаем в ресторане. После обеда — свободное время.
Перелёт в Каппадокию
Первую половину дня вы сможете провести по своему усмотрению. В 13:00 выезжаем из отеля в аэропорт и летим в Каппадокию.
По прибытии, около 19:30–20:00, разместимся в отеле и поужинаем в кафе.
Знаковые места Каппадокии
Рано утром желающие смогут полетать на воздушном шаре, чтобы попробовать один из самых впечатляющих опытов Каппадокии. В 9:00–10:00 состоится завтрак в отеле, после которого мы отправимся на экскурсию с гидом по основным достопримечательностям региона. Посетим долину Любви с причудливыми каменными образованиями и панорамную площадку Гёреме. Увидим крепость Учхисар, высеченную в скале, долину Голубей. Заглянем в мастерскую по обработке оникса, музеи под открытым небом Пашаба и Зельве, гончарную мастерскую. Побываем в долине Деврент с фантастическими природными формами.
После — свободный вечер.
Фотосессия на фоне шаров, прогулка на лошадях или квадроциклах
В 6:30–7:00 устроим фотосессию на фоне воздушных шаров. Затем вернёмся в отель, позавтракаем а отправимся в 2-часовое сафари на квадроциклах или прогулку верхом на лошадях. Далее — свободное время.
Завершение тура, отъезд
После завтрака в 11:00–12:00 состоится выселение из отеля и трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1350
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Индивидуальный трансфер для нашей группы в Стамбуле и групповой трансфер в Каппадокии
- Фотопрогулка по трём локациям в Стамбуле
- Фотосессия у мечети Ортакёй и Галатской башни
- Посещение района Балат
- Экскурсия с гидом в Каппадокии
- Входные билеты в музеи по программе
- Фотосессия в Каппадокии
- Сафари на квадроциклах или катание на лошадях
- Не менее 250 фото, 30 фото с детальной ретушью (готовность до 3 недель)
- Консультация, помощь в подборе билетов
- Полное сопровождение организатора 24/7
Что не входит в цену
- Авиабилеты (международные и внутренние)
- Обеды и ужины (€15-20 за приём)
- 1-местное размещение (от €90)
- Полёт на воздушном шаре в Каппадокии (€180-350 в зависимости от корзины и сезона)