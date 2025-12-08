Мои заказы

Вы, Стамбул и Каппадокия в объективе: тур в мини-группе в сопровождении фотографа

Осмотреть главные места двух жемчужин Турции, прокатиться верхом и получить не менее 250 фотографий
Этот тур создан для тех, кто хочет за короткое время увидеть главное — от Босфора в Стамбуле до скалистых долин Каппадокии — и получить на память профессиональные фотографии. Мы устроим
читать дальше

фотосессию на площади Султанахмет, где рядом стоят Голубая мечеть и Айя-София.

Сделаем яркие кадры у Галатской башни, с красным трамвайчиком на улице Истикляль, в атмосферном районе Балат и во время прогулки на яхте. В Каппадокии пофотографируемся на фоне неба, усыпанного воздушными шарами.

Исследуем долины и крепости, древние музеи под открытым небом, заглянем в гончарную мастерскую и в мастерскую по обработке оникса. Вас также ждёт сафари на квадроциклах или прогулка верхом среди магических скальных пейзажей. Будем жить в отелях 3–5* или бутик-отелях.

Вы, Стамбул и Каппадокия в объективе: тур в мини-группе в сопровождении фотографа
Вы, Стамбул и Каппадокия в объективе: тур в мини-группе в сопровождении фотографа
Вы, Стамбул и Каппадокия в объективе: тур в мини-группе в сопровождении фотографа

Описание тура

Организационные детали

Тур проводит фотограф.
Мини-группа от 2 до 8 человек.
Тур состоится даже при 1 участнике.
Автор берёт на себя всю организацию — трансферы, отели, билеты.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, приветственный ужин

От аэропорта — трансфер в отель. После размещения в номерах мы отправимся на приветственный ужин в ресторане с панорамным видом на Босфор, придающий городу его уникальное очарование.

Встреча, размещение в отеле, приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, приветственный ужинВстреча, размещение в отеле, приветственный ужин
2 день

Султанахмет, Айя-София, Сулеймание, усыпальницы и прогулка по Босфору

Сегодня вам понадобится удобная обувь, так как мы будем много ходить. В течение всего дня я буду делать для вас фотографии в самых живописных уголках Стамбула — я профессиональный фотограф с многолетним опытом.

После завтрака в 8:00 осмотрим мечеть Султанахмет, также известную как Голубая мечеть. Прогуляемся по одноимённой площади и сделаем на ней фотографии. Увидим Айя-Софию, которая на протяжении веков была собором, мечетью и музеем, а сегодня вновь является действующей святыней. Затем остановимся в ресторане Seven Hills, откуда открываются потрясающие виды на Босфор, Голубую мечеть и Айя-Софию.

Осмотрим мечеть Сулеймание, один из шедевров архитектора Синана. Поднимемся на обзорную площадку и зайдём в усыпальницы Султана Сулеймана Великолепного и его супруги Хюррем Султан, которые оставили заметный след в истории Османской империи.

С 12:00–13:00 по желанию группы можно устроить фотосессию на крыше с видом на пролив (локация и съёмка оплачиваются дополнительно).

Пообедаем в рыбном ресторане на берегу Босфора, а далее вас ждёт 2-часовая прогулка по проливу на частной яхте или на кораблике, в зависимости от общего выбора (за доплату). После — свободное время.

Султанахмет, Айя-София, Сулеймание, усыпальницы и прогулка по БосфоруСултанахмет, Айя-София, Сулеймание, усыпальницы и прогулка по БосфоруСултанахмет, Айя-София, Сулеймание, усыпальницы и прогулка по БосфоруСултанахмет, Айя-София, Сулеймание, усыпальницы и прогулка по Босфору
3 день

Ортакёй, Галатская башня, улица Истикляль, район Балат

После завтрака с 8:00 до 10:00 устроим фотосессию у мечети Ортакёй, одного из самых узнаваемых храмов на берегу Босфора, а также у Галатской башни — древнего дозорного сооружения, ставшего символом города. Мы сделаем снимки и с культовым красным ретротрамваем на улице Истикляль — главной пешеходной артерии Стамбула.

Позавтракаем в кафе с видом на Галатскую башню, где подают знаменитый чизкейк «Сан-Себастьян», признанный одним из лучших в городе. С 11:00 до 12:30 желающих ждёт фотосессия на крыше с панорамным видом на Босфор (оплачивается отдельно).

В 13:30–14:30 посетим район Балат, известный яркими разноцветными домами и атмосферными улочками. Здесь же пообедаем в ресторане. После обеда — свободное время.

Ортакёй, Галатская башня, улица Истикляль, район БалатОртакёй, Галатская башня, улица Истикляль, район БалатОртакёй, Галатская башня, улица Истикляль, район Балат
4 день

Перелёт в Каппадокию

Первую половину дня вы сможете провести по своему усмотрению. В 13:00 выезжаем из отеля в аэропорт и летим в Каппадокию.
По прибытии, около 19:30–20:00, разместимся в отеле и поужинаем в кафе.

Перелёт в КаппадокиюПерелёт в КаппадокиюПерелёт в Каппадокию
5 день

Знаковые места Каппадокии

Рано утром желающие смогут полетать на воздушном шаре, чтобы попробовать один из самых впечатляющих опытов Каппадокии. В 9:00–10:00 состоится завтрак в отеле, после которого мы отправимся на экскурсию с гидом по основным достопримечательностям региона. Посетим долину Любви с причудливыми каменными образованиями и панорамную площадку Гёреме. Увидим крепость Учхисар, высеченную в скале, долину Голубей. Заглянем в мастерскую по обработке оникса, музеи под открытым небом Пашаба и Зельве, гончарную мастерскую. Побываем в долине Деврент с фантастическими природными формами.

После — свободный вечер.

Знаковые места КаппадокииЗнаковые места КаппадокииЗнаковые места Каппадокии
6 день

Фотосессия на фоне шаров, прогулка на лошадях или квадроциклах

В 6:30–7:00 устроим фотосессию на фоне воздушных шаров. Затем вернёмся в отель, позавтракаем а отправимся в 2-часовое сафари на квадроциклах или прогулку верхом на лошадях. Далее — свободное время.

Фотосессия на фоне шаров, прогулка на лошадях или квадроциклахФотосессия на фоне шаров, прогулка на лошадях или квадроциклахФотосессия на фоне шаров, прогулка на лошадях или квадроциклахФотосессия на фоне шаров, прогулка на лошадях или квадроциклах
7 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака в 11:00–12:00 состоится выселение из отеля и трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Индивидуальный трансфер для нашей группы в Стамбуле и групповой трансфер в Каппадокии
  • Фотопрогулка по трём локациям в Стамбуле
  • Фотосессия у мечети Ортакёй и Галатской башни
  • Посещение района Балат
  • Экскурсия с гидом в Каппадокии
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Фотосессия в Каппадокии
  • Сафари на квадроциклах или катание на лошадях
  • Не менее 250 фото, 30 фото с детальной ретушью (готовность до 3 недель)
  • Консультация, помощь в подборе билетов
  • Полное сопровождение организатора 24/7
Что не входит в цену
  • Авиабилеты (международные и внутренние)
  • Обеды и ужины (€15-20 за приём)
  • 1-местное размещение (от €90)
  • Полёт на воздушном шаре в Каппадокии (€180-350 в зависимости от корзины и сезона)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт, 19:00 (или другое время по договорённости)
Завершение: Гёреме, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 50 туристов
Меня зовут Ольга, я профессиональный фотограф. Работала в Москве, Риме, Венеции, Стамбуле. Последние 2 года живу в Каппадокии. Провожу следующие виды съёмок: свадебная, лав-стори, портретная, семейная, беременность. С радостью запечатлею на камеру значимые моменты вашей жизни.

Тур входит в следующие категории Стамбула

Похожие туры из Стамбула

Инопланетные долины Каппадокии - отправьтесь на самолете на два дня
Полеты на самолетах
2 дня
-
19%
112 отзывов
Инопланетные долины Каппадокии - отправьтесь на самолете на два дня
Расписание: ежедневно в 07:00
€690.10€852 за человека
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
На кабриолете
7 дней
1 отзыв
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул
Погулять по топовым локациям с местной жительницей и устроить фотосессию в кабриолете на фоне шаров
Начало: Стамбул, аэропорт, 14:00
1 апр в 14:00
6 апр в 14:00
€942 за человека
Погружение в древность: Месопотамия, Каппадокия и Стамбул
На машине
8 дней
3 отзыва
Погружение в древность: Месопотамия, Каппадокия и Стамбул
Рассмотреть архитектуру, которой тысячи лет, и побывать в «нулевой точкой цивилизации»
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
4 апр в 12:00
2 мая в 18:00
€1350 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Стамбуле
Все туры из Стамбула