Стамбул и море (Каш, Капуташ, Фетхие, Олюдениз)

Описание тура

Этот тур - лучшее, что может с вами случиться!

Вы увидите, действительно - другую Турцию!

Это будет яркое, новое, незабываемое путешествие!

Этот тур не имеет ничего общего с системой все включено

История, горы и кристально чистое, бирюзовое море!

Это уникальный тур - в нем мы увидим места, на изучение которых мне понадобились годы поездок в этот регион. Но я счастлива, что так много раз здесь была, а теперь приглашаю и вас присоединиться в Путешествие Мечты!

Программа тура по дням

1 день

Стамбул

День прилетов в Стамбул. Я рекомендую прилетать до 15:00, если есть такая возможность, чтобы успеть на небольшую прогулку по району, где мы будем с вами жить и ужин в новой дружной компании. Мы будем жить в Азиатской части Стамбула - в районе Кадыкей. Это самый прогрессивный, современный район, находится вне туристического центра, от чего знакомство с городом станет гораздо приятнее. Сразу начнется погружение в мир настоящей Турции!
Наш отель находится в историческом здании, которое с любовью отреставрировали и превратили в бутик отель, с настоящими винтажными и антикварными предметами. Номера категории стандарт небольшие, но очень уютные. Завтрак включен в стоимость.
Есть возможность жить в одноместном номере или повысить категорию номера за дополнительную плату.

2 день

Стамбул

Наш план на день очень насыщенный! Ведь в Стамбуле столько всего интересного! Но сначала мы возьмём кофе в одной из лучших кофеен, и отправимся в путешествие на пароме из Азии в Европу. Непременно с турецким бубликом симитом, нас уже будут ждать вечно голодные чайки.
Посетим главные достопримечательности города - собор Святой Софии, Голубую мечеть и Ипподром. Пообедаем в ресторане с безумно красивым видом на Босфор и Мраморное море! Забежим на Египетский рынок и догуляем до самой красивой мечети Стамбула - Сулеймание, которая была построена для султана Сулеймана.
Ужин будет в очень популярном рыбном ресторане Стамбула!

СтамбулСтамбул
3 день

Стамбул

Неизведанный Стамбул в Европейской части.

Будем много гулять в окрестностях Башни Галата и района Бейоглу.

Отправимся в Таксим, на знаменитую улицу Истикляль - символ турецкой свободы и независимости. Покатаемся на красном трамвайчике и старинном метро! Далее пойдём изучать модный район Каракёй. Обязательно попробуем лучшую баклаву (пахлаву) в городе!
Встретим закат у Босфора
Ужин будет легким под бокал хорошего турецкого вина

СтамбулСтамбул
4 день

Каш

Ранний подъем, выселение из гостиницы. Включенный индивидуальный трансфер в аэропорт.

Включенный внутренний перелет из Стамбула в Даламан (время в полете около 1 часа 15 минут).

По прилету комфортабельный трансфер из аэропорта Даламан в городок Каш. Дорога длинная (около 2.5 часа) но очень живописная!

Заселение в гостиницу в городе Каш.
Каш - жемчужина Турецкой ривьеры - с красивыми домиками, узкими улочками и потрясающими морскими и горными пейзажами.

Нам предстоит поездка на частный пляж с кристально чистой бирюзовой водой
Обед на территории пляжа

Прогулка по городу, небольшой шоппинг

Легкий ужин в местном кафе или ресторане

КашКаш
5 день

Каш

Завтрак на террасе нашего отеля с великолепной панорамой

Сегодня я предлагаю взять на прокат яхту (за доп плату) и отправиться в путешествие по маленьким бухтам с идеально чистым лазурным морем и насладиться неспешным настоящим средиземноморским образом жизни! Ведь мы этого точно заслуживаем!

Обед на яхте (устроим настоящий пикник!)
Возвращение в гостиницу

Прогулка до античного амфитеатра (по желанию)
Ужин

КашКаш
6 день

Олюдениз

Завтрак на террасе нашего отеля, выселение из гостиницы.

Включенный трансфер из гостиницы Каш в городок Олюдениз.

По дороге фото остановка и возможность искупаться на пляже Капуташ, который называют Турецкие Мальдивы, по праву считается одним из самых красивых пляжей на территории всей Турции!

Обед Заселение в гостиницу, прогулка по городу Олюдениз до нашего шикарного пляжа.

Купаемся, загораем и смотрим великолепный закат!

ОлюденизОлюдениз
7 день

Олюдениз

Завтрак в нашем чудесном отеле.

Сегодня у нас целый день в Олюдениз - это по-настоящему уникальный городок, расположенный почти на самом стыке Средиземного и Эгейского морей.

Олюдениз - удивительно красивое место с живописной голубой лагуной, неповторимыми склонами гор, белоснежным песком и своей неповторимой атмосферой. Это мекка параглайдинга.

Сегодня есть уникальная возможность совершить полет на параглайдинге. Это неповторимые эмоции и впечатления на всю жизнь! (полет за дополнительную плату)

Если не хотите лететь - вас ждет чудесный день на море и заслуженный отдых на пляже!

Или есть ещё одна прекрасная альтернатива - поездка на канатной дороге (за доп плату), потрясающие виды и подъем на высоту 1800 метров!

После 16:00 поедем в Фетхие: прогуляемся по набережной, забежим в магазинчики и поужинаем в местном ресторанчике.

ОлюденизОлюдениз
8 день

Фетхие, частный пляж

Завтрак в нашем прекрасном отеле

Поездка на частный пляж (за доп плату) с кристально чистой водой и неповторимой атмосферой. Обед на территории частного пляжа.

Сегодня по дороге на пляж вы увидите самый красивый вид на Фетхие (панорама любви), главную Марину города, бухты и красивейшую дорогу, ведущую на территорию пляжа.

Это место турки приберегли для себя - эстетика в каждой детали, великолепное место для фотосессии и просто шикарного отдыха!

После 16:00 возвращение в Олюдениз

Завершающий ужин в нашем отеле

Фетхие, частный пляж
9 день

Олюдениз

Сегодня завершается Ваше знакомство с неизведанной Турцией, которое, я надеюсь, перерастет в дружбу на много лет!
До новых встреч, неповторимая, такая разная и прекрасная Турция!

ОлюденизОлюдениз
Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном номере в бутик-отелях в Стамбуле, Каше и Фетхие
  • Завтраки в отеле
  • Приветственный групповой трансфер из аэропорта Стамбула в отель
  • Проезд по городу на общественном транспорте в Стамбуле (истанбул карт-проездной)
  • Авиа перелт Стамбул-Даламан
  • Трансфер из аэропорта Даламан в Каш
  • Трансфер из Каша в Фетхие
  • Уникальные авторские маршруты и прогулки по неизведанному Стамбулу, Кашу, Фетхие, Олюденизу
  • Мо полное сопровождение, внимание и забота
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города и обратно
  • Обеды и ужины (2500-3000/день)
  • Шоппинг, сувениры
  • Трансфер в аэропорт в Олюдениз 60 (сумма делится на 1-6 человек, кто едет)
  • Прогулка на яхте в Каше (по желанию)
  • 2 частных пляжа (вход и такси/трансфер до пляжа)
  • Параглайдинг (от 150$)
  • Страховка (500-700)
Пожелания к путешественнику

Позитивный настрой

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Давайте знакомиться СОЗДАТЕЛЬ АВТОРСКИХ ТУРОВ ПО ТУРЦИИ И ИНДИИ Екатерина Вся моя жизнь связана со сферой туризма. Я работала гидом с иностранными туристами в Санкт-Петербурге и тур лидером на круизных кораблях по России
читать дальше

и Европе более 14 лет. После пандемии работа в этой сфере стала невозможной, и я решила, что у меня достаточно опыта для создания своего проекта. В каждое путешествие я вкладываю частичку своей души. Я стараюсь найти уникальные места по программе, провести вас не просто по главным туристическим тропам, но и по местам, которые любят местные. Мы много гуляем и много пробуем на Вкус, изучая города изнутри. Мои туры не про огромный автобус со скучным гидом и информацией которая будет забыта уже на следующий день. Мои туры про любовь ❤ поэтому в группе обычно по 12-14 человек. Каждому из Вас я стараюсь уделять максимум внимания до начала и, конечно, во время тура. А после тура вы почти всегда находите новых друзей или единомышленников! И эта любовь бумерангом возвращается, когда вы приезжаете ко мне уже в третий, четвёртый, а кто-то и в пятый раз! У нас есть закрытый клуб в телеграме, в котором каждый участник получает систему гибких скидок на каждое последующее путешествие, и узнает о новых турах самым первым! Ценю каждого из Вас! Благодарю судьбу за встречу с потрясающими людьми, с которыми я познакомилась благодаря турам, блогу и самым лучшим гидам и партнёрам, которые открывают для всех нас совсем другую Индию и Турцию ❤ В планах новые страны, а также новые направления и коллаборации. Будьте готовы к тому, что туры со мной вызывают привыкание)) Остановиться уже будет невозможно! До встречи в Вашем Путешествии Мечты? Я сделаю всë для того, чтобы Ваша поездка была увлекательной, незабываемой, полной новых впечатлений и открытий!

