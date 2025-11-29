читать дальше

и Европе более 14 лет. После пандемии работа в этой сфере стала невозможной, и я решила, что у меня достаточно опыта для создания своего проекта. В каждое путешествие я вкладываю частичку своей души. Я стараюсь найти уникальные места по программе, провести вас не просто по главным туристическим тропам, но и по местам, которые любят местные. Мы много гуляем и много пробуем на Вкус, изучая города изнутри. Мои туры не про огромный автобус со скучным гидом и информацией которая будет забыта уже на следующий день. Мои туры про любовь ❤ поэтому в группе обычно по 12-14 человек. Каждому из Вас я стараюсь уделять максимум внимания до начала и, конечно, во время тура. А после тура вы почти всегда находите новых друзей или единомышленников! И эта любовь бумерангом возвращается, когда вы приезжаете ко мне уже в третий, четвёртый, а кто-то и в пятый раз! У нас есть закрытый клуб в телеграме, в котором каждый участник получает систему гибких скидок на каждое последующее путешествие, и узнает о новых турах самым первым! Ценю каждого из Вас! Благодарю судьбу за встречу с потрясающими людьми, с которыми я познакомилась благодаря турам, блогу и самым лучшим гидам и партнёрам, которые открывают для всех нас совсем другую Индию и Турцию ❤ В планах новые страны, а также новые направления и коллаборации. Будьте готовы к тому, что туры со мной вызывают привыкание)) Остановиться уже будет невозможно! До встречи в Вашем Путешествии Мечты? Я сделаю всë для того, чтобы Ваша поездка была увлекательной, незабываемой, полной новых впечатлений и открытий!