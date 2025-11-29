Описание тура
Этот тур - лучшее, что может с вами случиться!
Вы увидите, действительно - другую Турцию!
Это будет яркое, новое, незабываемое путешествие!
Этот тур не имеет ничего общего с системой все включено
История, горы и кристально чистое, бирюзовое море!
Это уникальный тур - в нем мы увидим места, на изучение которых мне понадобились годы поездок в этот регион. Но я счастлива, что так много раз здесь была, а теперь приглашаю и вас присоединиться в Путешествие Мечты!
Программа тура по дням
Стамбул
День прилетов в Стамбул. Я рекомендую прилетать до 15:00, если есть такая возможность, чтобы успеть на небольшую прогулку по району, где мы будем с вами жить и ужин в новой дружной компании. Мы будем жить в Азиатской части Стамбула - в районе Кадыкей. Это самый прогрессивный, современный район, находится вне туристического центра, от чего знакомство с городом станет гораздо приятнее. Сразу начнется погружение в мир настоящей Турции!
Наш отель находится в историческом здании, которое с любовью отреставрировали и превратили в бутик отель, с настоящими винтажными и антикварными предметами. Номера категории стандарт небольшие, но очень уютные. Завтрак включен в стоимость.
Есть возможность жить в одноместном номере или повысить категорию номера за дополнительную плату.
Стамбул
Наш план на день очень насыщенный! Ведь в Стамбуле столько всего интересного! Но сначала мы возьмём кофе в одной из лучших кофеен, и отправимся в путешествие на пароме из Азии в Европу. Непременно с турецким бубликом симитом, нас уже будут ждать вечно голодные чайки.
Посетим главные достопримечательности города - собор Святой Софии, Голубую мечеть и Ипподром. Пообедаем в ресторане с безумно красивым видом на Босфор и Мраморное море! Забежим на Египетский рынок и догуляем до самой красивой мечети Стамбула - Сулеймание, которая была построена для султана Сулеймана.
Ужин будет в очень популярном рыбном ресторане Стамбула!
Стамбул
Неизведанный Стамбул в Европейской части.
Будем много гулять в окрестностях Башни Галата и района Бейоглу.
Отправимся в Таксим, на знаменитую улицу Истикляль - символ турецкой свободы и независимости. Покатаемся на красном трамвайчике и старинном метро! Далее пойдём изучать модный район Каракёй. Обязательно попробуем лучшую баклаву (пахлаву) в городе!
Встретим закат у Босфора
Ужин будет легким под бокал хорошего турецкого вина
Каш
Ранний подъем, выселение из гостиницы. Включенный индивидуальный трансфер в аэропорт.
Включенный внутренний перелет из Стамбула в Даламан (время в полете около 1 часа 15 минут).
По прилету комфортабельный трансфер из аэропорта Даламан в городок Каш. Дорога длинная (около 2.5 часа) но очень живописная!
Заселение в гостиницу в городе Каш.
Каш - жемчужина Турецкой ривьеры - с красивыми домиками, узкими улочками и потрясающими морскими и горными пейзажами.
Нам предстоит поездка на частный пляж с кристально чистой бирюзовой водой
Обед на территории пляжа
Прогулка по городу, небольшой шоппинг
Легкий ужин в местном кафе или ресторане
Каш
Завтрак на террасе нашего отеля с великолепной панорамой
Сегодня я предлагаю взять на прокат яхту (за доп плату) и отправиться в путешествие по маленьким бухтам с идеально чистым лазурным морем и насладиться неспешным настоящим средиземноморским образом жизни! Ведь мы этого точно заслуживаем!
Обед на яхте (устроим настоящий пикник!)
Возвращение в гостиницу
Прогулка до античного амфитеатра (по желанию)
Ужин
Олюдениз
Завтрак на террасе нашего отеля, выселение из гостиницы.
Включенный трансфер из гостиницы Каш в городок Олюдениз.
По дороге фото остановка и возможность искупаться на пляже Капуташ, который называют Турецкие Мальдивы, по праву считается одним из самых красивых пляжей на территории всей Турции!
Обед Заселение в гостиницу, прогулка по городу Олюдениз до нашего шикарного пляжа.
Купаемся, загораем и смотрим великолепный закат!
Олюдениз
Завтрак в нашем чудесном отеле.
Сегодня у нас целый день в Олюдениз - это по-настоящему уникальный городок, расположенный почти на самом стыке Средиземного и Эгейского морей.
Олюдениз - удивительно красивое место с живописной голубой лагуной, неповторимыми склонами гор, белоснежным песком и своей неповторимой атмосферой. Это мекка параглайдинга.
Сегодня есть уникальная возможность совершить полет на параглайдинге. Это неповторимые эмоции и впечатления на всю жизнь! (полет за дополнительную плату)
Если не хотите лететь - вас ждет чудесный день на море и заслуженный отдых на пляже!
Или есть ещё одна прекрасная альтернатива - поездка на канатной дороге (за доп плату), потрясающие виды и подъем на высоту 1800 метров!
После 16:00 поедем в Фетхие: прогуляемся по набережной, забежим в магазинчики и поужинаем в местном ресторанчике.
Фетхие, частный пляж
Завтрак в нашем прекрасном отеле
Поездка на частный пляж (за доп плату) с кристально чистой водой и неповторимой атмосферой. Обед на территории частного пляжа.
Сегодня по дороге на пляж вы увидите самый красивый вид на Фетхие (панорама любви), главную Марину города, бухты и красивейшую дорогу, ведущую на территорию пляжа.
Это место турки приберегли для себя - эстетика в каждой детали, великолепное место для фотосессии и просто шикарного отдыха!
После 16:00 возвращение в Олюдениз
Завершающий ужин в нашем отеле
Олюдениз
Сегодня завершается Ваше знакомство с неизведанной Турцией, которое, я надеюсь, перерастет в дружбу на много лет!
До новых встреч, неповторимая, такая разная и прекрасная Турция!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместном номере в бутик-отелях в Стамбуле, Каше и Фетхие
- Завтраки в отеле
- Приветственный групповой трансфер из аэропорта Стамбула в отель
- Проезд по городу на общественном транспорте в Стамбуле (истанбул карт-проездной)
- Авиа перелт Стамбул-Даламан
- Трансфер из аэропорта Даламан в Каш
- Трансфер из Каша в Фетхие
- Уникальные авторские маршруты и прогулки по неизведанному Стамбулу, Кашу, Фетхие, Олюденизу
- Мо полное сопровождение, внимание и забота
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города и обратно
- Обеды и ужины (2500-3000/день)
- Шоппинг, сувениры
- Трансфер в аэропорт в Олюдениз 60 (сумма делится на 1-6 человек, кто едет)
- Прогулка на яхте в Каше (по желанию)
- 2 частных пляжа (вход и такси/трансфер до пляжа)
- Параглайдинг (от 150$)
- Страховка (500-700)
Пожелания к путешественнику
Позитивный настрой